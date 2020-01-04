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 Політика України
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Все про:Луценко Ігор (124) Шарій Анатолій (34) Регор Віталій (4)

 Чи є провадження за фактом нападу на Регора? Це шанс зробити Шарія надовго нев'їздним в Україну, - Ігор Луценко

Провадження за фактом нападу людей проросійського опропагандиста Анатолія Шарія на добровольця Віталія Регора стане шансом заборонити Шарію в'їзд до України і розкрити всю систем його пропагандистської організації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"До речі, щодо хуліганського нападу на Віталія Регора вже зареєстровано кримінальне провадження? Річ у тому, що це реальна можливість зробити Шарія надовго нев'їздним в Україну. Якщо Регора зараз судять за його атаку сечею на так званого "журналиста Шарія", то у випадку з нападом на нього очевидний склад злочину щонайменше такої ж тяжкості, а можливо, і тяжчого.

(Така оперативна помста Регору навряд чи можлива без допомоги правоохоронних органів).

Цей випадок потрібно тримати у фокусі уваги з міркувань, що партія Шарія як політична сила не нехтує такими методами. Одна справа якийсь окремий хуліган, інше - ціла політична сила. Словом, я бачу цю справу надзвичайно перспективною", - написав він.

Читайте також: 29-річному чоловікові повідомили про підозру в нападі на представників проросійського блогера Шарія, його спробують відправити під арешт

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 грудня на засідання суду, де розглядався запобіжний захід волонтерці і медику Юлії Кузьменко в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, прибули двоє журналістів пропагандистського видання "Шарій.нет". Біля будівлі суду прихильники Кузьменко оточили одного з них, почали ставити різні запитання і звинувачувати в сепаратизмі. Він стверджує, що в натовпі отримав кілька ударів по ногах, але поліція жодним чином на це не відреагувала, а лікарі швидкої допомоги оглянули його і заявили про відсутність пошкоджень.

Про погрози і образи на свою адресу від прихильників Кузьменко заявила і журналістка видання "Страна", яка також прибула на засідання суду. Вона стверджує, що змогла вийти з суду тільки за допомогою неназваної "приватної структури", і також звинуватила поліцію у бездіяльності.

27 грудня поліція повідомила про підозру в нападі на представників "Шарій.нет" 29-річному чоловікові. Як пізніше стало відомо, підозру оголошено Регору.

31 грудня Шарій написав про відповідний напад на Регора.

Як  відомо, це не перший напад на Регора.

Нагадаємо, 5 вересня 2016 року на зупинці громадського транспорту в центрі Києва невідомий 8 разів вдарив ножем добровольця ОУН: "Це сепари зробили. Я вмираю. Мені холодно". Згодом активісти пікетували СБУ і Нацполіцію з вимогою розслідувати напад на добровольця ОУН у центрі Києва.

У березні 2017-го поліція затримала підозрюваного в замаху.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168310
 
   
 Топ коментарі
 
есть - если прокуВоры перестанут сопли жевать Есть ли производство по факту нападения на Регора? Это шанс сделать Шария надолго не въездным в Украину, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 8076
и начнут сажать не добровольцев а воров и лугандонскую нечись Есть ли производство по факту нападения на Регора? Это шанс сделать Шария надолго не въездным в Украину, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 2494
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этого шныря шария слушают только убогие и дибилы
а с этими не поспориш))
телка у него ваще с хуяснятая
таких обычно в школе на параше били
а тут разухарились))
черти
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Статью за подстрекательство в Украине уже отменили? https://meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy-kodeks/razdel-6/ Это раз . Во вторых внимательно смотрим видео с суда Регора и слушаем комментатора Шария https://www.facebook.com/anna.polna.3388/videos/vb.100044774953169/117327153103116/?type=2&theater&notif_t=video_processed&notif_id=1578126406066691
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Статью за подстрекательство в Украине уже отменили? https://meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy-kodeks/razdel-6/ Это раз . Во вторых внимательно смотрим видео с суда Регора и слушаем комментатора Шария на 3 минуте видео https://www.youtube.com/watch?v=4WpyID2u6cY
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Не думал .что на Цензоре есть почитатели Петушария , но оказывается есть . Или сам педофил со своей ****** пишет .Надеюсь . что этого утырка тут посадят на бутылку посмертно , но больше уверен ,что Шарик никогда не вернется ибо труслив . как заец . А еврея Регора гнать по-дальше от патриотов , что бы не позорил движение .на кухню его поваром .
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Тут реально как говорил президент без разницы !!! И тех и других закрывать как опасных для общества
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Превратили активистов-титушек в мочегорлополоскателей.
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Как сказала Звэробий: "Пусть радуется ,что это сэча ,а не кислота"!
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Та пару підсрачників зазвичай таких задротів як Шарій і його задрочені українофіли на довго заспокоюють...
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Він довбонутий? а як вони на людей нападали забув, це їм треба заборонити в`їзд в Україну.
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Мама, вызывай ментов!!!!
Пусть радуется что попил мочи а не кислоты!!!
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Ахахаха, "а нас то за шо", да?
Как толпой нападать и унижать - так вышивате норм. А как самих выцепляют, то "мама, зови ментов" и про закон вспомнили сразу же.
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