 Раніше були "нормальні" керівники митниці, а ти - дивний, - Нефьодов про діалог із місцевими "елітами". ВIДЕО

Про це сам Нефьодов розповів в інтерв'ю українській службі DW, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, глава митниці розповів, що мати справу йому доводиться не лише з контрабандистами, а й із цілою "екосистемою", частиною якої є місцеві керівники податкової, ОДА, поліції, прокуратури тощо.
"Все це одна, так би мовити, регіональна "еліта". І в багатьох місцях ці люди щиро вважають, що з ними мають погоджувати призначення керівників митниці... І ці люди кажуть: "От раніше були нормальні начальники митниці, розуміли все. А ти, Нефьодов, якийсь дивний", - розповів чиновник.
Нефьодов також повідомив, що контрабандисти постійно направляють до нього своїх людей, щоб налагодити діалог, але його позиція проста: "Або ви працюєте за законом, або, незалежно від прізвищ, закон вас карає".
1. Який викликає подив.
// Незвичайний якими-небудь якостями; чудний, незрозумілий. чи не має подібних собі; рідкісний, кумедний.
2. Дуже гарний; чудовий, чарівний.
Словник української мови: в 11 томах. - Том 2, 1971. - Стор. 272.
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Засланцы с чувством юмора...скотов не смотрят.
https://youtu.be/c0SByUQoD6Y
Берёте больше нормальных или берёте не у всех, а только у своих?
Нефёдов не будь жадным , делись от контрабанды и с местными элитами Помни , что все проблемы овоща начались когда он решил весь бизнес в Украине перекроить под свою семью
И ещё нужно менять законы , снижать ставки