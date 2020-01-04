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Все про:злодійство (273) шахрайство (290) Нацполіція (8743) Запорізька область (429)

 Група шахраїв, вдаючи фірму-вантажоперевізника, крала великі партії товарів у Запорізькій області, - поліція

Співробітники Національної поліції викрили злочинну групу, яка з 2017 року в Запорізькій області та низці регіонів України під виглядом фірми-вантажоперевізника крала великі партії товарів, довірені підприємцями. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

За даними слідства, фігуранти шукали клієнтів на одному з інтернет-сайтів, де видавали себе за представників фірми-вантажоперевізника, що транспортує товари на тягачі "Renault Premium" із напівпричепом-рефрижератором. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угруповання шахраїв на Полтавщині обдурило громадян більш ніж на мільйон гривень, - СБУ. ФОТО

Група шахраїв, вдаючи фірму-вантажоперевізника, крала великі партії товарів у Запорізькій області, - поліція 01

Шахраї надавали клієнтам підроблені документи, після чого відвозили товар в невідомому напрямку, пізніше збуваючи його.

За даними поліції, організатор групи шахраїв - житель м.Запоріжжя ,1985 р.н.

Група шахраїв, вдаючи фірму-вантажоперевізника, крала великі партії товарів у Запорізькій області, - поліція 02

Також в злочинній схемі були задіяні ще кілька людей. Ведеться слідство. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 КК України (шахрайство). Слідством перевіряється ймовірність причетності шахраїв і до інших злочинів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські врятували п'яного водія із застряглого на колії автомобіля за мить до зіткнення з поїздом. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168356
 
 
 Топ коментарі
 
Почему запретили детскую сказку "КОЛОЛЬ ОСЁЛ"?
Да потому что он про Настоящую Украину!
Группа мошенников под видом фирмы-грузоперевозчика воровала крупные партии товаров в Запорожской области, - полиция - Цензор.НЕТ 1200

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Значить прийшла Ера мошенніков.
Группа мошенников под видом фирмы-грузоперевозчика воровала крупные партии товаров в Запорожской области, - полиция - Цензор.НЕТ 8955
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Зеленое стадо на брехне к власти пришло...и продолжает брехать...во всем и везде...
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Ничиго сибе ??? Эта ужасть ??? Такое в нашей стране первый раз, шоб у нас встране и не по конституции. Ужас-ужасный !!! Такова неможетбыть!!! Я всЁ сказал.
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У Вас помилка в слові - встране. Треда так - фстране.
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Ты, чмо Огусто видимо меня не понял, чмо кацапское.Україна це не чмо 95 квартєту перед піаніно з голими жопами. Голі жопи приходять та уходять а УКРАЇНА завжди як була УКРАЇНОЮ так Україною й буде на ВІКА.
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ага.
В дзеркало глянь. Чортило! А я по життю чмирьом ніколи не був, а зелену шушару чмирю по повній.
Наступного разу, чудило чортове, дивись з ким спілкуєшся, грьобана кацовискочка!
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Почему запретили детскую сказку "КОЛОЛЬ ОСЁЛ"?
Да потому что он про Настоящую Украину!
Группа мошенников под видом фирмы-грузоперевозчика воровала крупные партии товаров в Запорожской области, - полиция - Цензор.НЕТ 1200

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Ну у нас зелебобик даже не король, а 6-ка короля
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Он у нас двойная шест'рка: шестерка Коломойского, шестой Президент и очень похоже шестёрка *****. Тройная шестёрк. 666
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Ну или просто понял какой зашквар связываться с писюнистом и дал заднюю
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Та дідуганові 101 рік - я дуже сумніваюся, що він взагалі може якісь там відгуки залишати.
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Зеленое стадо на брехне к власти пришло...и продолжает брехать...во всем и везде...
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Ага...
Тоесь))
По' запрещал Аваку их поймать, а Зе' дал добро на поимку)))
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Зебили , мои поздравления вам ! Вы за это голосовали!

В Украине выступит российский политик Хакамада, которая поддерживает аннексию Крыма.

https://charter97.org/ru/news/2020/1/4/361220/
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Бред какой то очередной от зеленого стада...
На сайтах перевозчиков люди оставляют отзывы...даже за день задержки ставят минус...
Заказать себе первозчика с кучей отрицательных отзывов...мог только зебил...
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более того...на шибко дорогой товар всегда садят своего экспедитора (с разрешение на ношение оружия)...
очень-очень редко когда незнакомым доверяют... даже просто квартиру перевезти..
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розкажи мені...! якщо якийсь шахрай, представившись перевізником, запропонує свої послуги нижче ніж є, його враз ангажує експедиція (табуретка) з вищенаведеними наслідками!
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расскажу...
моя одно тревожное время (район 2000) работала логистом по грузоперевозкам...
если ценный груз или большая сумма денег для перевозки по межгороду - экспедитор у заказчика был свой (всегда)... а то и двое (один с зарегистрированным стволом)...
даже когда работали не первый раз или много раз никто и никогда не нарушил это правило (даже если груз с пломбами)... а по городу...да работая с одним диспетчером...сколько угодно
а сейчас? погнался за дешевыми неизвестными перевозчиками - получи халепу...
мне кажется все равно соблазнился дешевкой должен быть готов к наё...
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то вы груз неликвидный возили
это раз
второе
в 2000 столько постов было - х проскочиш
доверенности и тд и тп конкретно мешали именно этой схеме
а ствол могли и засунуть по нехочу
если не дсо

схему эту
как и все остальные в совок
привезли с запада
в 90х еще мне молодому
рассказывал пожилой итальяшка
так вот
еще в 60х они уже бомбили фуры на маяк (авария поломка или палочка карабинера)
фирмы и покупали ради одного наскока и тд и тп
токо шото они опоздали
пик этой темы был 15-16 год
китаезей из порта Одессы раздевали
там ваще лафа
грузы контробандные
х заявиш
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Це дуже просто робиться. Автівка у власності фізособи, та її здає кому забажає. Фірму відкрити - раз плюнути. Можна навіть печатку не робити за законом. Таких фірм штук 4-5 в одних руках. З місяць працюють на відзиви, а потім, коли знаходять ліквідний товар, кидають. Паралельно запускають другу фірму - і по колу, по колу схему гонять.
Наших замовників так кинули раз на 20т металу. Після цього їздять лише з тими, кого знають.
А є і протилежна схема, коли за таким же принципом кидають перевізників на гроші.
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АлЁ чмо кацапское. Україна це не чмо 95 квартєту перед піаніно з голими жопами. Голі жопи приходять та уходять а УКРАЇНА завжди як була УКРАЇНОЮ так УКРАЇНОЙ буде на ВІКА.
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Алё, зачем воров в Президенты выбирал 2 раза кряду?
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"Открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 УК Украины (мошенничество)"... извините, какое по счету с 2017 года-то?
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