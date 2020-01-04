 За рік до ПЦУ перейшли 600 парафій Московського патріархату, - Епіфаній

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив предстоятель Православної церкви України Епіфаній, передає Цензор.НЕТ.
"Ми рухаємося в напрямку утвердження ПЦУ. Упродовж цього часу ми зміцніли, до нас приєдналися з боку Московського патріархату близько 600 парафій. І я вірю, що в майбутньому також буде ще одна хвиля таких масових переходів. Але потрібен час. Ми хочемо, щоб і надалі це було мирно, спокійно і добровільно. Ми не маємо права ще створювати всередині країни релігійний фронт, нам не потрібні протистояння", - сказав Епіфаній.
Митрополит переконаний, що цього року відбудеться визнання ПЦУ з боку декількох помісних православних церков. "Ми маємо визнання з боку Елладської православної церкви, маємо визнання з боку Олександрійського патріархату, який є другим за честю після Вселенського патріарха в диптиху. Ці церкви відіграють важливу роль загалом у православному світі. І ми побачимо, що в і цьому році буде визнання також декількох інших помісних православних церков. Це вже незворотній процес", - зазначив він.
Сейчас ты мне не интересен...
За ноябрь+декабрь в ПЦУ перешел ... 1 приход.
По факту ПЦУ при Зе остались без политической поддержки, власть их кинула. И наоборот, перестали щемить московских попов.
Потому переход остановился. Пока Зе не дадут под сраку с его "какая разница", дела не будет.
дорогие тачки, резиденции, ыконкостасы в золоте, а мифический Ыысус "учил бедности". попы то хорошо знают шо оН мифический по самое не могу и смеются с крестящихся бомжей на паперти)
"РПЦ завжди діяла таким чином, як і російська держава. Ми зараз не говоримо суто про РПЦ, це є тиск з боку Російської Федерації, яка активно використовує церкву як інструмент на зовнішньому напрямку. Тобто церква діє разом з російською державою. Ми бачимо, як це відбувалося в Елладській церкві, де ієрархи цієї церкви відкрито заявили під час засідання Архієрейського собору, що нам потрібно ухвалити відповідне рішення задля того, щоб цей тиск вже припинився. Вони відвідували, намагалися переконувати їх, тиснути на них і так далі. І тому зараз цей тиск відчувають і інші церкви", - сказав Епіфаній.
Проте, за його словами, Олександрійський патріарх вчинив по-іншому.
"Він побачив, як це відбувалося в Елладській православній церкві. Тому він спілкувався з архієреями і відповідно оголосив це під час богослужінь, пом'янувши моє ім'я в диптиху задля того, щоб запобігти в майбутньому маніпуляціям і тиску з боку російської церкви і російської держави", - зазначив Епіфаній.
https://www.radiosvoboda.org/a/tserkva-pravoslavna/30358786.html
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грёбанная тупая вышивата.