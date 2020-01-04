 Чумака призначено заступником генпрокурора

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

На сайті зазначається, що Чумак був звільнений з посади головного військового прокурора і назначений заступником голови ОГП 2 січня.

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