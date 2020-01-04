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 Найманці РФ обстріляли з гранатометів і кулеметів захисників Новолуганського, - Міноборони

Найманці Російської Федерації від початку доби 4 січня здійснили один обстріл українських захисників у районі Новолуганського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони, про це повідомив прессекретар міністерства Дмитро Гуцуляк.

"Сьогодні, 4 січня, станом на 12:00 за наявною інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили один обстріл наших захисників у районі Новолуганського. З 4:00 окупанти вели вогонь із АГС і великокаліберних кулеметів від Доломітного. Бойових втрат серед наших воїнів унаслідок цього порушення режиму тиші окупантами, за наявною інформацією, немає", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168337
 
 
 Топ коментарі
 
ЦЕНЗОР, НЕ НАЕМНИКИ А ОКУПАЦИОННЫЕ ВОЙСКА!
так как они уже все являются гражданами РФ.
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,,Россия завершила процесс выдачи российских паспортов всем военнослужащим оккупационных войск, так что теперь там нет сепаратистов - только российские военнослужащие"-Юрий Бутусов Источник: https://censor.net.ua/r3168305
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Сомік, там над твоїм постом твоє фото пан 5 копійок виставив.
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ЦЕНЗОР, НЕ НАЕМНИКИ А ОКУПАЦИОННЫЕ ВОЙСКА!
так как они уже все являются гражданами РФ.
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,,Россия завершила процесс выдачи российских паспортов всем военнослужащим оккупационных войск, так что теперь там нет сепаратистов - только российские военнослужащие"-Юрий Бутусов Источник: https://censor.net.ua/r3168305
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которые могут беспрепятственно пересекать линию разграничения
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Бутусов сам себе противоречит ?Называйте преступников своими именами!!!
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Обережно, бо СБУ у двері постукає. Зеленський не любить коли ображають його кумира.
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Та невже? Не може бути. Господи, бережи наших воїнів
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Какая разніцца... проста нужна пєрєстать стрєлять !
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Весь форум заsратый любителями гофносои ((
Соевые копрофилы вот информация для размышления если у вас осталось хоть чуть-чуть умишка.Сегодня Президент США направил на Ближний Восток 3000 своих морпехов всего лишь в ответ на угрозы Ирана ,,жестоко отомстить" за ликвидацию США двух высокопоставленных иранских военных в Ираке накануне , посланных кстати тем же Ираном для того чтобы организовывать в соседнем Ираке беспорядки и вести подрывную деятельность против американцев. Вы то хоть понимаете что так нормальная СТРАНА защищает свои государственные интересы и своих Граждан ? И если у вас хватит ума это понять то возможно к вам прийдёт понимание того что всё было проsрано не вчера Комиком аматором поздравившего диктатора -убийцу а гораздо раньше ещё в августе 2014 года когда один обличённый властью мерзавец обделавшись от страха и пряча по Европейским столицам своих вымлядков и свои бабки по заокеанским оффшорам сел за стол переговоров с террористами в Минске и согласился на Норманскую капитуляцию, параллельно проводя безумный ,,парад перемог " .И это вместо того чтобы обратиться к Нации , объяснить что происходит , организовать людей , позволить им объединиться и вооружиться если государство это сделать тогда не могло или не хотело .И возможно возглавить сопротивление агрессии или назначить командовать вооружённым народом тех людей которые смогли бы это сделать
P.S Одни мерзавцы обвиняют Президента -дилетанта в непреднамеренных просчётах и глупых решениях , другие пиарят и прославляют подонка просравшему целую Отечественную войну и ограбившего, и обезверившего целый Народ
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Народ наш устал от войны, сидя по кафешкам и у телевизора. Кого там было мобилизовать?
Кто был сам готов защищать Украину - те и защитили. Остальные - были бы только балластом, помехой, и коллаборантами.
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