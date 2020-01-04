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 Політика України, Суспільство
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Все про:авто (1410) подарунок (27) Дубінський (42)

 "Слуга народу" Дубінський прийняв у подарунок від мами три автомобілі на суму 2,8 млн

Народний депутат від "Слуги народу", в минулому журналіст каналу "1+1", Олександр Дубінський отримав у подарунок від своєї мами три елітні автомобілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на електронну декларацію нардепа.

27 грудня мама нардепа Алла Березовська подарувала йому три автомобілі на суму 2,8 млн гривень: Mercedes-Benz G55 вартістю понад 1,2 млн гривень, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн гривень і Mercedes-Benz E 55 AMG, який коштує майже 350 тис. гривень.

Крім того, 2 січня 2020 року Дубінський купив ще одну машину (Cadillac Escalade 6.2i), яка коштувала народному обранцеві понад 1,1 млн грн.

Також наприкінці минулого року нардеп купив за 0,5 млн гривень новий гараж площею 77,2 кв. м.

Дивіться також: Maserati матері Дубінського: нардеп після розслідування журналістів прийшов у Раду в футболці "#мама любит скорость". ФОТО

Нагадаємо, раніше журналісти проєкту Bihus.info провели розслідування, в якому з'ясували, що сім'ї Дубінського належать 24 квартири і 17 автомобілів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168317
 
 
 Топ коментарі
 
класно он над зебилами издеваеться - там им и надо - дебилы))))
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ждем какое разоблачение от *талантливого журналиста* .по видимому заказ принял )))
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Зебилы, это вам не сын миллиардера Пэтра, на БМВ трешке.
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А экс-Президент недавно сказал: Я Вас не хотел расстраивать, у меня всё хорошо!
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Да, порохоботам завидно, один конкретных олигарх славится патологической жадностью. Дубинский не раз отвечал. Он специально все самостоятельно задекларировал ДО того, как стал нардепом, все налоги уплачены. До журналистики у него был бизнес. А тот же олигарх всю жизнь на государевой службе, а вот же, стал миллиардером. Как это ему удается?
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Вопрос на засыпку для зебила- если он заработал, то почему ему мама дарит???
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Тупые порохоботы не умеют пользоваться Гуглом
==="Все эти квартиры, автомобили моей семьи - они все были еще в конце 90-х - начале 2000-х, всегда оформлялись прямо на членов нашей семьи, и об этом все знают с 2015-го года", - отметил депутат. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/dubinskiy-obyasnil-otkuda-u-ego-semi-24-kvartiry-i-17-avtomobiley-1441908.html===
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Оказывается журналистика намного прибыльней и интересней какого-то бизнеса?
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Це точно йому мама купили, а може бородата бабця?
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Просте питання до прихильників Дубінського: от ви кажете, що у нього бізнес був - а який саме бізнес? От я ніде не найшов. Ви ж розумієте, щоб накупляти Порше, Мазераті і Гєліків і квартир купу, треба мати дуже непоганий і відомий бізнес.

Чи ви просто повірили, коли він сказав, що був успішним бізнесменом? Ви на слово йому вірите???

Може у нього бізнес з його родичами, які взагалі-то в керівництві днр? Чи мережа ігрових салонів, чи розливайки і тд? Ви не подумали, чому він приховує, який в нього бізнес?
І якщо в нього чесний бізнес, то чому більшість цих квартир-машин оформлені на маму? Чого йому боятися, якщо бізнес чесний? Спробуйте проаналізувати ну або скажіть мені, який в нього такий прибутковий бізнес... Може і я таким же займуся "Слуга народу" Дубінський прийняв у подарунок від мами три автомобілі на суму 2,8 млн - Цензор.НЕТ 1918

Думай-те!
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Хто ети все люди? Откуда они взялись? Сидели в кустах с 2014 года.
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