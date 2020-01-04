 У Києві поліція розшукує зниклу 13-річну дівчинку (оновлено). ФОТО

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

"У Деснянське управління поліції звернулася киянка із заявою про те, що з квартири на бульварі Висоцького пішла її дочка Тирон Альбіна Євгенівна, 2006 року народження", - йдеться в повідомленні.

Дівчинці на вигляд 15-16 років, зріст - 162 см, худорлявої статури, волосся русяве, довге, пряме, карі очі. Над губою зліва - темна родимка. Була одягнена в рожеву куртку, чорні штани, коричневі кросівки і коричневий шарф зверху на куртці.

У поліції звертаються до громадян: хто має інформацію про місце перебування дівчини, прохання повідомити до чергової частини Деснянського управління поліції.

Близько 14:00 мати зниклої дівчинки Марина Тирон повідомила у фейсбуці, що дівчинка знайшлася.

"Знайшлася!! Йде додому. Дуже дякую всім за допомогу, ви мені повернули дитину, всім спасибі", - написала вона.

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