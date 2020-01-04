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 У Києві поліція розшукує зниклу 13-річну дівчинку (оновлено). ФОТО

Поліція Києва просить допомогти розшукати 13-річну дівчинку, яка 3 січня пішла з дому і досі не повернулася.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

"У Деснянське управління поліції звернулася киянка із заявою про те, що з квартири на бульварі Висоцького пішла її дочка Тирон Альбіна Євгенівна, 2006 року народження", - йдеться в повідомленні.

У Києві поліція розшукує зниклу 13-річну дівчинку (оновлено) 01

Дівчинці на вигляд 15-16 років, зріст - 162 см, худорлявої статури, волосся русяве, довге, пряме, карі очі. Над губою зліва - темна родимка. Була одягнена в рожеву куртку, чорні штани, коричневі кросівки і коричневий шарф зверху на куртці.

У поліції звертаються до громадян: хто має інформацію про місце перебування дівчини, прохання повідомити до чергової частини Деснянського управління поліції.

Близько 14:00 мати зниклої дівчинки Марина Тирон повідомила у фейсбуці, що дівчинка знайшлася.

"Знайшлася!! Йде додому. Дуже дякую всім за допомогу, ви мені повернули дитину, всім спасибі", - написала вона.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168336
 
 
 Топ коментарі
 
Выглядит младше. Жаль ,если что случилось...
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14 лет...
пробежитесь по друзьям-подругам...
уже гормоны играют...а мозги еще спят...
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Дай Бог, щоб знайшлась живою, здоровою
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Выглядит младше. Жаль ,если что случилось...
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14 лет...
пробежитесь по друзьям-подругам...
уже гормоны играют...а мозги еще спят...
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Это ты из собственного опыта определила ?
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На фото девочка выглядит странно... У Києві поліція розшукує зниклу 13-річну дівчинку - Цензор.НЕТ 3429 Интересно, какой у нее был круг знакомств?
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Так, дивно. Очі, волосся, курточка, рюкзак... Все це дивно
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всякое может быть,может загуляла,а может и что то посерьезнее....
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Гормональний фон зашкалює, а мізків ще як у середньостатистичного виборця Зєлі. Десь на хаті з друзями зависає.
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Какой выборець? Ребёнку 13 лет.
Вы совсем уже обалдели. У нас снега нет- тоже выборци Зе виноваты?

Пропал ребёнок. В наше время это может означать все, что угодно
Про загуляла тоже вряд ли. Уже, наверное, обзвонили всех подружек.
Дай Бог, чтобы нашлась.
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Чергова "дитинка" пубертатного віку з істероїдними схильностями. Після повернення в сім'ю конфіскувати Айфон Х, заблокувати доступ у мережу з ноутбука через WiFi на тиждень, в стінку рюкзака вшити прихований GPS-трекер, щоб надалі знати, де її чорти носять
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Вже знайшлась
https://m.facebook.com/profile.php?id=100001366445406
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Мама на сторінці ФБ не уточняє. Пише - знайшлась,їде додому. Вчора пішля школи пішла "погуляти", телефон був поза зоною.
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В таком случае лучше перебдеть, чем нелобдеть.
Мои дети сами не гуляют. И вообще нет у них нашего детства, когда мы картошку пекли и гуляли до темноты всем двором.

Одно могу сказать, слава Богу, что нашлась, но получить по заднице должна.
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