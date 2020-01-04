 Група шахраїв, вдаючи фірму-вантажоперевізника, крала великі партії товарів у Запорізькій області, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.
За даними слідства, фігуранти шукали клієнтів на одному з інтернет-сайтів, де видавали себе за представників фірми-вантажоперевізника, що транспортує товари на тягачі "Renault Premium" із напівпричепом-рефрижератором.
Шахраї надавали клієнтам підроблені документи, після чого відвозили товар в невідомому напрямку, пізніше збуваючи його.
За даними поліції, організатор групи шахраїв - житель м.Запоріжжя ,1985 р.н.
Також в злочинній схемі були задіяні ще кілька людей. Ведеться слідство. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 КК України (шахрайство). Слідством перевіряється ймовірність причетності шахраїв і до інших злочинів.
В дзеркало глянь. Чортило! А я по життю чмирьом ніколи не був, а зелену шушару чмирю по повній.
Наступного разу, чудило чортове, дивись з ким спілкуєшся, грьобана кацовискочка!
Да потому что он про Настоящую Украину!
Тоесь))
По' запрещал Аваку их поймать, а Зе' дал добро на поимку)))
В Украине выступит российский политик Хакамада, которая поддерживает аннексию Крыма.
https://charter97.org/ru/news/2020/1/4/361220/
На сайтах перевозчиков люди оставляют отзывы...даже за день задержки ставят минус...
Заказать себе первозчика с кучей отрицательных отзывов...мог только зебил...
очень-очень редко когда незнакомым доверяют... даже просто квартиру перевезти..
моя одно тревожное время (район 2000) работала логистом по грузоперевозкам...
если ценный груз или большая сумма денег для перевозки по межгороду - экспедитор у заказчика был свой (всегда)... а то и двое (один с зарегистрированным стволом)...
даже когда работали не первый раз или много раз никто и никогда не нарушил это правило (даже если груз с пломбами)... а по городу...да работая с одним диспетчером...сколько угодно
а сейчас? погнался за дешевыми неизвестными перевозчиками - получи халепу...
мне кажется все равно соблазнился дешевкой должен быть готов к наё...
это раз
второе
в 2000 столько постов было - х проскочиш
доверенности и тд и тп конкретно мешали именно этой схеме
а ствол могли и засунуть по нехочу
если не дсо
схему эту
как и все остальные в совок
привезли с запада
в 90х еще мне молодому
рассказывал пожилой итальяшка
так вот
еще в 60х они уже бомбили фуры на маяк (авария поломка или палочка карабинера)
фирмы и покупали ради одного наскока и тд и тп
токо шото они опоздали
пик этой темы был 15-16 год
китаезей из порта Одессы раздевали
там ваще лафа
грузы контробандные
х заявиш
Наших замовників так кинули раз на 20т металу. Після цього їздять лише з тими, кого знають.
А є і протилежна схема, коли за таким же принципом кидають перевізників на гроші.