EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
  3242  17
Все про:аліменти (68) Мін'юст (634)

 Від початку року збільшено розмір виплат аліментів, - Мін'юст

Міністерство юстиції заявило, що в зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму збільшений розмір аліментів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Мін'юсту.

"Звертаємо увагу, що з 1 січня 2020 року у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму збільшено розмір аліментів❗️
Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становить 1779 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2218 грн.
Таким чином, мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме:
 для дітей віком до 6 років - 889,5 грн;
 для дітей віком від 6 до 18 років — 1109 грн.
Ці показники слід враховувати, якщо із зарплати працівників потрібно утримувати аліменти не у твердій грошовій сумі, а в прив'язці до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.
Як і раніше, максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я вам сяду тут купу навалю гівна": прикордонники в "Борисполі" не дали вилетіти в Дубай боржнику за аліментами. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168359
 
 
 Топ коментарі
 
Кстати с электрикой тоже есть новое "покращення", но об этом чуть позже. Від початку року збільшено розмір виплат аліментів, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 7202
 показати весь коментар
 
ну поздравляю с увеличением вашего прожиточного минимума, зебобики С начала года увеличен размер выплат алиментов, - Минюст - Цензор.НЕТ 2041
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ну поздравляю с увеличением вашего прожиточного минимума, зебобики
 показати весь коментар
 
 
киве лучше всех, он не по етим делам - мускулистый пацан,,,
 показати весь коментар
 
 
Пока праздники и зелебобики еще не отдуплились, что с 1 января новое "покращення" по газу и отоплению. Теперь тариф по газу поделен на 2 части: на сам газ и доставку. Громко заявлено, что газ дорожать не будет, а вот что доставка в некоторых сетях подорожала в 3,5 раза или в среднем на 75% по стране "скромно" умолчали. Теперь суммарно газ потребителю будет стоить больше 8 тыс.грн. за 1000 м.куб. Минимальная "страховая" цена газа до конца отопительного сезона установлена на уровне 8000 грн. за 1000 м.куб. А сколько будет не минимальная, опять-же "скромно" молчат.
 показати весь коментар
 
 
Так эпоха бедности , кончилась уже 7 месяцев назад . Вон учителя по 4 штуки баксов получают , что для них 330 баксов .
 показати весь коментар
 
 
Хотя в картинке есть неточность - в теплом декабре газ обходится от 6100 до 6900 в зависимости от региона, а за январь уже будет больше 8000 если не по страховой цене.
 показати весь коментар
 
Кстати с электрикой тоже есть новое "покращення", но об этом чуть позже. Від початку року збільшено розмір виплат аліментів, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 7202
 показати весь коментар
 
 
чмо Мухарський знову голу свою голу сраку до офісу ДВС приведе....
барига
 показати весь коментар
 
Мухарського знають всі, а чмо Соборного тільки бухарь за сусіднім столом в Лахті Від початку року збільшено розмір виплат аліментів, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 6184
 показати весь коментар
 
 
Ага, с такими доходами только на алименты надеяться осталось.
 показати весь коментар
 
 
І це все що ви можете зробити для свого лекторату?
 показати весь коментар
 
Жаль мужиков, увязают как пчела в сиропе, а потом вынуждены финансово обслуживать хитрых баб... Согласия на рождение ребёнка у большинства этих отцов даже не спрашивали, их сразу рассматривали как донора и потенциальный пожизненный ресурс...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору