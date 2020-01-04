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Все про:алкоголь (666) коньяк (8) експорт (170) шампанське (2)

 Україна продовжить виробництво і експорт "коньяку" і "шампанського" до 2026 року

Виробництво і реалізація, зокрема на експорт, "коньяку України" і "шампанського України" продовжиться до початку 2026 року.

Про це повідомили в українській корпорації з виноградарства та виноробної промисловості "Укрвинпром", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що виноградно-виноробна галузь країни сьогодні працює в умовах перехідного періоду, що визначено статтею 208 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо використання географічних зазначень ЄС для позначення подібних продуктів, які походять із України.

"Для певного переліку назв виноробної продукції, зокрема для назв "шампанське" та "коньяк" - це 10-річний перехідний період, який діє до 1 січня 2026 року. Отже, це незмінна упродовж найближчих років юридична ситуація", - зазначили в "Укрвинпромі".

У корпорації зауважили, що внаслідок політичного рішення під час підписання Угоди про асоціацію не було передбачено надання раніше обумовлених під час переговорів компенсацій чи технічної допомоги виробникам виноробної продукції України у разі відмови від вживання географічних зазначень країн Європи у назвах українських вин і коньяків.

"За оцінками фахівців, перехід на нові найменування в будь-якому разі пов'язаний із суттєвими фінансовими втратами для української виноробної галузі. Це вагоме навантаження на підприємства", - зауважили в "Укрвинпромі".

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Як повідомлялося, наприкінці 2019 року Торгово-промислова палата (ТПП) України повідомила, що припиняє видавати сертифікати на напої під назвою "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренді" і "херес" у зв'язку із закінченням терміну перехідного періоду після підписання Угоди про зону вільної торгівлі.

Пізніше цю новину з сайту ТПП було вилучено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168350
 
 
 Топ коментарі
 
Махim.Gaiduk‏ @im19780616



Подслеповатый Траст
Декларация Зеленского за 2018 год : Роялти за "квартал 95" 4 ТЫСЯЧИ грн.
за 2019 год : 4 МИЛЛИОНА 880 тыс грн Разница в 1220 раз
А ? Что ? Когда Порошенко продаст Roshen ?
Похоже, лохов "лишьБыНеПорошенко" жестоко и нагло кинули.
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Таня Бойко‏ @Kharkov_2019 14 ч.14 часов назад



Як чудово бути в наглядовій раді оборонпрому та УЗ. Поки рядовий працівник отримує до 10 тисяч, Лещенко отримає 588 тис на місяць в УЗ, а Найєм обійдеться платникам податків в 310 тисяч. Утримання цих двох безробітних буде нам коштувати 11млн на рік.

Украина продолжит производство и экспорт "коньяка" и "шампанского" до 2026 года - Цензор.НЕТ 8274
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А-А-ААА!!! БРЕЖНЕВ ВОСКРЕС!!! Украина продолжит производство и экспорт "коньяка" и "шампанского" до 2026 года - Цензор.НЕТ 6729
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Короче бурды больше делать не дадут. Правильно.
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ти дрискл не пий кефір ... бач як тобі по мізкам "дало"
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Мальчик в подарок сестрёнке купил тетраметилоэфиробутил.
Выпьет сестрёнка эту бурду, вряд ли проснётся в Новом году
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Бурду как делали так и дальше будут делать. Название просто будет другое. Раньше все знали что харьковское шампанское - гавно, теперь будут знать что Харьковское игристое - гавно.
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Ага, ага.
І будут покупать семізвьоздочний «Боярьішнік», разліва Сциксциккарского Плодоягодного Завода.
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а наповнення держбюджету та інших фіскальних рахунків, тебе, точно таки - не хвилює... Зебіл ти, чи що?
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Я у стилі Зе. А серйозно, мені всеодно яка буде назва: коньяк або бренді, головне їх якість
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хто там хоче забути, що Асоціацію з ЄС оформили саме Порошенко, Яценюк, Турчинов та інші реформатори на вимогу Майдану Гідності?
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Таня Бойко‏ @Kharkov_2019 14 ч.14 часов назад



Як чудово бути в наглядовій раді оборонпрому та УЗ. Поки рядовий працівник отримує до 10 тисяч, Лещенко отримає 588 тис на місяць в УЗ, а Найєм обійдеться платникам податків в 310 тисяч. Утримання цих двох безробітних буде нам коштувати 11млн на рік.

Украина продолжит производство и экспорт "коньяка" и "шампанского" до 2026 года - Цензор.НЕТ 8274
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Махim.Gaiduk‏ @im19780616



Подслеповатый Траст
Декларация Зеленского за 2018 год : Роялти за "квартал 95" 4 ТЫСЯЧИ грн.
за 2019 год : 4 МИЛЛИОНА 880 тыс грн Разница в 1220 раз
А ? Что ? Когда Порошенко продаст Roshen ?
Похоже, лохов "лишьБыНеПорошенко" жестоко и нагло кинули.
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"Порошенко увеличил свой доход в 84 раза" - вой быдломассы на увсю Украину.
Зе увеличил в 1220 раз - все молчат.
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а де г+г,а де та коза ведуча , которая постоянно считала , во что нам обходится содержание президента. За 7 месяцев такого вопроса у них не возникало и нарід неспрашивал.Иба он нарід мудрий.
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Кто-то ещё покупает в магазинах алкоголь? Самогон наше всё. Хер вам а не акциз.
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Вся проблема в тому що у нас немає ні коньяку ні шампанського ні бренді є шмурдяк і самогон, так от ліпше самогон домашній чим шмурдяк...
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ѢѢ ! ну хоть "виски Украины" в покое оставили. у каждой столицы висковарения по областях, свой односолодовый ))



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У кацапів навіть свій бренд - "односолодовая бояра".
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)) точно! тренд последних годов. потеснил "односолодовый стекломой"
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не знал )) шо то я эту тему запустил (( в прошлом году за 10 часов мну столько видно наркоты жухнули, шо вообще, не то шо на вискас, на пиво смотреть не могу. от бачу, шо нехть растёт, пора дринками валить. попробовал один раз, так хреново мну в жисти небыло. надо шо то другое под обвал нехти шукать )) очучение вкуса, кстати, тоже на минимуме. так и не восстановилось ((.
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***
"духовная скрепы"
с запахом портянок и репы
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Знову згадав оцю знайдену на Мракопедії коротку, але потужну фантасмагорію:
Голуби и боярышник
Духовно та зкріпно. Що характерно, написано ще у 2005 році - "тучньіе нулевьіе", коли здавалося, що расєюшка начебто поступово підтягується до цивілізації (але ніт)
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кто о чем, а вшивый о бане. Причем тут кацапы ?
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Шо, Льоліку, тобі в Латві нові щелепи вставили? Тепер уже не "цикаєш" з трибуни? пам'ятаю як звукорежисери мордувалися, вирізаючи "цикання" зі стрічки. Не аудіоредактором, а латунними ножицями (щоби не намагнітити стрічку сталевими).
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Пізнання? Теж мені "секрети".
Це в якій печері тре' сидіти, щоб не знати основи кацапології?
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деда Saw Ewas 1a26b1e6 знатный пристебала,
твой ответ ему был ошибкой, но ответ зачетный
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коньяк...перейменувати у ... як-конь
шампанское - у... ігриста-бражка або ще ...там..."бульбашкове"...))))
спросіть в народу, поки...нарІд...не взявся прикалуватися)))) бо вже знаємо! не смішно шось...
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І навіщо ти отут так потужно напердів? Вийти кудись не міг?
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Піди вже візьми дешевого пиваса та йди в падік бухати. Ото твоє.
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Що характерно, академікові вже 101 рік.
Але при цьому (увага!) пише відгуки у книзі-мармизі!

Магарич. Амбальний дідусь. Мабуть і хмуй ще стоїть! Стоїть хмуй, діду?
Дід (продовжує роботу). Стоїть, синку, - дай тобі боже щоб в тебе так стояло!

(с) Лесь Подерв'янський "П*здєц"
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27 декабря 2019 года прекратил своё существование Киевский завод
шампанских вин, пущенный 25 декабря 1954 года.
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