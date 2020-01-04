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Все про:армія (2649) ЗСУ (424)

 ЗСУ проведуть рейтингову оцінку командирів підлеглими

У 2020 році в ЗСУ проведуть трирівневу оцінку командирів, яка включатиме зокрема оцінку підлеглими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це перший заступник начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗС України полковник Володимир Яцентюк сказав АрміяInform.

"На тактичному рівні "токсичні керівники" не несуть великої небезпеки. Але якщо їхні недоліки й помилки в роботі з особовим складом вчасно не помітити і дати їм "зелене світло" на вищі посади, можуть бути скалічені людські долі, постраждає імідж військової частини та армії в цілому.

Володимир Миколайович навів приклад, коли завдяки ретельному вивченню службової діяльності командира досить високого рівня, вдалося виявити неповажне ставлення офіцера до підлеглих і запобігти призначенню його на досить відповідальну посаду в керівництві виду Збройних Сил.

"Нині в Головному управлінні морально-психологічного забезпечення розпочато роботу над методикою рейтингової системи оцінки персоналу, ‒ поділився планами діяльності Володимир Яцентюк. – Це буде трирівнева система, яка включатиме оцінку діяльності офіцера керівником, підлеглими, і ми пропонуємо, щоб офіцер сам себе оцінив".

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За словами полковника Яцентюка, це дасть змогу визначити ефективних офіцерів-лідерів, яких можна насамперед просувати по службі, звернути увагу на перспективних "тяглових конячок", на яких тримається колектив, і, нарешті, вирішити, як позбавитися "баласту", що не дає рухатись вперед.

"Об’єктивність такої методики очевидна, ‒ вважає Володимир Миколайович. – Приміром, якщо керівник частини або підрозділу оцінює себе позитивно, підлеглі, як кажуть, горою за свого командира, а вище керівництво оцінює його незадовільно, то про що це говорить? Це означає, що існує конфлікт і треба вести предметну розмову з вищим керівником, і з’ясовувати причини "нелюбові".

Методику, яку розробляють, у форматі експерименту запровадять уже цього року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168362
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, а как так получилось что все боевые генералы за Пороха, а все кабинетные за ЗЕ ?
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Большего бреда в жизни не слышал . Такого идиотизма нет не в одной армии мира , любой нормальный командир для ЛС не может быть хорошим , иначе в подразделении начнется бардак и пьянство с наркоманией . В любом случае будут какие то залеты и надо будет кого то наказывать . Я бы еще понял если бы собрание сержантов роты оценивало сержантов , а офицеры офицеров , но то что эти идиоты предлагают , это бред с особым цинизмом не дня не служивших в армии.
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Начнется анкетирование на тему:"Смотрит ли командир "Сватов"?" ВСУ проведут рейтинговую оценку командиров подчиненными - Цензор.НЕТ 2377
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Зебилы, а как так получилось что все боевые генералы за Пороха, а все кабинетные за ЗЕ ?
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Лечись больное!
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начни с себя. давно у районного психиатра был.
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Ватный длбб лахтинский ,у тебя ни одного шанса еще тут похрюкать
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- О, дурненька Солошка співає! - кричали вони й мерщій тікали до хати, щоб не зустріла вона де їх, бо боялися її, як скаженої собаки
--
где ошибка? можешь сказать?
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Махim.Gaiduk‏ @im19780616 3 янв.



― Сова! Открывай! Медведь пришел.
― А, здравствуй, Винни-Пух. Какие новости?
― Грустные и ужасные. Ослика Иа с проката сняли.

ЗСУ проведуть рейтингову оцінку командирів підлеглими - Цензор.НЕТ 1075
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Бот, ну сунь свої параграфи тролля собі під хвіст.

Ти нудний.
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Товарісчь, судя по неадекваності реакціі на тєкст, у Вас шото со зрєнієм і мишлєнієм.
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Так я ж, якраз про неадекватність твоєї реакції.
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судя по неадекваності реакціі на тєкст, Я же сказал, что это реакция не на текст, а на Дэ типила.
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Стоп! Это не то ли управление, начальник которого выступил с идеей братания с русскими, ополченцами донбасскими, но только не с укр. Добровольцами? Кажись, оно, начальника вывели из-под критики, спрятали на время, оттого идею и толкает зам. Начальника
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Це методика повної дискредитації командного складу Армії.
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проходили это уже в Рашке в 1917-ом ....
Будут всякие матросы Железняки из простого нарида офицерье оценивать.... ВСУ проведут рейтинговую оценку командиров подчиненными - Цензор.НЕТ 6964
"Ну чо ваш-благородье...- пришло наше время..!"




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А потім КоМандаРм Бронштейн ввів в Красной Арміі в практику ДЕЦИМАЦІЮ.
Це, коли у випадку невиконання частиною бойового завдання, розстрілювали кожного десятого з шеренги.
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а совсем потом, красные командиры, выходцы из люмпенов довели соотношение военных потерь во 2-ой мировой 1 к 10 в пользу немцев...
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выходцы из люмпенов довели соотношение военных потерь во 2-ой мировой 1 к 10 в пользу немцев...

Да власть все это подготовила - при наступлении немцев на 5-х красноармейцев была1 винтовка и 5 патронов.Это со слов участника ВОВ.Да и когда в Донбассе РФ двинула войска,то выставить было нечего-вооружение уже было продано ,а существующие танки были без аккумуляторов итд.История повторяется.
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Да.

Власть тогда імєла 10-кратноє прєвосходство в АВИАЦІІ і ТАНКАХ над нємцамі, а пєхота Власті била вооружена автоматіческімі вінтовкамі СВТ -40, вместо магазінок Маузера 1898 года у нємцев.
І всьо ПРОСРАЛА за ОДИН мєсяц командованія НАРОДНИХ маршаллов, гінєралов і полковніков.
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И не говори, Лео. Еще только осталось ЗЕкомисаровв войсках ввести. ОГПУ уже есть.
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Це робиться для того, щоб позбутись справжніх військових. Які воювали.
Зеля боїться армію, бо вона не його дітище, командують нею ті, які його не завжди і за людину вважають. Він буде це виправляти.
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Не виключено. Зважаючи на те, що рейтингова система взагалі не до вподоби цій владі. Яких би собак не вішали на попередників, ті, принаймні, проводили конкурси із зрозумілим порядком. А не такі, де на подання документів надається один (!) робочий день.
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Відбувається зачистка кадрів.
Хутін вже об'явив, що жорстко втручатиметься у внутрішні справи України, захищаючи росіскомовне населення.
Тобто нападки на мову посиляться, і, звісно, наше миролюбиве ЗЕ поступиться вимогам росії.
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Принаймні, це не є червоною лінією. На його думку, відмова знати мову є нормальною, а *********** на дорозі чи ухилення від сплати податків не має засуджуватись. Взагалі, на мій погляд, для Зеленського немає жодних червоних ліній, окрім власних вщемлених амбіцій (Янелох!). І водночас він, напевно, не цинік, а такий собі романтик власних незрілих уявлень про світ.
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Все справедливо. Але малоросу не так вже й легко це пояснити. Порох не зумів. А Зеленський... та це ж саме йому треба пояснювати.
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Йому пояснювати марно.
Але є певний пласт людей, для яких може щось і дійде.
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Зважаючи на те, що сказав його батько: "Йому не потрібна ні ця посада, ні ця країна". - То пояснити це майже немає шансів. Виключно через важкий стрес.
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Ви самі писали вище - в нього свої уявлення, які абсолютно не збігаються з фундаментальними речами, яких потребує державотворчий процес. Зараз він будує свою владу, бізнес для Бені, а не Україну.
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Я так розумію, Коломойському не заважають. Саме такою була угода. Щодо усіх процесів загалом, - все складно. Тобто, як на мій погляд, цей світ, як йому і належить, не є чорнобілим.
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Все складно, але в цьому немає нічого хорошого.
Хіба, досвід нарешті українців навчить, що держава це не президент - самодержець, а міцні інституції, як в штатах. Що лише це вбереже країну від потрясінь.
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Не навчить. Для більшості українців це абстрактні знання. Для того, щоби люди відповідально ставитись до обрання представників у державну владу, вони мають приймати участь в управлінні на місцях. У своєму будинку, у школі де вчаться діти.
Я мав на увазі, що деякі інститути, що завантажені через Зеленського, виявились принаймні не гіршими, ніж в попередню каденцію. Незрозуміло, як довго буде існувати, але Кабмін - не найгірший з можливих. У зеленій фракції питома маса розсудливих людей десь на рівні 50%. Це свідчить про те, що в країні потроху з'являються паростки майбутньої еліти. Навіть якщо, вона зараз не на 100% україноцентрична, - діти будуть краще. В цьому сенсі існування російської військової загрози є стимулом для розвитку і поступового нахилу в бік національної держави.
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Погоджуюсь. І навіть розумію людей, які віддавали свій голос за нові обличчя, з метою покласти край корупції. Але вони не звернули увагу на сутність цих нових. Або проігнорували. Експерти кажуть, склалась парадоксальна ситуація. Зеленському довіряє більшість, але це не стосується влади, яку він привів за собою. Хоча там є різні люди. І я би не гралась зараз в більшу чи меншу україноцентричність, вона має стати основною рисою кожної людини обраної чи призначеної у владу.
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Що свідчить про абсолютну некомпетентність більшості.
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Люди голосують за прості і зрозумілі речі, які їм обіцяє приємна і схожа на них людина.
Зеленський використав вдалий прийом - він переконав кожного, зазираючи в очі, що обираючи його, виборець сам стає президентом, буде призначати міністрів, чиновників, карати корупціонерів, тощо. Ніби проголосували за простого хлопа, який розуміє тяжке життя пересічного українця. Самі пошили себе в дурні. ЗСУ проведуть рейтингову оцінку командирів підлеглими - Цензор.НЕТ 1634
На сьогодні з мене досить політики. Добраніч.
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Смешно. Видать сценарий для 95 квартала Хомчаку на стол попал или тому зелёному министру
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Начнется анкетирование на тему:"Смотрит ли командир "Сватов"?"
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Наше бубочко, воно ж гімнокомандуюче, вирішило зачистити військових-патриотів. Ну-ну, мале брехливе зелене гімно! Спробуй-но!
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Ничего особенного. Непьющих капелланов уволят и все дела!...
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Виговський Іван‏ @DEN04089 24 ч.24 часа назад



Пам'ятаєте Свинарчуків?
Скільки галасу було?
А яка сума вкраденого?
Не то що тепер. Преміальні виплати Найєма в Оборонпромі за рік перевищать суму, вкрадену свинарчуками. Ті хоч користь приносили, запчастини купували. За що платять Мусі?
Вірніше - за що з ним розраховуються?
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За що платять Мусі?

Наверно спец по товарам с Афгана...
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Простіше.
"Меня восхитила должность Найема. В Укроборонпроме он не занят ни обороной, ни промышленностью. "Его основной задачей станет помогать компаниям-участникам концерна в их коммуникации с органами власти"
Это такой РЕШАЛА, "главный по коррупции" - кому сколько дать, как подмазать"
Ivan Simochkin
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Это бред. Оценка производится командирами подчиненных. Но в стране наоборот, где ходят на голов, а думают жопой...
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От таких як ти і треба вирахувати, щоб пінком під сраку
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ну ти справжній зелений українець. Брат Порошенка і син Зеленського.
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Ви, напевно, дружбан Кастро і хресний путіна?
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Потім вивчають кожний міліметр написаного підлеглими, беруть особові справи і звіряють почерк, щоб вирахувати хто що пише і позбавитись від них. ЗСУ проведуть рейтингову оцінку командирів підлеглими - Цензор.НЕТ 5842
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Класно теперь ротному-взодному.Надо и начальству жопу лизать и подчинённых не напрягать....Замполиты рулят!!!
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Большего бреда в жизни не слышал . Такого идиотизма нет не в одной армии мира , любой нормальный командир для ЛС не может быть хорошим , иначе в подразделении начнется бардак и пьянство с наркоманией . В любом случае будут какие то залеты и надо будет кого то наказывать . Я бы еще понял если бы собрание сержантов роты оценивало сержантов , а офицеры офицеров , но то что эти идиоты предлагают , это бред с особым цинизмом не дня не служивших в армии.
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Леша, это не бред, это целкнаправленные действия по развалу ВСУ. И режиссеры и сценаристы этого развала -в Кремле, в Украине только их реЗЕденты.
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Увы к большому сожалению видимо так оно и есть.
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сам то служил ? да и постановы этой не я не ты не читали , по твоему если кеп берет по сотке за каждый день отпуска это норм ? или как горючку списывают - тож норм
вот если бы эту постанову напечатали , тогда можно былобы и обсуждать , а так пустой трепет
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Я не знаю где служишь ты , но у меня за мою службу с 14 по 18 год , не кто не разу гривны не просил .И когда сержантом был и когда после курсов взводным стал.Топливо говоришь списывают , а я так понимаю , что у вас вся техника вчера с заводов пришла или все таки гробы 70-80-х годов , на которые хрен кто запчасти дает , и ремонтировать ее видимо святые духи помогают .Сей час люди везде требуются , взять отношение в другой части говно вопрос , не нравиться кеп , иди в другую часть.
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тоись ты оправдываешь поборы , да ?
я понимаю че штыков не хватает ( только в штабах полный комплект ) , и те молодые люди ( а их мало ) которые решили на контракт пойти не понимают почему они должны часть зарплаты отдавать на неизвестно что , вот им ты эт и расскажы , убегут и будут правы
ты предлагаешь как в рашке - найди часть поближе к дому , и командира тож найди , капец
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Для тех кто на бронепоезде повторяю еще раз : Я за время службы с 14 по 18 год , не разу не кому не платил . Как я могу оправдывать поборы только тебе видимо и понятно .И у тебя какое то извращенное понимание текста , где хоть одним словом , я сказал что надо ближе к дому ? Сменить подразделение правда не всегда можно , если ты служишь во флоте , там кроме кораблей еще морская пехота имеется и арт бригада 406 и 32 реап , в сухопутку перейти из области фантастики , только через дембель или по НСС , а вот внутри сухопутки вообще проблем нет , как и внутри флота .Всегда можно найти знакомых и пообщаться с пацанами на эту тему. В боевых подразделениях у нас такого в принципе не могло быть , а что твориться у вас в тылу , вам виднее.Я сколько раз видел вас вечно всем не довольным , но как только в Сектор надо ехать вас устраивает любой мудак , только бы туда не отправили.
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Свята ви людина і у святій частині служите. А знаєте, у багатьох військових частинах щомісячні побори це реальність така ж сама, як сонце на небі днем і місяць вночі. ЗСУ проведуть рейтингову оцінку командирів підлеглими - Цензор.НЕТ 6253
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Такими частями являются все бригады которые с передка выходят на видновлення : Отпуск , полигон и снова Сектор.
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Мадам вы видимо с Андрюхой на одном бронепоезде ездите .Как взводный может что то требовать у своих пацанов когда им по пол года в одном окопе сидеть и кусок хлеба делить и в бою друг друга прикрывать .Единственное куда мы скидывались , это ели у кого то дома несчастье произошло .
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А вы на роботе разве не скидываетесь если у кого то кто то умер или заболел?
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А побори - це коли якомусь начальнику заманеться зробити десь ремонт у казармі наприклад і всі "добровільно" скидаються на цей ремонт, бо матеріалів нема взагалі а ось купити можна все.
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Я знаю , что такое поборы .Но вот вопрос в чем , у срочников это наверное имеет смысл , а для контрактника рабочий день заканчивается в 17 часов и он идет либо домой либо туда где жилье снимает.В случае же с боевыми частями , батальоны в ППД живут от силы месяц в году , все остальное время либо полигон , либо сектор и им как то до лампочки кому там хочется ремонт в казармах делать.
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До вас же комісії приїзджають високоповажні, такі, де палковники вимагають фарбувати все у колір Х або колір Y. І де ви фарбу берете, якщо її нема? А палковник "недолдіки" строчить. А через тиждень інші "високопалковники" приїзджають і у вас бірки не того розміру і бірки повинні бути виготовлені у типографії. І за що ви їх будете виготовляти? А ви їх замовите, по високопалковник недоліки настрочить. А ще через тиждень приїдуть високопалковники перевіряти усунення недоліків і за сумісництвом нариють ще не таки описи майна і напишуть ще 25 недоліків. І будуть їздити, бо сутність їснування високопалковника в тому, щоб виправдати свої їснування десятками перевірок і вказівок, інакше високопалковника скоротять. Багато щось я написала. ЗСУ проведуть рейтингову оцінку командирів підлеглими - Цензор.НЕТ 9633
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Управління морально-психологічного забезпечення імітує бурхливу діяльність.Дивина.
Пригадується,більшовики успішно розвалювали східний фронт обраними на голосуваннях командирами."Вся власть совєтам !"-кричали вони.
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Не разрешил сбегать в самоволку - единица!
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Почитайте-ка мемуары Деникина "Крушение власти и армии", тогда (1917 год) тоже все с этого начиналось. Пора Зеленскому приступать к пошиву женской одежды, иначе бежать придется в чем попало.
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В первую очередь рейтинговую оценку должен получить верховглавком пре3,14здент ЗЕльцман!
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Это полный идиотизм, путь к анархии. Давно пора создавать учебные заведения для офицерского и командного состава по западным образцам, ориентируясь хотя бы на Вест-Пойнт. У нас же офицеры в основном большинстве слабо образованы, даже недавних выпусков, именно в этом корень проблемы.
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В Штатах офицер вообще не какого отношения к ЛС не имеет , там за все сержанты в ответе . Офицеры занимаются исключительно боевыми вопросами , у нас же начиная со взводного и т д , он в ответе за все и ЛС и имущество и технику и обязан решать и семейные проблемы подчиненных в том числе , а к этому не в одной академии толком не готовят.
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Я дивлюсь, що у багатьох визг такий собі розпочався, значить правильно все роблять, бу стула з жирними задами під деякими "діячами" почали рухатись з дуже небезпечною амплітудою ЗСУ проведуть рейтингову оцінку командирів підлеглими - Цензор.НЕТ 271
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