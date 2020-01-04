 Нам має бути не все одно, в якій країні ми живемо. Бо "все одно" - означає "мені байдуже", - глава УГКЦ Святослав про національну ідею

Про це повідомляє департамент інформації Української греко-католицької церкви, інформує Цензор.НЕТ.

Ми маємо жити так, щоб нам було не все одно, якими ми є людьми, не все одно, в якій країні ми живемо. Бо "все одно" - значить "мені байдуже", - переконаний глава УГКЦ Святослав.

"Український народ існує. Тому кожен, хто заперечує існування Українського народу чи існування політичної нації, що має у своєму складі всі народи, що живуть в Україні, той розходиться з дійсністю", - зазначив Блаженніший Святослав.

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У зв'язку з цим він розповів про зустріч із групою експертів, які працюють над певною гуманітарною політикою нової влади. Вони попросили владику пояснити, що таке українська національна ідея.

Як зазначив предстоятель УГКЦ, він дав відповідь у трьох пунктах, відштовхуючись від персоналістичної філософії св. Папи Івана Павла ІІ:

"Перший випливає з постулату, що ми існуємо. Український народ існує. Тобто ми є народом, який має свою мову, свою культуру, свою традицію. Ми є народом, який сьогодні має свою державу. Існує як суб'єкт, зокрема міжнародного права".

Другий постулат: якщо ми існуємо, то ми маємо певні права. "Тобто ми маємо право обирати свій шлях розвитку. Ми маємо право мати свою незалежну державу. Ми маємо право і обов'язок її захищати, навіть ціною власного життя. Ми маємо право бути почутими міжнародною спільнотою і бути її невід'ємною складовою частиною", - пояснив Святослав.

Третій постулат: інші мають це право поважати. "Поважати нашу гідність, нашу чутливість, поважати шлях, яким ми йдемо, поважати наш вибір", - сказав Блаженніший Святослав.