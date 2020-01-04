 Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Трамп заявив: "Минулої ночі ми діяли, щоб зупинити війну. Ми не робили дій, щоб розпочати війну".
За словами Трампа, "смерть невинних людей була хворобливою пристрастю Сулеймані", якого було "схоплено на місці злочину і знищено".
Трамп також заявив, що США мають найкращі у світі збройні сили і розвідувальні служби. Він також підкреслив, що відчуває глибоку повагу до народу Ірану.
Трамп зробив цю заяву у своєму гольф-курорті Мар-а-Лаго, де перебуває на новорічних канікулах. Він відмовтвся відповідати на запитання журналістів.
У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.
В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.
Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.
У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".
Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранських сил "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.
Та да и Мозгового и Гиви и "незабвенного" Арсения и Дремова и Беднова.И многих других. .Моссад горько плачет,а ФСБ РФ не успевает парадные двери ремонтировать...
СБУ всех держит в тонусе,не считая своих таможенников и полевых командиров янтарных войн...
Кроме того генерал часто бывал на россии и именно он предложил карлику-педофилу в.путину принять активное участие в сирийской компании.
Фактически Сулеймани был исламским террористом в погонах.
Ну что русские иваны? путин - следующий?)))
"Сьогодні під час телефонної розмови Президент України Петро Порошенко привітав свого російського колегу Володимира Путіна з Днем Росії."
https://24tv.ua/poroshenko_privitav_putina_z_dnem_rosiyi_n453405
"-Столкновения с финно-уграми Поволжья начались у русских с 1103 года, ...известие о нападении муромского князя Ярослава Святославича на мокшан: «бися Ярослав с Мордвою месяца марта в 4 день и побежден бысть Ярослав». В XIII веке русские стали одолевать «поганскую мордву», это усилилось после основания в 1221 году Нижнего Новгорода на границе мордовских земель. В 1236-1237 земля эрзян и мокшан была полностью https://ru.wikipedia.org/wiki/Финно-угры_Поволжья
Більше читай і менше пиши, того, про що тИ нічого не знаєш! Мокшани такі ж пострпадалі, як і українці!