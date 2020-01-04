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 Економіка, Суспільство
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Все про:АЗС (212) податкова міліція (1356) ДФС (2381) операція Об'єднаних сил (1926)

 У зоні ООС податкова міліція закрила 13 нелегальних заправок

Минулого тижня в районі проведення операції Об'єднаних сил податкова міліція ДФС закрила 13 заправних станцій, що діють без дозвільних документів.

Про це повідомив пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

Термінові заходи щодо ліквідації нелегальної торгівлі нафтопродуктами тривають, відповідно до доручення прем’єр-міністра України Олексія Гончарука та командування Об'єднаних сил, спільними зусиллями Державної фіскальної служби, Служби безпеки України, правоохоронних та відповідних контролюючих органів.
За тиждень на території Донецької та Луганської областей та у зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій, співробітники податкової міліції ДФС перевірили 55 об’єктів торгівлі паливно-мастильними матеріалами. Виявлено порушення в діяльності 13 АЗС та АГЗС, які здійснювали незаконне зберігання та реалізацію пального без отримання ліцензій на відповідний вид діяльності. З них 8 – у Донецькій та 5 – у Луганській областях.

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За цими фактами складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 164 (провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону) та за ч. 5 ст. 164 (зберігання та/або реалізація на митній території України пального на акцизному складі, не зареєстрованому у системі електронного адміністрування реалізації пального) КУпАП.
З незаконного обігу вилучено понад 62 тис. літрів бензину, майже 30 тис. літрів дизпалива, 38 тис. літрів скрапленого газу всього на загальну суму понад 3 млн. грн.

Крім цього, описано та вилучено обладнання автозаправних комплексів та 3 автомобілі, за допомогою яких здійснювалась незаконна діяльність, загальною вартістю 15 млн.грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині податкова міліція вилучила партію контрабандних тютюнових виробів вартістю понад 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168352
 
 
 Топ коментарі
 
Зрозуміло, торгувати "легально" має право тільки мертветчук, за сприяння в свій час, парашена!!! Зараз ще до нього додався бєня!
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Махim.Gaiduk‏ @im19780616



Подслеповатый Траст
Декларация Зеленского за 2018 год : Роялти за "квартал 95" 4 ТЫСЯЧИ грн.
за 2019 год : 4 МИЛЛИОНА 880 тыс грн Разница в 1220 раз
А ? Что ? Когда Порошенко продаст Roshen ?
Похоже, лохов "лишьБыНеПорошенко" жестоко и нагло кинули.
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налоговая милиция????

Свят, свят, свят...
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В общем мысль такая: Зеля еще немного покантуется в роли президента Украины, доведя страну до ручки и сдрыснет куда-нибудь, или торжественно и гордо сложит с себя полномочия, отдаст булаву, штандарт и печать. А Петя, в результате досрочных президентских выборов под восторженный рев 73% избирателей, когда-то голосовавших против него войдет на президентский Олимп в качестве мессии!
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Зрозуміло, торгувати "легально" має право тільки мертветчук, за сприяння в свій час, парашена!!! Зараз ще до нього додався бєня!
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Махim.Gaiduk‏ @im19780616



Подслеповатый Траст
Декларация Зеленского за 2018 год : Роялти за "квартал 95" 4 ТЫСЯЧИ грн.
за 2019 год : 4 МИЛЛИОНА 880 тыс грн Разница в 1220 раз
А ? Что ? Когда Порошенко продаст Roshen ?
Похоже, лохов "лишьБыНеПорошенко" жестоко и нагло кинули.
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Та вы шо ? Сирёзна ? В стране закрыли аж 13 нелегальных заправок ? Эта афуеть прорыв из дерьма в тухес.
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Как закрыли...так и откроют...
Зеленому стаду заплатят...и откроются...
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Как всегда, проще закрыть, всех уволить, чем выдать лицензию и получать налоги в бюджет!
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