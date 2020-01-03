 США перекинуть додатково 3 тис. солдатів на Близький Схід, - CNN

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в американському Міністерстві оборони.

Зазначається, що на Близький Схід передислокують частину сил швидкого реагування 82-ї повітряно-десантної дивізії, а саме близько 3 тис. військовослужбовців.

Такий крок адміністрації США є відповіддю на ескалацію напруги в Близькосхідному регіоні після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

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Нагадаємо, 31 грудня та 1 січня протестувальники робили спроби увірватися на територію посольства США в Багдаді. Причиною став авіаудар американців по шиїтському угрупуванню "Катаїб Хізбалла". Напередодні американські військові провели серію "точних оборонних ударів" по базах іракського шиїтського угруповання "Катаїб Хізбалла" в Іраку і Сирії. Вони заявили про причетність угруповання, яке пов'язують з Іраном, до атаки на американську військову базу в Іраку 27 грудня, внаслідок якої загинув один американський цивільний підрядник, а кілька військовослужбовців США і працівників з Іраку зазнали поранень.

Президент США Дональд Трамп заявив, що за організацією заворушень і нападом на американське посольство в Багдаді стоїть Іран. До вечора 1 грудня обстановка в районі американського посольства нормалізувалася, протестувальники припинили свою акцію.

У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранськими силами "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.