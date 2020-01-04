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Все про:Іран (128) США (5882) Сулеймані (5)

 США не зрозуміли, яку величезну помилку зробили, - президент Ірану Рухані про вбивство Сулеймані

Президент Ірану Хассан Рухані назвав вбивство командира елітного підрозділу "Кудс" генерала Касема Сулеймані "величезною помилкою американців".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, так його слова передає національний телеканал Ірану IRNA.

"Американці навіть не зрозуміли, яку величезну помилку вони зробили. І наслідки цього злочину вони будуть відчувати ще багато років", — заявив Рухані.

Він додав, що це вбивство залишиться в пам’яті як один з найжахливіших злочинів США проти іранського народу.

Рухані також зазначив, що замінити Сулеймані на посаді керівника "Кудс" буде непросто, оскільки той був "не тільки талановитим командиром, а й видатним політиком і стратегом".

"Мученик Сулеймані завжди вставав на захист пригноблених країн, а тому всі мусульмани у світі сьогодні сумують за ним", — додав президент.

Раніше постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі назвав такі дії США "оголошенням війни".

"Ми не можемо просто заплющити очі на те, що сталося. Ми будемо мститися, жорстоко мститися", — сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані. ВIДЕО

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Як повідомлялося, у ніч на  3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранських сил "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168363
 
 
 Топ коментарі
 
Тело генерала Сулеймани на Chevrolet американского производства, под охраной иракской службы безопасности, экипированной США, провозят по улицам Багдада под крики "Америка - страна сатаны!"США не зрозуміли, яку величезну помилку зробили, - президент Ірану Рухані про вбивство Сулеймані - Цензор.НЕТ 4185
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"ФБР спільно з ФСБ" ???? США не поняли, какую огромную ошибку совершили, - президент Ирана Рухани об убийстве Сулеймани - Цензор.НЕТ 9941 сегодня не пей больше боярышник
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там нет ошибки, Иран подогревает движуху у мусульман, а когда приедут 3000 военных на кого нибудь да нападут.... америкосы в переговоры не вступают, вначале всё отъутюжат, а потом извинятся и окажут финпомощь выжившим.
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"Мученик Сулеймани всегда вставал на защиту угнетенных странИсточник: Интересно и кем же были угнетены эти страны,забыл добавить!
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Мученик Сулейман превратился в грилль меню))))
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США не поняли, какую огромную ошибку совершили, - президент Ирана Рухани об убийстве Сулеймани

Рухани, ты бы молчал в тряпочку и не высовывался. Захотят и тебя ликвидируют и ничего им не будет. Надо и Иран под контроль возмут, как некогда Ирак!
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Саддам Хуссейн был представителем суннитской власти, а сунниты в Ираке меньшинство. Американцы просто воспользовались этим. В Иране 85% шииты. Завоевать, тем более контролировать, 80-миллионный Иран даже теоретически нереально.
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Все в цьому світі реально, залежить тільки від реалістів.
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Вспомним что в свое время Ирак начисто разгромил Иран в войне с огромным количеством жертв со стороны Ирана. А США элементарно дважды разгромили Ирак. Так что с Ираном справятся однозначно за пару недель. Как бы Рухани не выпендривался
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Политика абамки заигрывания с самыми мерзкими режимами, вроде Ирана или паРаши, потерпела полное поражение: вся эта мразь повылазила и стала творить дерьмо с ещё большим воодушивлением. Евролиберасты и прочие доброхоты должны понять: мразь понимает только один язык - удар в рыло. Вот Рыжий, после многих сотрясений воздуха и последующих отступлений (от С. Кореи, паРаши и того же Ирана) решил наконец-то сделать правильный ход.
Если бы нобелевский миротворец-абамка делал подобные вещи когда это требовалось, может мир не дошёл бы то того состояние в котором он сегодня находится.
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Это все равно что импотент грозится всех вы..ать.
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Поживем увидим, насколько Иран стоек Америку нагнуть.
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Я ваще-то думаю, што если бы на этот момент был главнокомандующим Порошенко, то мы б это сраное ордло на ростов выдавили. Но пуйло нам подсунул зейло... И поэтому имеем, шо имеем, как говорил наш великий тов. кравчук! А речи кравчуку и патону писал папо шуро зэленский! Они просто их прошамкали за сколько-то баксов. Им не в первой. США не зрозуміли, яку величезну помилку зробили, - президент Ірану Рухані про вбивство Сулеймані - Цензор.НЕТ 1763
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И шо Иран сделает??))
По примеру мокшандии устроит соревнования между аулами по метанию коровьих лепешек в портрет Трампа?))
И вообще, какого хера этот иранский генерал делал возле аэропорта иракского Багдада??
Не коз же подоить приехал. Вот и получил, то что заслужил)
Так что сидите у себя в Персии и не бухтите надо будет вас америкосы еще и свинину заставят хавать.И будете жрать за оба уха как миленькие.
А то попривыкали по примеру кацапни к безнаказанности.
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Там уже началось, но тебе на этом сайте об этом не расскажут, тут принято вылизывать хозяйские тапки🤣
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дві ракети вибухнули в зеленій зоні, в якій знаходяться урядові будинки та амбасада США. попередньо жерв немає... "початок" так собі.... вбити хоч когось?... прям хезбола якась...
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Какое никакое начало положено, дальше больше, начнутся террористические атаки потом война. Американцы такие кацапы только в профиль, ******* войну по всему миру разносить.
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війна потрібна аятоллам? вони теж хочуть стати мучениками? сумніваюся. хоча... побачимо.
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А ну расскажи куда американцы разнесли войну США не зрозуміли, яку величезну помилку зробили, - президент Ірану Рухані про вбивство Сулеймані - Цензор.НЕТ 6916 В стиле "Украина напала на Домбас" США не зрозуміли, яку величезну помилку зробили, - президент Ірану Рухані про вбивство Сулеймані - Цензор.НЕТ 5570
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У них одно оружие - массовые терракты ...
Что они всегда организовывали и финансировали !
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Тот же автор из страны -военной союзницы Путина гневно требовал терракты в Украине: Только огонь судов Линча может избавить Украину от скверны кривдосудия , олигархата , беспредела мажоров Выхода больше нет . Они там на верху другого языка , кроме языка насилия не понимают. 01.01.2018 15:26
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И то правда.
Надо было всех этих шакалов зажарить.
Но к сожалению, под ракетный удар только парочка попала.
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Не повезло Ирану...США приходится идти на уступки другим бородатым которые не имеют отношения к цивилизованным народам индоевропейского происхождения и принявшим ислам...Будут поддерживать кочевников саудитов как постоянного экспортера нефти и конкурентов будут щемить...
Хотя лучше было бы наоборот...вернули в Иран падишаха дали возможность конкурировать с саудитами
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Это точно не поняли, надо было сразу бомбить Иран весь, а то всё играют в свои импотентные игры, скоро на штаты все х..й ложить будут, в особенности чурки черномазые, пора уже валить всех чучмеков, тогда и рашка своё е..ло затянет тоже..............
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Путаешь причину и следствие. Если аннигилировать рашку - чудесным образом все атаки чучмеков прекратятся! США не зрозуміли, яку величезну помилку зробили, - президент Ірану Рухані про вбивство Сулеймані - Цензор.НЕТ 5818
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помню каддафи что то подобное говорил, обещал армию сша в собстенной крови утопить и помню чем все закончилось
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