 Енергоблок Южно-Української АЕС відключено після спрацьовування автоматичного захисту

Про це повідомили в пресслужбі державного підприємства "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.
Автоматичний захист спрацював 4 січня о 5:04.
"Радіаційний, протипожежний та екологічний стани на Южно-Українській АЕС і прилеглій території не змінювалися та перебувають у межах чинних норм", - йдеться в повідомленні.
Зараз працюють два енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 2040 МВт.
"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - додали в "Енергоатомі".
Чую сяде цей виродок у тюрягу надовго за знищення України і всього Українського
Зебенський це як внешлюбний син Яника, бо чудить теж саме що Януковощ.
І чому при цьому не знижували потужність АЕС України?
Оказія, команда Зе просто обісралась з інтересами України і в цьому не бачить нічого поганого - грощі ж не пахнуть для них.