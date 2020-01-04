 Українці поки що не готові до календарної реформи, - Епіфаній про перенесення дати Різдва

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначив Епіфаній, наразі тривають дискусії щодо реформи календаря, проте це питання є досить складним.
"Чому складним? Бо український народ поки що, ми бачимо, не готовий до календарної реформи", - сказав він.
Предстоятель ПЦУ також зазначив, що після об'єднання всіх українців у єдину Православну церкву України таке рішення буде ухвалити легше.
"Це питання ми порушуємо, але бачимо, що є великий спротив. Багато хто звик уже до певної дати", - сказав він.
Епіфаній вважає, що в разі перенесення Різдва, потрібно переносити і всі інші свята.
"Тоді Покрову ми не будемо святкувати 14, а будемо святкувати 1 жовтня. І Преображення, й інші свята, до яких ми так звикли. Потрібно міняти всю календарну систему, яка діє зараз у церкві", - сказав він.
"Загалом церква не проти. Але ми говоримо про те, що це не актуально. Потрібно провести велику просвітницьку роботу. І зараз у єпархіях ми проведемо відповідне опитування, побачимо, який відсоток за перенесення, який відсоток проти. Будемо аналізувати, будемо працювати. І в майбутньому, я думаю, це питання буде вирішено позитивно", - додав глава ПЦУ.
Якщо "новоюліанский співпадає з григоріанським, то чим вони відрізняються один від одного? Однак новоюліанський придумали в 20 столітті, а григоріанський - в 16-му... Це все одно, щоб моя теща перемила наново чисті тарілки, через дві години після моєї жінки, і доводила, що це ВОНА помила посуд...
1 - людський
2 - кацапцерковний.
За яким слід жити нормальним людям?
Купуєш свічки у шалманах Гундяя? Чи може продаєш?
- Та 25-е декабря, сегодня!
- А ты тут к чему? Это же католическое Рождество!...
- А у меня прабабка полька была...
- А-а... Понятно... А Новруз ты празднуешь потому, что ты в Чимкенте служил, Песах еврейский - потому что сидел за партой с еврейкой, а "Сабантуй" - потому что у тебя "свояк" татарин"... И так далее...
- Ну и что?!... Не в празднике дело!!! В ПОВОДЕ к нему...
А по "пірамідах" - мій колишній директор здається у 1997 раптом зник на 4 дні. Повернувся майже слинявим екзальтованим ідіотом "Доброє утро, ми любім друг друга, ми всє на ти..." короче тренінг "Шаг в будущее". І всіх намагався туди загнати. Наступного дня до офісу потягнулися каламутні особистості (лузери-відвідувачі з того тренінгу), двох із яких шеф взяв на роботу, а інших ми (четверо нескорених, з того дня майже в очах шефа вороги народу) брутально виштовхали. Рада засновників фірми вдарила на сполох. Я запросив інкогніто в офіс знайомого психіатра. Той відразу сказав кого зі співробітників це "вставило" не глибоко, а кого треба морально вбивати за принципом "сьогодні пса гладити, а завтра бити". А у шефа - загострення латентної паранойї.
Шкода було кидати наші унікальні технологічні напрацювання, ми (три інженери і продажник) втримали фірму. Але потім шеф почав "крисятничати" і не доплачувати нам в конвертах. І ми його "злили". Техдиректора на той час "попустило" і він щиро просив пробачення у колектива. Спочатку індивідуально, потім перед усіма. Пробачили. Наполягли на звільненні двох "шагнувших". Фірма продовжувала жити.
- Привіт… Що сталось?
Голос наче дочки…
- Пап, у меня проблема… Я в аварию попала… Я в больнице… Тут следователь…
«МислЯ» - а чого це «мала» російською, заговорила зі мною? Крім того, у зятя є автомобіль, однак, я не чув, щоб він довіряв дочці керування, в межах міста - лише на полі… Однак, і він, і вона, зараз, на роботі, а вона у неї не зв»язана з поїздками, а йому машина в будь-який час потрібна буде, у справах виїхать… Думаю, спробую «розворушить», витягти більше інформації:
- Ти ціла? Які ушкодження?
- Да ничего страшного, губа розбита, и два ребра сломаны… Маме не говори… Тут проблема в другом - мы женщину сбили… Нужны деньги на операцию, четыре тысячи долларов… Ты помочь сможешь?
Ого! «Крутой» поворот событий!
- Само собою… Куди гроші привезти? В лікарню?
- Не надо… Тебе позвонят, скажут, где встретиться… Папа, ты же поможешь?
- Обов»язково допоможу! УЖЕ помогаю - «Пішла на х.й, коза!!!"
- Ту-ту-ту-ту....Реальний випадок зі мною, у травні цього року... Діти сміялись довгенько...
Так що не скажу я тобі чогось корисного...
"Метр, обозначение м, является единицей длины; его величина устанавливается фиксацией численного значения скорости света в вакууме равным в точности 299 792 458, когда она выражена единицей СИ м·с−1.Секунда, обозначение с, является единицей времени; её величина устанавливается фиксацией численного значения частоты сверхтонкого расщепления основного состояния атома цезия-133 при температуре 0 К равным в точности 9 192 631 770, когда она выражена единицей СИ с−1, что эквивалентно Гц.Кандела, обозначение кд, является единицей силы света в заданном направлении; её величина устанавливается фиксацией численного значения световой эффективности монохроматического излучениячастотой 540·1012 Гц равным в точности 683, когда она выражена единицей СИ м−2·кг−1·с3·кд·ср или кд·ср·Вт−1, что эквивалентно лм·Вт−1.
XXV ГКМВ, состоявшаяся в 2014 году, приняла решение продолжить работу по подготовке новой ревизии СИ и наметила закончить эту работу к 2018 году с тем, чтобы заменить существующую СИ обновлённым вариантом на XXVI ГКМВ в том же году[22].
В январе 2018 года были опубликованы значения h, e, k и NA, рекомендованные CODATA для использования в качестве точных значений в будущем обновлённом варианте СИ[23]. Поскольку значения получены в результате точнейших измерений постоянных, выраженных в старых единицах, то при смене определений единиц численные значения всех измерений, выполненных ранее и выраженных в старых единицах, не должны измениться. Позднее Международный комитет мер и весов включил эти значения в проект резолюции XXVI ГКМВ, прошедшей 13-16 ноября 2018 года[24]. В результате реализации намерений, сформулированных в резолюции, СИ в своём новом виде стала системой единиц, в которой:частота сверхтонкого расщепления основного состояния атома цезия-133 в точности равна 9 192 631 770 Гц[К 5];скорость света в вакууме c в точности равна 299 792 458 м/с[К 5];постоянная Планка h в точности равна 6,626 070 15⋅10−34 Дж·с;элементарный электрический заряд e в точности равен 1,602 176 634⋅10−19 Кл;постоянная Больцмана k в точности равна 1,380 649⋅10−23 Дж/К;число Авогадро NA в точности равно 6,022 140 76⋅1023 моль−1;световая эффективность kcd монохроматического излучения частотой 540⋅1012 Гц в точности равна 683 лм/Вт[К 5].
Резолюция с проектом реформы была принята, новая СИ вступила в действие 20 мая 2019 года[25].
Россиянам,будущим подданим Великой Китайской Империи !
19 февраля наступает Китайский Новый год или Чуньцзе, Праздник Весны. Празднование продлится две недели.
Рекомендуем россиянам обратить внимание на празднование Китайского Нового года в трех древних городах: Вужен, Фэнхуан и Ситин.
В городе Вужен, что в провинции Чжедзян, по традиции устраивают самый длинный банкет по случаю праздника: здесь устанавливают и накрывают самый длинный стол, за которым собираются гости. В городе Фэнхуан, что означает «Феникс», в провинции Хунань, устраивают одну из самых ярких церемоний встречи Нового года, центральным элементом которой является обряд поклонения предкам. Наконец, древний город Ситан в провинции Чжэцзян, который хорошо известен своей уникальной архитектурой и извилистыми реками. Местные жители выполняют грандиозные по своему замыслу и деталям традиционные обряды, которые уже нельзя увидеть в больших городах.
может бы сам и поискал и тут процитировал или как? очешуительно - иди туда(в Интернет, это всего ничего, он маленький), найди то, почитай и доложь. да побыстрей, холоп, да?
"С тех пор я три раза становился Верховным Министром и нынешний срок скорее всего последний для меня. Первый раз меня свалили после того, как мы все-таки протащили неземлян - венерианцев, марсиан и обитателей Внешнего Юпитера в Великую Ассамблею. Но внеземляне входят в нее и до сих пор, а я вновь был избран. Люди не могут переварить сразу много реформ, время от времени им нужен отдых. На самом деле люди не любят реформ, не любят никаких изменений - да и ксенофобия имеет очень глубокие корни. Но мы усовершенствуемся, иначе и быть не может - если мы хотим выйти к звездам...."
Слава Богу і науці
1."Католическое рождество"! Это СССРовский вонючий миф. В 1923 всеправославный собор призвал православных принять грегорианский календарь.В итоге,его не приняли только церквы бывшего эсэсэра.Греки,болгары,румыны и другие(включая вселенского патриарха) -празднуют рождество 25 декабря!!!
2.Государство , уходя от вопроса о летоисчислении упорно не замечает, что оно ХРИСТИАНСКОЕ.То есть от рождества Христова! По древнееврейским законам новорожденному на 7й день давали имя.(начало эры Христа).И ,если новый год 1 января -рождество не может быть не 25 декабря! Государство должно или не пользоваться христианским календарем, или навести в этом вопросе порядок.(Или ввести какой то свой "термидор")
Так ведь нет определенной даты. Живя по устаревшему календарю ошибка только растет. И вольно или невольно, но в 2100 году придется праздновать рождество уже 8 января, а в 2200 9 января.
МОЖЕТ ДЛЯ НАЧАЛА ПРИХОЖАНАМ ПЦУ НУЖНО ОТКРЫТЬ ,,НАСТОЯЩИЙ" ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ. И КАЖДЫЙ РАЗ, НА КАЖДОЙ СЛУЖБЕ ГОВОРИТЬ ИМ МАКАЯ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЧТО ДОПУСТИМ СЕГОДНЯ ПО МИРСКОМУ КАЛЕНДАРЮ 4 ЯНВАРЯ, А ПО РОСИЙСКО-ПРАВОСЛАВНОМУ ЦЕРКОВНОМУ КАЛЕНДАРЮ ТОЛЬКО 21 ДЕКАБРЯ, И ЕЩЁ ПОКА 2019 ГОД. 😂😅😂
И ЧТО БОЛЬШОЙ ГРЕХ ДЛЯ ИСТИННО ВЕРУЮЩЕГО ПРАВОСЛАВНОГО ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД В СТРОГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ ЗА НЕДЕЛЮ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ. ИБО НЕЛЬЗЯ НИХРЕНА БРАТЬ В РОТ, НЕ ЖИРНОГО, НЕ АЛКОГОЛЬНОГО. 😂😅😂
Просто наши попы лоханулись и перенесли даты не в ту сторону.
По " старому стилю" рождество и старый новый год должны быть 12 и 19 декабря соответственно.
( аналог 7 ноября новый стиль 25 октября старый)
Но признавать свой косяк не хотят и поэтому мы отмечаем неизвестно что.