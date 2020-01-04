 Окупанти тричі порушили перемир'я за минулу добу, в ОС без втрат

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Один обстріл із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї зафіксовано поблизу Василівки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник відкривав вогонь по українських позиціях у районі населених пунктів Новолуганське та Зайцеве в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

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"Від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів по захисниках Новолуганського", - підсумували в штабі ООС.