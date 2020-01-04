 Без видачі колишніх беркутівців ОРДЛО не відпустили б українських спецназівців, - Лутковська

Про це в інтерв'ю Українському радіо розповіла членкиня гуманітарної підгрупи ТКГ у Мінську Валерія Лутковська, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, ексберкутівці та представники "Харківської групи" перебували у списках на обмін ще з часів президентства Петра Порошенка.

"І "Харківська група", і ексберкутівці були у списках на обмін починаючи з, якщо я не помиляюся, 2015-2016 років. Потім, у грудні 2017 року, було ухвалено рішення про те, що ці особи не мають стосунку до конфлікту, і відповідно вони не будуть звільнені у результаті цього процесу", – поділилась Валерія Лутковська.

"У відповідь нам сказали, що тоді не будуть звільнені ті спецпризначенці, які потрапили в полон і перебували на території ОРДО та ОРЛО. Відповідно ми залишили як мінімум п'ятьох наших хлопців на два довгих роки, які були потрібні для проведення наступних раундів переговорів, які нарешті увінчалися успіхом", - додала вона.

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За її словами, у незаконному утриманні зараз на території ОРДЛО перебуває близько 300 людей.

"Стосовно 101 особи у нас є документи, які підтверджують незаконне утримання під вартою, а ще стосовно приблизно 200 людей у нас є інформація від родичів, але немає документів", - зазначила Лутковська.