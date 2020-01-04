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Все про:УПЦ МП (548) Епіфаній (214) ПЦУ (505)

 За рік до ПЦУ перейшли 600 парафій Московського патріархату, - Епіфаній

Від моменту заснування ПЦУ до неї приєдналися близько 600 парафій Московського патріархату, і в майбутньому має бути ще одна хвиля таких масових переходів.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив предстоятель Православної церкви України Епіфаній, передає Цензор.НЕТ.

"Ми рухаємося в напрямку утвердження ПЦУ. Упродовж цього часу ми зміцніли, до нас приєдналися з боку Московського патріархату близько 600 парафій. І я вірю, що в майбутньому також буде ще одна хвиля таких масових переходів. Але потрібен час. Ми хочемо, щоб і надалі це було мирно, спокійно і добровільно. Ми не маємо права ще створювати всередині країни релігійний фронт, нам не потрібні протистояння", - сказав Епіфаній.

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Митрополит переконаний, що  цього року відбудеться визнання ПЦУ з боку декількох помісних православних церков. "Ми маємо визнання з боку Елладської православної церкви, маємо визнання з боку Олександрійського патріархату, який є другим за честю після Вселенського патріарха в диптиху. Ці церкви відіграють важливу роль загалом у православному світі. І ми побачимо, що в і цьому році буде визнання також декількох інших помісних православних церков. Це вже незворотній процес", - зазначив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168360
 
   
 Топ коментарі
 
самый массовый переход, который я запомнил как чюдо, произошёл в ночь с 19 на 21 августа 1991 года. миллионы наследников ленина тогда легли спать комминистами, с партбилетами у сердца, а проснулись уже верующими, с крестиками на шее, сумев во сне провести крупнейший обмен партбилетов на крестики.
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попам пох где окучивать пипл, рубить гешефт, освячивать хаты и тачки, "отпускать" прокуроско-депутатские грешки
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самый массовый переход, который я запомнил как чюдо, произошёл в ночь с 19 на 21 августа 1991 года. миллионы наследников ленина тогда легли спать комминистами, с партбилетами у сердца, а проснулись уже верующими, с крестиками на шее, сумев во сне провести крупнейший обмен партбилетов на крестики.
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Ты не такой,краснозадый,ты им и остался очень тупым и необучаемым,знаем,наблюдаем тебя барана...
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Станешь Добрым Доктором, тогда обращайся
Сейчас ты мне не интересен...
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Интересно сколько их осталось а не сколько перешло...
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Взагалі-то по-факту віряни і священики, які визнають Гундяєва та Березовського за своїх пастирів, мають називатися вірними РПЦ; а сама секта - російською, нехай з києвським філіалом.
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12000.
За ноябрь+декабрь в ПЦУ перешел ... 1 приход.
По факту ПЦУ при Зе остались без политической поддержки, власть их кинула. И наоборот, перестали щемить московских попов.
Потому переход остановился. Пока Зе не дадут под сраку с его "какая разница", дела не будет.
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две золотые палки со стразами на горшке, который поп натянул на голову, а "там написано" о скромности.
дорогие тачки, резиденции, ыконкостасы в золоте, а мифический Ыысус "учил бедности". попы то хорошо знают шо оН мифический по самое не могу и смеются с крестящихся бомжей на паперти)
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И шо? Это норвости из средневековья
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Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що Росія використовує церкву як інструмент для тиску на зовнішньому напрямку
"РПЦ завжди діяла таким чином, як і російська держава. Ми зараз не говоримо суто про РПЦ, це є тиск з боку Російської Федерації, яка активно використовує церкву як інструмент на зовнішньому напрямку. Тобто церква діє разом з російською державою. Ми бачимо, як це відбувалося в Елладській церкві, де ієрархи цієї церкви відкрито заявили під час засідання Архієрейського собору, що нам потрібно ухвалити відповідне рішення задля того, щоб цей тиск вже припинився. Вони відвідували, намагалися переконувати їх, тиснути на них і так далі. І тому зараз цей тиск відчувають і інші церкви", - сказав Епіфаній.
Проте, за його словами, Олександрійський патріарх вчинив по-іншому.
"Він побачив, як це відбувалося в Елладській православній церкві. Тому він спілкувався з архієреями і відповідно оголосив це під час богослужінь, пом'янувши моє ім'я в диптиху задля того, щоб запобігти в майбутньому маніпуляціям і тиску з боку російської церкви і російської держави", - зазначив Епіфаній.

https://www.radiosvoboda.org/a/tserkva-pravoslavna/30358786.html
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Все це заслуга Порошенка! Він ввійде в світову історію на рівні Володимира Великого. Ну а зеленський увійде як Сцикло або Шмаркля.... селяві, народжений повзати, літати не зможе....
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Через 20 лет никто Парашанку по имени не вспомнит.
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зачетненько
из 12000
перешло
600
грёбанная тупая вышивата.
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Ибо на остальных желающих перейти есть видео где они ..(и видео не одно)...где в молодости они играют пассивную роль с со взрослыми духовными наставниками, и более позднее где они в сауне наставляют более молоденьких
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