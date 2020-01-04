 Моя злочинність полягала в тому, що назвав Донбас окупованим і "ДНР" писав у лапках, - звільнений із полону Галазюк. ВIДЕО

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Там прямим текстом так і написано, що моя злочинність полягала в тому, що очевидні для всього світу речі - як от те, що це окуповані території - прирівнювалися до "розпалювання міжнаціональної ворожнечі" і також до "екстремізму". Так і пишуть, що я скоїв злочини, я речі називав своїми іменами, тобто, що "ДНР" - це територія, яка не визнана світом, вона окупована Росією. Був ще висновок так званого "експерта", котрий я оскаржив. За цим висновком прирівнювалося те, що я взяв слово "ДНР" у лапки, до злочину. Я планував написати статтю, яка так і називається: "За лапки у слові "ДНР" - 16 років", - сказав Галазюк.
Він зазначив, що все було побудовано на віртуальних доказах.
"Ніхто не проводив експеримент, чи я фотографував цю техніку, ніхто не виїжджав на "місце злочину". Наприклад, у 2015 році я виїжджав під Київ, у Фастів, але у справі сказано, що я в цей момент перебував у Торезі. Адвокат представила довідку – не знаю, де вона взяла, може, в Україні їй десь дали – що я був 4 місяці на підконтрольній території. Але "суддя" не взяла до уваги цей аргумент. Вона сказала, що якщо я сам визнавав, що "листи з окупованого Донбасу" пишуть люди, які там перебувають, значить, я був у Торезі", - зазначив Галазюк.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
Рыгосоевая логика, она убийственна
14 год ·
Це доброволець Василь Пелиш, йому у полоні сокирою відрубали руку! Тому що на ній було тату - Слава Україні!..
А якби там красувалася наколка, скажімо, - нє забуду мать родную, хлопець би нині ходив оце з цілими руками... І, може, навіть на Новий рік піднімав би келих спочатку за Путіна, а потім за Зе... Патомушо какаяразніца?..
До речі, на канадському протезі Пелиш попрохав майстрів відтворити тризуб і гасло - Слава Україні!
Героям слава!
P.S. и для информации для меня между зеботами и порохоботами стоит знак равенства
Украина предлагала итальянской стороне создать совместную рабочую группу, провести следственный эксперимент по делу нацгвардейца, однако тщетно. Все предложения в Италии игнорировали.
https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/ru/delo_vitalija_markiva_italija_otkazala_ukraine_v_sovmestnom_rassledovanii_n1179827/amp
крысчане тоже ))))
последним 94 мало было для ищлечения - счас их вылечат окончательно
Розслабляйтеся в передчутті насолоди ...Вся московська погань, яка підтримала окупацію Росією Криму, збирається в Україну ...Підніжний корм в Москві скінчився, охляли, поправитися вирішили в Києві
квартиру і медальку треба обов*язково ...
Залишився там, жив, що писав і говорив - все під власну відповідальність.
Арестовывать можно пачками, только такие путину не нужны, им нужны убийцы и палачи.
Но есть рыба по выше, таких бы не мешало арестовывать.