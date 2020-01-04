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 Політика України, Суспільство
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Все про:УГКЦ (55) українці (531) Шевчук Святослав (35) нація (5)

 Нам має бути не все одно, в якій країні ми живемо. Бо "все одно" - означає "мені байдуже", - глава УГКЦ Святослав про національну ідею

Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав зазначив, що український народ і українська політична нація, яка має у своєму складі різні народи, існує, і ті, хто заперечує це, розходяться з дійсністю.

Про це повідомляє департамент інформації Української греко-католицької церкви, інформує Цензор.НЕТ.

Ми маємо жити так, щоб нам було не все одно, якими ми є людьми, не все одно, в якій країні ми живемо. Бо "все одно" - значить "мені байдуже", - переконаний глава УГКЦ Святослав.

"Український народ існує. Тому кожен, хто заперечує існування Українського народу чи існування політичної нації, що має у своєму складі всі народи, що живуть в Україні, той розходиться з дійсністю", - зазначив Блаженніший Святослав.

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У зв'язку з цим він розповів про зустріч із групою експертів, які працюють над певною гуманітарною політикою нової влади. Вони попросили владику пояснити, що таке українська національна ідея.

Як зазначив предстоятель УГКЦ, він дав відповідь у трьох пунктах, відштовхуючись від персоналістичної філософії св. Папи Івана Павла ІІ:

"Перший випливає з постулату, що ми існуємо. Український народ існує. Тобто ми є народом, який має свою мову, свою культуру, свою традицію. Ми є народом, який сьогодні має свою державу. Існує як суб'єкт, зокрема міжнародного права".

Другий постулат: якщо ми існуємо, то ми маємо певні права. "Тобто ми маємо право обирати свій шлях розвитку. Ми маємо право мати свою незалежну державу. Ми маємо право і обов'язок її захищати, навіть ціною власного життя. Ми маємо право бути почутими міжнародною спільнотою і бути її невід'ємною складовою частиною", - пояснив Святослав.

Третій постулат: інші мають це право поважати. "Поважати нашу гідність, нашу чутливість, поважати шлях, яким ми йдемо, поважати наш вибір", - сказав Блаженніший Святослав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168312
 
   
 Топ коментарі
 
Виходить що Слуги Народу не знають свого народу? Нам не должно быть все равно, в какой стране мы живем. Потому что "все равно" – значит "мне безразлично", - глава УГКЦ Святослав о национальной идее - Цензор.НЕТ 4625 Ну це повний капець.
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и не петюшки - это то же самое)))) Нам не должно быть все равно, в какой стране мы живем. Потому что "все равно" – значит "мне безразлично", - глава УГКЦ Святослав о национальной идее - Цензор.НЕТ 8743
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Головне, щоб не були шабес-гоями, прислужниками синагоги та жидівського капіталу. Ким є насправдді ЗЕдебіли.
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Ой яка культурна соя))) Аж кацапщиной повіяло.
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соя и культура не совместимы - они и есть кацапы ))
пеця повидимому президентом стал на кацапские бабки )))
за ними он гонял в Крым в 14-м году!!!! Нам має бути не все одно, в якій країні ми живемо. Бо "все одно" - означає "мені байдуже", - глава УГКЦ Святослав про національну ідею - Цензор.НЕТ 9452 Нам має бути не все одно, в якій країні ми живемо. Бо "все одно" - означає "мені байдуже", - глава УГКЦ Святослав про національну ідею - Цензор.НЕТ 9452 Нам має бути не все одно, в якій країні ми живемо. Бо "все одно" - означає "мені байдуже", - глава УГКЦ Святослав про національну ідею - Цензор.НЕТ 9452
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зебилье, не надорви опу- тебя все знают , как зрадофила и коллаборанта, потому твоя тактика , когда вор кричит держи вора -только на олигофренов расчитана.узбагойся, и выкинь какашку изо рта.
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акдебилы - хватит срать
ваш хозяин удрал - рошена скоро не станет ))
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палишься слопатоед- у меня хояина нет, это ты на поводке.- то у пуйла, то у бабушки бени. срать везде -это твое национальное.лучше иди в скульптора якутского поучись творчески использовать свое гуано Нам має бути не все одно, в якій країні ми живемо. Бо "все одно" - означає "мені байдуже", - глава УГКЦ Святослав про національну ідею - Цензор.НЕТ 8343
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Третій постулат - інші повінні це право поважаті. «Поважаті нашу Гідність, нашу чутлівість, поважаті шлях, Яким ми йдемо, поважаті наш вибір», - сказав Блаженніший Святослав.

http://news.ugcc.ua/news/blazhenn%D1%96shiy_svyatoslav_use_odno__oznachaie_men%D1%96_bayduzhe_88355.html
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Читайте статью - все сказано и написано

Третий постулат - другие должны это право уважать. "Уважать наше достоинство, нашу чувствительность, уважать путь, которым мы идем, уважать наш выборИсточник: https://censor.net.ua/n3168312
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В тот момент, когда я задал вопрос про третий пункт, в статье его не было.
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Виходить що Слуги Народу не знають свого народу? Нам не должно быть все равно, в какой стране мы живем. Потому что "все равно" – значит "мне безразлично", - глава УГКЦ Святослав о национальной идее - Цензор.НЕТ 4625 Ну це повний капець.
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Навіщо мені вважатися шпаною і бандитом -
Чи не краще ль податися мені в антисеміти:
На їхньому боці хоч і немає законів, -
Підтримка та ентузіазм мільйонів.

Вирішив я - і, значить, комусь бути битим,
Але треба ж дізнатися, хто такі семіти, -
А раптом це дуже пристойні люди,
А раптом з-за них мені чогось буде!

Але друг і вчитель - алкаш в бакалії -
Сказав, що семіти - прості євреї.
Так це ж таке везіння, братці, -
Тепер я спокійний - чого мені боятися!

Я довго кріпився, адже благоговійно
Завжди ставився до Альберту Ейнштейну.
Народ мені пробачить, але спершу я мимоволі:
Куди віднести мені Абрама Лінкольна?

Серед них - потерпілий від Сталіна Каплер,
Серед них - шанований мною Чарлі Чаплін,
Мій друг Рабинович і жертви фашизму,
І навіть основоположник марксизму.

Але той же алкаш мені сказав після ділка,
Що п'ють вони кров християнських немовлят;
І якось у пивниці мені хлопці сказали,
Що дуже давно вони бога розіп'яли!

Їм кровиночки треба - вони по запарка
Замучили, гади, слона в зоопарку!
Вкрали, я знаю, вони у народу
Весь хліб врожаю минулого року!

За Курської, Казанської залізниці
Побудували дачі - живуть там як боги ...
На все я готовий - на розбій і насильство, -
І б'ю я жидів - і рятую Росію!

Виконавець: Володимир Висоцький Нам має бути не все одно, в якій країні ми живемо. Бо "все одно" - означає "мені байдуже", - глава УГКЦ Святослав про національну ідею - Цензор.НЕТ 5445
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та все вони знають...просто тупорилі і хочуть жерти та ... інше їх не цікавить
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Для зе-стада он теперь порохобот и вышивата.
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Вот только нет ни одного комментария против Святослава ни от какого зе-стада.
А вот на соседней ветке под мнением академика Патона, который посмел позитивно отозваться о речи Зели, сразу же начали брызгать ядом соевые обезьянки.
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Естественно тут не их тема. Тут вы предпочитаете засунуть языки поглубже... Напиши я что-то подобное заголовку в теме, где вас слетается большинство - моментом удостоюсь подобных синонимов. Будешь отрицать? Жду прямого ответа без спрыгиваний и обвинений.
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гундяйщина головного мозку. Бо Патон - він сильно вумний. Інтелігент понімаш...
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27.02.12 16:02 Янукович: Как молодой ученый я работал с Патоном

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Прохфффесура ылитная...
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Забористая у него травка. У Петра попроще лозунг, потому что употребляет старый добрый алкоголь.
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католики высказались, а шо нам скажет ПЦУ или будет хранить молчание?
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о.Святослав - очолює УГКЦ. А очільником римо-католицької церкви в Україні є архієпископ-митрополит Мечислав Мокшицький. Це різні церкви, хоча обидві обидві визнають папський престол в Ватікані.
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обидві церкві католицькі, але зважаючі, на ваше зауваження,
уточнюю - УГКЦ висловилася, дуже б хотілося почути думку ПЦУ.
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Після новорічної промови, яку бздонуло зелене, в нормальній країні-імпічмент. Геть зелену шмарклю!
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- А ты меня уважаешь? Ты меня уважаешь?
- Да х/з за что тебя уважать.
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всего 3 предложения
и все понятно
и никакого вереска не нужно.....
барыгам не понять
они на любой земле захватчики
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Даа-а! Уважать наше достоинство, нашу чувствительность. Чувствительность на пенсионную реформу была бесподобной. От слова подобного безмолвия нет среди цивилизованных стран.
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Угу...янык с азировым ажно в Ростов-папу лахали Нам має бути не все одно, в якій країні ми живемо. Бо "все одно" - означає "мені байдуже", - глава УГКЦ Святослав про національну ідею - Цензор.НЕТ 3027
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Народ то существует, только традиционно там где собралось два украинца - там три гетьмана.
Ну очень по национальному друг другу чубы рвать.
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Иоан Павел 2-й был умнейший человек. Он потерпел от советских и немецких фашистов. В годы войны под угрозой расстрела был участником подпольного театра, потому что понимал что традиции и культура это главное оружие со злом. Это базис. А тут выходит президент воюющей страны и говорит что ничего не важно, главное ж..па в тепле и обустроенные улицы. Если бы поляки слушали такого лидера, то жили бы по сей день в третьем рейхе на правах рабов.
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Общим достоянием религиозной и философской мысли является вопрос о допустимости лжи. История праведного Иова показывает, что верующий человек воспринимает ложь как соблазн, с которым надо бороться, невзирая на доводы льстивого благочестия. Для Платона, Аристотеля и Цицерона отступление от истины в целом тоже неприемлемо, но, опираясь на познание человеческой природы и разновидностей лжи, они в ряде случаев его оправдывают соображениями пользы.Какова польза от твоей лжи,ведь там небыло слова "ничего",а слово "неважно" вырванно тобой из контекста,где оно звучит,как сравнение,а не как опровержение истинны.Отвечать не нужно-вата в обвёртке-это ватник-a прокладка-ее назначение в промежности мне неинтересно,ровно как и то,что прокладка оказалась ниже моего коммента,а должна быть в промежности по предназначению.
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шо?
попов не перепутали?

Святой Иоа́нн Па́вел II (лат. Ioannes Paulus PP. II, итал. Giovanni Paolo II;
предстоятель Римско-католической церкви с 16 октября 1978 по 2 апреля 2005 года.

Беатифицирован 1 мая 2011 года папой римским Бенедиктом XVI.
Канонизирован 27 апреля 2014 года папой римским Франциском и
сослужившим ему папой на покое Бенедиктом.какие фашисты?
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Ти думаєш він одразу народився попою? Ти здивуєшся, але він все таки жив кілька десятиліть до того як стати папою. Почитай його біографію і тоді не будеш виглядати дурником.
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Пий XII (лат. Pius XII, до интронизации - Эудже́нио Мари́я Джузе́ппе Джова́нни Паче́лли,
Папа Римский с 2 марта 1939 года по 9 октября 1958 года...
ну вы мля даете - кончайте праздновать....
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Вы не знали что Кароль Войтыла (будущий Иоанн Павел 2) состоял в польском сопротивлении в годы оккупации Польши?
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понимаю праздники, но не до бестяматства же?
выпил свои 800 грамм 4 дня подряд - ляж уже без умняков и поспи.....
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Одразу тебе, кацапа лишньохромосомного тут видно по твоїй тупості.
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Катсапа отбомкал за упокой?Давай за здравие!
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Ало,5-и центове,8-ка це у вас у процентах,чи на колесах,чи дві ямки на рильці?
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5-копеешные песики в спам с ходу Нам має бути не все одно, в якій країні ми живемо. Бо "все одно" - означає "мені байдуже", - глава УГКЦ Святослав про національну ідею - Цензор.НЕТ 9519 Нам має бути не все одно, в якій країні ми живемо. Бо "все одно" - означає "мені байдуже", - глава УГКЦ Святослав про національну ідею - Цензор.НЕТ 9519
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Якось мені пох ці ПоХрю-рік Свині скінчився-де їм ще ховатись,як не в норах Щура,але 8% -е рило своє чому ліплять усюди-може то емблема-треба спитати.
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Які прості розумні слова. Зразу видно освічену людину, яка не в татовому парканобудівному інституті на кривбасі вчилася...
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Хоча б у Вікіпедії почитай, де він встиг побувати і де вчився, а УГКЦ до РПЦ МП ніколи не мала й не має відношення, більш того, за вказівкою патріарха Сталіна і його прихлєбатєлєй вона була заборонена...
Хоча ЗЕбанатам хоч сци в очі - все одно роса буде...
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Єдиний настоятель якого я поважаю як і цю церкву в Україні хоча не являюся її прихожанином а сракославні попи то таке...
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ХХІ століття-релігія опіум для народу.
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Московський патріархат опіум для народу, а все інше то цілком усвідомлений та нікому незаважаючий погляд на буття та життя людини. Навіть секта аумсенрікьо здастя квіточками в порівнянні з московським патріархатом.
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Оно канешно, римский папа, который держит воровской общак фуйла и бьет прихожанок - далеко ушел.
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А ты, когда агитировал за Зеленского, о какой идее думал?
Получил от Путина тридцать серебряников, переданных через Садового?
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А о какой идее думала украинскся училка, агитирующая до всрачки за зе?
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Є й особливо упороті порохоботи.. Не знаю навіть ,чи Ану допоможе трепанація черепа... (
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Часто запитую в прихильників клоуна--вам подобається,що вас на весь світ обізвали потаскухами, що насміхались над одержанням Томаса, що радили побити майданівців, що зе обшорник і підхалуйник коломойського, який вкрав в НАС 5.5міліардів і ще багато чого---це попередні "заслуги" вашого "чесного порядного". Після їхніх відповідь робив заключення про їхню зрілість і освідченість. Прихожу до висновку--тупих,багато.
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У нас училки тупьіе, а кто еще мог бьі дать другие знания логику? Вроде ж учоньіе. А получается, что в украине, потом тот же продукт попадающий в германию, никаких когнитивньіх изменений в новой среде все равно не происходит. Аот так сильньі базовьіе установки совкового инкубатора.
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Не бреши козлику-рік Свині скінчився-час ховатися у нори Щура.
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А людям і не все рівно.
Прочитав петицію до Президента №22/081666-еп і був вражений.
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Нам все-равно....Слова манкурта какого-то, а не президента страны.
Вспомнился детский стишок - А нам все-равно, что повидло, что гов_о!
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Из Вики.

Термин шабесгой связан с реалиями старых еврейских общин Восточной Европы. Очень часто население местечка состояло лишь из евреев, придерживающихся норм иудаизма. Одна из важнейших заповедей Торы (четвёртая из Десяти заповедей) - это соблюдение шаббата, которое, как память об отдыхе Творца мира после шести дней творения, включающее в себя отказ от многих действий, выражающих творческое начало человека. Среди запрещённых в шаббат действий - зажигание и гашение огня, приготовление еды и многие другие.
По еврейскому закону запрещено не только совершать такие действия, но и просить другого человека, даже не обязанного соблюдать заповеди Торы, их совершать. Но разрешено пользоваться трудами нееврея, если действия совершаются им, в том числе, и для своих нужд. Поэтому еврейская община нанимала нееврея, зажигавшего в шаббат свечи для освещения помещений, печи для обогрева домов и тому подобное. Его должность называлась шабесгой, то есть нееврей, приглашенный для совершения работ в шаббат.
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У иудеев 613 заповедей. Не работать в субботу №320
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я тобі більше скажу... Нам має бути не все одно, в якій країні ми живемо. Бо "все одно" - означає "мені байдуже", - глава УГКЦ Святослав про національну ідею - Цензор.НЕТ 3555
ті ашкєназі що тримались юдаізма називалися євреями... а ті хто перейшов в християнство - вихрестами..
єврей - релегійна ознака для людей різних рас і різних народів... і "єврей" не національність Нам має бути не все одно, в якій країні ми живемо. Бо "все одно" - означає "мені байдуже", - глава УГКЦ Святослав про національну ідею - Цензор.НЕТ 7460
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ти знавець тори? А як тобі таке-49 Дв. 20:16 Не залишати в живих когось із семи народів... Нам має бути не все одно, в якій країні ми живемо. Бо "все одно" - означає "мені байдуже", - глава УГКЦ Святослав про національну ідею - Цензор.НЕТ 8347

цікава релігія що ПРЯМО закликає до вбивства!! Нам має бути не все одно, в якій країні ми живемо. Бо "все одно" - означає "мені байдуже", - глава УГКЦ Святослав про національну ідею - Цензор.НЕТ 1016
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Судя из новогоднего поздравления,то эти идеи мало совпадают с идеями нуворишей.Им нужны не патриоты,а серая, безликая,безвольная и безмозглая масса,которой ЧТО ВОЛЯ,ЧТО НЕВОЛЯ-ВСЕРАВНО.
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брехня от стада свинарей и парадаводителей.. и у кацапов то же мнение - как интересно правда))
и лобровольцев гнобителя - великого ***** ))
***** в прошлом - рейтинг под плинтусом как и он сам
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Треба не в позу ставати, а тихо робити своє діло. Зеля навіть українську вивчив - все правильно робить.
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Можно и согласиться с Вами,если-бы не скрытый смысл-исказить вырванное из контекста слово Президента"неважно",означающее сравнение,с словами ПОПа "не всё равно",означающее выбор.
Для примера цитата Далай Ламы "При общении с человеком мне все равно, кто передо мной: великий или обычный человек или же нищий. Самое главное - улыбка и искренность на лице. Различие в религии, культуре, языке, расе - все это неважно. Образованный человек или нет, богач или бедняк - все равно. Открывая свое сердце и сознание, я принимаю людей как своих старых друзей."
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Я о том,что любая Церковь-это прежде всего-Народ,а не Бизнес.А вот Держава и Бизнес-это как небо и земля .Не ощутил взаимосвязи в полёте жизни-не сбалансировал-значит-упал,потерял,проиграл.Почему?Потому,что между небом и землёй атмосфера без которой нет жизни-она воздух жизни.Между белым и чёрным серое вещество без которого нет разума.Между добром и злом-дух трепещущий без корого нет Истинны.Так было всегда.Это,как Божий промысел ,т.е.,как триединство:физическая(отец) +информативная(сын)+духовная(эфир) силы.Баланс между ними руководит человеком и ничто больше.
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А який стосунок до політики взагалі та національної ідеї зокрема має безнаціональна християнська віра та понаднаціональна вселенська церква? Нам має бути не все одно, в якій країні ми живемо. Бо "все одно" - означає "мені байдуже", - глава УГКЦ Святослав про національну ідею - Цензор.НЕТ 6343
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Саме таке відношення має,як і усі роздираючі УКРів тисячу років кровосісі-мародери з усіх боків.Була надія при розпаді совка,що все зміниться,як в Естонії,але накинулися,мов шакали звідусіль на надра,землю,трудові ресурси,ринковий простір і ось результат-одне порося має 132-і власні компанії і 155 тис. га с/х землі,а народ- 13400 смертей тільки за 5-ть років правління цієї свині.Де,питається,їхня віра?
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У блаженнійшого Святослава кожне слово вивірено і гпибоко западає в душу кожного українця на відміну від Зе, де зашквар за зашкваром.
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По вірі вашій хай буде вам,але Бог є Бог порядку,тобто не вам судити Президента,бо всяка вибрана влада є від Бога,а у всякій вірі має бути добродійність,в добродійності-розсудок,в розсудкові-здержанність,в здержаності- терпіння,в терпінні-благочестивість,в благочестивості-дружелюбність,в дружелюбності-любов.Виходить,що зашкварюється щось у відношенні до іншої людини,до влади,до Бога.То де причина неполадки?У вас самих-тому Бог і дає вам те,чого заслуговуєте-жніть те,що посіяли власним вибором,та моліться за кращий вибір.
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Україні потрібен президент. Погано, коли його нема.
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Є обгрунтована підозра ,що українську символіку не було розміщено виключно з маркетингових намірів для перепродажу авторських прав на Новорічне Привітання в росію.. А ще в десяток країн "бувшого совка".))

ЦЕ патріотично ,до речі - Україна повинна заробити!! )))
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Воно вітало з Новим роком виключно патріотів свого шлунку.
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Умный человек и провозглашает правильные постулаты!
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