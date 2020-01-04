 Фейсбучна сторінка глави НАНУ Патона виявилася фейковою (виправлено)

Про це інформує Цензор.НЕТ.
У п'ятницю 3 січня на ній з'явився пост із нібито закликом будувати Україну за швейцарським зразком. Також були слова подяки президенту за "епохальне" привітання.
Сторінка виявилася не верифікованою.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
У п'ятницю 3 січня на ній з'явився пост із нібито закликом будувати Україну за швейцарським зразком. Також були слова подяки президенту за "епохальне" привітання.
Сторінка виявилася не верифікованою.
игореша - это неизличимый дебил, упорствующий в своём идиотизме.
Але при цьому (увага!) пише відгуки у книзі-мармизі"
Магарич. Мабуть і хмуй ще стоїть! Стоїть хмуй, діду?
Дід (продовжує роботу). Стоїть, синку, - дай тобі боже щоб в тебе так стояло!
(с) Митець
сразу подумал - фейк. и вот оно, опровержение
использовать старого заслуженного деда, который не может ответить... какая подлость....
"Вчера некоторые СМИ распространили информацию о том, что якобы президент НАН Украины академик Борис Патон на своей странице в Facebook прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского. Хотим заметить, что академик Борис Патон не имеет личных страниц в социальных сетях. Страница в Facebook, на которую ссылаются СМИ, является фейковой. Академик Борис Патон к ней никакого отношения не имеет, как и к любым сообщениям на ней", - сказано в заявлении, обнародованном на официальной странице НАН в Facebook.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/v-facebook-pojavilas-fejkovaja-stranitsa-patona-ot-ee-imeni-podderzhali-novogodnee-pozdravlenie-zelenskogo-1481676.html
"Вчера некоторые СМИ распространили информацию, что якобы президент НАН Украины академик Борис Патон на своей странице в Facebook прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского... Страница в Facebook, на которую ссылаются СМИ, является фейковой", - сказано в сообщении.
В НАН подчеркнули, что Патон не имеет никакого отношения к указанной странице в Facebook, как и к постам на ней. І це стиль зезедентської команди - брехати та стьобатись... Уроди...
Мабуть тому що швейцарці мають право на зброю і ії використання, так то Патон
Тому Швейцарію ще ніхто і не завоював
Гарний професіонал ще не значить гарний патріот, ну а вата вона в головах у більшості .
До речі, Люксембург ще багатший, якщо дивитися на добробут громадян.
В офісі шмарклі видумали повну дурню, щоб вигородити шмарклю, яка епічно обісралась з її ініціативним поздоровленням пуйла, не привітанням своїх Збройних Сил та з тупою маячнею про "какая разніца" без національних символів на Новый рік, видумали маячню про Швейцарію та приписали її для відбілювання шмарклі старому совковому маразматику.
Хотіли щось виправити, але обісралось ще більше. У ЗеБілів все так, за що не візьмуться.)
https://www.facebook.com/NASofUkraine/posts/2258113367821447
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"дякую, дуже дякую".
Самого мультфильма в Украине, і українською мовою, нет нигде:
- ни в кинотеатрах
- ни в сети (нет даже у пиратов!).
малорОслик не терпит конкуренции
Да, мягко говоря странное заявление Патона, как теперь оказалось, что это фейк.
Можно относиться к поздравлению Зеленского по-разному, но таким замечательным, эпохальным, его никак не назовешь.
Але десь тут десь на перших сторінках гілки був висер ворог кремлядського, Tierre - який возмущався, що, мовляв, "незаслужено академіка за його позицію обгадили".
Зараз вже нема, шукав було я - не знайшов, мабуть,цей бот Tierre - сам зніс!
ЧОМУ БільШІСТЬ повірила цьому фейку ?
Я ,до речі теж,хоча певні підозри були(занадто довгий текст)
Може тому ,що в НАН засіли самі старі пердуни на керівних посадах(Включно українофоба Толочко),котрих давно треба гнати на..уй... тому текст виявився такий правдоподібний...
А где расположена страна Укриана???
Не можна бути багатим, якщо годуєш окупантів. Хочеш бути багатим - відстоюй свободу своєї країни, а отже і свою власну свободу.
То прохоботство проти відстоювання своєї свободи і за окупацію? ))