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 Клуби в США продовжують скасовувати концерти джазмена Бутмана, який підтримав окупацію Криму

Музичні майданчика в Америці продовжують скасовувати виступуи російського джазмена Ігоря Бутмана.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Після бостонського джаз-клубу RegattaBar концерт у межах американського туру Бутмана скасував і джаз-клуб у Енн-Арбор, штат Мічиган.

Запланований захід також зник із календаря клубу Blue Llama Jazz після того, як місцеві активісти організації Arts Against Aggression сповістили керівництво закладу про політичну позицію музиканта. Вони вказали на його підтримку агресивної політики Росії проти України, а також на те, що він був довіреною особою російського президента Володимира Путіна на виборах у 2018 році. Бутман також порушував рекомендації Держдепартаменту США не брати участі в Koktebel Jazz Party в окупованому Криму.

Виступ Бутмана бувло заплановано на 13 лютого. Він мав закривати американський тур джазмена. Сторінка, де раніше був анонс виступу, тепер видає помилку під час завантаження. Сам музикант на своїй сторінці у фейсбуці написав, що виступ його гурту "довелося скасувати через термінові справи".

Бутман також прокоментував скасування концерту в Бостоні. Він стверджує, що це сталося через запланований на цей день корпоративний захід.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168338
 
   
 Топ коментарі
 
Пусть в ханты-мансийск едет скот...аленям концерты давать...за рупли..
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будет дуть в сакс рамзану правда не в металлический но какая разница Клубы в США продолжают отменять концерты джазмена Бутмана, поддержавшего оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 4518
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А зекремлевские твари все делают наоборот, первое что они разрешили въезд в Украину добронравова
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Послати повчитися Зєлєпута любові до України в США? Чи горбатого і операція не виправить?
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#бутман_и_санкции #площадка_для_бутмана
Клуби в США продовжують скасовувати концерти джазмена Бутмана, який підтримав окупацію Криму - Цензор.НЕТ 2557

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Ждєм, когда якуццкій умєлєц слєпіт єму настоящій, скрєпний саксофон.
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Не парься,соевый-год Свиньи закончился-пора в нору Крысы прятаться борову малдавському-зелёные его выдоят и высушат.
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Пусть в ханты-мансийск едет скот...аленям концерты давать...за рупли..
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Рожа у него как у спившегося БОМЖА, и оно еще в Америку поехало... Пусть дует в свою дудку в Крыму, если он ему так нужен.
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будет дуть в сакс рамзану правда не в металлический но какая разница Клубы в США продолжают отменять концерты джазмена Бутмана, поддержавшего оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 4518
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А зекремлевские твари все делают наоборот, первое что они разрешили въезд в Украину добронравова
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если бы только артистам, потихоньку пропагандоны от "Звязды", потом корчевников , а теперь ждите скоро Хакамаду "После длительного перерыва в Украину едет скандальный российский политик Ирина Хакамада, поддержавшая аннексию Крыма и предлагавшая «выкупить» полуостров у Украины..Она публично поддержала аннексию Крыма, считая, что «Киеву надо оставить Крым России, а России нужно жить с Крымом и на этом эту историю закончить».В 2014 году Хакамада открыто похвалила аннексию полуострова и произнесла дифирамбы в честь Путина.«Крым всегда нуждался российской самоидентификации. …Жители полуострова всегда хотели быть в России. Как уже произошло, так произошло, но вы - победитель. Вы действительно провели супер операцию без единого выстрела», - сказала Хакамада Путину."
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Скоро зе и вьіезд Лолите на Липецк рошенку сосать у ху'ла ботексного организуeт.
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За рубли в рязане шпрехай чучело, а не за доллары в ненавистной Америке
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а не хрен по заокеанам шастать...рашка большая - шастай там...
только сакс в зауралье не все понимают ))) учись на балалайке (мой тебе совет!)
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Был когда-то джазмен, в оказался простым пи_аром, в плохом смысле этого слова.
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Даже в США не мророзятся тупой отмазкой "искусство в не политики". Там не возникает вопросов в стиле - "какая разница".
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Бо США формували, як країну не ковбасники, а християнські пресвітери.
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А зелень вже дозволяє таким типам їхати в Україну. Амери лохи.
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иди маньке кокаинщице играй говноджаз
Клуби в США продовжують скасовувати концерти джазмена Бутмана, який підтримав окупацію Криму - Цензор.НЕТ 5591
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В Расии нацмены особенно патриотичны....
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Санкції кажеш не діють?Діють! Але в нормальній країні.
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так ненавидят Америку, что аж целые туры там устраивают. ппц, эти москали ДБ(с)
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Слабак он, этот Бутман. Наш-то членом на рояле... Вот когда Бутман научится членом на саксофоне - вот тогда можно дуэтом.
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