 Покарання "Райо Вальєкано" за образу Зозулі тимчасово призупинено

Про це повідомляє Dynamomania.com із посиланням на іспанські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Апеляційний комітет встановив, що у "Райо Вальєкано" не було достатньо часу для подачі апеляції, а наступний домашній матч команда проведе вже 5 січня проти "Жирони".

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Нагадаємо, Роман Зозуля потрапив у скандал в Іспанії через те, що ультрас "Райо Вальєкано", куди його клуб "Бетіс" відправив у оренду, називають його фашистом.

Футболіст приїхав у "Райо Вальєкано" у футболці з гербом України. Іспанська преса назвала його нацистом. Пізніше газета вибачилася. Але під час одного з матчів своєї команди вболівальники "Райо Вальєкано" влаштували акцію проти Зозулі.

Українські дипломати звернулися до ФФУ і у футбольну лігу Іспанії.

Футболісти "Бетіса" публічно підтримали нападника Зозулю. Футболіст повернувся до "Бетіса", але брати участь в офіційних матчах команди не може, бо заявлений за "Райо Вальєкано".

15 грудня 2019 року матч другого дивізіону Іспанії (Сегунди) між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" призупинили після першого тайму і згодом відклали у зв'язку з образами на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі.

24 грудня стало відомо про рішення дисциплінарної комісії. Клуб "Райо Вальєкано" і його фанати, які ображали українського футболіста Романа Зозулю, який грає за "Альбасете", понесуть за це покарання.