 Росія забрала в межах обміну справжнього фашиста з УНА-УНСО Коваленка, - Казанський. ФОТО

Про це повідомляє журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Коваленко якраз той, кого в РФ називають фашистом. Причому він не просто фашист, а справжній затятий фашистище. Зігував, водив Хрещатиком марші із символікою СС, ображав у своїх виступах кавказців і євреїв. Росіяни у себе по ТВ щодня засуджують і проклинають таких людей, а Коваленка вирішили забрати з України разом зі своїми "новоросами" та "ополченцями", - пише він.

Дивіться також: "Він не жив в Україні 5 років і не може бути нардепом. На цій підставі було відмовлено в реєстрації Шарію і Клюєву", - Казанський про прихильника "ЛДНР" Кузьміна. ВIДЕО

За словами Казанського, цьому є причина.

"Едуард Коваленко був рядженим провокатором і спеціально найнятим актором, який зображував максимально упоротого нациста. Ще в 2004 році його наймав Медведчук, щоб дискредитувати Ющенка (Коваленко вдавав його прихильника). А тепер той же Медведчук, ймовірно, і домігся його внесення до списку на обмін", - зазначає блогер.







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"Росіяни (в особі кума Путіна) наймають в Україні чувака, щоб той марширував під прапорами СС, кидав зіги і розпалював міжнаціональну ворожнечу. Потім тикають у нього пальцями і кричать: "Дивіться, в Україні фашизм!!!" А тепер кажуть: "Ну гаразд, це був наш чувак, ми його забираємо", - робить висновок Казанський.