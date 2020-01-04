 Суд заарештував громадянина РФ, який спровокував смертельну ДТП у Києві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну прокуратуру.
"За клопотанням прокуратури міста Києва судом обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою водію BMW X5, підозрюваному в скоєнні смертельної ДТП у Голосіївському районі столиці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, аварія сталася 3 січня 2020 року приблизно об 11:30 на вулиці Васильківській.
Водій BMW X5 під час повороту на перехресті нерівнозначних доріг, порушуючи ПДР, не надав перевагу автомобілю Mercedes-Benz 190, який рухався головною дорогою, як наслідок, сталося зіткнення зазначених транспортних засобів.
Після цього автомобіль Mercedes відкинуло на автомобіль Hyundai, який рухався в зустрічному напрямку.
Унаслідок ДТП водій автомобіля Mercedes від отриманих травм помер на місці. З травмою грудної клітки в лікарню потрапила пасажирка Hyundai.
Водія автомобіля BMW, 24-річного громадянина РФ, уродженця Республіки Кабардино-Балкарія, затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та Шевченківським районним судом міста Києва обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 2 місяці.
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Мы ж типа в Европу стремимся- а там не забалуешь !
В Австрии написал в интернете путин введи войска - 16 лет тюрьмы, в Германии за неоплаченный заказ в интернет магазине- годы тюрьмы.
ДТП -это админ нарушение , 2 таких - депортация с запретом въезда на 10 лет.
Это европа)))
Жаль что у нас нет Лукашенко который проблему чурбанья решил за 3 суток или что мы не Франция (европа,ага) которая давече собрала всех цыган и депортировала из страны...
Объясняя данное решение, тогдашний президент страны Петр Порошенко заявил, что оно было принято, чтобы Москва «не формировала на Украине отряды частных армий».""
Мальчик просто приехал на похороны пятиюродной прапрапрабабушки