 За рік до ПЦУ перейшли 600 парафій Московського патріархату, - Епіфаній

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив предстоятель Православної церкви України Епіфаній, передає Цензор.НЕТ.

"Ми рухаємося в напрямку утвердження ПЦУ. Упродовж цього часу ми зміцніли, до нас приєдналися з боку Московського патріархату близько 600 парафій. І я вірю, що в майбутньому також буде ще одна хвиля таких масових переходів. Але потрібен час. Ми хочемо, щоб і надалі це було мирно, спокійно і добровільно. Ми не маємо права ще створювати всередині країни релігійний фронт, нам не потрібні протистояння", - сказав Епіфаній.

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Митрополит переконаний, що цього року відбудеться визнання ПЦУ з боку декількох помісних православних церков. "Ми маємо визнання з боку Елладської православної церкви, маємо визнання з боку Олександрійського патріархату, який є другим за честю після Вселенського патріарха в диптиху. Ці церкви відіграють важливу роль загалом у православному світі. І ми побачимо, що в і цьому році буде визнання також декількох інших помісних православних церков. Це вже незворотній процес", - зазначив він.

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