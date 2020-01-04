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Все про:Різдво (88) Епіфаній (214) ПЦУ (505)

 Українці поки що не готові до календарної реформи, - Епіфаній про перенесення дати Різдва

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній вважає, що українці поки що не готові перейти на святкування Різдва за григоріанським календарем 25 грудня.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Епіфаній, наразі тривають дискусії щодо реформи календаря, проте це питання є досить складним.

"Чому складним? Бо український народ поки що, ми бачимо, не готовий до календарної реформи", - сказав він.

Предстоятель ПЦУ також зазначив, що після об'єднання всіх українців у єдину Православну церкву України таке рішення буде ухвалити легше.

"Це питання ми порушуємо, але бачимо, що є великий спротив. Багато хто звик уже до певної дати", - сказав він.

Епіфаній вважає, що в разі перенесення Різдва, потрібно переносити і всі інші свята.

"Тоді Покрову ми не будемо святкувати 14, а будемо святкувати 1 жовтня. І Преображення, й інші свята, до яких ми так звикли. Потрібно міняти всю календарну систему, яка діє зараз у церкві", - сказав він.

"Загалом церква не проти. Але ми говоримо про те, що це не актуально. Потрібно провести велику просвітницьку роботу. І зараз у єпархіях ми проведемо відповідне опитування, побачимо, який відсоток за перенесення, який відсоток проти. Будемо аналізувати, будемо працювати. І в майбутньому, я думаю, це питання буде вирішено позитивно", - додав глава ПЦУ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168343
 
   
 Топ коментарі
 
Лет через 5 уже все поймут что рождество 25-го а не 7-го. А через10 лет уже никто про 7-ое и не вспомнит
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Это зебилы не готовы отказаться от совково-кацапских праздников. Украинцы уже давно готовы жить в унисон с цивилизованным миром
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Ну, розкажи мені про "новоюліанський"... Може, зрозумію...
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безсумнівно, ти знаєш технічні подробиці про календарі - що сонячний рік = 365,2425 земних діб. В юліанському календарі ввели корекцію - раз у чотири роки добавлявся день. Але такий алгоритм давав похибку десь раз в сто років. Римський папа Григорій в 1582 р. провів реформу, але ж не могли православні визнати календар від єретеків, тому придумали свій - новоюліанський - ще точніший за григоріанський і на теперішній час з ним співпадає. Розбіжність станеться десь в 2800році
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Я тобі відповім анекдотом, запозиченим у Хайнлайна: "Знаєш жарт про вченого, який сорок років витратив на те, щоб довести, що "Іліаду" написав не Гомер, а інший грек з тим же іменем..."?
Якщо "новоюліанский співпадає з григоріанським, то чим вони відрізняються один від одного? Однак новоюліанський придумали в 20 столітті, а григоріанський - в 16-му... Це все одно, щоб моя теща перемила наново чисті тарілки, через дві години після моєї жінки, і доводила, що це ВОНА помила посуд...
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технічна разніца там є, але главне - шо то "теща помила" - новоюліанський, тіпа, православний
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Є ДВА календарі:
1 - людський
2 - кацапцерковний.
За яким слід жити нормальним людям?
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калєндарєй мона придумати багацько - місячний, сонячний, єврейський, індєйцев майя... А ше отой час переводити на літній і назад
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Ти мабуть з "оцих", "не соєвий"?
Купуєш свічки у шалманах Гундяя? Чи може продаєш?
Українці поки що не готові до календарної реформи, - Епіфаній про перенесення дати Різдва - Цензор.НЕТ 4939
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- Слышь, Васька, а чего это ты сегодня пьяный? Что за праздник-то?
- Та 25-е декабря, сегодня!
- А ты тут к чему? Это же католическое Рождество!...
- А у меня прабабка полька была...
- А-а... Понятно... А Новруз ты празднуешь потому, что ты в Чимкенте служил, Песах еврейский - потому что сидел за партой с еврейкой, а "Сабантуй" - потому что у тебя "свояк" татарин"... И так далее...
- Ну и что?!... Не в празднике дело!!! В ПОВОДЕ к нему...
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И то и другое Рождество неправильное. Надобно 1 января отмечать, как в календаре прописано.
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"литвин", сколько раз тебе говорить:"Не можешь срать - не мучай жопу!...", "Нет мозгов - считай, калека..."? При чём здесь "календарная дата" Нового года, когда Петруха Первый, по пьяни, приказал "домы и вороты украшать ветвями еловыми да можжевеловыми, из пушек палить да устроять великое гуляние...", и религиозное Рождество? У нас, в Средние века, Рождение Нового года праздновалось и осенью(Юрьев день), и в день зимнего солнцестояния (22 декабря)... Масленицу знаешь? Так это тоже языческий Новый год - день весеннего равноденствия... (Кстати, я считаю, что это самая "правильная" дата - приход весны... Для земледельческого цикла - САМОЕ ТО...). Ну когда же ты поумнеешь?... Учишь, учишь - одни "двойки"...
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При чем тут Петр первый. Новое летосчисление(для христиан) началось с рождения Христа 2020 лет назад в ночь с декабря на январь. Все остальное от лукавого. Дни весеннего равноденствия, или выпадение снега, пожалуйста празднуй, но не присасывайся к дате рождения Христа. Можешь использовать календарь Майя, или племени тутси, выбор большой.
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Придурок, ты разницу понимаешь между "календарным годом", и "астрономическим"??? Человечество живёт, "подстраивая" "календарный", к "астрономическому"!!! Поэтому у нас и появляются "высокосные" года... Это "частичная компенсация" разницы... Был ты дурак, дураком и помрёшь...
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За астрономический можно брать что угодно, тут все от астрономов зависит, как они решат между собой. Хотя я бы начал с "большого взрыва". Новая эра началась с Рождения Христа, старая эра даже имеет обратный отсчет, тупень.
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Большего бреда сегодня я еще не читал. Астрономический год - это период полного оборота Земли вокруг солнца. В настоящее время его скорей всего могут рассчитать с точностью до миллисекунды. О каком решении астрономов ты говоришь? Ты наверное их с Лукой или ****** перепутал. То они как скажут, так ваши овцы и живут.
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Ну, так вот скажите мне. Сколько полных оборотов сделала Земля вокруг Солнца после формирования орбиты и сколько после рождения Христа. Тогда и сможете вступать в научный диспут.
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Вступать в научный диспут с дебилом? Зачем мне это нужно?
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Понятно, сфера ваших интересов, оскорбление других людей. Но в этом вам не превзойти Яра Холодного. Он специальный курс прошел в ВПШ.
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Да, я такой... Меня специально учили, как объяснять дуракам, что они дураки... Но до некоторых "литвинов" это не доходит...Знаешь, у меня в училище сослуживец был, Володя Курямзев... Агитировал всё учебное отделение (28 человек), "впрячься" в "письма счастья" (думаю, знаешь, что это такое). Мы его всем отделением убеждали, что деньги "из воздуха", не появляются... Бесполезно... Тебе тоже бесполезно пояснять, что "астрономический год" - "понятие объективное", физический закон, как и закон тяготения, "метр", "килограмм", длина волны излучения атомарного водорода, и именно поэтому к нему подвязаны календари всего мира... Ты будешь "талдычить" своё...
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Листи щастя?... Мій колишній однокурсник, нині манагер філії скандинавської сателітарної компанії, підсів на втюхування польської бурди на кшталт Гербалайфу. Без дозволу підписав усіх хто був у його адресній та телефонній книжці у якісь ідіотські вайбер-групи та вебінари. Потім пішли дзвінки від каламутних "маркетологів". Там жодного слова на медичні теми, лише втюхування і втюхування. Довелося з групою осіб під'їхати до його офісу і провести сувору виховну роботу.
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У мене було ще "цікавіше" - у товариша жінка "загорілася" на "фінансову піраміду". Спочатку поїхала сама на "семінар", у Київ. Приїхала, очі "сяють", і "щебече, як ластівка", що вони скоро "в грошах будуть спать, гроші їсти і грошами сраку витирать...". А він - лікар-нарколог... Наступного разу поїхав з нею. Серпень. Зала невелика, забита людьми. Двері, вікна зачинені. Кондиціонера нема. Задуха... Через годину закінчилась перша лекція. Всі вибігли у фойє. А там напої прохолодні, у стаканчиках, "на халяву". Юра взяв стаканчик, попросив дружину закрить його спиною, і, тихцем, витіг з кишені шприц. Набрав напою, і сховав. Після обіду поїхали додому. Він - у лабораторію. А у шприці - розчин легенької наркотичної речовини, що послабляє волю і посилює сприйняття навіювання... Ткнув жінку "мордою" у довідник... Слава богу, "відвернуло"... Те ж саме, частенько, і у різноманітних сектах, почали застосовувать...
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Яр, запитання не в тему: як максимально наближено до "фєні" дати відповідь телефонному "розводчику" типу "ваш син потрапив до міліції, потрібні гроші"? Дякую.

А по "пірамідах" - мій колишній директор здається у 1997 раптом зник на 4 дні. Повернувся майже слинявим екзальтованим ідіотом "Доброє утро, ми любім друг друга, ми всє на ти..." короче тренінг "Шаг в будущее". І всіх намагався туди загнати. Наступного дня до офісу потягнулися каламутні особистості (лузери-відвідувачі з того тренінгу), двох із яких шеф взяв на роботу, а інших ми (четверо нескорених, з того дня майже в очах шефа вороги народу) брутально виштовхали. Рада засновників фірми вдарила на сполох. Я запросив інкогніто в офіс знайомого психіатра. Той відразу сказав кого зі співробітників це "вставило" не глибоко, а кого треба морально вбивати за принципом "сьогодні пса гладити, а завтра бити". А у шефа - загострення латентної паранойї.
Шкода було кидати наші унікальні технологічні напрацювання, ми (три інженери і продажник) втримали фірму. Але потім шеф почав "крисятничати" і не доплачувати нам в конвертах. І ми його "злили". Техдиректора на той час "попустило" і він щиро просив пробачення у колектива. Спочатку індивідуально, потім перед усіма. Пробачили. Наполягли на звільненні двох "шагнувших". Фірма продовжувала жити.
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- Алло, папа, привет!
- Привіт… Що сталось?
Голос наче дочки…
- Пап, у меня проблема… Я в аварию попала… Я в больнице… Тут следователь…
«МислЯ» - а чого це «мала» російською, заговорила зі мною? Крім того, у зятя є автомобіль, однак, я не чув, щоб він довіряв дочці керування, в межах міста - лише на полі… Однак, і він, і вона, зараз, на роботі, а вона у неї не зв»язана з поїздками, а йому машина в будь-який час потрібна буде, у справах виїхать… Думаю, спробую «розворушить», витягти більше інформації:
- Ти ціла? Які ушкодження?
- Да ничего страшного, губа розбита, и два ребра сломаны… Маме не говори… Тут проблема в другом - мы женщину сбили… Нужны деньги на операцию, четыре тысячи долларов… Ты помочь сможешь?
Ого! «Крутой» поворот событий!
- Само собою… Куди гроші привезти? В лікарню?
- Не надо… Тебе позвонят, скажут, где встретиться… Папа, ты же поможешь?
- Обов»язково допоможу! УЖЕ помогаю - «Пішла на х.й, коза!!!"
- Ту-ту-ту-ту....Реальний випадок зі мною, у травні цього року... Діти сміялись довгенько...
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У конкретному випадку, схоже, телефонував пацан із зони на стаціонарний телефон. Дружина не встигла послати, зв'язок урвався. Хочу в разі повтору дати "фахову" відповідь.
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Я не великий "спец" по "фєні"... З кримінальниками старався не "контачить" - всі пісні про "понятія", "злодійські закони" - "казки для бідних"... І горла ріжуть один одному, і "крисятнічають" (крадуть у своїх), і "стучать мєнтам", і "підсиджують", і дурять... Колега розказував - років з п"ятнадцять тому захищав одного рецидивіста. Убив колишнього співкамерника, вийшовши на свободу. Виявилося - поки він сидів, мати його зубожіла вкрай. Тут "кореш" "відкидається". Чоловік відкриває йому місце тайника з цінностями від попередньої крадіжки, з тим, щоб той їх витіг, і половину віддав його матері, а половину, "за послугу", забрав собі. Той УСІ цінності забрав собі, бабці не дав ні копійки. Поселився у неї, пиячив, а п"яним - бабку гвалтував... Та повісилася...
Так що не скажу я тобі чогось корисного...
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А що той психіатр каже про теперішніх зебілів ?
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Його нажаль вде нема... а його син успішно "декодує" телеглядачів. За конкретні гроші.
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Еврика! У випускників того "тренінгу" на який "попав" мій шеф, були ще щотижневі "********". Те що клієнти були в стані ендорфінної (чи схожої) залежності. навіть я зрозумів. Таки їм в чай щось явно підкладали.
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Период обращения планет, закон тяготения, , длинна волн величины обьективные. А вот метр, килограмм, субьективные и никоим образом не привязаны к законам мироздания. В некоторых странах не применяются, а используют дюймы и фунты. Ну ,это так, тебе для общего развития. Мы ведь не говорим о длине астрономического года , а с какого дня календаря его отсчитывать. В мире принято отсчитывать от Рождения Христа. Больше 1 января ничем не примечателен.
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"Долбень", ты и есть "долбень"... Ты же хвастался, что ты инженер!!! Читай, "анжинер хренов"!!!
"Метр, обозначение м, является единицей длины; его величина устанавливается фиксацией численного значения скорости света в вакууме равным в точности 299 792 458, когда она выражена единицей СИ м·с−1.Секунда, обозначение с, является единицей времени; её величина устанавливается фиксацией численного значения частоты сверхтонкого расщепления основного состояния атома цезия-133 при температуре 0 К равным в точности 9 192 631 770, когда она выражена единицей СИ с−1, что эквивалентно Гц.Кандела, обозначение кд, является единицей силы света в заданном направлении; её величина устанавливается фиксацией численного значения световой эффективности монохроматического излучениячастотой 540·1012 Гц равным в точности 683, когда она выражена единицей СИ м−2·кг−1·с3·кд·ср или кд·ср·Вт−1, что эквивалентно лм·Вт−1.
XXV ГКМВ, состоявшаяся в 2014 году, приняла решение продолжить работу по подготовке новой ревизии СИ и наметила закончить эту работу к 2018 году с тем, чтобы заменить существующую СИ обновлённым вариантом на XXVI ГКМВ в том же году[22].
В январе 2018 года были опубликованы значения h, e, k и NA, рекомендованные CODATA для использования в качестве точных значений в будущем обновлённом варианте СИ[23]. Поскольку значения получены в результате точнейших измерений постоянных, выраженных в старых единицах, то при смене определений единиц численные значения всех измерений, выполненных ранее и выраженных в старых единицах, не должны измениться. Позднее Международный комитет мер и весов включил эти значения в проект резолюции XXVI ГКМВ, прошедшей 13-16 ноября 2018 года[24]. В результате реализации намерений, сформулированных в резолюции, СИ в своём новом виде стала системой единиц, в которой:частота сверхтонкого расщепления основного состояния атома цезия-133 в точности равна 9 192 631 770 Гц[К 5];скорость света в вакууме c в точности равна 299 792 458 м/с[К 5];постоянная Планка h в точности равна 6,626 070 15⋅10−34 Дж·с;элементарный электрический заряд e в точности равен 1,602 176 634⋅10−19 Кл;постоянная Больцмана k в точности равна 1,380 649⋅10−23 Дж/К;число Авогадро NA в точности равно 6,022 140 76⋅1023 моль−1;световая эффективность kcd монохроматического излучения частотой 540⋅1012 Гц в точности равна 683 лм/Вт[К 5].
Резолюция с проектом реформы была принята, новая СИ вступила в действие 20 мая 2019 года[25].
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Угу, темнота. Интересно, как все это измеряли(атомы цезия) в 1795 году когда изготавливали из латуни эталонный метр в Париже? Ты же хоть немного статью дальше пролистай.
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У кацапії тоді були еталонний "вершок" та "аршин"?
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Тебе "Гар" уже ответил... Сходи к психиатру...
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Если ты отроешь свой паспорт(советский) то там есть число, месяц и год твоего рождения. И твой "век жизненный"именно с этой даты начинает отсчет, а не привязан к высеву редиски или положению планет. Был бы ты какой знаменитостью, то возможно и летоисчеление началось бы с этой даты. Ну а так маемо, что маемо.
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Самое смешное, что дата там указана по григорианскому календарю, которым в своей деловой переписке пользуется и РПЦ и ПЦУ, но все церковные праздники они привязывают к отставшим на 14 суток часам.
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Українці поки що не готові до календарної реформи, - Епіфаній про перенесення дати Різдва - Цензор.НЕТ 3884

Россиянам,будущим подданим Великой Китайской Империи !
19 февраля наступает Китайский Новый год или Чуньцзе, Праздник Весны. Празднование продлится две недели. Українці поки що не готові до календарної реформи, - Епіфаній про перенесення дати Різдва - Цензор.НЕТ 2774
Українці поки що не готові до календарної реформи, - Епіфаній про перенесення дати Різдва - Цензор.НЕТ 9166

Рекомендуем россиянам обратить внимание на празднование Китайского Нового года в трех древних городах: Вужен, Фэнхуан и Ситин.
В городе Вужен, что в провинции Чжедзян, по традиции устраивают самый длинный банкет по случаю праздника: здесь устанавливают и накрывают самый длинный стол, за которым собираются гости. В городе Фэнхуан, что означает «Феникс», в провинции Хунань, устраивают одну из самых ярких церемоний встречи Нового года, центральным элементом которой является обряд поклонения предкам. Наконец, древний город Ситан в провинции Чжэцзян, который хорошо известен своей уникальной архитектурой и извилистыми реками. Местные жители выполняют грандиозные по своему замыслу и деталям традиционные обряды, которые уже нельзя увидеть в больших городах.
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То есть, пьянку они начнут не с 31 декабря, и закончат 13 января, а с 19 февраля? И нахрена китайцам такие "работяги"? Они же будут отмечать их и по "старому" стилю, и по "новому", а теперь ещё - и по китайскому... А работать когда?
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Многие привыкли уже к определенной дате", - сказал он. Так начинайте работу , чтобы празники отмечались в соответсвии с реалними датами, а не когда "Привыкли" Начинайте. разъясняйте людям. 100% никогда не перейдт но 90% можно будет через 10 лет набрать. Только надо батюшкам работать с паствой.
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Когда я слышу что народ к чему то не готов хочется плюватся.Он никогда не будет готов пока не вазьмеш и не зделаеш.
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Тут ты прав, на 100%. Почитай последнюю страницу книги американского фантаста Хайнлайна, "Двойная звезда"... Он там об этом прямо об этом говорит... (Загляни в Интернет... Там есть).
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ты еще бы послал его в библиотеку найти такой-то томик Ленина и почитать такой-то абзац на такой-то странице Українці поки що не готові до календарної реформи, - Епіфаній про перенесення дати Різдва - Цензор.НЕТ 881
может бы сам и поискал и тут процитировал или как? очешуительно - иди туда(в Интернет, это всего ничего, он маленький), найди то, почитай и доложь. да побыстрей, холоп, да?
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Борюсик, не суди по себе... Не все такие "долбаки", как ты, и не все в пьяном виде лезут на "Цензор"...Лично для тебя, пьяного дурака, привожу цитату:
"С тех пор я три раза становился Верховным Министром и нынешний срок скорее всего последний для меня. Первый раз меня свалили после того, как мы все-таки протащили неземлян - венерианцев, марсиан и обитателей Внешнего Юпитера в Великую Ассамблею. Но внеземляне входят в нее и до сих пор, а я вновь был избран. Люди не могут переварить сразу много реформ, время от времени им нужен отдых. На самом деле люди не любят реформ, не любят никаких изменений - да и ксенофобия имеет очень глубокие корни. Но мы усовершенствуемся, иначе и быть не может - если мы хотим выйти к звездам...."
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Считаешь ли ты что перед тем как пообщаться с тем кто за мной тут гоняется и обзывает, визжа шо он барзо муд.рый, я должен одеть фрак и закурить дорогую сигару, прихлебывая 24-летний виски и поглаживая благородного терьера? Раз в месяц даже если пьян и зашел сюда и подвергсяя очередной нападке "умника", то можно и поприкалываться с грамотея эдакого Українці поки що не готові до календарної реформи, - Епіфаній про перенесення дати Різдва - Цензор.НЕТ 3758
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Так какого ты "хера" своё рыло суёшь, если тебя не зовут? "Укусить" меня хочешь? "Зае..шься пыль глотать...". Тебе не надоело, что я тебя "мордой в говно макаю..."? И, заметь, в твоё же собственное...
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Да ты хоть сто раз повторяй "Я - умный, вокруг меня - дураки...", но умнее, от этого, ты не станешь...
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ну ты посмотри на него! так это я повторяю что кто-то дурак, а я умный? как же ты изворотлив то. реальный адвокат. а они все..... ну, типо кто заплатил тот и прав, даже если это Сталин.
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То что я - "не дурак", подтверждают люди, при общении со мной... То, что ты - "дурак", да ещё и пьяный, ты показал сам... И люди, с этим, согласны...
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так мова не про перенос дати, а про перехід церкви на НОВО-юліанський (не григоріанський) календар
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Не с этим поколением. Сначала сделать празники и 25го и 7го.
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На Закарпатье всегда праздновали две даты - много католиков
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Будешь смеяться, но половина православных отмечает 25 декабря, а вторая половина- тоже 25 декабря, только у них часы на 14 суток отстают.
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Як тільки попи почнуть вчити, то православні усвідомлять, що релігійна традиція - людський розвод. Тут і посиплеться і культ Марії, святих, цілування мертвечини - мощей, і прочая єресь (бо "І візантійський Саваоф обдурить, не обдурить Бог"). І нарешті усвідомлять, що рік таки 365,24 219 878 діб.
Слава Богу і науці
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Праздники можно монеткой выбрать, подкидывая(или подбрасывая). А не спорить о календарях. Толку и так столько же будет, зато без срачей о юлиях и григориях.
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Этот представитель турецкой церкви в Украине будет учить меня как мне пользоваться календарем, Не лучше ли сначала получить признание от всех церквей чтобы быть хотя бы легитимным.
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Ну, ты же, "внутриМКАДовский", учишь украинцев, как им церковным календарём пользоваться? Почему-бы этим не заняться и "представителю турецкой церкви в Украине" этим не заняться? Он - целый митрополит, а ты кто? (Только не надо "петь военных песен", про то, что ты из Лодзи пишешь, или из Варшавы... У тебя такой характерный "лахтинский" жаргон, что тебя с пары фраз узнать можно...).
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Тебе буде вчити гундяй. Мордвин. І не тобі вчити нас. СПАМ.
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Епифаний,вы не правы.А кто ж его,тот народ,охваченый невежеством,будет готовить? Просто православие по традиции подлазит под государство,а его , в свою очередь возглавляют тоже невежды.Так пролейте ж свет!
1."Католическое рождество"! Это СССРовский вонючий миф. В 1923 всеправославный собор призвал православных принять грегорианский календарь.В итоге,его не приняли только церквы бывшего эсэсэра.Греки,болгары,румыны и другие(включая вселенского патриарха) -празднуют рождество 25 декабря!!!
2.Государство , уходя от вопроса о летоисчислении упорно не замечает, что оно ХРИСТИАНСКОЕ.То есть от рождества Христова! По древнееврейским законам новорожденному на 7й день давали имя.(начало эры Христа).И ,если новый год 1 января -рождество не может быть не 25 декабря! Государство должно или не пользоваться христианским календарем, или навести в этом вопросе порядок.(Или ввести какой то свой "термидор")
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Я навіть більше скажу - українці зовсім не готові бути власне УКРАЇНЦЯМИ, а їм комфортно та звично залишатись укрАінцамі.
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3.В нормальных странах рождественские праздники несут глубокий,обединяющий страну смысл.(а не авфальт и освещение). Для верующих- пост и молитва. На Рождество семья собирается у самого старшего ,где бы не находились.Рождественская молитва,потом подарки друг другу и поздравления.Это семейный праздник любви,завещаной нам Христом. После этого начинаются рождественские праздники,каждый день имеет свой религиозный ,библейский и общечеловеческий смысл.ЗАКАНЧИВАЮТСЯ они встречей Нового года христианской эры(возлюби ближнего).В эту ночь не принято сидеть дома.Это день единения общества. Люди выходят на улицы по всему миру, устраивают карнавалы,фейерверки. И 3 января все выходят на работу.
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Мы же угрюмо жрем водку шиворот-навыворот.И 73 процента не знают зачем.
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А ведь и вправду, 73% не знают , зачем вы угрюмо жрёте водку шиворот-навыворот)))
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Ты даже не понял,что написано - тебе бы только высраться. Мы это ты и я. Или ты ,человече, зеленее. Гордыня - грех.
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Этот вопрос мы поднимаем, но видим, что есть большое сопротивление. Многие привыкли уже к определенной дате", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3168343
Так ведь нет определенной даты. Живя по устаревшему календарю ошибка только растет. И вольно или невольно, но в 2100 году придется праздновать рождество уже 8 января, а в 2200 9 января.
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То есть , проще сделать праздник в последний выходной уходящего года или первый нового
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УЖЕ СОВСЕМ НЕХОРОШО КОГДА ГЛАВА НОВОЙ УКРАИНСКОЙ ЦЕРКВИ НАЧИНАЕТ С ВРАНЬЯ.
МОЖЕТ ДЛЯ НАЧАЛА ПРИХОЖАНАМ ПЦУ НУЖНО ОТКРЫТЬ ,,НАСТОЯЩИЙ" ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ. И КАЖДЫЙ РАЗ, НА КАЖДОЙ СЛУЖБЕ ГОВОРИТЬ ИМ МАКАЯ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЧТО ДОПУСТИМ СЕГОДНЯ ПО МИРСКОМУ КАЛЕНДАРЮ 4 ЯНВАРЯ, А ПО РОСИЙСКО-ПРАВОСЛАВНОМУ ЦЕРКОВНОМУ КАЛЕНДАРЮ ТОЛЬКО 21 ДЕКАБРЯ, И ЕЩЁ ПОКА 2019 ГОД. 😂😅😂
И ЧТО БОЛЬШОЙ ГРЕХ ДЛЯ ИСТИННО ВЕРУЮЩЕГО ПРАВОСЛАВНОГО ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД В СТРОГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ ЗА НЕДЕЛЮ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ. ИБО НЕЛЬЗЯ НИХРЕНА БРАТЬ В РОТ, НЕ ЖИРНОГО, НЕ АЛКОГОЛЬНОГО. 😂😅😂
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Якось пофіг. Від таких славетних натужних справ, як перенос Різдва навіть з найледащішого попа ряса не спаде.
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Это Епифаний не готов. Давайте нового.
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Спросите у П.Порошенко. Он всё знает. Он фактический хозяин ПЦУ.
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Дело в том, что 7 янв и 14 янв ( т н стар нов год) абсолютно отфонарные даты не имеющие отношения к " старому" стилю.
Просто наши попы лоханулись и перенесли даты не в ту сторону.
По " старому стилю" рождество и старый новый год должны быть 12 и 19 декабря соответственно.
( аналог 7 ноября новый стиль 25 октября старый)
Но признавать свой косяк не хотят и поэтому мы отмечаем неизвестно что.
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Предлагаю Епифанию сдать часы в починку, они отстают на 14 суток и с каждым годом погрешность накапливается. Пора Украине ввести для мракобесных религиозных общин обманывающих паству с календарем плату за коммунальные услуги и прогрессивный налог на землю и имущество.
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В ПЦУ делали опрос. Только 24 % высказались за переход на Григорианский календарь. Не верится, что 70% против. Хотя все надеются, что это отношение в ближайшие годы изменится.
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Бреши , бреши , позорнік . Така ж паскуда брехлива , як і Шевчук . І лінива - така ж сама . Абсолютно нічого не робите . Ну хіба що файно колядуєте гроши на церкву . Просвітницької роботи - НУЛЬ . Моя родина і більшість знайомих - давно перейшли і не паримся з цього приводу . А ви попи чухайтесь далі . Ми можемо і в костел піти на св'ята , тим більше що для прихожан УГКЦ то не є заборонено , бо дві церкви - взаємовизнані , дружні і обидві під Папою . ))) Що то за пастух , що його барани ведуть , а не він їх.
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Еифаний,що ти робкий?Тебя мало причещали?Украинцы вже пол мира объездили и святкують,як весь мир.Але коли повертаються,такий собi Епифаний,каже,що ще не готовi.Тому постаэ питання,хто кого в ЕС тягне,а хто вiд ЕС до Мордору Українці поки що не готові до календарної реформи, - Епіфаній про перенесення дати Різдва - Цензор.НЕТ 5834
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І до чого тут календар, коли Христос народився не в грудні ...
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