EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
  3528  87
Все про:обмін (605) Донбас (12820) політв'язні (1103)

 Моя злочинність полягала в тому, що назвав Донбас окупованим і "ДНР" писав у лапках, - звільнений із полону Галазюк. ВIДЕО

Звільнений із полону Олег Галазюк розповів, що кримінальна справа проти нього ґрунтувалася на тому, що він назвав Донбас окупованою Росією територією і написав "ДНР" у лапках.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Там прямим текстом так і написано, що моя злочинність полягала в тому, що очевидні для всього світу речі - як от те, що це окуповані території - прирівнювалися до "розпалювання міжнаціональної ворожнечі" і також до "екстремізму". Так і пишуть, що я скоїв злочини, я речі називав своїми іменами, тобто, що "ДНР" - це територія, яка не визнана світом, вона окупована Росією. Був ще висновок так званого "експерта", котрий я оскаржив. За цим висновком прирівнювалося те, що я взяв слово "ДНР" у лапки, до злочину. Я планував написати статтю, яка так і називається: "За лапки у слові "ДНР" - 16 років", - сказав Галазюк.

Він зазначив, що все було побудовано на віртуальних доказах.

"Ніхто не проводив експеримент, чи я фотографував цю техніку, ніхто не виїжджав на "місце злочину". Наприклад, у 2015 році я виїжджав під Київ, у Фастів, але у справі сказано, що я в цей момент перебував у Торезі. Адвокат представила довідку – не знаю, де вона взяла, може, в Україні їй десь дали – що я був 4 місяці на підконтрольній території. Але "суддя" не взяла до уваги цей аргумент. Вона сказала, що якщо я сам визнавав, що "листи з окупованого Донбасу" пишуть люди, які там перебувають, значить, я був у Торезі", - зазначив Галазюк.

Дивіться також: Росія забрала в межах обміну справжнього фашиста з УНА-УНСО Коваленка, - Казанський. ФОТО

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168342
 
 
 Топ коментарі
 
Vitaliy Suddya
14 год ·

Це доброволець Василь Пелиш, йому у полоні сокирою відрубали руку! Тому що на ній було тату - Слава Україні!..
А якби там красувалася наколка, скажімо, - нє забуду мать родную, хлопець би нині ходив оце з цілими руками... І, може, навіть на Новий рік піднімав би келих спочатку за Путіна, а потім за Зе... Патомушо какаяразніца?..
До речі, на канадському протезі Пелиш попрохав майстрів відтворити тризуб і гасло - Слава Україні!
Героям слава!

Моя преступность заключалась в том, что назвал Донбасс оккупированным и "ДНР" писал в кавычках, - освобожденный из плена Галазюк - Цензор.НЕТ 7055
 показати весь коментар
 
За "пропаганду разницьі".
 показати весь коментар
 
Дивись тепер щоб тебе слуги зєлєпупенські знову не прикоили.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Дивись тепер щоб тебе слуги зєлєпупенські знову не прикоили.
 показати весь коментар
 
 
За оскорбление вовы московского и братушек.
 показати весь коментар
 
 
Порохрю за разорваный свой портрет 7-м лет такому вот патриоту Юре требовал(отсидел 2.5лет),пока правозащитники не вытащили.Чемь не ху"ло №2.
 показати весь коментар
 
 
Гуглю имеешь?Дрочи.Я питерню руками не трогаю-мне в падлу.
 показати весь коментар
 
Дрочишь? Дрочи дальше. А портрета в деле не было от слова СОВСЕМ. Но безмозглым идиотам что-то там по телевизору нашептали. Какой там Гугл? Ты сам о нем не слышал!
 показати весь коментар
 
 
Зебил, а почему зелебобик отдает убийц за обычных гражданских?
 показати весь коментар
 
 
В его методичке нет ответа, а думать он не умеет и не может, потому что голосовал за сериал.
 показати весь коментар
 
 
Пэчмо, а почему всем твоим соплеменникам жалко убийц и преступников?
 показати весь коментар
 
Не зря говорят, что рыгосоя тупая, как амёба
 показати весь коментар
 
обменяли преступников и убийц, на простых людей, которых завтра снова сотнями наловят
 показати весь коментар
 
 
Нет, нужно было на убийц и насильников менять.
Рыгосоевая логика, она убийственна
 показати весь коментар
 
 
По мне вся украинская власть одинаково преступная,только о себе думает
 показати весь коментар
 
 
Потому что вся эта шобла культивировалась на основах комуняцкой идеологии комуняцкими вожаками. Вот потому сейчас многих и коробит, что пришел не номинклатурный Зеленский
 показати весь коментар
 
 
Так "обмін" проводили зєбіли , міняючи маршрутників і таксистів на харківських терористів і вбивць . Зєбільна логіка в своїй суті дефективна , проригівська , параноїдальна .
 показати весь коментар
 
 
Диванные дебилы не понимают, что у этих таксистов, в отличие от диванных ссыкунов, есть яйца сказать террористам "ДНР" про оккупацию. На этом и заканчивается их дебильная лоХика.
 показати весь коментар
 
а что всех украинских военнопленных зе уже вытащил, что на гражданских перешел?
 показати весь коментар
 
 
Это не простые люди. Простые там не называют Донбасс оккупированным и не пишут "ДНР" в кавычках.
 показати весь коментар
 
 
Потому же почему американцы отдали троих террористов высого ранга из Талибана за одного гражданского американца и одного гражданского австралийца, которые ничего не писали в кавычках и не называли никакие территории оккупированными.
 показати весь коментар
 
Vitaliy Suddya
14 год ·

Це доброволець Василь Пелиш, йому у полоні сокирою відрубали руку! Тому що на ній було тату - Слава Україні!..
А якби там красувалася наколка, скажімо, - нє забуду мать родную, хлопець би нині ходив оце з цілими руками... І, може, навіть на Новий рік піднімав би келих спочатку за Путіна, а потім за Зе... Патомушо какаяразніца?..
До речі, на канадському протезі Пелиш попрохав майстрів відтворити тризуб і гасло - Слава Україні!
Героям слава!

Моя преступность заключалась в том, что назвал Донбасс оккупированным и "ДНР" писал в кавычках, - освобожденный из плена Галазюк - Цензор.НЕТ 7055
 показати весь коментар
 
 
Соевая братва!Зраду запевай!Педро мальдавский "капитуляции" от петушария ждёт!Иначе не только руки,но и ноги обрубит.
 показати весь коментар
 
 
Чорт.Аби носити воду в решетi-треба ii заморозити.Бажано з чортом у морозилцi.
 показати весь коментар
 
я смотрю ты себя патриотом считаешь Мне просто интересно сколько раз ты в Италии участвовал в акциях за освобождение Маркива ? а может ты и не в Италии совсем ?
 показати весь коментар
 
 
Понятно обычный бот , вот только интересно кацапский или зебильный ? Крым чей и кто путин ?
P.S. и для информации для меня между зеботами и порохоботами стоит знак равенства
 показати весь коментар
 
 
Я вам вопрос как вы в Италии поддерживали Маркива - вы мне о байдене пете и их подельниках и кто вы после этого ?
 показати весь коментар
 
Понятно ответа не будет Кстати я в Гугле нашел что некто den tag дешёвый бот но я думаю , что это не о вас 😀Хотя я где-то читал , что когда общаяеся с ботом то он или уходит от вопроса , или отвечает вопросом на вопрос или хамит
 показати весь коментар
 
В отличие от тебя я от повесток по итлиям не прятался , ну я все таки больше склонен , что ты из кацапии пишешь
 показати весь коментар
 
Кацап иди домой здесь водки нет Я и так понял , что ты обычный бот
 показати весь коментар
 
Конечно тебе пох когда одни Украину защищали другие у мамы под юбкой в Италии прятались
 показати весь коментар
 
Опять бот всё переиначил , как там тебе у мамы под юбкой селёдочка пахнет ?
 показати весь коментар
 
Кацапиидидомой - твоя миссия косить под украинца провалилась
 показати весь коментар
 
Так у тебя ещё и мама мужского пола , так вот почему ты в Италии оказался 😂
 показати весь коментар
 
Осилил бред Один вопрос как Маркив слил клан пороха ?
 показати весь коментар
 
Так ты ещё как и все боты брехун , в чем я и не сомневался
Украина предлагала итальянской стороне создать совместную рабочую группу, провести следственный эксперимент по делу нацгвардейца, однако тщетно. Все предложения в Италии игнорировали.

https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/ru/delo_vitalija_markiva_italija_otkazala_ukraine_v_sovmestnom_rassledovanii_n1179827/amp
 показати весь коментар
 
Все більше і більше мені кортить подивитися автобіографічний мультик про зєлєнського король віслюк.
 показати весь коментар
 
 
Я вас умаляю, какой король осел? Даже в этом зелешмонька тянет максимум на шута осла.
 показати весь коментар
 
 
Не ганьби віслюче-поросячу ферму!Віслюки в Америці-символ свинячих братів-димократів.Де вас Подрило таких тупнів набирає.
 показати весь коментар
 
Тупорылый, я тебе открою "секрет Полишинеля", может быть в других странах осел это символ мудрости и благородства, но у нас, в Украине, осел это символ глупости, тупости и упертости. Так что ЗЕднеприводный иди у своему Подриле и поищи новые методички.
 показати весь коментар
 
 
Если у катсапских(палачей)не как цапских,а настоящих козлов есть ху"ло-они поют ему"Умру за Пукина".А доказать слабо?
 показати весь коментар
 
Трудно общаться с человеком у которого прогрессирующая деменция.
 показати весь коментар
 
 
Это может и зебил , но он ещё и из мокшандии
 показати весь коментар
 
Йди вже.Зарєєструватися з цифрою-стати добровільно опущеним.Фу!
 показати весь коментар
 
Ну,вообще-то по тупому попал. В самую гарячую пору я например вообще на улицу не выползал.И уж тем более не разговаривал на щекотливые темы с незнакомцами. Тогда даже регионалы по тупости их-за своих дорогих машин пропадали,когда нанятые ими бомжи на блокпостах по ошибке их грохали ради той же машины ))
 показати весь коментар
 
 
дончане и крымчане - заложники путлера
 показати весь коментар
 
 
Сподіваюсь він запам'ятав прізвища мавп що його осудили.
 показати весь коментар
 
 
Завтра эти мавпы будут судить евромайдановцев и ветеранов АТО в новореформированных портновско-зеленских судах Украины.
 показати весь коментар
 
 
Если следовать "букве закона" лугандона, то зельцмана и его семью уже давно нужно растрщелять за пособничество русско-фашистским оккупантам
 показати весь коментар
 
Так в Украине тоже самое. Скажи "Крым российский" и окажешься в тюрьме.Странно что вы считаете себя лучше той же рашки, по факту "совок 2.0" ухудшенная версия.
 показати весь коментар
 
 
лукашенковец, в тюрьме за крым рашистский ты не окажешься, но п и з ды от окружающих украинцев ты получишь сразу и много, это я тебе обещаю! и не надо нас сравнивать сирашкой и с твоим совком. ты лучше у себя пыльнуй, а то как то утром проснешься а твоя страна уже под царьком маленьким и плешивым!
 показати весь коментар
 
 
А ви кого відали вбивць Небесної сотні .
 показати весь коментар
 
 
​Украина запустит русскоязычный канал для ОРДЛО 15 февраля ,можно ещё им и пенсию давать в рублях,кому нужна Украина те и по украински поймут . Моя злочинність полягала в тому, що назвав Донбас окупованим і "ДНР" писав у лапках, - звільнений із полону Галазюк - Цензор.НЕТ 3828
 показати весь коментар
 
а как ты думаешь ,сколько из обменянных зельцем 64 цивильных граждан лугандона в 2014 году бегало с кацапскими триколорами и кричали приди-введи? несмотря на вопли слуг изи каломыйского о том , что тамженашилюди , меня этот вопрос очень занимает......
 показати весь коментар
 
 
а похрен сколько макак с кем бегало - главное наши дома!!!!
 показати весь коментар
 
они получают по заслугам Моя злочинність полягала в тому, що назвав Донбас окупованим і "ДНР" писав у лапках, - звільнений із полону Галазюк - Цензор.НЕТ 4314
крысчане тоже ))))
последним 94 мало было для ищлечения - счас их вылечат окончательно Моя злочинність полягала в тому, що назвав Донбас окупованим і "ДНР" писав у лапках, - звільнений із полону Галазюк - Цензор.НЕТ 6211 Моя злочинність полягала в тому, що назвав Донбас окупованим і "ДНР" писав у лапках, - звільнений із полону Галазюк - Цензор.НЕТ 6211 Моя злочинність полягала в тому, що назвав Донбас окупованим і "ДНР" писав у лапках, - звільнений із полону Галазюк - Цензор.НЕТ 6211 Моя злочинність полягала в тому, що назвав Донбас окупованим і "ДНР" писав у лапках, - звільнений із полону Галазюк - Цензор.НЕТ 6211
 показати весь коментар
 
 
"герой" ...
квартиру і медальку треба обов*язково ...
Залишився там, жив, що писав і говорив - все під власну відповідальність.
 показати весь коментар
 
У нас каждый второй чиновник тянется к россии, и клянёт майдан и добровольцев.
Арестовывать можно пачками, только такие путину не нужны, им нужны убийцы и палачи.
Но есть рыба по выше, таких бы не мешало арестовывать.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору