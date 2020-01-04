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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Іспанія (260) футбол (650) Зозуля (30)

 Покарання "Райо Вальєкано" за образу Зозулі тимчасово призупинено

Апеляційний комітет Іспанської федерації футболу тимчасово призупинив дію санкцій, накладених на "Райо Вальєкано" за образи з боку фанатів клубу на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі.

Про це повідомляє Dynamomania.com із посиланням на іспанські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Апеляційний комітет встановив, що у "Райо Вальєкано" не було достатньо часу для подачі апеляції, а наступний домашній матч команда проведе вже 5 січня проти "Жирони".

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Нагадаємо, Роман Зозуля потрапив у скандал в Іспанії через те, що ультрас "Райо Вальєкано", куди його клуб "Бетіс" відправив у оренду, називають його фашистом.

Футболіст приїхав у "Райо Вальєкано" у футболці з гербом України. Іспанська преса назвала його нацистом. Пізніше газета вибачилася. Але під час одного з матчів своєї команди вболівальники "Райо Вальєкано" влаштували акцію проти Зозулі.

Українські дипломати звернулися до ФФУ і у футбольну лігу Іспанії.

Футболісти "Бетіса" публічно підтримали нападника Зозулю. Футболіст повернувся до "Бетіса", але брати участь в офіційних матчах команди не може, бо заявлений за "Райо Вальєкано".

15 грудня 2019 року матч другого дивізіону Іспанії (Сегунди) між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" призупинили після першого тайму і згодом відклали у зв'язку з образами на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі.

24 грудня стало відомо про рішення дисциплінарної комісії. Клуб "Райо Вальєкано" і його фанати, які ображали українського футболіста Романа Зозулю, який грає за "Альбасете", понесуть за це покарання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168311
 
 
 Топ коментарі
 
Мда, чудные времена настали. Кто сильнее, тот и прав.
"Своим всё, остальным закон."
Это из рашистского быдлостана такие порядки.
Кушайте, ойропейцы, не обляпайтесь
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Испанская "Санта Барбара" в действии...
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Авторитет українців та самої України в світі починає поступово зникати. Це заслуга нашої дипломатії та преЗЕдента.
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Мда, чудные времена настали. Кто сильнее, тот и прав.
"Своим всё, остальным закон."
Это из рашистского быдлостана такие порядки.
Кушайте, ойропейцы, не обляпайтесь
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Какая разница: оскорбили или не оскорбили? Главное играет в футбол и зарабатывает бабки.
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Технічна поразка я думаю на довго остудить Райо Валікано від цькування за те що ти українець який любиш Україну! Я знаю що іспанці читають цей пост... Так що іспанці робіть все можливе щоб не довелося від вас адвокату Зозулі, вимагати відшкодування моральних збитків...
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Каким же идиотом нужно быть, чтобы герб государства, которому более тысячи лет воспринимать как нацистский символ. Сейчас достаточно много психически нездоровых людей, которым нужно спроецировать свою злобу на кого то, поэтому они не вдаются в подробности. Им не нужна правда,им нужна цель для ненависти.
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