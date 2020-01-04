 Харків'янин у стані сильного алкогольного сп'яніння повідомив про "замінування" житлового будинку, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Зазначається, що чоловік повідомив неправдиву інформацію про "мінування" багатоповерхівки на вул. Дружби народів у Харкові.
"Під час виїзду працівники поліції виявили 41-річного чоловіка, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння... і не зміг пояснити працівникам поліції причину свого вчинку", - повідомляє поліція.
Повідомлення про мінування будинку в спальному районі міста надійшло до Київського відділу поліції Харкова близько 23:00 п'ятниці. Правоохоронці, які виїхали на місце, не виявили вибухових пристроїв чи небезпечних речовин.
Інформацію про подію внесено до Єдиного облік Київського відділу поліції, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
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