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Все про:мінування (513) Нацполіція (8743) Харків (1583)

 Харків'янин у стані сильного алкогольного сп'яніння повідомив про "замінування" житлового будинку, - поліція

Житель Харкова у стані сильного алкогольного сп'яніння повідомив неправдиву інформацію про "замінування" житлового будинку. Поліція затримала лжемінера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зазначається, що чоловік повідомив неправдиву інформацію про "мінування" багатоповерхівки на вул. Дружби народів у Харкові.

"Під час виїзду працівники поліції виявили 41-річного чоловіка, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння... і не зміг пояснити працівникам поліції причину свого вчинку", - повідомляє поліція.

Повідомлення про мінування будинку в спальному районі міста надійшло до Київського відділу поліції Харкова близько 23:00 п'ятниці. Правоохоронці, які виїхали на місце, не виявили вибухових пристроїв чи небезпечних речовин.

Інформацію про подію внесено до Єдиного облік Київського відділу поліції, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168349
 
 
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Оплатит бензин,каждому месячную зарплату и все будут рады.
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Потрібно зробити, щоб найближі 7 років міньору був був перекритий доступ до алкоголю.
З усіх збуджуючих ефектів - аромати параші.
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Плюс ещё квартиру конфисковать, и дальше пусть бомжом сообщает про заминирование родной помойки...
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Ул.Дружбы Народов, Северная Салтовка.
Вот же скот, ничего посадят лет пять, будет время подумать над смыслом жизни на свободе.
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