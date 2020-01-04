 Моя злочинність полягала в тому, що назвав Донбас окупованим і "ДНР" писав у лапках, - звільнений із полону Галазюк. ВIДЕО

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Там прямим текстом так і написано, що моя злочинність полягала в тому, що очевидні для всього світу речі - як от те, що це окуповані території - прирівнювалися до "розпалювання міжнаціональної ворожнечі" і також до "екстремізму". Так і пишуть, що я скоїв злочини, я речі називав своїми іменами, тобто, що "ДНР" - це територія, яка не визнана світом, вона окупована Росією. Був ще висновок так званого "експерта", котрий я оскаржив. За цим висновком прирівнювалося те, що я взяв слово "ДНР" у лапки, до злочину. Я планував написати статтю, яка так і називається: "За лапки у слові "ДНР" - 16 років", - сказав Галазюк.

Він зазначив, що все було побудовано на віртуальних доказах.

"Ніхто не проводив експеримент, чи я фотографував цю техніку, ніхто не виїжджав на "місце злочину". Наприклад, у 2015 році я виїжджав під Київ, у Фастів, але у справі сказано, що я в цей момент перебував у Торезі. Адвокат представила довідку – не знаю, де вона взяла, може, в Україні їй десь дали – що я був 4 місяці на підконтрольній території. Але "суддя" не взяла до уваги цей аргумент. Вона сказала, що якщо я сам визнавав, що "листи з окупованого Донбасу" пишуть люди, які там перебувають, значить, я був у Торезі", - зазначив Галазюк.

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.