 Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в Фейсбуці з нагоди 7 місяців перебування на посаді.

"Серед досягнень минулого року вважаю перший профайл українського президента в The New Yorker і першу обкладинку Time з українським президентом. Хоча основна заслуга тут, звичайно, не пресслужби, а самого Володимира Зеленського. Поки український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, нам, українцям, варто очікувати ще більше приємних новин 2020.

Друзі, якісні комунікації змінюють і країну. Тому круто, коли ми з вами на стороні світла. На сьогодні для нас, комунікаційників, є важливі завдання. А саме: змінити імідж України на міжнародній арені, змінити його для нас, українців, пояснити, що в єдності наша сила і у нас, українців, чимало причин почуватися переможцями", написала вона.

Також Мендель запропонувала три правила якісних комунікацій: не посилати меседжі без контексту, ніколи не виправдовуватися і вкладати в комунікацію ідею.