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Все про:митниця (641) Нефьодов (131)

 Раніше були "нормальні" керівники митниці, а ти - дивний, - Нефьодов про діалог із місцевими "елітами". ВIДЕО

Представники так званої "контрабандистської екосистеми" вважають нового керівника Держмитниці Максима Нефьодова дивним.

Про це сам Нефьодов розповів в інтерв'ю українській службі DW, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, глава митниці розповів, що мати справу йому доводиться не лише з контрабандистами, а й із цілою "екосистемою", частиною якої є місцеві керівники податкової, ОДА, поліції, прокуратури тощо.

"Все це одна, так би мовити, регіональна "еліта". І в багатьох місцях ці люди щиро вважають, що з ними мають погоджувати призначення керівників митниці... І ці люди кажуть: "От раніше були нормальні начальники митниці, розуміли все. А ти, Нефьодов, якийсь дивний", - розповів чиновник.

Нефьодов також повідомив, що контрабандисти постійно направляють до нього своїх людей, щоб налагодити діалог, але його позиція проста: "Або ви працюєте за законом, або, незалежно від прізвищ, закон вас карає".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168331
 
   
 Топ коментарі
 
они наверное про ориентацию его говорили
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Ага, резко упали отчисления с таможни в бюджет за время руководства этого нарциса от внешнего управления "международных партнёров". Его больше косметические салоны интересуют.
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Доходы таможни при Нефедове упали на 7 млрд по сравнению с прошлым годом (ИНФОГРАФИКА)

Огромный провал наблюдается в доходах от таможни - минус 35,7 млрд грн от плана за 11 месяцев 2019 (минус 11% от плана)https://www.depo.ua/rus/money/dokhodi-mitnitsi-za-nefodova-vpali-na-7-mlrd-porivnyano-z-minulim-rokom-201912041074326
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Супер...а что там с материальной стороной вопроса Раніше були "нормальні" керівники митниці, а ти - дивний, - Нефьодов про діалог із місцевими "елітами" - Цензор.НЕТ 5115 Раніше були "нормальні" керівники митниці, а ти - дивний, - Нефьодов про діалог із місцевими "елітами" - Цензор.НЕТ 5124 Не все же совсем зебилы. Или Раніше були "нормальні" керівники митниці, а ти - дивний, - Нефьодов про діалог із місцевими "елітами" - Цензор.НЕТ 5115 Сериала про таможню тогда с головой хватит.
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А какая разница (с)... есть поступления в бюджет с таможни...или нет их?
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ДИ́ВНИЙ, а, е.
1. Який викликає подив.
// Незвичайний якими-небудь якостями; чудний, незрозумілий. чи не має подібних собі; рідкісний, кумедний.
2. Дуже гарний; чудовий, чарівний.
Словник української мови: в 11 томах. - Том 2, 1971. - Стор. 272.
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Засланцы с чувством юмора...скотов не смотрят.
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Щось несподівано згадав безсмертні "Мертві душі" безсмертного Гоголя, саме той момент, як Чічіков служив на митниці. До чого б то воно?
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свинохряк их приучил - что можно врать и воровать ))
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Так ось звідкіля дира в бюджеті в 70 лярлів! Дякую що пояснив!
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выборы прошли, а кремлевсеая грязь не прекращается, уже не актуально
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очень актуально - петюшки наконец сядут все скопом Раніше були "нормальні" керівники митниці, а ти - дивний, - Нефьодов про діалог із місцевими "елітами" - Цензор.НЕТ 1332
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вместе с петей кончилось процветание с бпп))) Раніше були "нормальні" керівники митниці, а ти - дивний, - Нефьодов про діалог із місцевими "елітами" - Цензор.НЕТ 7170
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Зеллядь, чего хлопаем, ящик боярки на ботоферму завезли?)
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Случилось чудо- убыточный квартал перечислил зе роялти.
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Корчинский поздравляет всех с Новым годом 2020 в стиле Зе
https://youtu.be/c0SByUQoD6Y
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Ну у него много текста и эмоций но говрит всё по сути. Канал недавно только образовался но быстро набирает подписчиков. Его предупреждали, что как только он наберёт 100 000 подписчиков, про него сразу склепает видео шарий. Но шарий не удержался снял при 50 000 Раніше були "нормальні" керівники митниці, а ти - дивний, - Нефьодов про діалог із місцевими "елітами" - Цензор.НЕТ 5834
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А я посмотрел... Кр-руто Поярков "отчехвостил" и "Блазня", и его папочку!!!
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Так местные "руководители полиции, прокуратры, налоговой" разве не "новая власть"???? По моему и Рябошапка и Аваков и Верланов суть от сути люди Зеленского как и Нехведов? Так шо, правая рука Зеленского не знает шо делает левая рука Зеленского?
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Свидетели шоколадного порохсёнка не понимают как это НЕ ВОРОВАТЬ
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Малоросс, когда "воровали", то доходы с таможни не падали, а как перестали "воровать", то упали. Может эти воры докладывали из уворованного, чтобы доход на таможне был в рост?
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А в чём странность?
Берёте больше нормальных или берёте не у всех, а только у своих?
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#ХронікиГалицькоїМитниці! Сміявся я звісно довго, коли почув що «нові» керівник митниць в ОАЕ лише три дні пробули на новорічні свята, бо ж хтось певно подумав, що то прояв скромності і нових стандартів, а все просто - «робота ж чекає»)).Раніше були "нормальні" керівники митниці, а ти - дивний, - Нефьодов про діалог із місцевими "елітами" - Цензор.НЕТ 7835 Нефьодов і боротьба з контрабандою на митниці, то таке саме як сказати, що Грановський не «курував» всі митниці в Україні. Певен, що те міністерсько-«реформаторське» кодло незабаром зупинять адекватні правоохоронці, бо жодних ознак системних державницьких реформ в їхніх діях не має. P.S. Просто я набираюсь сил, знаходжу побратимів та тих хто «рівний» і не «прокладка», а в цілому спостерігаю - «хто і з ким у які ліжка лягає», бо ж це весною буде так важливо)))!
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Кто не понимает насколько мы - граждане Украины коррумпированны, тот не видит очевидное. Люди сами на всех уровнях и во всех ситуациях сами несут. А как только пересичний громадянин попадает во власть так сам начинает требовать (ведь раньше то он сам носил).... Общество больное.
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а петюшкины кадпы воруют за родину - ахахаха Раніше були "нормальні" керівники митниці, а ти - дивний, - Нефьодов про діалог із місцевими "елітами" - Цензор.НЕТ 6851
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Зебил, прийми лекарство от порохофобии, ну или хотя бьі от диареи
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Раньше были "нормальные" руководители таможни, а ты - странный, - Нефьодов о диалоге с местными "элитами".
Нефёдов не будь жадным , делись от контрабанды и с местными элитами Помни , что все проблемы овоща начались когда он решил весь бизнес в Украине перекроить под свою семью
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Нефедов,держись!!!!!Разгони эту мафию!!!!
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А это тут причём? А ТЫ РАССКАЖИ БОССУ СВОЕМУ,КТО ПЛАТИТ ТЕБЕ))),нет тЫ НЕ БОТ,ГЛУПОВАТ!!!
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Одной приводился влиятельный зе, другому элиты ввижаются. Шо они там потребляют?
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Якщо запрацювали сканери, то мають і збільшитись надходження. Не виходить впоратись в Одесі? Запросіть команду Саака. В нього виходило. Чомусь після компанії "Контробанда СТОП" уряду Тімошенко надходження збільшувались в рази, а тут навіть польський кредит не встигають засвоїти. І в результаті надходження зменьшуються. Щось там таки недопрацьовується. Де результат? Скільки чекати? І чи є сенс чекати?
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Бородатий онук бородатої бабусі прорізався...
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нефедов .таким образом хвастается .сам не сворует .так муж его заставит
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Ця байка про його чесність та непідкупність нагадує промови Зеленського про те,що не будуть призначатися ні друзі ні кумовья....БРЕХНЯ!..навіть з огляду на його, дійсно неадекватний зовнішний вид та ораторськи здібності...не говорячи про такуж саму організацію мови. Він, як і всі з цієї команди Зе та сам "Гарант" - слуги відомого персонажу, а його побрехеньки - для люмпену, якому по цимбалам на який вулиці жрати пиво та дивитися 95 квартал...Є велика впевненість у тому,що народ України почує і цю "трубу" найближчим часом у записах.... і цей Карабас Барабас буде волати,що його підставляють кримінальні клани на таможні, а ліс - кругляк з Карпатських гір сам тікає за кордон...
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Нужно задействовать ещё Юлю Марушевскую. С ней тоже невозможно было договориться, в плохом смысле этого слова.
И ещё нужно менять законы , снижать ставки
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схерали снижать ставки? В Украине ставки не выше чем в Европе.
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не волнуйтесь, он исправится, еще ни один не смог отказаться от неземных благ, кои обеспечивает бабло
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Среди редакторов никого нет хотя бы со средним образованием? Тогда букварь хотя бы купите и буквы поучите. "...нового руководителя Гостаможни Максима Нефьодова" - кто так пишет??? "Президент Америки Trump" где вы такое видели, грамотеи? Или "Глава таможенной службы Нефедов" или "Голова митної служби Нефьодов ". Не позорьтесь дикой безграмотностью.
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Реформы Нефедова начались бы после того как он сбрил свою глупую бороду. Чувак никак не поймет что он уже далеко не хипстер. А то он думает что его кто-то слушает, а все на него смотрят как на дурачка, даже если он говорит что-то умное (не в попад).
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