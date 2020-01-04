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Все про:податки (824) податкова (232) ДПСУ (10)

 Податкова запобігла реєстрації фіктивного податкового кредиту на 8,4 млрд грн

Система моніторингу податкових ризиків під час реєстрації податкових накладних-розрахунків коригування (ПН/РК) забезпечує неухильне виконання всіма без винятку платниками конституційного обов’язку зі сплати податків. Це - стримувальний фактор для несумлінних платників, які у незаконний спосіб за допомогою фіктивних господарських операцій отримують податкові вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що за результатами роботи системи з 23 березня 2018 року до 31 грудня 2019 року включно було зупинено реєстрацію 354 065 ПН/РК. Отже, за цей період податкова запобігла реєстрації безпідставного податкового кредиту на 8,4 млрд грн.

"Все це - платники, які навіть не виявили бажання підтвердити реальність господарських операцій (не маючи взагалі первинних документів або розуміючи, що комісії органів ДПС одразу нададуть належну правову оцінку поданим документам). Саме такі компанії найбільше зацікавлені у зриві роботи цього дієвого механізму боротьби з недобросовісними платниками податків", - сказано у повідомленні.

У ДПС підкреслили, що за допомогою системи моніторингу податкових ризиків під час реєстрації ПН/РК податкова захищає економічні інтереси держави та сумлінних платників податків від мінімізаційних схем та зловживань.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що за підсумками 2019 року Державна податкова служба виконала свою частину надходжень до бюджету - вперше від початку 2011-ого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168322
 
   
 Топ коментарі
 
Это тупое вранье и попытка делать хорошую, иливеселую, мину при плохой игре. Попытка пережить проблемы с больной головы на здоровую. Система и так признавала "никчемными" сделки при любом подозрении и раньше. Попробуй не вовремя зарегистрировать или не зарегистрировать в реестре документы. А сейчас в условиях "жопы" с выполнением бюджета дана команда тупо не возвращать НДС экспортерам по любому поводу и без повода.Общая сумма не возврата НДС на 19.12. 2019 г. - 16.234 млрд. гривен. И объем каждый день продолжает увеличиваться. Вот и весь "рекорд".

Кстати, автоматический режим возврата НДС экспортерам -- это была одна из успешных реформ при Порохе после "ручных" режимов Юли и Азирова. Снова возвращаемся в те веселые времена, И еще тупо удивляются почему падение производства достигло таких масштабов.
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цілком медичний ФАКт... в часи юдькі було 45% чорного налу... в часи Порошенко чорний нал скоротився до 29%... Зараз юні "хєрої" намагаються викоренити 15%чорного налу за 6 місяців... Ідея.безумовно. чудова Податкова запобігла реєстрації фіктивного податкового кредиту на 8,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 8482 Але як це не парадоксально - "чорна економіка" це теж ЕКОНОМІКА і на раптові масштабні утиски реакція цілком передбачувана... Тільки прафани та дебіли не розуміють цього Податкова запобігла реєстрації фіктивного податкового кредиту на 8,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 2761
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Это тупое вранье и попытка делать хорошую, иливеселую, мину при плохой игре. Попытка пережить проблемы с больной головы на здоровую. Система и так признавала "никчемными" сделки при любом подозрении и раньше. Попробуй не вовремя зарегистрировать или не зарегистрировать в реестре документы. А сейчас в условиях "жопы" с выполнением бюджета дана команда тупо не возвращать НДС экспортерам по любому поводу и без повода.Общая сумма не возврата НДС на 19.12. 2019 г. - 16.234 млрд. гривен. И объем каждый день продолжает увеличиваться. Вот и весь "рекорд".

Кстати, автоматический режим возврата НДС экспортерам -- это была одна из успешных реформ при Порохе после "ручных" режимов Юли и Азирова. Снова возвращаемся в те веселые времена, И еще тупо удивляются почему падение производства достигло таких масштабов.
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цілком медичний ФАКт... в часи юдькі було 45% чорного налу... в часи Порошенко чорний нал скоротився до 29%... Зараз юні "хєрої" намагаються викоренити 15%чорного налу за 6 місяців... Ідея.безумовно. чудова Податкова запобігла реєстрації фіктивного податкового кредиту на 8,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 8482 Але як це не парадоксально - "чорна економіка" це теж ЕКОНОМІКА і на раптові масштабні утиски реакція цілком передбачувана... Тільки прафани та дебіли не розуміють цього Податкова запобігла реєстрації фіктивного податкового кредиту на 8,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 2761
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Что такое,взяточка оказалась мала или дали не тому?
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так ти ідійот... а чому ж тоді до ЛЮДЕЙ пхаєшся? Податкова запобігла реєстрації фіктивного податкового кредиту на 8,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 7375
невже ще не усвідомив своєї особливості? Податкова запобігла реєстрації фіктивного податкового кредиту на 8,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 5406
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ну дуже некомфортно стало поцоватим марамоям в Україні. Врешті решт система прийнята в 2017р почала працювати з 2018р!!!.. "абнал" вже не такий простий... і сенсу хитрувати ВЖЕ НЕМА. Тому і скиглить крімінальна мішпуха -у них з рота ВИДЕРАЮТЬ вкрадений кусень хліба
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