 Найманці РФ обстріляли з гранатометів і кулеметів захисників Новолуганського, - Міноборони

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони, про це повідомив прессекретар міністерства Дмитро Гуцуляк.

"Сьогодні, 4 січня, станом на 12:00 за наявною інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили один обстріл наших захисників у районі Новолуганського. З 4:00 окупанти вели вогонь із АГС і великокаліберних кулеметів від Доломітного. Бойових втрат серед наших воїнів унаслідок цього порушення режиму тиші окупантами, за наявною інформацією, немає", - йдеться в повідомленні.

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