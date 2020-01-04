 Україна має хотіти стати Швейцарією. Варварству місце на звалищі історії. Спасибі президенту за таке чудове, епохальне привітання країни, - глава НАНУ Патон

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці в п'ятницю.

Дозвольте і мені вставити свої 5 копійок щодо олів’є, асфальту на вулицях та назв цих вулиць. У самому сердці Європи є така чудова країна - Швейцарія. Найбагатша на континенті, як арифметично, так і стосовно рівня життя пересічного "маленького швейцарця". Чому Швейцарія - Швейцарія, чому Україна - не Швейцарія? Окрім очевидного питання масштабів країни, географічного положення тощо, ключ в іншому. Швейцарців об‘єднує громадянство".

Академік зазначив, що пріоритети для швейцарців - це "асфальт на вулицях і гроші на банківському рахунку".

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"Сильна армія та зброя вдома у кожного - не через якісь абстрактні ідеологеми субкультур, а через банальний цинічний фінансовий інтерес. Не можна бути багатим, якщо годуєш окупантів. Хочеш бути багатим, тоді відстоюй свободу своєї країни, а отже і свою власну свободу", - вважає він.

Патон зазначив, що Швейцарія колись так і виникла, як "союз дуже різних людей, яким набридло годувати окупантів".

"Чесно кажучи, природні умови та багатства там дуже поступаються українським. Що ж потрібно українцям для того, щоб жити багато і щасливо? Достатньо хотіти бути як Швейцарія. І не хотіти бути як Сомалі, де племінні вожді завжди знайдуть спосіб підняти своїх адептів на священну боротьбу за правильних богів та героїв проти єретиків, які сміють думати інакше", - зазначив він.

Патон вважає, що національна ідея сучасної нації - це "гроші на рахунку, достатні, щоб купити крутий автомобіль і їздити в ньому суперсучасним автобаном".

"Очевидно, що для цього потрібні національні компанії, які будуватимуть ці автомобілі й автобани для всього світу. Крізь темряву невігластва і варварства в Україні видно молоду поросль підприємців, які будують українське майбутнє тут і зараз", - підкреслив він.

"Отож - будьмо! Варварству місце на смітнику історії. Дякую президентові за таке чудове, епохальне привітання країни з Новим роком. Ми всі - українці, наше майбутнє - у наших руках", - зазначив Патон.

Нагадаємо, в новорічному привітанні президент Володимир Зеленський наголшосив на необхідності зберігати в 2020 році єдність країни і заявив, що неважливо, як називається вулиця, якщо вона освітлена і заасфальтована.

"У нашому паспорті не зазначено, правильний чи неправильний українець. Нема рядка "патріот", "малорос", "ватник" чи "бандерівець". Там написано: громадянин України. У якого є права і обов'язки", - сказав Зеленський.

На думку глави держави, українці - дуже різні. "І як же нам, таким різним, жити далі разом? Відгородитися величезним парканом? А раптом хтось переконав нас, що наші відмінності мають значення? Раптом це не так? Хіба нас мало об'єднує?" - запитав Зеленський.