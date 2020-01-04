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Все про:авіація (461) військовослужбовці (2622) ССО (91)

 В Україні створили авіаційну ескадрилью Сил спецоперацій

У Вінницькій області створено 35-ту змішану авіаційну ескадрилью, призначену для оперативного повітряного забезпечення діяльності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages.

Згідно зі спільною директивою, наказу командувача Сил спеціальних операцій та наказу командувача Повітряних Сил ЗС України, ескадрилья безпосередньо підпорядкована 456-й бригаді транспортної авіації та оперативно підпорядковується командуванню Сил спеціальних операцій.

Ескадрилья побудована за стандартами НАТО, біля 80% чисельності складають військові 456-ї бригади, також вона включає штаб, що комплектується з інших частин.

"Починаючи з 2015 року в нас сформована нова структура – Сили спеціальних операцій, які створювалась за натовськими стандартами, і за цими стандартами ССО повинні мати повітряну компоненту. Рішення про її створення було пухвалене у 2019 році. Для чого? Найперше, це мобільність і скритність управління. Час від моменту прийняття рішення на виконання завдання, до його безпосереднього виконання буде мінімальним, а також менше людей про це знатиме", – повідомив командир 35-ї ескадрильї Богдан Андрушко.

Новостворена ескадрилья вже братиме участь у перших цьогорічних польотах 456-ї бригади, які заплановані на 8-9 січня. Це будуть тренувальні польоти для підтримання навичок.

До кінця 2020 року на озброєння ескадрильї перебуватиме три типи авіаційної техніки – гелікоптери Мі-2 та Мі-8, а також літаки Ан-26. Після 20-го року у складі 35-ї ескадрильї також з'являться бойові гелікоптери Мі-24.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168361
 
   
 Топ коментарі
 
не в расии, а на расии.. вот же неграмотный удмурд В Україні створили авіаційну ескадрилью Сил спецоперацій - Цензор.НЕТ 2211
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Отличная новость. Вооруженные силы Украины укрепляются и это факт.
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Ми-2 это круто.Какой музей грабанули ?
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Толково. Давно пора. А что совково-кацапские вертушки - не придирайтесь, они реально хороши.
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Запчасти все равно придется в России закупать.
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Ми-8 самый массовый 2-моторный вертолёт в мире. Проблем достать запчасти через любую страну в принципе нет.
В Україні створили авіаційну ескадрилью Сил спецоперацій - Цензор.НЕТ 6199
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не в расии, а на расии.. вот же неграмотный удмурд
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Кызьы со нимай ке, но со тыныд ваньзэ огкадь тупатыны, соослы коньдон сёто. В Україні створили авіаційну ескадрилью Сил спецоперацій - Цензор.НЕТ 6757
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После 20-го года в составе 35-й эскадрильи также появятся боевые вертолеты Ми-24."""-
А почему не сейчас? Они же есть ,и летают, и стреляют хорошо....
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Может получат машины,которые модернизируются.
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В 99-м ,кажись , уже был ми24 модернизирован дублироаанием поворотной пушки с шлемафоном
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РЭБ меняют,системы для ночного пилотирования и боя и т.д.В сети полно инфы на эту тему.
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братья наши меньшие - евреи их "Элбит", предлагают модернизировать наши ми-24 до уровня ми35.. щас идут переговоры..
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Вооружение и оснастка согласен, но с летными х-ками и динамикой тяжело будет
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я бы вступил в альянс с турками, и вместе доводил бы до ума их штурмовой вертолет.. у нас есть компетенция и желание.. а МИ24 это раритет 20 века.. Он конечно еще по воюет, но "уже не то пальто"..
или, как вариант, покупка у амеров "апач-64" - это хорошая зрелая и сильная машина ,лишенная детских болезней..
хотя, я не спец.. я просто хочу видеть и чувствовать эффективное развитие боеспособности и тех/оснащенности нашей украинской Армии..
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А лопастей нет, к этим Ми-24. Дефицит.
Свинарчуки ещё могли их достать, а вот Наем уже не может. Не способен в принципе.
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А откуда могут быть лопасти, если даже с Ужгородского аэропорта лопасти с Ми-4 везли в Венгрию ремонтировать. У нас, оказывается , негде
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У нас был человек (он в принципе никуда и не исчезал, дальше продолжает на себя работать), который мог освоить ПРОИЗВОДСТВО лопастей.
Это долгая и утомительная история. В остатке, у нас лопасти на вес тантала.
Так что, Ми-24 имеют лопасти, но.... Но, совсем на небольшое количество летных часов.
Раньше, можно было достать, а после больного на голову Бигуса - стоят "вертушки" на приколе.
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Мотор Сич проводит испытания лопастей собственного производства к вертолетам Ми-24. За собственные оборотные средства, совместно с иностранными инвесторами, создано производство лопастей которые сейчас проходят испытания. Начато серийное производство основных вертолетных узлов и агрегатов, в частности редукторов ВР-17 и ВР-24. В Харьковском авиационном институте открыта кафедра и готовят специалистов в области вертолетостроения. На Мотор Сичи переоборудованы цеха по производству и ремонту редукторов, закупили американскую линию и технологию за несколько десятков миллионов долларов. Сегодня готовится производство несущих и рулевых винтов для всех типов вертолетов, которые эксплуатируются в Украине.
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Хороший текст)
Основные тезисы:
1. проводит испытания... Неопределённое будущее.
2. проходят испытания... Неопределённое будущее.
3. основных вертолетных узлов и агрегатов, в частности редукторов ВР-17 и ВР-24... А что ещё входит в основные узлы и агрегаты?
4. открыта кафедра и готовят специалистов в области вертолетостроения... Опять неопределённое будущее.
5. переоборудованы цеха.... А персонал подготовлен?
6. готовится производство.... Очередное неопределённое будущее.
А лопастей нет с позавчера. Так понятнее?
Производство могли развернуть.... трам-парапам!!!! - В НОЯБРЕ 2014 года!!!
Но, знаете почему на вооружение ВСУ не приняли новейшее безоткатное орудие?
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.. как я понял... для Вас что плюнуть, что полное вертолётное производство в стране наладить!? Один просто предлагает перестать стрелять и оканчивает войну, второй в ноябре на голом месте да ещё в 2014 разворачивает производство!!!)))) Что тут сложного!! Дал команду, и вертолёты построены. А Вы хоть знаете , что вся резиновая часть для вертолёта Мотор закупается в Китае. В том числе и обыкновенные покрышки шасси. А почему бы не наладить эту часть в Белой Церкви? Там же клепают резиновые изделия! Ваша команда... и завтра начнётся производство. И я не знаю...почему не принято на вооружение это орудие. Но перед Новым годом я слышал речь одного **специалиста** с ВР, предлагавшего Антонову начать выпуск Ан-178 в качестве бомбардировщика. И сидит это чудо в комитете по вопросам национальной безопасности обороны и разведки!!! Вы с ним случайно не знакомы? Там тоже всё очень быстро делают ))))))
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Отличная новость. Вооруженные силы Украины укрепляются и это факт.
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нех вашим главарям собираться в администрациях
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Подонок,на тот момент там был штаб сепаров-коллаборантов и в то же время штурм погранзаставы на Мирном!
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рашкованско-сепарское быдло,при чем тут Славянск ,речь идет об 2-3 июня 14 го года,подонок конченный,ответите рано или поздно за свои преступления
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должны были еще в 2019 году создать, а команда Зеленой Шмаркли процесс притормозила..
если бы создание этой спец/эскадрилии оттягивали дальше, тогда бы зеленого Министрика Обороны трахнули бы солдаты НАТО на ближайшем гейсаммите..
кстати, наше МО ведет с Пентагоном Госдеповичем переговоры о приобретении для наших ССО 16 Helicopters MH-6 Little Bird (лёгкий военный вертолёт).. MH-6 Little Bird. ТТХ.

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Не для нашей войны они.... С охотничьего ружья снять реально
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Єто против партизан , а не против регулярных частей раша армии.А партизан никаких на Донбассе НЕТ и небыло .Там кацапские части гибридные и регулярные .
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Сила специальных операций в атаку будут на фронте ходить?
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Зачем об этом трындеть? У Герасимова уже задумались
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а мы сейчас камин ватой топим.. как в Одессе.. В Україні створили авіаційну ескадрилью Сил спецоперацій - Цензор.НЕТ 1119
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ага.. там недавно захоронили те "хирургические отходы Новососсии", которые не вошли в список на обмен пленных..
а ты себе уже купил бирку на большой палец?! В Україні створили авіаційну ескадрилью Сил спецоперацій - Цензор.НЕТ 2755
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Синку, ти не туди зайшов... Твоїх тут нема, вони на інших ресурсах.
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И командование ДШВ, мгновенно ОБОСРАЛОСЬ.
Обскакали их ССОшники))))))
Давай Женечка Мойсюк - жги дальше. Так сам по себе и останешься в кабинетике.
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Хорошо бы с десяток другой Апачей поставить!
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