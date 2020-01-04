 "Слуга народу" Дубінський прийняв у подарунок від мами три автомобілі на суму 2,8 млн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на електронну декларацію нардепа.
27 грудня мама нардепа Алла Березовська подарувала йому три автомобілі на суму 2,8 млн гривень: Mercedes-Benz G55 вартістю понад 1,2 млн гривень, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн гривень і Mercedes-Benz E 55 AMG, який коштує майже 350 тис. гривень.
Крім того, 2 січня 2020 року Дубінський купив ще одну машину (Cadillac Escalade 6.2i), яка коштувала народному обранцеві понад 1,1 млн грн.
Також наприкінці минулого року нардеп купив за 0,5 млн гривень новий гараж площею 77,2 кв. м.
Нагадаємо, раніше журналісти проєкту Bihus.info провели розслідування, в якому з'ясували, що сім'ї Дубінського належать 24 квартири і 17 автомобілів.
==="Все эти квартиры, автомобили моей семьи - они все были еще в конце 90-х - начале 2000-х, всегда оформлялись прямо на членов нашей семьи, и об этом все знают с 2015-го года", - отметил депутат. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/dubinskiy-obyasnil-otkuda-u-ego-semi-24-kvartiry-i-17-avtomobiley-1441908.html===
Чи ви просто повірили, коли він сказав, що був успішним бізнесменом? Ви на слово йому вірите???
Може у нього бізнес з його родичами, які взагалі-то в керівництві днр? Чи мережа ігрових салонів, чи розливайки і тд? Ви не подумали, чому він приховує, який в нього бізнес?
І якщо в нього чесний бізнес, то чому більшість цих квартир-машин оформлені на маму? Чого йому боятися, якщо бізнес чесний? Спробуйте проаналізувати ну або скажіть мені, який в нього такий прибутковий бізнес... Може і я таким же займуся
Думай-те!