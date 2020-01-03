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 Політика України, Суспільство
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Все про:адвокат (709) експеримент (11) Дугарь Яна (19)

 Слідчі хочуть зробити свою вигадку сильнішою, використовуючи додаткові докази, - адвокат Дугарь пояснив її відмову від участі в експерименті

Адвокати не вважають доречною участь підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь у проведенні слідчого експерименту та називають результати експертизи сфальсифікованими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив журналістам у Києві адвокат підозрюваної Микола Ореховський.

"Слідчий експеримент - це лише додатковий доказ, який має підтвердити якісь обставини, які вже встановлені конкретними доказами, так? Сильними доказами. Натомість вони хочуть проводити з підозрюваними ці слідчі експерименти, щоб свій слабкий доказ, своє припущення - а на мою думку, свою вигадку - зробити більш сильною. Тому я не бачу доречності участі нашої підзахисної в таких слідчих експериментах", - заявив захисник.

Також адвокати заявляють, що результати експертизи є єдиним доказом провини Дугарь - і є незаконними та складеними з порушеннями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адвокати фігурантки справи про вбивство Шеремета Дугарь планують подавати заяву про фальсифікацію доказів. ВIДЕО

Ореховський додав, що ситуацію з експериментами слідство проводить, зокрема, для того, "аби додатковий доказ зробити основним".

Водночас адвокат зауважив, що на всі виклики слідчого Дугарь з'являлася.

Раніше у Нацполіції заявили, що про проведення слідчих експериментів у ніч проти 3 січня у справі вбивства Павла Шеремета було завчасно поінформовано захисників трьох підозрюваних.

При цьому у Нацполіції повідомили, що підозрювана Яна Дугарь від дачі показань та проведення слідчого експерименту відмовилася.

3 січня адвокати підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Яни Дугарь Микола Ореховський та Віталій Коломієць подали до ДБР заяву щодо фальсифікації доказів з боку слідчих.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168307
 
   
 Топ коментарі
 
Особенно усиливают, если следственный ЭКСКРИМЕНТ проводят в январе вместо июля. Там ( в июле) девочка в мини С ГОЛЫМИ НОГАМИ
Пробовали? Знаем? НЕТ?! А попробуйте....
Не забудьте поделиться впечатлениями Слідчі хочуть зробити свою вигадку сильнішою, використовуючи додаткові докази, - адвокат Дугарь пояснив її відмову від участі в експерименті - Цензор.НЕТ 7337
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ЗЕботы, жрать подано! Налетай !!!
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Має повне право на такий демарш. Це право закріплене не лише у кримінальному законодавстві, алей і гарантоване Конституцією України. Тому звинувачення нехай вже само якось викручується. Довести вину у суді - їхня проблема. До того часу Яна, як і інші фігвранти не вважається, злочинцями. А доблесним млідакам плактися на камери не личить. Вони тут городили, що мають неспростовні докази. Ось так, товариство.
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следствие обосралось, и давать мусорам повод затянуть делло - нужно быть полным дебилом, а не адвокатом
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Замовником вбивства Шеремета як і Сашка Білого називають авакова, а от виконавці- найбільш можливо що це росіяни.
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этого шныря как и сбушника на соломенке уработали
на выходе с перекрестка
если все помнят ход событий
значит оборудование слабое
точно не жсм
скорее всего тупая китайка за 10 баксов (кстати 250-300 метров в прямой видимости работает!!!)
а значит работник был на ближних подступах
искать нужноустроили из простой работы целую операцию и банду нарисовали
да закладку могли за пару дней раньше сделать
а потом ждешь
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"Незаконными и сложены с нарушениями"! Блин! Цензор, "диджитализация" с литредакторами уже началась?
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если мусора начали тереть за следственный эксперимент ( в январе о лете), то пи..ики делу, придется рюкзаковым пирсесть вместо фраеров
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