 Фейсбучна сторінка глави НАНУ Патона виявилася фейковою (виправлено)

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У п'ятницю 3 січня на ній з'явився пост із нібито закликом будувати Україну за швейцарським зразком. Також були слова подяки президенту за "епохальне" привітання.

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