 Україна продовжить виробництво і експорт "коньяку" і "шампанського" до 2026 року

Про це повідомили в українській корпорації з виноградарства та виноробної промисловості "Укрвинпром", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що виноградно-виноробна галузь країни сьогодні працює в умовах перехідного періоду, що визначено статтею 208 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо використання географічних зазначень ЄС для позначення подібних продуктів, які походять із України.
"Для певного переліку назв виноробної продукції, зокрема для назв "шампанське" та "коньяк" - це 10-річний перехідний період, який діє до 1 січня 2026 року. Отже, це незмінна упродовж найближчих років юридична ситуація", - зазначили в "Укрвинпромі".
У корпорації зауважили, що внаслідок політичного рішення під час підписання Угоди про асоціацію не було передбачено надання раніше обумовлених під час переговорів компенсацій чи технічної допомоги виробникам виноробної продукції України у разі відмови від вживання географічних зазначень країн Європи у назвах українських вин і коньяків.
"За оцінками фахівців, перехід на нові найменування в будь-якому разі пов'язаний із суттєвими фінансовими втратами для української виноробної галузі. Це вагоме навантаження на підприємства", - зауважили в "Укрвинпромі".
Як повідомлялося, наприкінці 2019 року Торгово-промислова палата (ТПП) України повідомила, що припиняє видавати сертифікати на напої під назвою "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренді" і "херес" у зв'язку із закінченням терміну перехідного періоду після підписання Угоди про зону вільної торгівлі.
Пізніше цю новину з сайту ТПП було вилучено.
Выпьет сестрёнка эту бурду, вряд ли проснётся в Новом году
І будут покупать семізвьоздочний «Боярьішнік», разліва Сциксциккарского Плодоягодного Завода.
Як чудово бути в наглядовій раді оборонпрому та УЗ. Поки рядовий працівник отримує до 10 тисяч, Лещенко отримає 588 тис на місяць в УЗ, а Найєм обійдеться платникам податків в 310 тисяч. Утримання цих двох безробітних буде нам коштувати 11млн на рік.
Подслеповатый Траст
Декларация Зеленского за 2018 год : Роялти за "квартал 95" 4 ТЫСЯЧИ грн.
за 2019 год : 4 МИЛЛИОНА 880 тыс грн Разница в 1220 раз
А ? Что ? Когда Порошенко продаст Roshen ?
Похоже, лохов "лишьБыНеПорошенко" жестоко и нагло кинули.
Зе увеличил в 1220 раз - все молчат.
"духовная скрепы"
с запахом портянок и репы
Голуби и боярышник
Духовно та зкріпно. Що характерно, написано ще у 2005 році - "тучньіе нулевьіе", коли здавалося, що расєюшка начебто поступово підтягується до цивілізації (але ніт)
но читается легко))))
Це в якій печері тре' сидіти, щоб не знати основи кацапології?
твой ответ ему был ошибкой, но ответ зачетный
шампанское - у... ігриста-бражка або ще ...там..."бульбашкове"...))))
спросіть в народу, поки...нарІд...не взявся прикалуватися)))) бо вже знаємо! не смішно шось...
Але при цьому (увага!) пише відгуки у книзі-мармизі!
Магарич. Амбальний дідусь. Мабуть і хмуй ще стоїть! Стоїть хмуй, діду?
Дід (продовжує роботу). Стоїть, синку, - дай тобі боже щоб в тебе так стояло!
(с) Лесь Подерв'янський "П*здєц"
шампанских вин, пущенный 25 декабря 1954 года.