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 Політика України
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Все про:Беркут (351) обмін (605) Лутковська (120) полонені (719)

 Без видачі колишніх беркутівців ОРДЛО не відпустили б українських спецназівців, - Лутковська

Повернення ексберкутівців було умовою обміну утримуваних осіб з ОРДЛО з боку Росії.

Про це в інтерв'ю Українському радіо розповіла членкиня  гуманітарної підгрупи ТКГ у Мінську Валерія Лутковська, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, ексберкутівці та представники "Харківської групи" перебували у списках на обмін ще з часів президентства Петра Порошенка.

"І "Харківська група", і ексберкутівці були у списках на обмін починаючи з, якщо я не помиляюся, 2015-2016 років. Потім, у грудні 2017 року, було ухвалено рішення про те, що ці особи не мають стосунку до конфлікту, і відповідно вони не будуть звільнені у результаті цього процесу", – поділилась Валерія Лутковська.

"У відповідь нам сказали, що тоді не будуть звільнені ті спецпризначенці, які потрапили в полон і перебували на території ОРДО та ОРЛО. Відповідно ми залишили як мінімум п'ятьох наших хлопців на два довгих роки, які були потрібні для проведення наступних раундів переговорів, які нарешті увінчалися успіхом", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя злочинність полягала в тому, що назвав Донбас окупованим і "ДНР" писав у лапках, - звільнений із полону Галазюк. ВIДЕО

За її словами, у незаконному утриманні зараз на території ОРДЛО перебуває близько 300 людей.

"Стосовно 101 особи у нас є документи, які підтверджують незаконне утримання під вартою, а ще стосовно приблизно 200 людей у нас є інформація від родичів, але немає документів", - зазначила Лутковська.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168366
 
   
 Топ коментарі
 
Ви збираєтесь задовільняти всі вимоги фуйла ?
А відповідальності перед іншими громадянами ви не маєте ?
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Все больше и больше чудной информации вылазит про этот обмен. Согласованные списки просто игнорировались орками, а на обмен выставляли "случайных" людей не из списка. Минимум 4 перевозчика "за пенсиями", уголовник, заробитчане. Лишь бы набрать количество.. Основное ноу-хау этого обмена. Из 81 выставленного на обмен бандитами ОРДЛО, 5 человек вообще не арестовывалось. Их просто объявили задержанными и отправили на обмен. Во время процедуры "обмена" они просто заявили что остаются в ОРДЛО. И за "это" Моника отдал более 100 реальных врагов Украины, террористов, убийц детей и патриотов..
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У этого обмена есть три очень характерных визуальных символа;

1. ФАК от харьковского террориста, убившего 15-летнего патриота .

2. Сивохо, жрущий пиццу сам за пустым столом, приготовленную для освобожденных.

3. Зеля, встречающий освобожденных благодарных сограждан в кольце охранников больше, чем у трусливого Овоща.
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Все больше и больше чудной информации вылазит про этот обмен. Согласованные списки просто игнорировались орками, а на обмен выставляли "случайных" людей не из списка. Минимум 4 перевозчика "за пенсиями", уголовник, заробитчане. Лишь бы набрать количество.. Основное ноу-хау этого обмена. Из 81 выставленного на обмен бандитами ОРДЛО, 5 человек вообще не арестовывалось. Их просто объявили задержанными и отправили на обмен. Во время процедуры "обмена" они просто заявили что остаются в ОРДЛО. И за "это" Моника отдал более 100 реальных врагов Украины, террористов, убийц детей и патриотов..
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Живете по принципу "Война все спишет?" И не надейтесь!
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Бєня сказав «Чєрєз 10 лєт кровь забудєтся».
Ти більше, що у «Кварталу 95» таких випадків, наче й взагалі не було.
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бєніна Без видачі колишніх беркутівців ОРДЛО не відпустили б українських спецназівців, - Лутковська - Цензор.НЕТ 7906 Згоден...яйця б'єні на ліхтарі,аби світили...
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Если бы только беркутня. После освобождения садистки "Терезы", которая пытала и расстреливала наших ребят, я даже не знаю какое дно еще может пробить это зеленое ничтожество. Осталось только, наверное, Гиви с Моторолой реабилитировать и посмертно дать им звание Героя Украины. Я даже не понимаю степень деградации морали у Зели. То, что он манкурт и предатель для меня уже абсолютно ясно. Но это каким-же подонком и ничтожеством надо быть, чтобы освободить и отпустить ТАКОЕ !!! Повторюсь.После этого "обмена" он для меня перестал существовать не только как президент, а и просто как человек.
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Совсем укурилось убогое и сильно штырит?! Проспись и попустит.
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Без сдачи всех украинских интересов пу не станет слушать слезливые просьбы зю. Без выдачи бывших беркутовцев ОРДЛО не отпустило бы украинских спецназовцев, - Лутковская - Цензор.НЕТ 3910 Бараны, ***
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Якщо ми б не віддали беркутів, то ордло не віддало такистів
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Еще вылезло, что орки, например, не только не отдали тех, о ком договаривались в Париже. А просто тупо бубочку нае*али, в последний момент из списков исключили наших патриотов и подсунули всякий мусор. "Список Сенцова" просто продинамили, как и не было. Об этом рассказывают сами освобожденные в интервью. Как орковская типа "омбудсмен" или "вумен" в последний момент сама лично перед самой отправкой выкидывала из обмена согласованных ребят: "Мне они нужны еще на потом".
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Это в зависимости от того, кто больше нужен - беркутовцы или спецназовцы. Учитывая, что и те и другие - граждане Украины - то обмен выглядит бестолковым.
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Kostiantyn Yelisieiev‏ @k_yelisieiev 6 ч.6 часов назад



Вірогідно наступна зустріч Зеленського з Путіним відбудеться в Ізраїлі наприкінці січня в рамках заходів з вшанування річниці Голокосту. З агресором контакти стають частіше, ніж з керівництвом ЄС і НАТО. Так народжується мир на умовах агресора.
Хоча нас запевнятимуть в зворотньому
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Як можна було віддавати цих вбивць без вироку суду, не кажучи вже про вищу міру ?
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это уже стандартная фишка зе-команды:
Сделать какую-нибуть УЙНЮ!
А потом долго и нудно оправдываться...

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Они так и землю олигархам продадут, а потом будут рассказывать, что они хотели только по 50 га.
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Как договаривались, того на того и обменяли. Плохим танцорам переговорщикам яйца язык мешает.
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Анонимные панове-господа-товарищи порохоботы - все претензии к ПОПу.
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В Киев везут Хакамаду, которая поддержала оккупацию Крыма, Кравчук и Усик ждут с ней встречи ((((
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А патон, который 102 рочкі - нєлох, как ту ********* -то ждьот! Жаль,шо нє знаєт хто це!)
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Хватает у мразей наглости ещё и оправдания придумывать...
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Да сдались эти спецназовцы? Пусть бы гнили в подвалах. Главное беркутовцев наказать. Так ведь, порохоботы?
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Да. Главное - справедливое возмездие. Военнопленных меняют после окончания войны.
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Шота я ничего про окончание войны не слышал. Крым оккупирован. В Довбасе -войска Макшании. На фронте - боевые действия.
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Я тебе назову десятки мест, которые оккупированы, а войны нет. Например, Северный Кипр.
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Подобные «поддавки» могут(!) вылезти боком Украине.........
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Де знайти дурнів,що вестимуться на,ці,висери Без выдачи бывших беркутовцев ОРДЛО не отпустило бы украинских спецназовцев, - Лутковская - Цензор.НЕТ 8259
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Обмен людей на скот - всегда выгодная сделка. Зеленский молодец,порохоскот - на подвал для обмена.
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Для этого есть специально обученные люди. Вон музыканта с хирургом-градофилом уже словили.
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А-ха-ха!! Ну ты и зетипилл! И шо, Вова Пу требует их выдачи в Дыныру? Ну типиллы...
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Зелёная команда хомут на жопу лошади натягивают.
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Володя, (ты сам просил тебя так называть), хочу обратится к тебе как президент к президенту (ми усі президенти). В результате проведенного обмена, мнение украинцев разделилось, надо обменивать, не надо было менять. Если честно, то в списки орки внесли левых людей, с рожами, которые нельзя наесть на подвале. Слава Богу, среди таксующих, ватного чиновника с Макеивки и прочих, были освобождены наши воины. Я сейчас о другом. Здесь многие на форуме наводили пример как Израиль обменял одного капрала на более 1000 террористов. Так вот, после этого Моссад и ЦАХАЛ уничтожил свыше 50 отъявленных уродов, на которых кровь сотен мирных людей. Я уже не говорю о всякой выпущенной мелкой мрази, закончивших свой некчемный путь пулей в лобешник. Я уже было начал верить, что соответствующие структуры в СБУ продолжат эту традицию Да вот почитал выссеры кацапского урода грызлова, из которых следует, что Украина пообещала не преследовать беркутню и прочую сволочь, повинную в убийствах мирных украинцев. Хотелось бы хоть какую то информацию из ОПУ. Я понимаю, что написал в "Спортлото". Но от Мндель или как ее там, даже если бы обратился, реакция была бы ноль. Судя по последним событиям мы теперь с москалями один нарит.
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теперь ЛЮБОЙ преступник в украине попадает под процедуру освобождения БЕЗ вынесения приговора по просьбе пукина ))) дожили )))
набирай заложников и меняй )))
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Перед тем как устраивать обмен нужно было выдвинуть одно условие - обмениваются только военнопленные, лица, которые были захвачены во время ведения АТО. А не су ка убийц с 2000 годов.
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самое главное что слова этой рыговской тети проверить нельзя... а может они с зельцем сговорились так отмазываться! а как проверишь? рашисты то никогда не признаються... другое дело что Украина что теперь на любой чих путлера должна выполнять все его желания безоговорочно? а что насчет ччена который в Амину стрелял ? а на счет одесской сепарки? а насчет мариупольских ментов? что то мне во все это не очень верится.....
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А почему не обменяли эту СОЕВУЮ ПОДСТИЛКУ ?
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а какой ******** вел переговоры? мудак!
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политика зеленского - это не политика... это дешевая проституция.... хотя я голосовал за это... не потому что - а чтобы не было пэдрыльи...
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Ось ця ********, як ти кажеш як раз і почалася з твоєї згоди, зе-дурень!
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ну и идиот
пэдрылья по твоему - это просто светоч ума компетентности и несгибаемости

по сравнению с зеленым клоуном
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******** це сьогодні, а не те, що ти по думав і не яким боком з попереднім
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Молодца, скоро золотые зубы "этому" понесешь...
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Гадаєте,що віддали беркутів і це вже все? Ні. Вироку ж не було,а значить будуть позиви до ЄСПЛ. Відшкодуємо їм за 5 років все що можна,та ще й компенсації і пенсії будемо платити. Ми всі будемо їм платити!
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Більш вже нічого не треба-ти вже все витворила,падал, віддати ворогів і отримати нікчемний матеріал...іди уже сама в полон.Цю тварь-нах.То нічого не треба було міняти...бо вже нема на кого,стерво.
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Решта 60... Яким тупо немає де жити?
З ними, що?
Їхню долю якийсь канал відслідкує? Чи то не рейтингова справа?
Коли вони в ордло повернуться і для чого це все?
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Більш вже нічого не треба-ти вже все витворила,падаль, віддати ворогів і отримати нікчемний матеріал...іди уже сама в полон.Цю тварь-нах.То нічого не треба було міняти...бо вже нема на кого,стерво.
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Це було не обміном-це було насмішкою над цілою країною ,над горе-президентом і його командою а найбільш цинічною було те стерво в білій куртці з написом...як штепа з українським прапорцем.У нас є урод-член гуманитарной подгруппы ТКГИ-лутковська-а це сором.
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А какие условия выдвигала Украина? Почему сотни наших остались в тюрьмах?
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А не Лутковская ли сама же и посоветовала сепарам именно так и сделать ?
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Це було не обміном-це було насмішкою над цілою країною ,над горе-президентом і його командою а найбільш цинічною було те стерво в білій куртці з написом...як штепа з українським прапорцем.У нас є урод-член гуманитарной подгруппы ТКГИ-лутковська-а це сором.Нашим воїнам, закатованим при такому розкладі нема чого чекати.
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-- да, без Зели, их вообще бы не посадили...
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Більш вже нічого не треба-ти вже все витворила,падаль, віддати ворогів і отримати нікчемний матеріал...іди уже сама в полон.Цю тварь-нах.То нічого не треба було міняти...бо вже нема на кого,стерво.
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у зебилов во всем виноват порошенко, куда не глянь везде виноват соевый. но почему же при барыге Украина не выдавала беркутовцев, а при "кристально честном" зеленском - отдали? ведь по норманскому формату обмен был всех на всех, а не беркутня на 10 наших воинов.
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но тут можно и по другому повернуть--почему при порошенко оставались сидеть наши спецназовцы, а при зеленском их обменяли?
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Членкиня! Там є ще членкиня кучми, мендель, лукаш, яка гидота!
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"не отпустило бы украинских спецназовцев" в нагрузку с 80% биомусора - таксистов, простите,уток и т.п.
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Сейчас на 1+1 показывают как наш президент дурака валяет.
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Лутковская выживает.Кадры решают всё! Кадровик Украины гражданин Израиля Коломойский добрался до руководства её эшелона. Стоит Лутковской вякнуть поперёк самому задрипанному слуге и её заменит какая-нибудь Мендель.
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То есть, теперь в соцпакет спецназа входит и обмен на убийц безоружных украинцев?!
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а соя против возврата украинских воинов. потому, что подкацапные лакеи.
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Кацапня якраз тут ти, ху#соска капутінська
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нет. это ты не обо мне, а о себе написал. Кацапня якраз тут ти, ху#соска капутінська.
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в кацапні мізків достатньо лиш на копіювання тексту на коментар, воно ж мову не може
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точно это ты снова только о себе. прочти сам себе о себе "в кацапні мізків достатньо лиш на копіювання тексту на коментар, воно ж мову не може".
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"точна а сибеее", ти щось можеш не на моцькальскому діалектові тут набрати але про що це я , ти ж руССише швайне і в мову не можеш, так? давай всрюк
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ты снова только о себе. прочти сам себе о себе: ""точна а сибеее", ти щось можеш не на моцькальскому діалектові тут набрати але про що це я , ти ж руССише швайне і в мову не можеш, так? давай всрюк"
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що будемо робити з лярвами???
Нещодавно у Польщі розкритикували заяву речниці МЗС України Катерини Зеленко. Про це повідомляє "Польське Радіо".

У посольстві пояснили, чому не вважають героїзацію представників українського націоналізму питанням "внутрішніх справ України".
"Якщо пані Зеленко вважає, що культ Бандери чи Мельника - це внутрішня справа України, то на якій підставі Київ звертається (на наш погляд, звертається слушно) з ініціативою, щоб Росія визнала Голодомор геноцидом та виступає проти московської теорії "русского міра"? Чому Україна може висловлюватися, наприклад, про відновлення пам'ятників УПА в Польщі, а Польща має не висловлюватися про польські жертви УПА, які спочивають у безіменних ямах смерті на території України?" - зазначено у документі.
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як би не віслюк зі своєю зе'ко ****** то вбивць ***** не відпустили
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так и забрали бы мпецназовцев только, а не хлам
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О как интересно , то есть троих харьковских террористов , осужденных на пожизненный срок , они не требовали получается , это наши решили перед ****** прогнуться . Или все же даже Лутковская стесняется такой позорный обмен обсуждать ограничиваясь только беркутами.
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Я, конечно, понимаю: типа, гуманитарный подвиг, возлюби ближнего своего. мы умеем базарить с прогрессивным политиком Путиным, нам судьба каждого человека (особенно украинца) важна (а барыга не умел - он "рошенками" торговал, ему, конечно, на все, кроме "рошенок", накакать было), но, помнится мне, что:
1) ваши же в городе Париже добазарились, что меняют по принципу "всех на всех". Поэтому, квадратный вопрос к тов. Лутковской: а чего вы, тов. Лутковская, пальцем в ..опе ковыряли до момента обмена? Чего ж вы этого 101 человека не заплюсовали в списки? Нахрен вас послали? Ну, так и скажите: мы хотели, но нас послали... А то, "успех", "переговоры"... Ага. Подвиг...
2) А почему, собственно, освобождение спецназовцев ставится во главу угла? Ах-ах, военнослужащие в плену томятся. Тов. Лутковская от сострадания аж обпИсалась (а барыга, сволочь, их освобождать не хотел: тов. Лутковская от горя обписивалась, а он всё равно не хотел). У военнослужащих (если что) обязанность такая - в плену сидеть. Вот у "шпаков" такой обязанности нет, а у в/сл - очень даже и есть.
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Полное интервью Лутковской. Про Беркут - с отметки 17:16.

"Я уже видела, как именно этих наших пленных в 17 году просто предали, и по политическим причинам оставили там на два долгих года."

https://www.youtube.com/watch?v=uPQbcXtDfFs
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я міркую., що ці будуть петляти в Ростов швидше за януковичів.
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Піз%а спи%діла, яка при Юлі на інвалідах наживалась!!! А Зеленському безхребетному похер кого здавати!!!
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