 У Києві поліція розшукує зниклу 13-річну дівчинку (оновлено). ФОТО

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.
"У Деснянське управління поліції звернулася киянка із заявою про те, що з квартири на бульварі Висоцького пішла її дочка Тирон Альбіна Євгенівна, 2006 року народження", - йдеться в повідомленні.
Дівчинці на вигляд 15-16 років, зріст - 162 см, худорлявої статури, волосся русяве, довге, пряме, карі очі. Над губою зліва - темна родимка. Була одягнена в рожеву куртку, чорні штани, коричневі кросівки і коричневий шарф зверху на куртці.
У поліції звертаються до громадян: хто має інформацію про місце перебування дівчини, прохання повідомити до чергової частини Деснянського управління поліції.
Близько 14:00 мати зниклої дівчинки Марина Тирон повідомила у фейсбуці, що дівчинка знайшлася.
"Знайшлася!! Йде додому. Дуже дякую всім за допомогу, ви мені повернули дитину, всім спасибі", - написала вона.
пробежитесь по друзьям-подругам...
уже гормоны играют...а мозги еще спят...
Вы совсем уже обалдели. У нас снега нет- тоже выборци Зе виноваты?
Пропал ребёнок. В наше время это может означать все, что угодно
Про загуляла тоже вряд ли. Уже, наверное, обзвонили всех подружек.
Дай Бог, чтобы нашлась.
https://m.facebook.com/profile.php?id=100001366445406
Мои дети сами не гуляют. И вообще нет у них нашего детства, когда мы картошку пекли и гуляли до темноты всем двором.
Одно могу сказать, слава Богу, что нашлась, но получить по заднице должна.