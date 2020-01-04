 Чумака призначено заступником генпрокурора

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.
На сайті зазначається, що Чумак був звільнений з посади головного військового прокурора і назначений заступником голови ОГП 2 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.
На сайті зазначається, що Чумак був звільнений з посади головного військового прокурора і назначений заступником голови ОГП 2 січня.
Тому й офіси.
Адже тільки він і у нього всі професіонали!?
Так?
потому как у "молодой команды" такие успехи, что бомжи с ближайшей теплотрассы показали бы результат лучше.
Извините, что отвлекаю от Ирана. Я только спросить: ЛЕНОЧКА, ПУНШ БУДЕТ? И напомнить, что идиоты изолированы от общества во фракцию СН: "Леночка, мы оставляем Авакова. Я расстроена, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч".
Запитаю по-іншому...
Як гадаєте (не беремо до уваги вам перший пост) з нього буде толк?
100500 патриотов посадил
А, впрочем, сформулируй их, свои ожидания.
или под столом сидел
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