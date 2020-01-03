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Все про:ЦВК (856) кібербезпека (322) Діденко Олег (8)

 На кібербезпеку ЦВК у 2020-му виділять 10 млн грн

Для захисту інформаційного сервера Центральної виборчої комісії цього року виділять 10 млн гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава ЦВК Олег Діденко сказав в інтерв'ю виданню LB.

За словами Діденка, на кінець 2018-го і впродовж 2019 на підвищення рівня кіберзахисту інформаційних ресурсів ЦВК витрачено майже 30 млн грн.

"Крім того, для посилення захищеності автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" в 2019-му було витрачено понад 9,5 млн грн", - зазначив він.

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Наступного року для забезпечення кіберзахисту Реєстру витратять понад 7 млн ​​грн.

"Крім того, на 2020 рік на підвищення рівня кіберзахисту інформаційних ресурсів ЦВК заплановано близько 10 млн грн", - підсумував глава Центрвиборчкому.

Нагадаємо, що в листопаді хакери здійснили 11 кібератак на сайти президента і ЦВК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168303
 
 
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Щось дуже мало, у депутатів трохи пошкребти треба, як ніяк все-таки є загроза для України під час війни з загарбниками.
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Интересно увидеть обоснование этих затрат на 10 млн. бюджетных средств.
Я понимаю, что адмны конфеты не пьют и чего то переживаю за их здоровье. На кібербезпеку ЦВК у 2020-му виділять 10 млн грн - Цензор.НЕТ 3045
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Украине нужно создавать сильные кибер-войска ибо это мощнейшее оружие и финансирование на него должно быть во много раз больше!
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ОДИН МОСТ В 100 РАЗ ДОРОЖЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ !!!???
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