 СБУ ще влітку дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову, який підтримав окупацію Криму РФ

Це СБУ підтвердила у відповідь на запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві уточнили, що ухвалили це рішення на виконання рішення суду, а в'їзд акторові дозволили ще в липні 2019 року.

Представник Добронравова також підтвердив, що СБУ зняла заборону ще влітку і актор про це знає.

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Нагадаємо, в листопаді 2017 року Міністерство культури України внесло Добронравова до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Йому також було заборонено в'їзд в країну. Після цього художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому розкритикував заборону на в'їзд Добронравову, а Студія мала намір оскаржити заборону серіалу в міжнародних судах. Через Добронравова Держагентство з питань кіно також заборонило показ серіалу "Свати".

Зазначимо, що після того як Добронравову був заборонений в'їзд у країну він і ще один заборонений російський актор Іван Охлобистін показали на своїх сторінках у соцмережах знімки зі скульптурою "Кримнаш", зроблені під час фестивалю "Льодова Москва".

27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону на в'їзд в Україну актора Федора Добронравова та анулював заборону на ретрансляцію деяких фільмів з його участю, зокрема серіал "Свати". Телеканал "1 + 1" з 1 липня відновив показ серіалу Свати.

Український телевізійний серіал "Свати" є проектом студії "Квартал 95", котрий вийшов на екрани в 2008 році. Останній, шостий сезон серіалу вийшов на телеекрани в 2012 році. Автори історії відразу ж взялися до зйомок нової порції серій, проте окупація Криму та агресія Росії на схід України, завадили їх планам.