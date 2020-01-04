 Найманці РФ перешкоджають доступу СММ ОБСЄ до прикордонних ділянок на Донбасі

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"У щоденному звіті СММ ОБСЄ від 3 січня 2020 року йдеться про випадки заборони перебування патруля місії у пунктах пропуску на кордоні з Російською Федерацією. 31 грудня у пункті пропуску на кордоні неподалік населеного пункту Довжанське, 2 січня у пунктах пропуску біля населених пунктів Ізварине та Сєверний членами збройних формувань Російської Федерації було запропоновано патрулю СММ залишити вище зазначені пункти пропуску", - сказано в повідомленні.
Українська сторона СЦКК наголошує, що подібні дії можуть мати на меті приховати поставки озброєння і військової техніки, паливно-мастильних матеріалів, перевезення особового складу або пересування військ із боку РФ на непідконтрольну уряду України територію.
У зв'язку з цим українська сторона СЦКК звертає увагу бойовиків на неприпустимість перешкоджання виконанню представниками СММ ОБСЄ мандата місії, а також на необхідність використання можливостей технічних засобів спостереження СММ.
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https://www.youtube.com/watch?v=mFkagfrXU94
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Пусть кормят парашу и деградируют дальше.
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Окуповані території має забезпечувати всім окупант.
Крапка.
Пішли нахрен за наш рахунок створювати їм комфортні умови для постійного шантажу.
Обіцяли підняти пенсії,зарплати по 4 штуки,медицину,дешеві комунальні,то робіть,а не за лугандонію зразу взялися.
"Наемники РФ препятствуют доступу СММ ОБСЕ к приграничным участкам на Донбассе" - это не новость!
НОВОСТЬ будет когда их пустят!