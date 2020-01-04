 ЗСУ проведуть рейтингову оцінку командирів підлеглими

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це перший заступник начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗС України полковник Володимир Яцентюк сказав АрміяInform.
"На тактичному рівні "токсичні керівники" не несуть великої небезпеки. Але якщо їхні недоліки й помилки в роботі з особовим складом вчасно не помітити і дати їм "зелене світло" на вищі посади, можуть бути скалічені людські долі, постраждає імідж військової частини та армії в цілому.
Володимир Миколайович навів приклад, коли завдяки ретельному вивченню службової діяльності командира досить високого рівня, вдалося виявити неповажне ставлення офіцера до підлеглих і запобігти призначенню його на досить відповідальну посаду в керівництві виду Збройних Сил.
"Нині в Головному управлінні морально-психологічного забезпечення розпочато роботу над методикою рейтингової системи оцінки персоналу, ‒ поділився планами діяльності Володимир Яцентюк. – Це буде трирівнева система, яка включатиме оцінку діяльності офіцера керівником, підлеглими, і ми пропонуємо, щоб офіцер сам себе оцінив".
За словами полковника Яцентюка, це дасть змогу визначити ефективних офіцерів-лідерів, яких можна насамперед просувати по службі, звернути увагу на перспективних "тяглових конячок", на яких тримається колектив, і, нарешті, вирішити, як позбавитися "баласту", що не дає рухатись вперед.
"Об’єктивність такої методики очевидна, ‒ вважає Володимир Миколайович. – Приміром, якщо керівник частини або підрозділу оцінює себе позитивно, підлеглі, як кажуть, горою за свого командира, а вище керівництво оцінює його незадовільно, то про що це говорить? Це означає, що існує конфлікт і треба вести предметну розмову з вищим керівником, і з’ясовувати причини "нелюбові".
Методику, яку розробляють, у форматі експерименту запровадять уже цього року.
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где ошибка? можешь сказать?
― Сова! Открывай! Медведь пришел.
― А, здравствуй, Винни-Пух. Какие новости?
― Грустные и ужасные. Ослика Иа с проката сняли.
Ти нудний.
Тебе почули.
Будут всякие матросы Железняки из простого нарида офицерье оценивать....
"Ну чо ваш-благородье...- пришло наше время..!"
Це, коли у випадку невиконання частиною бойового завдання, розстрілювали кожного десятого з шеренги.
Да власть все это подготовила - при наступлении немцев на 5-х красноармейцев была1 винтовка и 5 патронов.Это со слов участника ВОВ.Да и когда в Донбассе РФ двинула войска,то выставить было нечего-вооружение уже было продано ,а существующие танки были без аккумуляторов итд.История повторяется.
Власть тогда імєла 10-кратноє прєвосходство в АВИАЦІІ і ТАНКАХ над нємцамі, а пєхота Власті била вооружена автоматіческімі вінтовкамі СВТ -40, вместо магазінок Маузера 1898 года у нємцев.
І всьо ПРОСРАЛА за ОДИН мєсяц командованія НАРОДНИХ маршаллов, гінєралов і полковніков.
Зеля боїться армію, бо вона не його дітище, командують нею ті, які його не завжди і за людину вважають. Він буде це виправляти.
Хутін вже об'явив, що жорстко втручатиметься у внутрішні справи України, захищаючи росіскомовне населення.
Тобто нападки на мову посиляться, і, звісно, наше миролюбиве ЗЕ поступиться вимогам росії.
Дуже влучна. Як будете мати час і бажання - https://www.facebook.com/yury.moskalenko/videos/3369595579779094/?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDeAHturmWPKz23NEK4p8sopgzlhXpZdxyA1enuaVXLv3QgPBEywoutSK8rkstqJ8kE6pxZTbdyM2F3&hc_ref=ARSDn_XXIvJCStFnN1RiXoTNGB_cBFbyGLNFp0OEGYHVLTsqdZj0nRXJOT74Xz6sV-g&fref=nf
Але є певний пласт людей, для яких може щось і дійде.
Хіба, досвід нарешті українців навчить, що держава це не президент - самодержець, а міцні інституції, як в штатах. Що лише це вбереже країну від потрясінь.
Я мав на увазі, що деякі інститути, що завантажені через Зеленського, виявились принаймні не гіршими, ніж в попередню каденцію. Незрозуміло, як довго буде існувати, але Кабмін - не найгірший з можливих. У зеленій фракції питома маса розсудливих людей десь на рівні 50%. Це свідчить про те, що в країні потроху з'являються паростки майбутньої еліти. Навіть якщо, вона зараз не на 100% україноцентрична, - діти будуть краще. В цьому сенсі існування російської військової загрози є стимулом для розвитку і поступового нахилу в бік національної держави.
Зеленський використав вдалий прийом - він переконав кожного, зазираючи в очі, що обираючи його, виборець сам стає президентом, буде призначати міністрів, чиновників, карати корупціонерів, тощо. Ніби проголосували за простого хлопа, який розуміє тяжке життя пересічного українця. Самі пошили себе в дурні.
На сьогодні з мене досить політики. Добраніч.
Пам'ятаєте Свинарчуків?
Скільки галасу було?
А яка сума вкраденого?
Не то що тепер. Преміальні виплати Найєма в Оборонпромі за рік перевищать суму, вкрадену свинарчуками. Ті хоч користь приносили, запчастини купували. За що платять Мусі?
Вірніше - за що з ним розраховуються?
Наверно спец по товарам с Афгана...
"Меня восхитила должность Найема. В Укроборонпроме он не занят ни обороной, ни промышленностью. "Его основной задачей станет помогать компаниям-участникам концерна в их коммуникации с органами власти"
Это такой РЕШАЛА, "главный по коррупции" - кому сколько дать, как подмазать"
Ivan Simochkin
вот если бы эту постанову напечатали , тогда можно былобы и обсуждать , а так пустой трепет
я понимаю че штыков не хватает ( только в штабах полный комплект ) , и те молодые люди ( а их мало ) которые решили на контракт пойти не понимают почему они должны часть зарплаты отдавать на неизвестно что , вот им ты эт и расскажы , убегут и будут правы
ты предлагаешь как в рашке - найди часть поближе к дому , и командира тож найди , капец
Пригадується,більшовики успішно розвалювали східний фронт обраними на голосуваннях командирами."Вся власть совєтам !"-кричали вони.