 Українці поки що не готові до календарної реформи, - Епіфаній про перенесення дати Різдва

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Епіфаній, наразі тривають дискусії щодо реформи календаря, проте це питання є досить складним.

"Чому складним? Бо український народ поки що, ми бачимо, не готовий до календарної реформи", - сказав він.

Предстоятель ПЦУ також зазначив, що після об'єднання всіх українців у єдину Православну церкву України таке рішення буде ухвалити легше.

"Це питання ми порушуємо, але бачимо, що є великий спротив. Багато хто звик уже до певної дати", - сказав він.

Епіфаній вважає, що в разі перенесення Різдва, потрібно переносити і всі інші свята.

"Тоді Покрову ми не будемо святкувати 14, а будемо святкувати 1 жовтня. І Преображення, й інші свята, до яких ми так звикли. Потрібно міняти всю календарну систему, яка діє зараз у церкві", - сказав він.

"Загалом церква не проти. Але ми говоримо про те, що це не актуально. Потрібно провести велику просвітницьку роботу. І зараз у єпархіях ми проведемо відповідне опитування, побачимо, який відсоток за перенесення, який відсоток проти. Будемо аналізувати, будемо працювати. І в майбутньому, я думаю, це питання буде вирішено позитивно", - додав глава ПЦУ.

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