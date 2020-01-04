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Все про:Ірак (53) Трамп (2026) Сулеймані (5)

 Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані. ВIДЕО

Президент Дональд Трамп після знищення іранського генерала Касема Сулеймані заявив, що США не ставлять собі за мету зміну режиму в Ірані, проте "готові зробити будь-які необхідні дії" в разі, якщо Іран буде загрожувати американським громадянам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Трамп заявив: "Минулої ночі ми діяли, щоб зупинити війну. Ми не робили дій, щоб розпочати війну".

За словами Трампа, "смерть невинних людей була хворобливою пристрастю Сулеймані", якого було "схоплено на місці злочину і знищено".

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Трамп також заявив, що США мають найкращі у світі збройні сили і розвідувальні служби. Він також підкреслив, що відчуває глибоку повагу до народу Ірану.

Трамп зробив цю заяву у своєму гольф-курорті Мар-а-Лаго, де перебуває на новорічних канікулах. Він відмовтвся відповідати на запитання журналістів.

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У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранських сил "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168345
 
   
 Топ коментарі
 
Америка терористов уничтожает или садит в тюрьму, а в Украине олигархи (которые должны сидеть в тюрьме), покупают себе парламент и президентство (или президента)
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Иран полыхал (и был затоплен в крови протестующих) когда закрытые инстаграмм и прочие группы деток были взломаны и оттуда посыпались откровенные фотки оргий, и неприлично дорогих и вызывающих вечеринок. Простым людям нет средств чтобы рис купить, и прокормить детей, вдобавок "полиция нравов" режима постоянно требует от них скромно и закрыто одеваться, а детки как духовных (были и такие, родители которых заседают в "совете бородатых с чалмами"), так и боевых, государственных лидеров делают "пир во время чумы".
Такая же штука и со всеми остальными псевдорелигиозными фанатиками в той же Газе, Турции, да и везде. Простым людям "втирают" всякую "дичь" средневековую, и требуют от них послушания, держат их в нищите на подачках, а сами не сильно ждут того света с "девственницами", так как у них все есть уже здесь, и сейчас.
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так держать .цена нефть одобряет
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...нельзя злить дядю Сэма - это опасно для жизни:
Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 9083




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Да , - это народная примета , возле кремля нельзя ставить палатки . ))
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что килнула Захарченко

Та да и Мозгового и Гиви и "незабвенного" Арсения и Дремова и Беднова.И многих других. .Моссад горько плачет,а ФСБ РФ не успевает парадные двери ремонтировать...
СБУ всех держит в тонусе,не считая своих таможенников и полевых командиров янтарных войн...
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Полковник Трампов, я предлагаю держать себя в руках. И помнить слова песни: господа офицеры, я прошу вас учесть, кто сберёг свои нервы, тот не спас свою честь! Это и Вашего возможного импичмента касается. Просто работайте.
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Не будет никакого импичмента . Он останется и скорее всего пойдёт на второй срок Президентства . Хотя кандидат от демократов для вашего еврАзийского улуса будет гораздо хуже .Для вас вообще выборы в США станут выбором американцев между плохим для вас и очень плохим для вас
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Мы выдержим. Но ты переживай за нас. Нам это нужно.
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Вы держитесь там . Жрать пока что хватает ? Только не усrитесь от переизбытка от перепроизводства . Ведь меряться пиписьками с США дело сурьёзное ( Но вы переживайте за нас .Нам это тоже нужно. Ну и США естессно ((
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Лично я зарабатываю мало. 1.5 тысячи американских баксов. На жизнь хватает. Но я переживаю и за вас. Спасибо что вы цените это.
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О, вы из серебрянного миллиона избранных ? Вы там какого боярина человеком будете ? Стекломой вы конечно на Новый Год не пили и щами кислыми не закусывали . И шо же это значит ? дай ка я угадаю ? Новенький лучшийвмире и незнающий аналогов нигде ТАЗ во дворе , высочайшего качества индийский виски на столе , икра заморская кабачковая .....а может вы даже в Египет и Китай ездите? За товаром ? . Короче жизня удалась ? Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 6561
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Зиг хайль инженегр .Путлер капут .Слава Украине Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 453
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Тяжело мабуть,быть инженером и нифига не инженерить,и прожирать бабос пенсионеров Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 5458
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Нет, я инженер-разработчик. Повезёт если год пройдёт без сдачи нового проекта в производство. Часто полностью нового.
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Вы их там складируете, десь мабуть в архивы?Бо,щось разроботок не видать,як пенсий у пенсионеров.Чи то оружие возмездия под секретом,? Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 7059
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Точно)) Гиперзвуковой говномет с лазерными фарами))
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Та фиг его знает?!Не слежу за пацакскими разработками со времён изобретения АК.На мировой арене,от нового ничего нема.Кроме калаша,лжи,агрессии и исключительности в своей 78ой хромосоме-ничого нового Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 5122
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Я не имею отношения к сов. секретным проектам. И я выездной. Конечно, обычно это модернизация старых проектов, под новые требования или под новую элементную базу. К ПАК ФА или Армате я тоже непричастен. Но работы очень много.
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На вас шо,хтось напав,що работы много? Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 9379
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Потому и не напал, что много работы. Меняются компоненты, меняются целые приборы, улучшаются точности или бронебойность. Если ты этого не будешь делать - потеряешь целые заводы и отрасли, всё устареет или развалится.
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Так це, вы поэтому вывезли с Донбасса заводы?Щоб, цикл не устаревал? Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 6126
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Какие заводы вывезли с Донбасса я не знаю. Там кажется что-то вывезли с дочернего предприятия МоторСич. И кажется что-то связанное с строительством тепловозов, вместе с персоналом. Из нового, могу сказать, что наблюдаю за разработкой компонентов бронетехники готовой к ядерному удару. Конечно, не прямому.
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Ну и как впечатления?Как думаешь выдержит ядерный удар?
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Ну... Там системы вентиляции и некоторые приборы, которые подвергают облучению. Я не знаю что они выдержат.
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Ну... Тут ты усугубляешь. Ядерная война не обязательно когда будут целые континенты сносить. Она может быть локальной из-за тактического ядерного. После применения стратегического ЯО танки тоже должны ехать, хоть и в последний раз.
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Ну это как посмотреть.Вот с точки зрения пацаков,выглядит именно так,как ты описал.Тобто пох.й щепки..США вжарили Японию и поняли,шо ну его на.уй,баловаться Малышами.Создали Ядерный клуб.И под гарантии клуба Украина,отдала ЯО.Теперь,пацаки нарушив договор,создают свою реальность загружая инженеров лепить прокладки на танки... Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 6649
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Ты думаешь американцы не разрабатывают антиядерную защиту на свои танки? Ты ошибаешься. Все разрабатывают.
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Ну так они для чего разрабатывают?Для науки.Для освоения Марса.Они,шо разрабатывают для отжима территории Канады где окопался со времён гражданской войны северянин?!Або Кубу, под носом у себя завалили ядерными Томагавками?Это два разных мира,где технологии работают на разные цели Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 7665
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То что они ничего ни у кого не отжимали - это вопрос другой. Они разрабатывают антиядерную защиту для своих танков. Я в теме и я знаю. И все это делают. Глупо было бы не разработать систему вентиляции для своих танков, которая как раз и заточена на фильтрование последствий химического заражения местности после ядерного удара. Я знаю что все, кроме Украины, разрабатывают.
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Это где тебе сказали?Дулин в Красном уголке завода?Разработки научные США,могут использоваться в оборонке,це так.Але в них по переду наука,та життя людини,а потом вже применение в сферах безопасности по мере надобности.У пацаков,все по другому.Там ордынская доминанта,которая гласит:Новое оружие-новые и быстрые завоевания.И поэтому напрягают инженеров в три смены,щоб они им танки делали такими,щоб можно було по Парижу в ядерном пепле рассекать по костям тех самых щепок Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 4710
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Ну так путин недавно уггрожал Америке атомным пеплом - где действия Трампа ?
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Если Трамп херакнет по роSSии, то ядерный пепел накроет и всю Украину. Тебе это надо? Мало тебе Чернобыльской трагедии, чудо гороховое.
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У моськове увесь и асядет, шо путираст срашна. Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 1194 Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 3514 Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 3514
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Вам может и не надо, а нам какая разница?
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Генерал Сулеймани также ответственен за нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе в июне 2019 года.
Кроме того генерал часто бывал на россии и именно он предложил карлику-педофилу в.путину принять активное участие в сирийской компании.
Фактически Сулеймани был исламским террористом в погонах.
Ну что русские иваны? путин - следующий?)))
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Зате бубочка, як один з найвелічайших лідерів світу, привітав пуйла- вбивцю українців, з Новим роком!
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12 червня 2014

"Сьогодні під час телефонної розмови Президент України Петро Порошенко привітав свого російського колегу Володимира Путіна з Днем Росії."

https://24tv.ua/poroshenko_privitav_putina_z_dnem_rosiyi_n453405
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Ну тоді "нормально". Після 12 червня 2014 року, фуйло, якихось 5 з половиною років, продовжує безупинно вбивати українців. Чому б Зеленському не подзвонити і поздоровити його з Новим роком?
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Если благодаря этому разговору удастся вытащить из плена еще хоть сколько-нибудь украинцев, я только за. А вы?
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Наступна маніпуляція. 10.12.2019 Зеленський заявив, що найбільшим досягненням довгоочікуванної зустрічі з фуйлом був договір обміну "всіх на всіх". Скільки ще раз , прикриваючись "благим приводом" повернення "наших" таксистів, планується прогнуться під загарбника, виконати його забаганки, здати інтереси України?
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В интересах Украины спасти тех, кого еще можно спасти, тем более что их там бьют и пытают. К тому же, практически сразу после саммита начали говорить про обмен "всех установленных на всех установленных", что и произошло.
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буковІрану нічого не світить, там та сама хвороба що в мордви. "Для виключно геніальних буков:
"-Столкновения с финно-уграми Поволжья начались у русских с 1103 года, ...известие о нападении муромского князя Ярослава Святославича на мокшан: «бися Ярослав с Мордвою месяца марта в 4 день и побежден бысть Ярослав». В XIII веке русские стали одолевать «поганскую мордву», это усилилось после основания в 1221 году Нижнего Новгорода на границе мордовских земель. В 1236-1237 земля эрзян и мокшан была полностью https://ru.wikipedia.org/wiki/Финно-угры_Поволжья
Більше читай і менше пиши, того, про що тИ нічого не знаєш! Мокшани такі ж пострпадалі, як і українці!
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Мардва это рускань, т.е. русские, кацапы, антрофаги, людоеды. Учы матчасц игпердт. Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 4332 Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 9889 Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані - Цензор.НЕТ 9889
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Завалили восточного ферзя Сулеймани,щоб провести пешку Трампа на выборах,за год до выборов.Обычная технология для хромой утки
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До чого тут я?Я кажу,що Трамп плывёт с импичментом як после нокдауна.То треба закрепить позицию.В углу московитские тренеры,его накачали и слили Сулеймане так,що комар носа не подточит..Бо США борятся с терроризмом вже давно.А москали важного свидетеля убрали,руками Пентагона.Теперь Трамп,будет скакать с этой перемогой,як угорелый,в надежде,що на хайпе его переизберут.Байден прав,цей осёл сунул шашку в бочку с динамитом.
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Вот это Президент, а Клоун вонючий с КВНа.
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Иран это безумно интересно. НО интересней когда Свинью вонючую посадят
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Донни, пульни по Буковелю, - там один борадач зассел, не хочет сдаваться!
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Трамп правильно говорит Украинский Народ где должен так защищать свою землю
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