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 Політика України, Події
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Все про:кордон (1367) ОБСЄ (2341) Донбас (12820) операція Об'єднаних сил (1926)

 Найманці РФ перешкоджають доступу СММ ОБСЄ до прикордонних ділянок на Донбасі

Українська сторона Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомляє про чергові обмеження можливостей Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вести спостереження в прикордонних районах, які не контролюються урядом України.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"У щоденному звіті СММ ОБСЄ від 3 січня 2020 року йдеться про випадки заборони перебування патруля місії у пунктах пропуску на кордоні з Російською Федерацією. 31 грудня у пункті пропуску на кордоні неподалік населеного пункту Довжанське, 2 січня у пунктах пропуску біля населених пунктів Ізварине та Сєверний членами збройних формувань Російської Федерації було запропоновано патрулю СММ залишити вище зазначені пункти пропуску", - сказано в повідомленні.

Українська сторона СЦКК наголошує, що подібні дії можуть мати на меті приховати поставки озброєння і військової техніки, паливно-мастильних матеріалів, перевезення особового складу або пересування військ із боку РФ на непідконтрольну уряду України територію.

У зв'язку з цим українська сторона СЦКК звертає увагу бойовиків на неприпустимість перешкоджання виконанню представниками СММ ОБСЄ мандата місії, а також на необхідність використання можливостей технічних засобів спостереження СММ.

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Найманці РФ перешкоджають доступу СММ ОБСЄ до прикордонних ділянок на Донбасі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168323
 
 
 Топ коментарі
 
Тоякарізниця! Він - не лох! Наемники РФ препятствуют доступу СММ ОБСЕ к приграничным участкам на Донбассе - Цензор.НЕТ 8131
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А какая разница Найманці РФ перешкоджають доступу СММ ОБСЄ до прикордонних ділянок на Донбасі - Цензор.НЕТ 9045 Янелоху глубоко пофуй.
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Вова, как атдахнёшь в Буковеле, пАзвани снова вове и поздравь со Старым новым годом. Может тогда допустят.
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А кто-то даже среди "зеленых" верит в то, что эта рашистско-коллаборантская банда вернет Украине контроль над Украино-московской границей???
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Уже наемники? А ниже писали террористы. Как быстро переобуваются журналисты в зависимости от ситуации.
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Он не переобуваются. Что бы "переобуться" надо иметь четкую позицию или хотя бы изображать ее, а потом ее поменять. А тут даже в рамках одного издания разброд и шатание.
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Вот именно. 6 лет идет война а Украина до сих пор не признала официально ни ети организации террористическими ни войну с **********.
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А что вы хотели чтобы они пустили вас и все вам показали а потом сдались, отсидели в тюрьме и пошли на завод работать и вам в пенсионный фонд налоги платить? Волки никогда не станут пастухами. Такое ощущение что человечество полностью деградировало.
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От деградировавших надо общество изолировать.
Пусть кормят парашу и деградируют дальше.
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Прекратите называть мышебратьев наёмниками! Они - адиннарот, Зе ясно сказал своему электорату - какая разница?! Членистоногие колорады-убийцы, укуренная быкотня "ни гонящая паражняка", педоросы с недосисями - равны нам, гражданам своей страны. Глава исполнительной власти так и сказал. Внятно разъяснил зебилам политику...
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Зебилы тоже человеки Найманці РФ перешкоджають доступу СММ ОБСЄ до прикордонних ділянок на Донбасі - Цензор.НЕТ 5578 С правом голоса....и отсутствием критического мышления в принципе. Помесь совкового люмпена с африканским беженцем-нелегалом. Хотят ******* и не хотят учиться. За чей-то счет, само собой.
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так тогда О ЧЁМ ДОГОВАРИВАЛСЯ сопля в нормандском формате?? Контроле ОБСЕ которого "просто не пускают"?? Смысл тогда туда ездить? И уступать только интересы Украины?
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Сдается мне, что адекватная часть Украины это дерьмо зеленое будет смывать в унитаз истории...дай Бог, чтобы не кровью.

..
!!!
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Галина‏ @gln_gln2 17 ч.17 часов назад

Окуповані території має забезпечувати всім окупант.
Крапка.
Пішли нахрен за наш рахунок створювати їм комфортні умови для постійного шантажу.
Обіцяли підняти пенсії,зарплати по 4 штуки,медицину,дешеві комунальні,то робіть,а не за лугандонію зразу взялися.
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Эй вы там, в "Цензоре"!
"Наемники РФ препятствуют доступу СММ ОБСЕ к приграничным участкам на Донбассе" - это не новость!
НОВОСТЬ будет когда их пустят!
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ТРИОЛАН выбросил из сетки вещания 5 канал !??? Это триумф демократии?
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