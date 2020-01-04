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 Два українські військовослужбовці зазнали поранень, підірвавшись на вибуховому пристрої

На Донбасі зазнали поранень двоє українських військовослужбовців, підірвавшись на невстановленому вибуховому пристрої, на всіх ділянках розведення сил і засобів ситуація залишається стабільною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці штабу ООС у фейсбуці в суботу ввечері.

"Сьогодні, 4 січня, під час пересування між взводними опорними пунктами, два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалих було доставлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Зі станкового автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли з гранатометів і кулеметів захисників Новолуганського, - Міноборони

За інформацією штабу, на ділянках розведення сил і засобів у суботу ситуація залишається стабільною.

"На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4000 пасажирів. 

Представники ДСНС України щоденно з обох боків дороги проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму "тиша", – додали в пресцентрі штабу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ перешкоджають доступу СММ ОБСЄ до прикордонних ділянок на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168365
 
 
 Топ коментарі
 
Знову підрив ???
Не вірю !
Це точно був обстріл.
Одужання пораненим.
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Поздравляю Вас Зедебилоиды с большой победой на всех франтах, скажите какая разница, главное что не Порошенко
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Знову підрив ???
Не вірю !
Це точно був обстріл.
Одужання пораненим.
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Так міни з гранатометів закидають....а чагарнику не видно
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Главное не стрелять может парашостанские прихвостни смылуются над военнослужащими Украины
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Поздравляю Вас Зедебилоиды с большой победой на всех франтах, скажите какая разница, главное что не Порошенко
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При Порошенко все было заминировано и велся огонь на упреждение..что орки голову поднять не могли..не то что мины забрасывать или тем более устанавливать
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Одужання пораненним воїнам України!!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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Так буденно інформують...ніби то пальчики порізали... щоб суспільство війною бдь не турбувати, ми ж вже "майже друзі", будем міріца ( там же такіє жє украінци как ми, между намі нет разніци, оні ведь даже пенсію украінскую получают)...А військові ж ( по словам третякової, взагалі гроші поїхали заробляти)...А от Зєля "устал" , в Карпатах паdло відпочиває...
Коротше, Хлопцям - одужання, зе зрадникам ....всі зрозуміли!
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