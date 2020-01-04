 В Україні створили авіаційну ескадрилью Сил спецоперацій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages.
Згідно зі спільною директивою, наказу командувача Сил спеціальних операцій та наказу командувача Повітряних Сил ЗС України, ескадрилья безпосередньо підпорядкована 456-й бригаді транспортної авіації та оперативно підпорядковується командуванню Сил спеціальних операцій.
Ескадрилья побудована за стандартами НАТО, біля 80% чисельності складають військові 456-ї бригади, також вона включає штаб, що комплектується з інших частин.
"Починаючи з 2015 року в нас сформована нова структура – Сили спеціальних операцій, які створювалась за натовськими стандартами, і за цими стандартами ССО повинні мати повітряну компоненту. Рішення про її створення було пухвалене у 2019 році. Для чого? Найперше, це мобільність і скритність управління. Час від моменту прийняття рішення на виконання завдання, до його безпосереднього виконання буде мінімальним, а також менше людей про це знатиме", – повідомив командир 35-ї ескадрильї Богдан Андрушко.
Новостворена ескадрилья вже братиме участь у перших цьогорічних польотах 456-ї бригади, які заплановані на 8-9 січня. Це будуть тренувальні польоти для підтримання навичок.
До кінця 2020 року на озброєння ескадрильї перебуватиме три типи авіаційної техніки – гелікоптери Мі-2 та Мі-8, а також літаки Ан-26. Після 20-го року у складі 35-ї ескадрильї також з'являться бойові гелікоптери Мі-24.
А почему не сейчас? Они же есть ,и летают, и стреляют хорошо....
или, как вариант, покупка у амеров "апач-64" - это хорошая зрелая и сильная машина ,лишенная детских болезней..
хотя, я не спец.. я просто хочу видеть и чувствовать эффективное развитие боеспособности и тех/оснащенности нашей украинской Армии..
Свинарчуки ещё могли их достать, а вот Наем уже не может. Не способен в принципе.
Это долгая и утомительная история. В остатке, у нас лопасти на вес тантала.
Так что, Ми-24 имеют лопасти, но.... Но, совсем на небольшое количество летных часов.
Раньше, можно было достать, а после больного на голову Бигуса - стоят "вертушки" на приколе.
Основные тезисы:
1. проводит испытания... Неопределённое будущее.
2. проходят испытания... Неопределённое будущее.
3. основных вертолетных узлов и агрегатов, в частности редукторов ВР-17 и ВР-24... А что ещё входит в основные узлы и агрегаты?
4. открыта кафедра и готовят специалистов в области вертолетостроения... Опять неопределённое будущее.
5. переоборудованы цеха.... А персонал подготовлен?
6. готовится производство.... Очередное неопределённое будущее.
А лопастей нет с позавчера. Так понятнее?
Производство могли развернуть.... трам-парапам!!!! - В НОЯБРЕ 2014 года!!!
Но, знаете почему на вооружение ВСУ не приняли новейшее безоткатное орудие?
если бы создание этой спец/эскадрилии оттягивали дальше, тогда бы зеленого Министрика Обороны трахнули бы солдаты НАТО на ближайшем гейсаммите..
кстати, наше МО ведет с Пентагоном Госдеповичем переговоры о приобретении для наших ССО 16 Helicopters MH-6 Little Bird (лёгкий военный вертолёт).. MH-6 Little Bird. ТТХ.
а ты себе уже купил бирку на большой палец?!
Обскакали их ССОшники))))))
Давай Женечка Мойсюк - жги дальше. Так сам по себе и останешься в кабинетике.