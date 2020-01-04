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 Окупанти тричі порушили перемир'я за минулу добу, в ОС без втрат

3 січня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Один обстріл із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї зафіксовано поблизу Василівки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник відкривав вогонь по українських позиціях у районі населених пунктів Новолуганське та Зайцеве в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

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"Від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів по захисниках Новолуганського", - підсумували в штабі ООС.

Окупанти тричі порушили перемиря за минулу добу, в ОС без втрат 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168316
 
 
 Топ коментарі
 
Брехав, брешу і брехати буду. (нелох криворізький)
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замечательно и здорово, если без потерь, но я уже етим сводкам доверяю почти никак...
бо сегодня без потерь, а завтра "вчера... были потери" - брехлилово и там и тут....
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замечательно и здорово, если без потерь, но я уже етим сводкам доверяю почти никак...
бо сегодня без потерь, а завтра "вчера... были потери" - брехлилово и там и тут....
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Брехав, брешу і брехати буду. (нелох криворізький)
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видимо не я один ето брехлилово заметил Окупанти тричі порушили перемир'я за минулу добу, в ОС без втрат - Цензор.НЕТ 1281
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давайте мы на сегодня хотя бы закроем дискуссию?
спасибо.
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не соглашусь, шановный, в любой другой теме с вами вместе и поржал бы,
в етой не могу..... - есть разница
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та я понял, шановный - надеюсь и Вы меня.....
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!!
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