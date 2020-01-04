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Все про:ВПС (106) Говерла (4) випробування (185) літак (734) ЗСУ (424)

 Військово-транспортний літак Іл-76МД пройшов випробування над Говерлою

У Карпатах, у районі Говерли, відбулися чергові випробування дообладнаного під вимоги Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) військово-транспортного літака Повітряних сил ЗС України Іл-76МД.

Про це повідомляє інформаційне агентство Міноборони АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.

"Відстань між горою та літаком - критично мала. Маневр потрібно здійснити за лічені секунди. Тож, окрім електроніки, велику роль під час таких польотів відіграє і професіоналізм екіпажу. За результатами перевірки, всі системи літака працювали штатно без зауважень", - розповів головний інженер авіації командування ПС ЗСУ генерал-майор Петро Скоренький.

Зокрема, одним із найскладніших пунктів програми перевірки було випробування системи попередження зіткнення літака із земною поверхнею.

Водночас район Говерли для випробування літака було обрано вперше. До 2014 року польоти відбувались у Криму.

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Також наголошується, що дообладнанням літака новітніми системами займався Миколаївський авіаремонтний завод. Після успішно проведених випробувань літак отримав документи, що дозволяють виконувати польоти відповідно до вимог ІСАО.

З огляду на потреби в літаках Іл-76МД, Повітряні сили і надалі планують удосконалювати їх новітніми системами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168341
 
   
 Топ коментарі
 
Ну коли вже наші військові відучаться юзати Біосферні заповідники в своїх цілях? Військово-транспортний літак Іл-76МД пройшов випробування над Говерлою - Цензор.НЕТ 5463 Військовим літакам там не місце.А якби нештатна ситуація - як би вони пояснювали завдану шкоду??? Заповідник -це не те саме що полігон!!!
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"А КБ "Ильюшина" дало добро на внесения изменений в конструкцию?"
А кто менял конструкцию?
Установка современного блока вместо устаревшего конструкцию не меняет.
Это вам не замена, к примеру, крыла клепанного на крыло склеенное из композитов. )
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Этот Ил-76 построен еще при СССР. А "Антонов" не дает разрешения только на 5 Анов, которые были построены в современной Украине.
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А КБ "Ильюшина" дало добро на внесения изменений в конструкцию? "Антонов" русне не даёт вроде, или уже даёт?
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"А КБ "Ильюшина" дало добро на внесения изменений в конструкцию?"
А кто менял конструкцию?
Установка современного блока вместо устаревшего конструкцию не меняет.
Это вам не замена, к примеру, крыла клепанного на крыло склеенное из композитов. )
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Этот Ил-76 построен еще при СССР. А "Антонов" не дает разрешения только на 5 Анов, которые были построены в современной Украине.
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А сколько их у нас есть? Чего на них упор? Чтобы пуйла кормить?
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Ил-76МД имеет мощную механизацию крыла и многоколесное шасси с высокоэффективной системой торможения, что позволяет осуществлять взлет и посадку на грунтовые полосы.
На самолете установлены 4 турбореактивных двухконтурных двигателя Д-30КП 2 серии, с тягой по 12000 кгс каждый. Силовая установка обеспечивает самолету высокую тяговооруженность, а наличие реверсивного устройства уменьшает пробег.Двигатели Д-30КП изготавливаются в г. Рыбинске Ярославской области на Рыбинском моторостроительном производственном объединении (ныне «НПО «ОДК-Сатурн»).

"Антонов" просто не в состоянии сконструировать что то подобное...
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"Антонов", единственная в мире фирма, все самолёты которой взлетают и садятся на грунтовых аэродромах.
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Это сказал какой-то большой чин из "Антонов". Я проверял, "Руслан" садится на грунт, а за "Мрию" не нашёл. Думаю, что если Базовая модель Ан-124 «Руслан» садится на грунт, то и "Мрия" должна сесть, просто она одна и ней решили не рисковать.
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"Мрия" создавалась исключительно для одной цели - перевозка космолёта "Буран". Для Ан-225 даже ВПП любая не подходит не смотря на длину
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А когда последний самолет взмыл в небо? Пора закрывать эту лавочку. Вон кобыла, вон плуг.
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Государственные средства Украины, затраченные на советский Ил-76МД, показали преимущества Ил перед Ан.
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Что вы всё с этими совковыми самолётам возитесь? Это прошлое. Давно пора купить лицензию у Airbus и с ним конкурировать!
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Эйрбас продает лицензии для конкуренции с собой? Черезчур гениальный текст
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Ну коли вже наші військові відучаться юзати Біосферні заповідники в своїх цілях? Військово-транспортний літак Іл-76МД пройшов випробування над Говерлою - Цензор.НЕТ 5463 Військовим літакам там не місце.А якби нештатна ситуація - як би вони пояснювали завдану шкоду??? Заповідник -це не те саме що полігон!!!
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дурня якась .. не ********* про що написами в МО? для чого нам цей металобрухт? В Україні колись дійсно була величезна кількість Іл -76 для перевезення десанту...Але все розпродали та віддали в оренду Тимошенко, Єхануров Гриценко та Ко... зараз залишилось лише 5 літаків у більш меньш придатному стані у Мелітополі...і тим вже напевне по 40 років)) треба свої літаки створювати та просувати...придбавати нові у Антонова...На Іл-76 МД все рівно двігуни не відповідають вимогам ІКАО ...
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Ну вас на х.. з вашими експериментами над Говерлою. Я там часто буваю. Не вистачало накласти в штани коли на тебе таке страхіття пікірує.
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Віданні в "оренду", а фактично розпродані українські Іл-76 і зараз продовжують заробляти кошти різним підставним фірмам та посередникам (типа Свинярчуків та Ко) у Афріці та по всьому білому світі, різикуючи життям пілотів...лише у липні 2019 р. у Лівії на стоянці авіабази Аль-Джуфра було знищено відразу 2 типу "українських" Іл-76 а у серпні там же ще одни Іл-76
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Так вот почему объявили снеголавинную опасность))
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