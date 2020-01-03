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 Політика України
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Все про:Зеленський (4038) Мендель (53)

 Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель вважає, що він стає одним із найвпливовіших лідерів у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в Фейсбуці з нагоди 7 місяців перебування на посаді.

"Серед досягнень минулого року вважаю перший профайл українського президента в The New Yorker і першу обкладинку Time з українським президентом. Хоча основна заслуга тут, звичайно, не пресслужби, а самого Володимира Зеленського. Поки український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, нам, українцям, варто очікувати ще більше приємних новин 2020.

Друзі, якісні комунікації змінюють і країну. Тому круто, коли ми з вами на стороні світла. На сьогодні для нас, комунікаційників, є важливі завдання. А саме: змінити імідж України на міжнародній арені, змінити його для нас, українців, пояснити, що в єдності наша сила і у нас, українців, чимало причин почуватися переможцями", написала вона.

Також Мендель запропонувала три правила якісних комунікацій: не посилати меседжі без контексту, ніколи не виправдовуватися і вкладати в комунікацію ідею.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168306
 
   
 Топ коментарі
 
Точно наркоманы в офисе президента.А офис прокурора поставляет им колеса.
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"самые влиятельные люди планеты":
Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - пресс-секретарь Зеленского Мендель - Цензор.НЕТ 796
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Юля - это по-английски называется rimming))) Прям до блеска отполировала)
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Я с ней согласен.
Снять с проката мультфильм:"король вислюк" - это действительно нужно иметь влияние.
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асхвальтовані та освещенные улицы Луганска:

Улица ОСО:
«И до сих пор здесь (в Луганске. - РГ) есть аж три улицы Ленина, площадь Ленина, 12 Ленинских переулков. Никуда не исчезали улицы Карла Маркса, Ульянова, Крупской, Дзержинского, Калинина, Менжинского, Розы Люксембург, Пархоменко, Кирова, Свердлова, Якира, Революционная, Павлика Морозова и многие другие. Один из микрорайонов Луганская называется "поселок Косиора" (организатор Голодомора 1932-33 годов и массового антиукраинского террора. ) тупик Парижской коммуны, улицы Старых большевиков, Юных пионеров, Красного Профинтерна, МОПРа (Международная организация помощи борцам революции), Броненосца «Потемкин», 21-го МЮДа (Международный юношеский день).

Сохранилась в Луганске даже улица имени ОСО! Того самого Особого совещания при ОГПУ, НКВД и МГБ, которое массово во внесудебном порядке выносило приговоры о тюремном заключении, ссылке или смертной казни тысяч невинных людей!
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Великий вождь всего прогрессивного человечества наверняка переименует улицу Пушкина в столице на Асфальтированную, а метро Льва Толстого на Освещенное!! Ждем сего события намедни, всенепременно!!
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не нужно ждать!
нужно требовать ! Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 5727

Ибо: Дурь каждого должна быть видна не только в интернете, но и в куплете, и в газете, и даже сверху из космоса должно быть видно.
Я бы в креативе пошла еще дальше и сделала что-то вроде ситилайтов. А на них видео. Идешь себе по улице, а на тебя вдруг - херак! - и выпрыгивает зеленый кандидат, вращает глазами, жестикулирует и кричит про трухануть грушу и рукожопство, ой, рукопожатство гнидосным голосом.
Главное - сдержаться в этот момент и с криком «ЙБНВРТ!» не засандалить в борд каменюкой.
Зеленский в реальной жизни пытается играть Голобородька. Но "по уму, по образованности" выходит Голохвастов.
Олена Монова
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А пока Юля вылизывает торчку, Министр-ушлепок Пристайко принял решение в МИД Украины ликвидировать Департамент по противодействию угрозам со стороны россии (параши)

Реванш про-российских сил идет по всем направлениям.....
https://www.obozrevatel.com/politics/v-mzs-likvidovuetsya-departament-protidii-zagrozam-z-boku-rosii.htm
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нема слів... сволота... ЗеБільна малороська сволота.
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Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко выписал себе премию более 110 тысяч гривен. О этом свидетельствуют данные из его декларации за 2019 год.

В пятницу, 3 января, Пристайко задекларировал премию суммой 110,8 тысячи гривен. Он ее получил 27 декабря.

Так как министром он стал всего 4 месяца назад, выходит, что к своей зарплате он добавил по 27 тысяч каждый месяц.
https://antikor.com.ua/articles/350218-pristajko_pered_novym_godom_premiroval_sebja_na_110_000_griven
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Ух и задОрная у нее трава, или кокс? От лаврова получила в виде премии?
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При пэдроте такого не було!
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Это точно, так откровенно не лизали..это уже явно какая то холуйская кацапщина пошла у рабов ЗЕбильных...
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ваще-то лизать - чисто защикаладниковое.
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ага
в мацкве *****
у нас Фуйло
два связанных фотона
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Прям как Дарт Вейдер, только рассмешить любого до смертельных коликов, и тем самым дистанционно убить.
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набрался темной силы через слухавку от соседнего "влиятельнейшого" Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 7321
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А вот вопрос. Зе знает что о нём пишут люди? Может сидит в тёплой ванне и слушает только богдана? Если знаешь. РАДИ УКРАИНЫ УБЕРИ ЭТО ПОЗОРИЩЕ!!!
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Зе думает что на цензоре пара порохоботов между собой переписывается а вся страна в глубоком захваті від його особи.
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раньше я считал, что среди евреев нет дураков, ну по крайней мере нет идиотов.
ЗЕкоманда не просто удивила мой национальный вопрос, она меня шокировала Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 551
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Это кстати очень распространенное заблуждение! Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 5529 Среди евреев дураков чуть ли не больше в процентном отношении чем у других национальностей. Сказываются многовековые особенности размножения Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 1988
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среди моих друзей и знакомых евреев дураков нет
Может быть я просто не дружу с дураками ? Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 7639
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kommentaari pole......

"международное признание" Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 3627
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брюки превращаются, брюки превращаются в елегантные шорты...(с)
ну и на каких идиотов расчитаны ети квартальные шютки?
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По ходу ЗЕбилы буду лизать своему кловуну даже похлеще чем кацапы *****. Что лишний раз подтверждает что ЗЕбил раб и холуй даже похлеще кацапа. Настоящие пресмыкающиеся малороссы...хлебом не корми дай только ЗЕбилу барский сапог лизнуть..пипец как унижаюца
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пэтьковичи точно поехали,,, судя по картинкам. сафсем по фсем фазам! Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 6833
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Еее ... Ну, тоді видай щось аля Мендель ... Давай, не соромся
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Прочитав. Згадав чеховську повість "Палата №6"
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і Наполеона в ній - мав би пригадати...
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73%- а ведь вы каждый президент, хотя половина- мандель
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Половина хохлы малороссы которые будут причмокивать растение хрен, а вот Шмендели и штейны будут у них на горбу катаца...
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Это пипец - зеленый на обложку попал из-за скандала. Ты тупая курица этого не знаешь?
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Это технология называется "ссать в глаза", или "хуцпа"
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Среди достижений прошлого года считаю первый профайл украинского президента в The New Yorker и первую обложку Тaиме с украинским президентом
а как же ету монику на обложку не кинуть?
как по мне Моника Левински и умнее была и симпатичнее етой - и то же была на обложке
я херею с етих зеленых - когда они ныряют крокорилы плачут... Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 3049

.
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В чем то Мендель права, только немного буквы переставила . Зеля действительно становится одним из самых вилятельных хомо президентус
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самых смоктательных..даже более смоктательный чем конхветки КОровка))))Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 8041
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Достижения в экономике? Посадил хоть одного олигарха бандюка? Снизил коррупцию? наказал воров? Да хотя бы те же свинарчуки за которых тут усерались визжали?? Может свинарчуков посадил?? Поднял пенсии зарплаты? Вернул окупированную землю? Да не фигня какая то..главное шо на обложку журнала попал..это да, это достижение...Этот её высер про обложку журнала как бы сам автоматически говорит что ничего другого просто нет, и хвастаца больше нечем. Обложка журнала теперь мля перемога большая!
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Достижения в экономике?

Ya, ya, naturlich - падение на 7 - 8 % за несколько месяцев своего правления Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 9670
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В тему: Металургійна галузь показала один найгірших результатів роботи за всю історію України. Про це повідомив у Facebook керівник приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць."За оперативними даними в грудні металургія показала одні з найгірших результатів роботи за всю історію України", - написав він. Так кількість виробленої сталі минулого місяця скоротилася на 19,6%, чавуну - на 12,97%, а металопрокату (металовиробів, отриманих в результаті процесу прокатки) - на 20,52%.
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зельоным, с подачи Бени, нужно было больше плющить Митала и Ахметку -
видите ли загребают много и не делятся.

вот и не поделились металлурги..... с пенсионерами и бюджетниками, т.к. у самих баранка от бублика

ну, спасиб тебе, "влиятельнейший в мире" Г....н ! Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 2974

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давно так не смеялся - спасибо менделина, повеселила
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влияет на то отс-ть трампу или куйлу сегодня...
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Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі.

Сила і Вплив Президентів є похідною від сили Держави..
особливо від величини ВВП..між Перу і Норвегією...

Хоча..
у 1000 найвпливовіших він можливо попав.. Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 846
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счас на 24 канале даёт интервью пан Лещенко...такую муйню городит-шо аж тошно...топит Пороха...вот гад...
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но кто ж поверит бородатой потрепаной проститутке ?
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Скрепный сеанс вечерней уринотерапии для ЗЕбильчиков. Мне кажеца или НКВД кремляди пытаеца тут сделать такого себе маленького Вовочку ************* со своим кругом преданных холопов рабов пластующих на пузе перед вЭлЫчным лидером всего малоросского мира, и который бы так потихонечку, ненавязчиво проталкивал интерес НКВД в Украине???? Уж больно кремлёвскими скрепами повеяло от урины этой штейнихи.
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За оцінкою Світового банку, у 2017 році валовий внутрішній продукт України склав 112,2 мільярда доларів США.

рівень Пуерто-ріко.(




Из-за низкой платежеспособности населения украинская экономика также продемонстрировала антирекорд по проблемным кредитам. По данным отчета Национального банка по финансовой стабильности (PDF), по доле проблемных кредитов (non-performing loans, NPL) Украина обогнала Экваториальную Гвинею (28%, 2016 г.), Грецию (37%, 2016 г.), Нигерию (38%, 2010 г.) , Афганистан (50%, 2010 г.) и ряд других государств.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/95746Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 5492

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я так понял в ОПе самомнение не просто завышеное, а искаженное и, скажем без ложной скромности - идиотское...
тянется шмаркля до "больших собак" пусть даже перед самой собой, но вот беда - не удьба...
клован, шо ОПе, ш в ж.пе - он всегда и везде клован и не более...
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Конечно девочка права. Давно тебя не было слышно. Мы уж думали, а есть ли еще пресс-секретарь у президента? И тут ты нас и порадовала очередным перлом. Шариков и Голохвастов в одном флаконе.
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Ух ты, на кого же оно так влияет? ***** уже в страхе убежало?
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Не ну ЗЕбилы как то слабовато, так не пойдёт... вот учитесь как нужно

Список официальных титулов Ким Чен Ира

Солнце жизни

Солнце нации

Любимый и уважаемый Полководец

Мировой Вождь XXI века

Несравненный Руководитель

Предводитель XXI века

Яркое солнце XXI века

Великий человек, сошедший с небес

Яркое солнце чучхе

Неуязвимый всепобеждающий Полководец

Великий человек, склонный к практическим делам

Великий защитник

Высшее олицетворение революционной товарищеской дружбы

Его превосходительство

Великий Руководитель нашей партии и нашего народа

Залог объединения Родины

Солнце коммунистического будущего

****** копировать... простите там ещё с 10к есть, но как для старта думаю и этого пока хватит..
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Ви не журіться ... Можете зайти на фб-сторіночку тлі (од нічого робить) і почитати ... Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 5427
Там теж є круті "перли" ... І з молитвами ж іще ...
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О!
Сколько сотен тысяч в КНДР от голода в 90-е погибло.
Чем больше титулов - тем выше смертность населения.
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Мені бракує слів тільки матюки ,...... "Впливова бубочка"
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но зато как круто!
"Впливова бубочка" перекрывает все перечисленные выше титулы тов. Кима Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 2091
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Эй, ЗЕльоные, наркоши вы наши, в Буковеле снег, а не кокс -

не воспринимайте белое и пушистое буквально Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 6534
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Блін, мусила перечитать, бо не могла повірити моїм таким виразним, глибоким і розумним очам. Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 7981 Думала, шо здалося.

Я вже писала: це плем*я (одновірці) оцим і відрізняється - дуже ******* себе хвалити і одне одного. Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 7981
До речі, українцям можна було б повчитися, а то своїх в ложці води готові втопити, а перед чужими тупими і нікчемними вилупками вистеляються ...

А по суті "вихлопу" (я б й інакше сказала) цієї *** - неймовірно красномовне спростування виплеканого ж2ою міфу про них, таких страшно вумних ... Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 7981
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Также Мендель предложила три правила качественных коммуникаций: не посылать месседжи без контекста, никогда не оправдываться и вкладывать в коммуникацию идею.

ох, видать вумнейшая тетка !

Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!

рік ЗЕльоной Кріси Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 5935
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Мендель опять с грязными волосами?

Ей нужно помыть голову. Изнутри.......(с) Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 2088
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Видать Зеленский с Мендель каких-то грибов в Буковеле под снегом отыскали
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по кількості мемів по всьому світу це зєлєчмоніка в нєгліже в 3,14дорських нарядах постилося точно більше, ніж хто інший! Згоден!
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"в одного з самих вліятєльних" - це вже після каломойши, чи перед ? )))
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Де зеко.***** таких дурнуватих співробітників набирає? У дурдомі??
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Ну все, теперь женский квартал Мендель обеспечен)
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Да он хотя бы свой срок дотянул , ненароком скинут .
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таких как ЗЕбеня не скидают,

таких - РОНЯЮТ ! Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 765
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Не допрацьовує кобилиця ...

Помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече с активистами и блогерами в Офисе президента заявил, что Владимир Зеленский является одним из наиболее влиятельных мировых лидеров.

«Осознаете ли вы, что наш президент - один из лучших лидеров современного мира?» - заявил Андрей Ермак, отвечая на вопрос о том, как у Зеленского собираются добиться выведения российских войск с Донбасса.

21 сентября 2019 11:58

А ця неповноцінна тільки зараз кукурікнула, що =превраСЧаЄЦЦА= ...
Та він з вересня уже взагалі став НАЙВЕЛИЧНІШИМ, ви чого це тлю недооцінюєте, га ?
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с сентября вон сколько времени прошло, а

ЗЕбеня никак не вылупится в мировые лидеры Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 1966
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"бубочке" не о том думать нужно, а о том, как бы остатки разума не потерять (или не получить остановку сердца) от бесконтрольных, частых и все увеличивающихся доз наркоты.
Без шуток: слабоумие - закономерный конец, так написано в советской Медицинской Энциклопедии.
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Все правильно.
Бесконтрольное употребление наркотиков усугубляет манию величия.
Потом наступает слабоумие (так пишет Медицинская Энциклопедия)
Следим за развитием болезни (наркомания - это болезнь).
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Ьля они там все упоротые Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 2829
Хотя на самом деле - злонамеренные PR-асы! Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 613
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да не, у них просто хромосома лишняя, вот и блеют в точь как ЗАпоребриком.
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"Месседж", "профайл"... На каком языке разговаривает эта? Явно не на украинском и даже не русском. А мы удивляемся квислингам и власовым у руля власти в странах бывшего СССР. С таких вот слов-паразитов и начинается путь предателя.
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Похожа на актрису из Немецких порнофильмов которая взяла. (из цитат великих людей (с) )
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муаХАХАХАХАХАХХА!!! Клован продовжує нас веселити навіть будучи вже презервадентом! Давай-ТЕ ще! продовжуйте жартувати, гумористи срані....
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Да, не каждый может членом на рояле играть, тем более президент.
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Дайте ей, пожалуйста, рассолу.
Знающие люди говорили, что помогает суп хаш.
Квасу можно, "одиннароТ" употребляет.
Также активированный уголь.
Вообще, конечно, так пить Мендель нельзя, ассоциативные связи нарушаются.
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