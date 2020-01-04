 Україна продовжить виробництво і експорт "коньяку" і "шампанського" до 2026 року

Про це повідомили в українській корпорації з виноградарства та виноробної промисловості "Укрвинпром", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що виноградно-виноробна галузь країни сьогодні працює в умовах перехідного періоду, що визначено статтею 208 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо використання географічних зазначень ЄС для позначення подібних продуктів, які походять із України.

"Для певного переліку назв виноробної продукції, зокрема для назв "шампанське" та "коньяк" - це 10-річний перехідний період, який діє до 1 січня 2026 року. Отже, це незмінна упродовж найближчих років юридична ситуація", - зазначили в "Укрвинпромі".

У корпорації зауважили, що внаслідок політичного рішення під час підписання Угоди про асоціацію не було передбачено надання раніше обумовлених під час переговорів компенсацій чи технічної допомоги виробникам виноробної продукції України у разі відмови від вживання географічних зазначень країн Європи у назвах українських вин і коньяків.

"За оцінками фахівців, перехід на нові найменування в будь-якому разі пов'язаний із суттєвими фінансовими втратами для української виноробної галузі. Це вагоме навантаження на підприємства", - зауважили в "Укрвинпромі".

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Як повідомлялося, наприкінці 2019 року Торгово-промислова палата (ТПП) України повідомила, що припиняє видавати сертифікати на напої під назвою "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренді" і "херес" у зв'язку із закінченням терміну перехідного періоду після підписання Угоди про зону вільної торгівлі.

Пізніше цю новину з сайту ТПП було вилучено.