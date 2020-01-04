 Без видачі колишніх беркутівців ОРДЛО не відпустили б українських спецназівців, - Лутковська

Про це в інтерв'ю Українському радіо розповіла членкиня гуманітарної підгрупи ТКГ у Мінську Валерія Лутковська, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, ексберкутівці та представники "Харківської групи" перебували у списках на обмін ще з часів президентства Петра Порошенка.
"І "Харківська група", і ексберкутівці були у списках на обмін починаючи з, якщо я не помиляюся, 2015-2016 років. Потім, у грудні 2017 року, було ухвалено рішення про те, що ці особи не мають стосунку до конфлікту, і відповідно вони не будуть звільнені у результаті цього процесу", – поділилась Валерія Лутковська.
"У відповідь нам сказали, що тоді не будуть звільнені ті спецпризначенці, які потрапили в полон і перебували на території ОРДО та ОРЛО. Відповідно ми залишили як мінімум п'ятьох наших хлопців на два довгих роки, які були потрібні для проведення наступних раундів переговорів, які нарешті увінчалися успіхом", - додала вона.
За її словами, у незаконному утриманні зараз на території ОРДЛО перебуває близько 300 людей.
"Стосовно 101 особи у нас є документи, які підтверджують незаконне утримання під вартою, а ще стосовно приблизно 200 людей у нас є інформація від родичів, але немає документів", - зазначила Лутковська.
Уроды.
Ти більше, що у «Кварталу 95» таких випадків, наче й взагалі не було.
Вірогідно наступна зустріч Зеленського з Путіним відбудеться в Ізраїлі наприкінці січня в рамках заходів з вшанування річниці Голокосту. З агресором контакти стають частіше, ніж з керівництвом ЄС і НАТО. Так народжується мир на умовах агресора.
Хоча нас запевнятимуть в зворотньому
Сделать какую-нибуть УЙНЮ!
А потом долго и нудно оправдываться...
До Києва їде з виступом Хакамада, яка підтримала загарбання Криму
https://espreso.tv/news/2020/01/04/do_kyyeva_yide_z_vystupom_khakamada_yaka_pidtrymala_zagarbannya_krymu
танцорампереговорщикам яйцаязык мешает.
Юрий Москаленко
13 ч. ·
#КакаяРазница
Це просто розкішно та влучно...
https://www.facebook.com/yury.moskalenko/videos/3369595579779094/?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDeAHturmWPKz23NEK4p8sopgzlhXpZdxyA1enuaVXLv3QgPBEywoutSK8rkstqJ8kE6pxZTbdyM2F3&hc_ref=ARSDn_XXIvJCStFnN1RiXoTNGB_cBFbyGLNFp0OEGYHVLTsqdZj0nRXJOT74Xz6sV-g&fref=nf
набирай заложников и меняй )))
пэдрылья по твоему - это просто светоч ума компетентности и несгибаемости
по сравнению с зеленым клоуном
З ними, що?
Їхню долю якийсь канал відслідкує? Чи то не рейтингова справа?
Коли вони в ордло повернуться і для чого це все?
Нещодавно у Польщі розкритикували заяву речниці МЗС України Катерини Зеленко. Про це повідомляє "Польське Радіо".
У посольстві пояснили, чому не вважають героїзацію представників українського націоналізму питанням "внутрішніх справ України".
"Якщо пані Зеленко вважає, що культ Бандери чи Мельника - це внутрішня справа України, то на якій підставі Київ звертається (на наш погляд, звертається слушно) з ініціативою, щоб Росія визнала Голодомор геноцидом та виступає проти московської теорії "русского міра"? Чому Україна може висловлюватися, наприклад, про відновлення пам'ятників УПА в Польщі, а Польща має не висловлюватися про польські жертви УПА, які спочивають у безіменних ямах смерті на території України?" - зазначено у документі.
1) ваши же в городе Париже добазарились, что меняют по принципу "всех на всех". Поэтому, квадратный вопрос к тов. Лутковской: а чего вы, тов. Лутковская, пальцем в ..опе ковыряли до момента обмена? Чего ж вы этого 101 человека не заплюсовали в списки? Нахрен вас послали? Ну, так и скажите: мы хотели, но нас послали... А то, "успех", "переговоры"... Ага. Подвиг...
2) А почему, собственно, освобождение спецназовцев ставится во главу угла? Ах-ах, военнослужащие в плену томятся. Тов. Лутковская от сострадания аж обпИсалась (а барыга, сволочь, их освобождать не хотел: тов. Лутковская от горя обписивалась, а он всё равно не хотел). У военнослужащих (если что) обязанность такая - в плену сидеть. Вот у "шпаков" такой обязанности нет, а у в/сл - очень даже и есть.
"Я уже видела, как именно этих наших пленных в 17 году просто предали, и по политическим причинам оставили там на два долгих года."
https://www.youtube.com/watch?v=uPQbcXtDfFs