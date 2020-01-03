 СБУ ще влітку дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову, який підтримав окупацію Криму РФ

Це СБУ підтвердила у відповідь на запит Українських Новин, передає Цензор.НЕТ.
У відомстві уточнили, що ухвалили це рішення на виконання рішення суду, а в'їзд акторові дозволили ще в липні 2019 року.
Представник Добронравова також підтвердив, що СБУ зняла заборону ще влітку і актор про це знає.
Нагадаємо, в листопаді 2017 року Міністерство культури України внесло Добронравова до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Йому також було заборонено в'їзд в країну. Після цього художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому розкритикував заборону на в'їзд Добронравову, а Студія мала намір оскаржити заборону серіалу в міжнародних судах. Через Добронравова Держагентство з питань кіно також заборонило показ серіалу "Свати".
Зазначимо, що після того як Добронравову був заборонений в'їзд у країну він і ще один заборонений російський актор Іван Охлобистін показали на своїх сторінках у соцмережах знімки зі скульптурою "Кримнаш", зроблені під час фестивалю "Льодова Москва".
27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону на в'їзд в Україну актора Федора Добронравова та анулював заборону на ретрансляцію деяких фільмів з його участю, зокрема серіал "Свати". Телеканал "1 + 1" з 1 липня відновив показ серіалу Свати.
Український телевізійний серіал "Свати" є проектом студії "Квартал 95", котрий вийшов на екрани в 2008 році. Останній, шостий сезон серіалу вийшов на телеекрани в 2012 році. Автори історії відразу ж взялися до зйомок нової порції серій, проте окупація Криму та агресія Росії на схід України, завадили їх планам.
Скандальний нардеп від «Слуги народу» обзавівся відразу чотирма елітними автомобілями
03 января 2020
У грудні 2019 року народний депутат Олександр Дубінський отримав у подарунок від мами три дорогі автомобілі, а також придбав собі ще одну автівку на початку 2020-го.
Про це «Слідство.Інфо» дізналося з декларацій народного депутата.
Так, чинний нардеп та колишній журналіст телеканалу «1+1» Олександр Дубінський напередодні Нового року отримав доволі щедрий подарунок від матері. 27 грудня мама народного обранця подарувала йому одразу три автівки загальною вартістю понад 2,5 мільйони гривень. Це Mercedes-Benz G55 вартістю понад 1,2 мільйона гривень, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 мільйони гривень та Mercedes-Benz E 55 AMG, який коштує майже 350 тисяч гривень.
Окрім цього, 2 січня 2020 року Олександр Дубінський також придбав собі ще одну автівку. Cadillac Escalade 6.2i обійшовся народному обранцеві у понад 1,1 мільйона гривень.
Київська будівельна компанія Taryan Group організувала виступ Ірини Хакамади - скандальної російської політикині, яка підтримала анексію Криму. Про це повідомляється на сторінці компанії в фейсбук.
Зазначається, що виступ Ірини Хакамади відбудеться 27 лютого в рамках DreamBIG Forum, організованого засновником будівельної компанії Артуром Мхітаряном.
"Поспішаємо анонсувати таємного спікера. Вперше за 6 років в Києві виступить довгоочікувана Ірина Хакамада. Вона, одна з найбільш затребуваних бізнес-тренерів, знає, як мотивувати людей реалізовувати мрії і жити в гармонії. Ірина, self-made woman, пройшла тернистий шлях життєвого досвіду, і саме спираючись на нього, будує свої виступи. Всі її рекомендації, техніки і гіпотези випробувані особисто", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що у минулому Хакамада неодноразово балотувалася та обиралася в Державну думу, а також брала участь в президентських виборах в Росії 2004 року й займала посади члена Ради при президенті Росії з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини й була членом громадської ради при Міноборони РФ.
При цьому Хакамада неодноразово оцінювала незаконну анексію Кримського півострова Росією позитивно. В день проведення "референдуму" в Криму в березні 2014 року Хакамада заявила в ефірі телеканалу "Свободноє врємя":
"Для мене він (реферемендум - ред.) несподіванкою не був. … Я якраз вважаю, що Києву треба залишити Крим Росії, а Росії потрібно жити з Кримом і на цьому цю історію закінчити".
Уже в квітневому інтерв'ю на радіо "Ехо Москви" Хакамада назвала приєднання Криму до Росії анексією, пояснивши її спробами російської влади "консолідувати націю".
Під час прес-конференції президента Путіна в 2014 році Хакамада відкрито похвалила анексію півострова.
"Крим завжди потребував російської самоідентифікації. Я часто бувала в Криму. … Але вони (жителі півострова, - ред.) завжди хотіли бути в Росії. Як уже сталося, так сталося, але ви - переможець. Ви дійсно провели супер операцію без єдиного пострілу", - казала Хакамада.
https://bykvu.com/ua/bukvy/podderzhavshaja-anneksiju-kryma-rossijanka-hakamada-vystupit-na-forume-v-kieve/
ОК, а я думала, що правильно ДобронравовА.
Ніби ж нічого не пропустила ? Чи вже відмінки скасували ?