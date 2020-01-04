 Нам має бути не все одно, в якій країні ми живемо. Бо "все одно" - означає "мені байдуже", - глава УГКЦ Святослав про національну ідею

Про це повідомляє департамент інформації Української греко-католицької церкви, інформує Цензор.НЕТ.
Ми маємо жити так, щоб нам було не все одно, якими ми є людьми, не все одно, в якій країні ми живемо. Бо "все одно" - значить "мені байдуже", - переконаний глава УГКЦ Святослав.
"Український народ існує. Тому кожен, хто заперечує існування Українського народу чи існування політичної нації, що має у своєму складі всі народи, що живуть в Україні, той розходиться з дійсністю", - зазначив Блаженніший Святослав.
У зв'язку з цим він розповів про зустріч із групою експертів, які працюють над певною гуманітарною політикою нової влади. Вони попросили владику пояснити, що таке українська національна ідея.
Як зазначив предстоятель УГКЦ, він дав відповідь у трьох пунктах, відштовхуючись від персоналістичної філософії св. Папи Івана Павла ІІ:
"Перший випливає з постулату, що ми існуємо. Український народ існує. Тобто ми є народом, який має свою мову, свою культуру, свою традицію. Ми є народом, який сьогодні має свою державу. Існує як суб'єкт, зокрема міжнародного права".
Другий постулат: якщо ми існуємо, то ми маємо певні права. "Тобто ми маємо право обирати свій шлях розвитку. Ми маємо право мати свою незалежну державу. Ми маємо право і обов'язок її захищати, навіть ціною власного життя. Ми маємо право бути почутими міжнародною спільнотою і бути її невід'ємною складовою частиною", - пояснив Святослав.
Третій постулат: інші мають це право поважати. "Поважати нашу гідність, нашу чутливість, поважати шлях, яким ми йдемо, поважати наш вибір", - сказав Блаженніший Святослав.
- ми не кацапи
пеця повидимому президентом стал на кацапские бабки )))
за ними он гонял в Крым в 14-м году!!!!
ваш хозяин удрал - рошена скоро не станет ))
http://news.ugcc.ua/news/blazhenn%D1%96shiy_svyatoslav_use_odno__oznachaie_men%D1%96_bayduzhe_88355.html
Третий постулат - другие должны это право уважать. "Уважать наше достоинство, нашу чувствительность, уважать путь, которым мы идем, уважать наш выборИсточник: https://censor.net.ua/n3168312
Чи не краще ль податися мені в антисеміти:
На їхньому боці хоч і немає законів, -
Підтримка та ентузіазм мільйонів.
Вирішив я - і, значить, комусь бути битим,
Але треба ж дізнатися, хто такі семіти, -
А раптом це дуже пристойні люди,
А раптом з-за них мені чогось буде!
Але друг і вчитель - алкаш в бакалії -
Сказав, що семіти - прості євреї.
Так це ж таке везіння, братці, -
Тепер я спокійний - чого мені боятися!
Я довго кріпився, адже благоговійно
Завжди ставився до Альберту Ейнштейну.
Народ мені пробачить, але спершу я мимоволі:
Куди віднести мені Абрама Лінкольна?
Серед них - потерпілий від Сталіна Каплер,
Серед них - шанований мною Чарлі Чаплін,
Мій друг Рабинович і жертви фашизму,
І навіть основоположник марксизму.
Але той же алкаш мені сказав після ділка,
Що п'ють вони кров християнських немовлят;
І якось у пивниці мені хлопці сказали,
Що дуже давно вони бога розіп'яли!
Їм кровиночки треба - вони по запарка
Замучили, гади, слона в зоопарку!
Вкрали, я знаю, вони у народу
Весь хліб врожаю минулого року!
За Курської, Казанської залізниці
Побудували дачі - живуть там як боги ...
На все я готовий - на розбій і насильство, -
І б'ю я жидів - і рятую Росію!
Виконавець: Володимир Висоцький
А вот на соседней ветке под мнением академика Патона, который посмел позитивно отозваться о речи Зели, сразу же начали брызгать ядом соевые обезьянки.
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Прохфффесура ылитная...
уточнюю - УГКЦ висловилася, дуже б хотілося почути думку ПЦУ.
- Да х/з за что тебя уважать.
и все понятно
и никакого вереска не нужно.....
барыгам не понять
они на любой земле захватчики
Ну очень по национальному друг другу чубы рвать.
попов не перепутали?
Святой Иоа́нн Па́вел II (лат. Ioannes Paulus PP. II, итал. Giovanni Paolo II;
предстоятель Римско-католической церкви с 16 октября 1978 по 2 апреля 2005 года.
Беатифицирован 1 мая 2011 года папой римским Бенедиктом XVI.
Канонизирован 27 апреля 2014 года папой римским Франциском и
сослужившим ему папой на покое Бенедиктом.какие фашисты?
Папа Римский с 2 марта 1939 года по 9 октября 1958 года...
ну вы мля даете - кончайте праздновать....
выпил свои 800 грамм 4 дня подряд - ляж уже без умняков и поспи.....
Хоча ЗЕбанатам хоч сци в очі - все одно роса буде...
Получил от Путина тридцать серебряников, переданных через Садового?
Прочитав петицію до Президента №22/081666-еп і був вражений.
Вспомнился детский стишок - А нам все-равно, что повидло, что гов_о!
Термин шабесгой связан с реалиями старых еврейских общин Восточной Европы. Очень часто население местечка состояло лишь из евреев, придерживающихся норм иудаизма. Одна из важнейших заповедей Торы (четвёртая из Десяти заповедей) - это соблюдение шаббата, которое, как память об отдыхе Творца мира после шести дней творения, включающее в себя отказ от многих действий, выражающих творческое начало человека. Среди запрещённых в шаббат действий - зажигание и гашение огня, приготовление еды и многие другие.
По еврейскому закону запрещено не только совершать такие действия, но и просить другого человека, даже не обязанного соблюдать заповеди Торы, их совершать. Но разрешено пользоваться трудами нееврея, если действия совершаются им, в том числе, и для своих нужд. Поэтому еврейская община нанимала нееврея, зажигавшего в шаббат свечи для освещения помещений, печи для обогрева домов и тому подобное. Его должность называлась шабесгой, то есть нееврей, приглашенный для совершения работ в шаббат.
ті ашкєназі що тримались юдаізма називалися євреями... а ті хто перейшов в християнство - вихрестами..
єврей - релегійна ознака для людей різних рас і різних народів... і "єврей" не національність
цікава релігія що ПРЯМО закликає до вбивства!!
и лобровольцев гнобителя - великого ***** ))
***** в прошлом - рейтинг под плинтусом как и он сам
Для примера цитата Далай Ламы "При общении с человеком мне все равно, кто передо мной: великий или обычный человек или же нищий. Самое главное - улыбка и искренность на лице. Различие в религии, культуре, языке, расе - все это неважно. Образованный человек или нет, богач или бедняк - все равно. Открывая свое сердце и сознание, я принимаю людей как своих старых друзей."
ЦЕ патріотично ,до речі - Україна повинна заробити!! )))