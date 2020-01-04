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Все про:Патон (6) нація (5)

 Україна має хотіти стати Швейцарією. Варварству місце на звалищі історії. Спасибі президенту за таке чудове, епохальне привітання країни, - глава НАНУ Патон

Президент Національної академії наук України Борис Патон вважає, що національною ідеєю для українців як сучасної нації має бути прагнення до високого рівня добробуту громадян за прикладом Швейцарії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці в п'ятницю.

Дозвольте і мені вставити свої 5 копійок щодо олів’є, асфальту на вулицях та назв цих вулиць. У самому сердці Європи є така чудова країна - Швейцарія. Найбагатша на континенті, як арифметично, так і стосовно рівня життя пересічного "маленького швейцарця". Чому Швейцарія - Швейцарія, чому Україна - не Швейцарія? Окрім очевидного питання масштабів країни, географічного положення тощо, ключ в іншому. Швейцарців об‘єднує громадянство".

Академік зазначив, що пріоритети для швейцарців - це "асфальт на вулицях і гроші на банківському рахунку".

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"Сильна армія та зброя вдома у кожного - не через якісь абстрактні ідеологеми субкультур, а через банальний цинічний фінансовий інтерес. Не можна бути багатим, якщо годуєш окупантів. Хочеш бути багатим, тоді відстоюй свободу своєї країни, а отже і свою власну свободу", - вважає він.

Патон зазначив, що Швейцарія колись так і виникла, як "союз дуже різних людей, яким набридло годувати окупантів".

"Чесно кажучи, природні умови та багатства там дуже поступаються українським. Що ж потрібно українцям для того, щоб жити багато і щасливо? Достатньо хотіти бути як Швейцарія. І не хотіти бути як Сомалі, де племінні вожді завжди знайдуть спосіб підняти своїх адептів на священну боротьбу за правильних богів та героїв проти єретиків, які сміють думати інакше", - зазначив він.

Патон вважає, що національна ідея сучасної нації - це "гроші на рахунку, достатні, щоб купити крутий автомобіль і їздити в ньому суперсучасним автобаном".

"Очевидно, що для цього потрібні національні компанії, які будуватимуть ці автомобілі й автобани для всього світу. Крізь темряву невігластва і варварства в Україні видно молоду поросль підприємців, які будують українське майбутнє тут і зараз", - підкреслив він.

"Отож - будьмо! Варварству місце на смітнику історії. Дякую президентові за таке чудове, епохальне привітання країни з Новим роком. Ми всі - українці, наше майбутнє - у наших руках", - зазначив Патон.

Нагадаємо, в новорічному привітанні президент Володимир Зеленський наголшосив на необхідності зберігати в 2020 році єдність країни і заявив, що неважливо, як називається вулиця, якщо вона освітлена і заасфальтована.

"У нашому паспорті не зазначено, правильний чи неправильний українець. Нема рядка "патріот", "малорос", "ватник" чи "бандерівець". Там написано: громадянин України. У якого є права і обов'язки", - сказав Зеленський.

На думку глави держави, українці - дуже різні. "І як же нам, таким різним, жити далі разом? Відгородитися величезним парканом? А раптом хтось переконав нас, що наші відмінності мають значення? Раптом це не так? Хіба нас мало об'єднує?" - запитав Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168315
 
   
 Топ коментарі
 
Сколько лет Патону ( год рождения - 1918)?
Что такое деменция, вы в курсе?
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видимо дедушка вам авторитет???
а может это его отец Патон???
да именно тот Патон
который свои работы писал на украинском
а потом кацапы переводили
этот же - старый человек. совковый коммунист
и не раз был замечен в аферах при его депутатстве (правда он и сам не догадывался шо его используют)
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Чувак который при сталине свою карьеру строил решил нам лекцию прочитать про Швейцарию ))
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Каждый из нас под этой новостью дискутирует не с Патоном, а с теми, кто написал новогоднее обращение ЗЕ и с командой бросившейся гасить возникший скандал.Кто еще в самом деле верит, что старик Патон вот так целый день 1 января бродил по интернету, читал отзывы на новостных ресурсах, в социальных сетях, а потом решил " а дай- ка напишу свой отзыв в Фейсбуке"? А теперь порассуждаем- почему он в качестве примера приводит Швейцарию, а не Норвегия( к примеру "Bild" называет Норвегию на основе отчета ООН) или Дания (в зависимости, что взято в качестве критерия). Все очень просто : неоднократно ЗЕ в своих речах упоминает именно Швейцарию. Это его идеал, образец. К примеру :"Мы развели войска в Станице Луганской. И даже, вы видите, мы сделали такой временный пешеходный мост. А сегодня уже заливается бетон. Будет фундаментальный мост построен в Станице Луганской. Там КПВВ, там свет, там Швейцария", - заверил Зеленский. или ""Хорошие президенты делают так, чтобы мы были Швейцарией, а плохие делают так, чтобы они были в Швейцарии, а может и дальше", - рассказал журналистам Владимир Зеленский, который играет в ленте роль украинского гаранта.(Голобородько) и т.д. Вывод- высказал не Патон, а высказались другие люди, прикрывшись его именем, не , конечно, его в известность поставили, но так в общих чертах ну чтобы не спалиться
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Бог не просто так поділив людей на раси і нації. Це технологічний прийом необхідний для конкуренції і розвитку цивілізацій. В цьому закладений потужний ідеологічний мобілізуючий ресурс. І якщо вам розказують якісь байки про широке корито, в якому всім знайдеться місце і вони там зможуть вільно на руском язикє переговаріваться, то вас просто вважають за дурнів, достойних імперського батога.
Серед українців завжди вистачало перевертнів і пристосуванців і не завжди це були, насправді, українці.
Така печальна історія закінчуються тим, що їм інородці вже пропонують шматок асфальтованої дороги замість національної культури і ідентичності.
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У Біблії "Вавілонська башта" символ іншого.
Розділення як покарання..

Звичайно,так куди цікавіше ))
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Патон - старьій пердун, вцепившийся в кресло главьі национальной академии наук своими вставньіми зубами. Потому в Украине наука на уровне ниже плинтуса, потому что старьіе маразматики, уже не способньіе привносить какие-либо положительньіе изменения и новшевства занимают руководящие должности. И єто дряхлое чучело еще и политические оценки дает. Маразм еще тот.
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ще один миротворець... мабуть в 2014 кричав що треба домовлятись... а зараз після нападів на НАН вирішив підіграти зеленій чумі
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Не удивил: еврей поддержал еврея в чисто еврейском мировоззрении. Им хорошо там, где сейчас хорошо. Поэтому их много даже в Германии, среди потомков своих душителей и палачей, пока там комфортно.Такое поздравление - сигнал украинцам о том, что при выборах главы державы национальность все-таки имеет значение.
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Що спільного у Академіків Толочка,Патона і Почесного Патріарха Філарета ?


Совковість мізків і маразм.
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Пана-товаріщя "вирвало з контєкста", чи все справді так погано? )) Боже, де Швейцарія, а де "наше" Зє??? Де логіка суть царіца науки, мать її так?.. Старість не радість конкрєтно.
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Коммунизм уже за 70 лет построили, теперь будем строить Швейцарию))) хотя ситуация какая то патовая, Китай строил коммунизм и они вторая экономика в мире, а СССР канул в небытие...
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Все кто говорит и сравнивает Украину со Швейцарией, Бельгией, Канадой и т.д где два языка, почему то никогда не говорят про Беларусь. Вот если вам ктото говорит что надо как в швейцарии канаде бельгии и тд., знайте что будет ТОЛЬКО Беларусь
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Стесняюсь спросить пана Патона: а этот крах Академии наук и украинской науки - это по-швейцарски? Хтось би нагадав пану Патону, що Швейцарія - це коли керівники берут відповідальність на себе за провали і йдуть у відставку.
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Швейцария - это оффшор (финансовый, банковский и в некоторых кантонах почти полностью работает економическая свобода)... Эта страна, да пухнет от денег!

Украине же никогда не быть оффшором со свободным гражданским обществом (а оно стает таким багодаря економической свободе), потому что наше общество совковое!!! А страна в целом - дремучий колхоз!!!
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Что взять с сумашедшего коммуняки!! Такие не меняются , а только здыхают!!
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Шановний, ви забули додати що у Швейцарії розміщений БМР (Банк Міжнарожних Розрахунків) - це вершина, що має імунітет і "об"єднує" усі найбільші центробанки; його частиною є МВФ та ін. впливові організації. Хай би як ми не хотіли - ми не станемо Швейцарією.

"Банк міжнародних розрахунків незмінно залишається центральною банківською установою на світовій арені" - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2
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Кстати отличное фото 20-ти летней давности! Там как раз все воры, развалившие Укарину! Баба юля, порошенко. червоненко. ющенко, ляшко, и прочие Ху.....воришки.
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Скажите, а где можно найти полный перечень требований к украинской идентичности? Кто их устанавливает, Кабинет министров? Кто определяет правильность украинцев? Вот я хожу в церковь, но не хожу на парад в честь Бандеры - я украинец? Или наоборот - не хожу в церковь, но чествую Бандеру? Или в вышиванке, но ворую в Укроборонпроме, или не ворую, но не в вышиванке
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А может все таки быть собой, то есть Украиной! Просто стремится стать лучше, используя опыт других? А Патон? Зачем быть второй Швейцарией или Польшей- может просто быть самими собой, но лучше чем вы есть на сегодня?
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Порохоботный отстойник, лающий из подворотни на достойного человека, о жизни которого они не имеют ни малейшего представления
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