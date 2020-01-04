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Все про:арешт (1051) ДТП (2701) Київ (6740)

 Суд заарештував громадянина РФ, який спровокував смертельну ДТП у Києві

Винуватцем вчорашньої смертельної ДТП на Васильківській виявився уродженець Кабардино-Балкарії. Сьогодні суд відправив його в СІЗО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну прокуратуру.

"За клопотанням прокуратури міста Києва судом обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою водію BMW X5, підозрюваному в скоєнні смертельної ДТП у Голосіївському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, аварія сталася 3 січня 2020 року приблизно об 11:30 на вулиці Васильківській.

Водій BMW X5 під час повороту на перехресті нерівнозначних доріг, порушуючи ПДР, не надав перевагу автомобілю Mercedes-Benz 190, який рухався головною дорогою, як наслідок, сталося зіткнення зазначених транспортних засобів.

Після цього автомобіль Mercedes відкинуло на автомобіль Hyundai, який рухався в зустрічному напрямку.

Унаслідок ДТП водій автомобіля Mercedes від отриманих травм помер на місці. З травмою грудної клітки в лікарню потрапила пасажирка Hyundai.

Водія автомобіля BMW, 24-річного громадянина РФ, уродженця Республіки Кабардино-Балкарія, затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та Шевченківським районним судом міста Києва обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 2 місяці.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168347
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленые чучелы, когда введете визовый режим с убийцами украинцев? На Путина работаете, твари?
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Обменяют на заробитчанина или украинца который поехал на блядки типа Гриба.
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Обменяют на заробитчанина или украинца который поехал на ****** типа Гриба.
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или на проститутку которую там задержали потому что отказалась нашару обслуживать какого-то сепара
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Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
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Ще до третіх півнів обміняють чурку на бабки. Чурбани в Україні плюють на закон,правила і традиції.
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Эти уроженцы всяких ущелий чуть что ,не панимаю ни руськи ,не украинськи.Переводчика надо ,однако
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Зеленые чучелы, когда введете визовый режим с убийцами украинцев? На Путина работаете, твари?
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Забыла как Мустафе из БПП в центре Киева дети гор наваляли поверх депутатской неприкосновенности? Яка реакция Свыночёлого была? И понесли кто наказание?
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А ну ка,троллебот,расскажи- ка нам какая реакция должна была быть у президента Украины на ДТП? Будем знать чего у Зеленского требовать!
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Мустафу били не по машине,а по морде.Какие вы примитивные,реестровые патриоты.
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Имецил, прочти еще раз мною писанное. Если не поймешь- пей зеленку по утрам.
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Дятел, тебе не "крапли"надо,а зеленку ведрами глушить. Хотя,по большому счету-вас зеленых олигофренов разве шо дустом вытравишь.
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При чем тут ДТП ?
Мы ж типа в Европу стремимся- а там не забалуешь !
В Австрии написал в интернете путин введи войска - 16 лет тюрьмы, в Германии за неоплаченный заказ в интернет магазине- годы тюрьмы.
ДТП -это админ нарушение , 2 таких - депортация с запретом въезда на 10 лет.
Это европа)))
Жаль что у нас нет Лукашенко который проблему чурбанья решил за 3 суток или что мы не Франция (европа,ага) которая давече собрала всех цыган и депортировала из страны...
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Ну так ти тільки що підтвердив просту річ - що Зе нічим не кращий за Пе...
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Єй,соєве,а мальдівська шлюха чому за п*ять років не ввела візи???? Замість віз ВОНО ввелО вам,пальмомасловим гндим,по самі помідори!
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Ты дебил? Почему это я соевая? Потому что 6 лет критикую Порошенка? Ты пойди опохмелись, а потом пиши комментарии. У тебя одна извилина, которая думает, что если против Порошенка -то зеленый, а если против зеленого, то соевый, а другого не дано.
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апять бедный афрокавказец? ничо, мама его выкупит, строго так пожурит и новых две бехи купит. три - бэхи ))
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Как "арестовали" так быстреько забздевши и отпустят. Аниже запаребрикам братя.
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Я напомню, что при "соевом барыге-мародере", кацапам был запрещен въезд в Украину. Но пришел холуй путина нелох зельцман и снял запрет. По факту в смерти водителя мерса виновен барыга Зеленский, который разрешил кацапскому биомусору въезжать в нашу страну
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Походу мамка виновата, что мозгов тебе не дала.
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С начала 2019 года украинские пограничники не пустили 5 662 граждан России, которые пытались въехать на территорию нашего государства. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/v-gospogransluzhbe-otchitalis-skolko-rossiyan-ne-pustili-v-ukrainu-s-nachala-goda-1399749.html
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А ще Зеленський винен що у тебе в штанях повно....Це він наробив,мамою клянусь! Суд заарештував громадянина РФ, який спровокував смертельну ДТП у Києві - Цензор.НЕТ 6928 Суд заарештував громадянина РФ, який спровокував смертельну ДТП у Києві - Цензор.НЕТ 7054Правда,кацапе?
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""Напомним, 26 ноября 2018 года Украина ввела тотальный запрет на въезд на свою территорию для россиян-мужчин. Единственное исключение было сделано для поездок, носящих «гуманитарный характер», например, похорон.

Объясняя данное решение, тогдашний президент страны Петр Порошенко заявил, что оно было принято, чтобы Москва «не формировала на Украине отряды частных армий».""
Мальчик просто приехал на похороны пятиюродной прапрапрабабушки
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На дорогах столицы Норвегии Осло за весь 2019 год случилось только 1 ДТП (!) и погиб только 1 человек (!). И... им оказался пьяный русских дипломат Суд заарештував громадянина РФ, який спровокував смертельну ДТП у Києві - Цензор.НЕТ 8554
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Ну так в Києві кожен третій абрек, чи циган, це дтп можна назвати тільки вершиною айсберга, саме ***..во в Києві ввечері починається.
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Хай сидить по максимуму і виплачує компенсацію сімям загиблих... А щоб досидів живим до кінця терміну, то хай родичі вбивці виплатять всю суму начислиної компенсації протягом року... І це буде чесно.
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