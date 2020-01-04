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 Політика України, Суспільство
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 Росія забрала в межах обміну справжнього фашиста з УНА-УНСО Коваленка, - Казанський. ФОТО

Під час останнього обміну полоненими Росія, крім терористів і вбивць, внесла до списку одного з колишніх лідерів націоналістичної організації УНА-УНСО Едуарда Коваленка.

Про це повідомляє журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Коваленко якраз той, кого в РФ називають фашистом. Причому він не просто фашист, а справжній затятий фашистище. Зігував, водив Хрещатиком марші із символікою СС, ображав у своїх виступах кавказців і євреїв. Росіяни у себе по ТВ щодня засуджують і проклинають таких людей, а Коваленка вирішили забрати з України разом зі своїми "новоросами" та "ополченцями", - пише він.

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За словами Казанського, цьому є причина.

"Едуард Коваленко був рядженим провокатором і спеціально найнятим актором, який зображував максимально упоротого нациста. Ще в 2004 році його наймав Медведчук, щоб дискредитувати Ющенка (Коваленко вдавав його прихильника). А тепер той же Медведчук, ймовірно, і домігся його внесення до списку на обмін", - зазначає блогер.

Росія забрала в межах обміну справжнього фашиста з УНА-УНСО Коваленка, - Казанський 01
Росія забрала в межах обміну справжнього фашиста з УНА-УНСО Коваленка, - Казанський 02
Росія забрала в межах обміну справжнього фашиста з УНА-УНСО Коваленка, - Казанський 03

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"Росіяни (в особі кума Путіна) наймають в Україні чувака, щоб той марширував під прапорами СС, кидав зіги і розпалював міжнаціональну ворожнечу. Потім тикають у нього пальцями і кричать: "Дивіться, в Україні фашизм!!!" А тепер кажуть: "Ну гаразд, це був наш чувак, ми його забираємо", - робить висновок Казанський.

Росія забрала в межах обміну справжнього фашиста з УНА-УНСО Коваленка, - Казанський 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168325
 
   
 Топ коментарі
 
А когда кацапы заберут своего зебила который притворяется патриотом Украины, а на деле играет на руку кремлю?
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Так а коли цю пад....обміняють !? .. Россия забрала в рамках обмена настоящего фашиста из УНА-УНСО Коваленко, - Казанский - Цензор.НЕТ 9245
.Россия забрала в рамках обмена настоящего фашиста из УНА-УНСО Коваленко, - Казанский - Цензор.НЕТ 8438 Россия забрала в рамках обмена настоящего фашиста из УНА-УНСО Коваленко, - Казанский - Цензор.НЕТ 7189
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а мертвечука чого не забираете..наш полезний ідіот міг би і віддати..чи путін не дозволяе.
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Про уна-унсовца луше спросить у Корча - тот стоял, как говорят, у истоков, и знает ху из ху там.
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Кремлівський провокатор Корч зараз вам такого нароскаже...
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Кремлевский провокатор воевал на стороне чеченцев против московитов.
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Чому ж тоді він ховається від своїх товарішів? Чому ходить з охороною, щоб його унсовці ніде не перестріли?
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Послушать бы самого Корча, кто кого предал - он их или они его.
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Та конєшно! Україна предала такого патріота!
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Сулима, твою медь... Я про эту тварь коваленко, здесь на сайте рассказываю уже несколько лет... У меня с этой тварью личные счеты... Оно пыталось соблазнить мою 14 летнюю дочь, в 2010 году... Эта тварь была водилой у Шкиля, а когда Шкиля посадили то смог захватить власть... И только ПОТОМ УНА УНСО развалилась... А в 2006-м создал прорашкинский СПАС... А ты лайкаешь этот бред: 04.01.2020 12:24

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Був я на маршах цього Єдічкі на Софіївській у 2001му. Молодь років по 16 вдягнута в однострої ходили коробками, кричали, щось типу "Україна понад усе!". А попитавсь у молоді - звідки вони, кажуть з Західної. Але бачу, що українська в них шкандибає. І не дуже вони балакучі. З ними був зам нач. міліції Києва(!!!). Ще тоді колишній міліціянт Якименко(здається) протролив всю цю компанію, присоромив їх публічно.
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Не можеш змінити ситуацію, просто стань на чолі її. Один з заповітів Гебні
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Давно говорили, что Корчинский КГБшный провокатор.
Росія забрала в межах обміну справжнього фашиста з УНА-УНСО Коваленка, - Казанський - Цензор.НЕТ 2053

Корчинский в Москве
Ещё говорят, что Каломойский финансировал Тягнибока.
Ярош - технология спецслужб.
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Це було в ті часи, коли москальський національний рух був різко антикремлівським. Так що такі фото ні про що.

А ось вже після Манєжки, коли ботоксный Сцарьок-педофіл сильно обісрався, коли в кремлі це підерське чмо вирішили зробити головним рассєянських націоналістом, а національні москальські рухи взяти під своє крило, то вже інша річ.
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Коваленко это гбшный агент, которым в 2000 году пытались заменить арестованное руководство УНСО.
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Все верно... Он в 90-х был обыкновенным валютчиком на Геническом рынке))) Потом лет на десять исчез... И за это время успел побывать и водителем у Шкиля, и всем перечисленным выше в статье....
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Щось цей Дєніска напутав і організації і грішне з праведним.

Ну, а те, що москалі засилають своїх агентів в національні організації, то цьому явищу вже не одне сторіччя.

Так само, як ми зараз знаємо, що казки про "звєрства бЕндеровцов" писали на лубянці в масквабаді, як і те, що справжні звірства вчиняли перевдягнені під місцевих москальня та гебісти.
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Ничего он не напутал... Просто история в общих чертах... А если копнуть глубоко)))
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Ага, в волынской резне одни НКВДисты ряженые участвовали.
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Уна-унсо единственная правая организация которая поддерживала пецю на президенских выборах. Все остальные были нейтральными
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паскудна країна раша. У всих своїх діях - паскудна !!
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На цензоре, таких провокаторов пруд пруди. Иногда, такую пургу несут, а дебилы лохопатриоты, по 50-100 лайков ставят, в суть написанного не вдумываясь.
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Россияне (в лице кума Путина) нанимают в Украине чувака, чтобы тот маршировал под знамёнами СС

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Ок, его одного наняли, а как же остальные, кто за ним пошел?
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В основном такие самые... В 2008 мне в Моршине рассказывали, что в моем Геническе есть УНСОвец Коваленко, и какой он классный парень а в 14-м они были в Крыму и лугандоне и воевали за рашиков...
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І таких "націоналістів" багато. Цікаво, а де друзі "націоналіста"?
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самое печальное, что всеми этими фактами не откроешь глаза упоротой вате, они все равно будут верещать "путен, спаси от бИндеровских хвашистов!"
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Уууу, там все печально))) Восхищаться жизнью в Европе и мечтать, что бы в Украину пришла рашка))) Это какой там лютый писец в черепушке)))
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Почему в Украине не судят экономических фашистов, которые сколотили себе уже состояние на чужих жизнях?
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