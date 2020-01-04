 Раніше були "нормальні" керівники митниці, а ти - дивний, - Нефьодов про діалог із місцевими "елітами". ВIДЕО

Про це сам Нефьодов розповів в інтерв'ю українській службі DW, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, глава митниці розповів, що мати справу йому доводиться не лише з контрабандистами, а й із цілою "екосистемою", частиною якої є місцеві керівники податкової, ОДА, поліції, прокуратури тощо.

"Все це одна, так би мовити, регіональна "еліта". І в багатьох місцях ці люди щиро вважають, що з ними мають погоджувати призначення керівників митниці... І ці люди кажуть: "От раніше були нормальні начальники митниці, розуміли все. А ти, Нефьодов, якийсь дивний", - розповів чиновник.

Нефьодов також повідомив, що контрабандисти постійно направляють до нього своїх людей, щоб налагодити діалог, але його позиція проста: "Або ви працюєте за законом, або, незалежно від прізвищ, закон вас карає".

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