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 Енергоблок Южно-Української АЕС відключено після спрацьовування автоматичного захисту

Третій енергоблок Южно-Української атомної електростанції відключений від енергомережі дією автоматичного захисту. Причини з'ясовуються.

Про це повідомили в пресслужбі державного підприємства "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

Автоматичний захист спрацював 4 січня о 5:04.

"Радіаційний, протипожежний та екологічний стани на Южно-Українській АЕС і прилеглій території не змінювалися та перебувають у межах чинних норм", - йдеться в повідомленні.

Зараз працюють два енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 2040 МВт.

"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - додали в "Енергоатомі".

Читайте також: На Южно-Українській АЕС майнили криптовалюту, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168355
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕлені шматки лайна тягнуть Україну до катастрофи
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Если бы непригодны были,то МАГАТЭ не дало согласие на их использование.
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Нафіг тепер Україні АЕС - Зебенський ж тепер в кацапів електроенергію закуповує.
Чую сяде цей виродок у тюрягу надовго за знищення України і всього Українського Енергоблок Южно-Української АЕС відключено після спрацьовування автоматичного захисту - Цензор.НЕТ 4115


Зебенський це як внешлюбний син Яника, бо чудить теж саме що Януковощ.
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Насколько я помню Парашенко с 2014 года не переставлял покупать у Рашки електроенергию. Так же как и не переставал поставлять електроенергию на окупированные территории крыма, дамбаса и приднестровья. Енергоблок Южно-Української АЕС відключено після спрацьовування автоматичного захисту - Цензор.НЕТ 2045
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І чому про це було невідомо? Енергоблок Южно-Української АЕС відключено після спрацьовування автоматичного захисту - Цензор.НЕТ 8736
І чому при цьому не знижували потужність АЕС України?

Оказія, команда Зе просто обісралась з інтересами України і в цьому не бачить нічого поганого - грощі ж не пахнуть для них.
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ЗЕля разрешает покупать у оккупанта электроэнергию только в ЭКСТРЕННОМ случае по краткосрочным контрактам.
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Ахметов диверсантов заслал полюбому. АЕС ему всю малину испортили с его угольными и ветряными станциями. Теперь Ахметка и Парашенко смогут диктовать условия и цены на свою зеленую енергетику в 10 раз дороже чем АЕС.
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Неужели таких дебилов в Украине большинство?
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Не парьтесь! Достроим АЭС,с вами поделимся,за денежку ).
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