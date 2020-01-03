 Український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, - речниця Зеленського Мендель

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в Фейсбуці з нагоди 7 місяців перебування на посаді.
"Серед досягнень минулого року вважаю перший профайл українського президента в The New Yorker і першу обкладинку Time з українським президентом. Хоча основна заслуга тут, звичайно, не пресслужби, а самого Володимира Зеленського. Поки український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, нам, українцям, варто очікувати ще більше приємних новин 2020.
Друзі, якісні комунікації змінюють і країну. Тому круто, коли ми з вами на стороні світла. На сьогодні для нас, комунікаційників, є важливі завдання. А саме: змінити імідж України на міжнародній арені, змінити його для нас, українців, пояснити, що в єдності наша сила і у нас, українців, чимало причин почуватися переможцями", написала вона.
Також Мендель запропонувала три правила якісних комунікацій: не посилати меседжі без контексту, ніколи не виправдовуватися і вкладати в комунікацію ідею.
Снять с проката мультфильм:"король вислюк" - это действительно нужно иметь влияние.
Улица ОСО:
«И до сих пор здесь (в Луганске. - РГ) есть аж три улицы Ленина, площадь Ленина, 12 Ленинских переулков. Никуда не исчезали улицы Карла Маркса, Ульянова, Крупской, Дзержинского, Калинина, Менжинского, Розы Люксембург, Пархоменко, Кирова, Свердлова, Якира, Революционная, Павлика Морозова и многие другие. Один из микрорайонов Луганская называется "поселок Косиора" (организатор Голодомора 1932-33 годов и массового антиукраинского террора. ) тупик Парижской коммуны, улицы Старых большевиков, Юных пионеров, Красного Профинтерна, МОПРа (Международная организация помощи борцам революции), Броненосца «Потемкин», 21-го МЮДа (Международный юношеский день).
Сохранилась в Луганске даже улица имени ОСО! Того самого Особого совещания при ОГПУ, НКВД и МГБ, которое массово во внесудебном порядке выносило приговоры о тюремном заключении, ссылке или смертной казни тысяч невинных людей!
нужно требовать !
Ибо: Дурь каждого должна быть видна не только в интернете, но и в куплете, и в газете, и даже сверху из космоса должно быть видно.
Я бы в креативе пошла еще дальше и сделала что-то вроде ситилайтов. А на них видео. Идешь себе по улице, а на тебя вдруг - херак! - и выпрыгивает зеленый кандидат, вращает глазами, жестикулирует и кричит про трухануть грушу и рукожопство, ой, рукопожатство гнидосным голосом.
Главное - сдержаться в этот момент и с криком «ЙБНВРТ!» не засандалить в борд каменюкой.
Зеленский в реальной жизни пытается играть Голобородька. Но "по уму, по образованности" выходит Голохвастов.
Олена Монова
Реванш про-российских сил идет по всем направлениям.....
https://www.obozrevatel.com/politics/v-mzs-likvidovuetsya-departament-protidii-zagrozam-z-boku-rosii.htm
В пятницу, 3 января, Пристайко задекларировал премию суммой 110,8 тысячи гривен. Он ее получил 27 декабря.
Так как министром он стал всего 4 месяца назад, выходит, что к своей зарплате он добавил по 27 тысяч каждый месяц.
https://antikor.com.ua/articles/350218-pristajko_pered_novym_godom_premiroval_sebja_na_110_000_griven
в мацкве *****
у нас Фуйло
два связанных фотона
ЗЕкоманда не просто удивила мой национальный вопрос, она меня шокировала
Может быть я просто не дружу с дураками ?
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neniu komento
无可奉告
kommentaari pole......
"международное признание"
ну и на каких идиотов расчитаны ети квартальные шютки?
а как же ету монику на обложку не кинуть?
как по мне Моника Левински и умнее была и симпатичнее етой - и то же была на обложке
я херею с етих зеленых - когда они ныряют крокорилы плачут...
.
Ya, ya, naturlich - падение на 7 - 8 % за несколько месяцев своего правления
видите ли загребают много и не делятся.
вот и не поделились металлурги..... с пенсионерами и бюджетниками, т.к. у самих баранка от бублика
ну, спасиб тебе, "влиятельнейший в мире" Г....н !
Сила і Вплив Президентів є похідною від сили Держави..
особливо від величини ВВП..між Перу і Норвегією...
Хоча..
у 1000 найвпливовіших він можливо попав..
рівень Пуерто-ріко.(
Из-за низкой платежеспособности населения украинская экономика также продемонстрировала антирекорд по проблемным кредитам. По данным отчета Национального банка по финансовой стабильности (PDF), по доле проблемных кредитов (non-performing loans, NPL) Украина обогнала Экваториальную Гвинею (28%, 2016 г.), Грецию (37%, 2016 г.), Нигерию (38%, 2010 г.) , Афганистан (50%, 2010 г.) и ряд других государств.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/95746
тянется шмаркля до "больших собак" пусть даже перед самой собой, но вот беда - не удьба...
клован, шо ОПе, ш в ж.пе - он всегда и везде клован и не более...
Список официальных титулов Ким Чен Ира
Солнце жизни
Солнце нации
Любимый и уважаемый Полководец
Мировой Вождь XXI века
Несравненный Руководитель
Предводитель XXI века
Яркое солнце XXI века
Великий человек, сошедший с небес
Яркое солнце чучхе
Неуязвимый всепобеждающий Полководец
Великий человек, склонный к практическим делам
Великий защитник
Высшее олицетворение революционной товарищеской дружбы
Его превосходительство
Великий Руководитель нашей партии и нашего народа
Залог объединения Родины
Солнце коммунистического будущего
****** копировать... простите там ещё с 10к есть, но как для старта думаю и этого пока хватит..
Там теж є круті "перли" ... І з молитвами ж іще ...
Сколько сотен тысяч в КНДР от голода в 90-е погибло.
Чем больше титулов - тем выше смертность населения.
"Впливова бубочка" перекрывает все перечисленные выше титулы тов. Кима
не воспринимайте белое и пушистое буквально
Блін, мусила перечитать, бо не могла повірити моїм таким виразним, глибоким і розумним очам. Думала, шо здалося.
Я вже писала: це плем*я (одновірці) оцим і відрізняється - дуже ******* себе хвалити і одне одного.
До речі, українцям можна було б повчитися, а то своїх в ложці води готові втопити, а перед чужими тупими і нікчемними вилупками вистеляються ...
А по суті "вихлопу" (я б й інакше сказала) цієї *** - неймовірно красномовне спростування виплеканого ж2ою міфу про них, таких страшно вумних ...
ох, видать вумнейшая тетка !
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
рік ЗЕльоной Кріси
Ей нужно помыть голову. Изнутри.......(с)
таких - РОНЯЮТ !
Помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече с активистами и блогерами в Офисе президента заявил, что Владимир Зеленский является одним из наиболее влиятельных мировых лидеров.
«Осознаете ли вы, что наш президент - один из лучших лидеров современного мира?» - заявил Андрей Ермак, отвечая на вопрос о том, как у Зеленского собираются добиться выведения российских войск с Донбасса.
21 сентября 2019 11:58
А ця неповноцінна тільки зараз кукурікнула, що =превраСЧаЄЦЦА= ...
Та він з вересня уже взагалі став НАЙВЕЛИЧНІШИМ, ви чого це тлю недооцінюєте, га ?
ЗЕбеня никак не вылупится в мировые лидеры
Без шуток: слабоумие - закономерный конец, так написано в советской Медицинской Энциклопедии.
Бесконтрольное употребление наркотиков усугубляет манию величия.
Потом наступает слабоумие (так пишет Медицинская Энциклопедия)
Следим за развитием болезни (наркомания - это болезнь).
Хотя на самом деле - злонамеренные PR-асы!
Иншааллах !
Знающие люди говорили, что помогает суп хаш.
Квасу можно, "одиннароТ" употребляет.
Также активированный уголь.
Вообще, конечно, так пить Мендель нельзя, ассоциативные связи нарушаются.