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 Політика України
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Все про:Чумак (79) Офіс генерального прокурора (3)

 Чумака призначено заступником генпрокурора

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака своїм заступником.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

На сайті зазначається, що Чумак був звільнений з посади головного військового прокурора і назначений заступником голови ОГП 2 січня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168357
 
   
 Топ коментарі
 
Какое новое лицо,однако.
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Думаю, себе він не знайшов. А от близьких за моральними принципами таки знайшов. Як листоноша Пєчкін свій вєлосіпєд. Воно оці повії Найєми, Фірсови, Чумаки просто згуртувалися у зграю. Коли вони були розбавлені нормальними людьми, їхнє кредо політичної безпринципності не було так помітним.
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Чумак честный и совестный, в отличие от Рябой шапки. Хоть один там будет нормальный.
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Ви всі його заяви читали? Про добровольців, про розведення військ, волонтерів ? Якщо не лінуєтесь, пошукайте. І ще - немає там чесних і праведних бо в цьому середовищі вони б не вижили.
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Хотелось бы, но мне кажется что честные там не задерживаются и туда не попадают Хотел бы ошибиться
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Мабуть що ні. Генпрокуратури вже немає. Хрін знає, як тепер називаються, ці офіспрокурори
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Ну, в 2014 Україну відстояли молоді бізнесмени, а от в 2019 пользоватєлі «Одноглазніков» і «Законтачєнних», привели до влади офісний планктон.
Тому й офіси.
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Очередной "юрист"... Стоит только посмотреть, как этот пограничник пытался вручить подозрение Елене Лукаш и уровень его развития будет понятен.
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Тобто, потрібно всюди тільки Порошенка піхать? Чи його людей?
Адже тільки він і у нього всі професіонали!?
Так?
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получается, что так...
потому как у "молодой команды" такие успехи, что бомжи с ближайшей теплотрассы показали бы результат лучше.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 16 ч.16 часов назад

Извините, что отвлекаю от Ирана. Я только спросить: ЛЕНОЧКА, ПУНШ БУДЕТ? И напомнить, что идиоты изолированы от общества во фракцию СН: "Леночка, мы оставляем Авакова. Я расстроена, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч".

Чумака призначено заступником генпрокурора - Цензор.НЕТ 442
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посвящать в планы шлюх = это полный илиотизм )))))
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magic SOM 27 ноября 2014 года во второй раз был избран народным депутатом Украины VIII созыва по спискам Блока Петра Порошенко по избирательному округу № 214 (Киев), набрав 51,52 % голосов избирателей. 11 декабря 2015 Кабинет министров Украины назначил Виктора Чумака членом Национального агентства по предотвращению коррупции. В парламенте был членом фракции «БПП», которую покинул 4 февраля 2016 года по собственному желанию. У Вас есть еще вопросы?
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Добре...
Запитаю по-іншому...
Як гадаєте (не беремо до уваги вам перший пост) з нього буде толк?
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magic SOM Ви бачили, як Лукаш рознесла Чумака? До неї можно ставитись по-різному, але це показово. А з Генпрокурора є толк? Тому - ні, не буде.
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"Борець з корупцією" Чумак. Тихенько прийшов, обісравсь і тихенько пішов... Чумака призначено заступником генпрокурора - Цензор.НЕТ 9144
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чому лише в парашена, згадайте проффесора!
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Чумак, так Чумак, це краще чим рябокєпка.
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Може нарешті хтось візьметься за Свина бо той наробить лиха
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нащадки візьмуться звісно бо теж не безгрішний
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а що вони накоїли.. скількі в офшори вивели? дай ссилку почитати
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Про офшори не знаю, а от посилання на те як Стефанчук вимагав компенсацію з держбюджету за аренду тещиної квартири і як Юзік намагався кришувати криворізьких ментів можу дати..
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А я то надеялась. что разберутся с делами против АТОшников. которые клепал Парашенко.
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Про справи Зеленського можна судити по торнадівцям. На них нема ЖОДНОГО матеріалу, окрім плутаних свідчень наркомана і ексгибіционіста, що були на гачку у поліції, а зараз переховуються в дирі. Порно-відіо Матіоса, скачені ним на телефон з порносайтів з неграми, судді навіть на експертизу посоромились відіслати. Все, за що хлопці вже п'ятий рік маринуються - це викриття контробанди зброї в Лугандон, що вони викрили.
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та шо це робится там усi мохнорилi невже нема этiкету шоб були з бородами або поголенi а не як оленi ... то я що нема культури то хай ходять по Радi у трусах ...
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Не все втрачено, невсепропало! Успіхів Віктору Васильовичу!
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Вряд ли он оправдает твои ожидания.
А, впрочем, сформулируй их, свои ожидания.
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Чумак - виключно політичне призначення. Він не має юросвіти, як і Луценко. Коли він викликав Лукаш на допит, то було враження, що це Лукаш його допитує. Ще трохи і Чумака треба було б арештовувати прямо в його кабінеті за сукупністю процесуальних порушень. Але Чумак вчасно припинив допит і втік. Офігєнний зам генпрокурора
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ты там вел стеногамму чтоль? Чумака призначено заступником генпрокурора - Цензор.НЕТ 8194 Чумака призначено заступником генпрокурора - Цензор.НЕТ 8194 Чумака призначено заступником генпрокурора - Цензор.НЕТ 8194 Чумака призначено заступником генпрокурора - Цензор.НЕТ 8194
или под столом сидел Чумака призначено заступником генпрокурора - Цензор.НЕТ 9932 Чумака призначено заступником генпрокурора - Цензор.НЕТ 9932 Чумака призначено заступником генпрокурора - Цензор.НЕТ 9932
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Разом з Лукаш прийшли її адвокати і вели зьомку в кабінеті. Ліньки шукати, але легко знайти.
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Лайк. Але "зйомку", якщо я не помиляюсь в правописанні.
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Відіо допиту Лукаш тільки з коментарями Шарія, але ось розшифрована частина. Схоже була домовленість, щоб зілком в мережу відіо не скидати.
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особенно Лукаш имеет так называемую "Юр. освиту" - заочный платный частный ВУЗ на Окружной в 90 годы, после кулинарного ПТУ. почему она не пошла законным путем - поступила бы в Киевский универ и Харьковский. Ее тянула донецкая диаспора - давала денег, особенно Юра Енакиевский, и она старалась... оттяпала себе 3-х этажный особняк на Печерске!! путем махинаций с недвижимостью, и побыла Министром всего полгода. многие юристы плевались от ее бездарных Указов - иезуитство и перекручивания, как у Портнова. Считает себя сильно крутой - провинциалка и регионалка. плевала уже на укр. мову, говорит только рус.мовою, как и Портнов, Медведчук -заклятые враги Украины.
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ну хоть с заряженной водой теперь не будет напряжёнка. хватило бы банок.
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Сподіваюсь Чумак дасть належну оцінку бакланову, який дозволяє гастролювати по Україні таким рашистам як добронравов та хакамада! А також позбаве нас від лукашки, мертветчука, нєстєрка та інших гнид!
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Сподівайтесь, це корисно для здоров'я
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толку от этого назначения, если отдают палачей и убийц с пожизенным сроком.
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А ну ка уроди розкажіть про зміни на місцях?! ВОЛОДЯ АУ?!
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