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 Політика України
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Все про:Крим (6953) СБУ (4979) Добронравов (10)

 СБУ ще влітку дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову, який підтримав окупацію Криму РФ

Служба безпеки ще в липні скасувала заборону на в'їзд в Україну російському акторові з серіалу "Свати" Федору Добронравову.

Це СБУ підтвердила у відповідь на запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві уточнили, що ухвалили це рішення на виконання рішення суду, а в'їзд акторові дозволили ще в липні 2019 року.

Представник Добронравова також підтвердив, що СБУ зняла заборону ще влітку і актор про це знає.

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Нагадаємо, в листопаді 2017 року Міністерство культури України внесло Добронравова до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Йому також було заборонено в'їзд в країну. Після цього художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому розкритикував заборону на в'їзд Добронравову, а Студія мала намір оскаржити заборону серіалу в міжнародних судах. Через Добронравова Держагентство з питань кіно також заборонило показ серіалу "Свати".

Зазначимо, що після того як Добронравову був заборонений в'їзд у країну він і ще один заборонений російський актор Іван Охлобистін показали на своїх сторінках у соцмережах знімки зі скульптурою "Кримнаш", зроблені під час фестивалю "Льодова Москва".

27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону на в'їзд в Україну актора Федора Добронравова та анулював заборону на ретрансляцію деяких фільмів з його участю, зокрема серіал "Свати". Телеканал "1 + 1" з 1 липня відновив показ серіалу Свати.

Український телевізійний серіал "Свати" є проектом студії "Квартал 95", котрий вийшов на екрани в 2008 році. Останній, шостий сезон серіалу вийшов на телеекрани в 2012 році. Автори історії відразу ж взялися до зйомок нової порції серій, проте окупація Криму та агресія Росії на схід України, завадили їх планам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168308
 
 
 Топ коментарі
 
Это ж надо было выбрать президентом коллаборанта и еврейчика, который, как порноактриса, готов принимать со всех сторон...
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шел 6-ой год войны и оккупации
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Эх жаль Кабыздох не дожил...ЗЕбильная шваль и его бы пригласила..спел бы им про дидов воевателей, ЗЕбилятня бы прослезилась.... пожаловалась на агрессивное меньшинство что мешает с мышебратьями дружить, слилась бы в экстатзе с кацапской ватой....Да не дожил..
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Сейчас будет очередной стотысячномиллионный сеанс разоблачения петиных ботов.Меня зовут как в нике,я из Днепра.Я голосовал за Зеленского во втором туре.Давай встретимся и ты мне в глаза выскажешь про зебилятню.(спойлер-эта "уяня сразу исчезнет)Все,кто за петю-виртуальные.
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Храбрый зебил.... А можно вопрос? Ты свои повестки тоже в унитаз спустил?
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Срань петина,я уже представился,а вы будете по очереди отмазыватьсяЯ ровно тот,кто в нике,и уже 4-го апреля был мобилизованным.А вы будете отмазываться по очереди.Ибо вы никто и звать вас никак.Или представляйтесь.
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мобилизован на кухню? Так тут больше половины таких.
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Давай назови свои имя и фамилию для начала.
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тоді і правильно що ти живеш як задрист. Голосуй і наступного разу за маріонетку жидяри каломойського.
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Лешка, а что если тебе в глаза сказать, что ты зебелятина, ты драться полезешь?
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Добронравова дозволив впускати, а прокат віслючках заборонив. Що з ним не так? Що не так з цим довбаним приЗЕдентом?
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"СБУ не треба зараз реформувати, це буде як ядерний вибух" - хтось із наших політиків (вже й не згадаю хто..., а чому ж НАТО так тисне на реформуванні? гм...
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Скандальний нардеп від «Слуги народу» обзавівся відразу чотирма елітними автомобілями

03 января 2020
У грудні 2019 року народний депутат Олександр Дубінський отримав у подарунок від мами три дорогі автомобілі, а також придбав собі ще одну автівку на початку 2020-го.
Про це «Слідство.Інфо» дізналося з декларацій народного депутата.
Так, чинний нардеп та колишній журналіст телеканалу «1+1» Олександр Дубінський напередодні Нового року отримав доволі щедрий подарунок від матері. 27 грудня мама народного обранця подарувала йому одразу три автівки загальною вартістю понад 2,5 мільйони гривень. Це Mercedes-Benz G55 вартістю понад 1,2 мільйона гривень, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 мільйони гривень та Mercedes-Benz E 55 AMG, який коштує майже 350 тисяч гривень.
Окрім цього, 2 січня 2020 року Олександр Дубінський також придбав собі ще одну автівку. Cadillac Escalade 6.2i обійшовся народному обранцеві у понад 1,1 мільйона гривень.
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цікаво, а йому сідаліща вистачить на 4 нових атівки? Гидотнішого персонажу ніж дубінський не знайдеш, навіть серед слуг урода.
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Росіянка Хакамада, яка підтримувала анексію Криму, виступить на форумі в Києві

Київська будівельна компанія Taryan Group організувала виступ Ірини Хакамади - скандальної російської політикині, яка підтримала анексію Криму. Про це повідомляється на сторінці компанії в фейсбук.
Зазначається, що виступ Ірини Хакамади відбудеться 27 лютого в рамках DreamBIG Forum, організованого засновником будівельної компанії Артуром Мхітаряном.
"Поспішаємо анонсувати таємного спікера. Вперше за 6 років в Києві виступить довгоочікувана Ірина Хакамада. Вона, одна з найбільш затребуваних бізнес-тренерів, знає, як мотивувати людей реалізовувати мрії і жити в гармонії. Ірина, self-made woman, пройшла тернистий шлях життєвого досвіду, і саме спираючись на нього, будує свої виступи. Всі її рекомендації, техніки і гіпотези випробувані особисто", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що у минулому Хакамада неодноразово балотувалася та обиралася в Державну думу, а також брала участь в президентських виборах в Росії 2004 року й займала посади члена Ради при президенті Росії з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини й була членом громадської ради при Міноборони РФ.
При цьому Хакамада неодноразово оцінювала незаконну анексію Кримського півострова Росією позитивно. В день проведення "референдуму" в Криму в березні 2014 року Хакамада заявила в ефірі телеканалу "Свободноє врємя":
"Для мене він (реферемендум - ред.) несподіванкою не був. … Я якраз вважаю, що Києву треба залишити Крим Росії, а Росії потрібно жити з Кримом і на цьому цю історію закінчити".
Уже в квітневому інтерв'ю на радіо "Ехо Москви" Хакамада назвала приєднання Криму до Росії анексією, пояснивши її спробами російської влади "консолідувати націю".
Під час прес-конференції президента Путіна в 2014 році Хакамада відкрито похвалила анексію півострова.
"Крим завжди потребував російської самоідентифікації. Я часто бувала в Криму. … Але вони (жителі півострова, - ред.) завжди хотіли бути в Росії. Як уже сталося, так сталося, але ви - переможець. Ви дійсно провели супер операцію без єдиного пострілу", - казала Хакамада.
https://bykvu.com/ua/bukvy/podderzhavshaja-anneksiju-kryma-rossijanka-hakamada-vystupit-na-forume-v-kieve/
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из российского актера из сериала "Сваты" Федор Добронравов. ???

ОК, а я думала, що правильно ДобронравовА.

Ніби ж нічого не пропустила ? Чи вже відмінки скасували ?
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