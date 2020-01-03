EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  5220  185
Все про:Ірак (49) Іран (127) США (5882) Сулеймані (2)

 США перекинуть додатково 3 тис. солдатів на Близький Схід, - CNN

Сполучені Штати направлять додатковий контингент військ на Близький Схід після того, як вбивство 2 січня іранського генерала Касема Сулеймані призвело до зростання напруги в регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в американському Міністерстві оборони.

Зазначається, що на Близький Схід передислокують частину сил швидкого реагування 82-ї повітряно-десантної дивізії, а саме близько 3 тис. військовослужбовців.

Такий крок адміністрації США є відповіддю на ескалацію напруги в Близькосхідному регіоні після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Читайте також: Світ не може допустити ще однієї війни в Перській затоці, - генсек ООН

Нагадаємо, 31 грудня та 1 січня протестувальники робили спроби увірватися на територію посольства США в Багдаді. Причиною став авіаудар американців по шиїтському угрупуванню "Катаїб Хізбалла". Напередодні американські військові провели серію "точних оборонних ударів" по базах іракського шиїтського угруповання "Катаїб Хізбалла" в Іраку і Сирії. Вони заявили про причетність угруповання, яке пов'язують з Іраном, до атаки на американську військову базу в Іраку 27 грудня, внаслідок якої загинув один американський цивільний підрядник, а кілька військовослужбовців США і працівників з Іраку зазнали поранень.

Президент США Дональд Трамп заявив, що за організацією заворушень і нападом на американське посольство в Багдаді стоїть Іран. До вечора 1 грудня обстановка в районі американського посольства нормалізувалася, протестувальники припинили свою акцію.

У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранськими силами "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168301
 
   
 Топ коментарі
 
США перебросят дополнительно 3 тыс. солдатов США перекинуть додатково 3 тис. солдатів на Близький Схід, - CNN - Цензор.НЕТ 6273

Эй школота, тогда уж пиши не солдатов, а солдатей.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
америкосы рулили: афган, ирак 2 раза,Ливан,Вьетнам, Сомали и другие, украина 2004-2009, 2014-2019 (10 лет в сумме)
совок рулил: китай (1-ая экономика мира счас)
сша в афгане по времени то больше уже рулят чем ссср. счас там наверное все в золоте да?
 показати весь коментар
 
Це про путенських "соколов"? так вони в основному трощать школи і лікарні незалежних країн.
 показати весь коментар
 
А вообще, 3000 солдат, это мизер, тем более в чужеродной среде. НО, улей разбужен. Там уже бежать надо, а не войска подтягивать. ИМХО.
 показати весь коментар
 
Падальщик...одно из самьіх жестоких и немотивированно агрессивньіх животньіх. Наименьший мозг по отношению к массе тела. Сосет лапу.
 показати весь коментар
 
"Наименьший мозг по отношению к массе тела." мама врать научила?
у бегемота и опоссума соотношение в 4 раза меньше.
у медведя сравнимо с кошкой.
 показати весь коментар
 
подтянется флот США и будет расстрел по целям , как в тире .Там и наземная операция не нужна .развалить все и пусть бородатые собирают все в кучу .
 показати весь коментар
 
 
А почему США, КНДР не распетрушили? А почему США своих 10 моряков не освободили, а тупо выкуп Ирану оплатили, и извинились ( ссылка) Они плакали.
 показати весь коментар
 
Кадырку! ты разве не знаешь,что *****-жена Кадырки
 показати весь коментар
 
КНДР не угрожает Израилю , нет региональной угрозы , плюс КНДР полностью под Китаем , а Китай наибольший торговый партнер США .Заплатить( за моряков ) дешевле ,чем отбивать , там более ФРС нарисует долларов столько. сколько надо . все просто .То что плакали , так все плачут , когда тяжко и страшно . это нормально . Вон русские сдались в кол-ве 2 млн человек в 1 месяц 2 мир -войны . от страху и безнадеги .
 показати весь коментар
 
 
моряки были при обаме , любителе лизать задницы . северная корея не представляет реальной опасности . ким китайская марионетка которую использовали в торговой войне с США . персы обнаглели , поэтому получили оплеуху .

...
 показати весь коментар
 
 
Входит...и вьіходит😂 Тромб -крайне последовательньій политик. Как и бизнесмен . Разориться на посту преза сверхдержавьі-єто вам не щи лаптем хлябать.
Заметьте, помойная лахта четко появляется на темах про нелохту, пороха и теперь вот про Иран.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Перед вьетнамской войной все считали, что у американцев подавляющее техническое и тактическое преимущество... Может, так оно и было.... Только через пару лет они ели ноги оттуда унесли и похоронили 50000.... Так что....
 показати весь коментар
 
ага..расейские ихтамнеты там славно по щам получили..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
школота, ты уроки делай..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сменю.. А ты уроки сделал или сейчас каникулы ?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Заметно.. Незачем тебе учиться. Учеба испортить может.
 показати весь коментар
 
главное..что ты ученый..и имя у тебя академическое..
 показати весь коментар
 
Ихтамнетов погибло от 7 до 16ти человек за всё время войны, т.к. кроме зентчиков они в боевых действиях напрямую не участвовали.
И правда, иди делай уроки.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
И тогда это были "две разные армии"....)))))))))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
кацапе, пшол Nach Osten. Совок здох, здохни й ти. СПАМ.
 показати весь коментар
 
 
Они легко оттудова вышли закопав 2 млн вьетнамцев . Итого 2 млн разделите на 50 тыщ . 1 к 40 . теперь вьетнамцы души не чают от амеров и живут по модели США . Амеры там победили в итоге .
 показати весь коментар
 
Совки угробили миллион афганцев, потеряв 15 тыс. При этом оккупировали весь Афганистан. Они получается круче американцев?
 показати весь коментар
 
че они окупировали..боялись посцать сходить за угол..
 показати весь коментар
 
Это и есть оккупация, а когда не боятся - аннексия или что-то вроде этого.
 показати весь коментар
 
не было оккупации..так как контроля над всей страной не было..была бесконечная война..
======
Немецкие войска 10 мая 1940 года начали наступление на Францию, объявившую войну Германии ещё 3 сентября 1939 года, в связи с нападением последней на Польшу. В результате стремительного наступления немецких войск, использующих тактику молниеносной войны - блицкрига, союзнические войска были наголову разгромлены, и 22 июня Франция вынуждена была подписать перемирие. К этому времени бо́льшая часть её территории была оккупирована, а от армии практически ничего не осталось.
 показати весь коментар
 
Информации по убитым совкам реальной нет , эту цифру раз озвучили(совпропаганда ) и ее подхватили . военспецы типа Гольца и Фельгенгаруэра сказали .что не меньше 50000.
 показати весь коментар
 
50 тыс. явно завышено. Совпропаганда говорила о 10 тыс., при Горбачёве насчитали 15 тыс.
 показати весь коментар
 
drugaja vojna togda byla.Teper novyje texnologiji vsio resajet,a tut javnoje premucestvo u amerikancev.Razdolbyt jesli zaxocet vsiu armiju Irana,kak i Irakskuju svojio vremia.Amerikansam oni ne soperniki kak i nikto v mire
 показати весь коментар
 
любитель русскага языка, может ты заблудился? тебе на форум правописания США перекинуть додатково 3 тис. солдатів на Близький Схід, - CNN - Цензор.НЕТ 3789
 показати весь коментар
 
после убийства иранского генерала КасемаСулеймани.Источник: https://censor.net.ua/n3168301

Это срусь.сру пишет или цензор? Ликвидирован один из главарей международной террористической организации.
 показати весь коментар
 
 
я уже на такие ляпы не обращаю внимания
 показати весь коментар
 
 
га год
Трамп-выводит войска
оставляя базы мацкалям
Теперь опять вводит войска
Создадут базы-выведут войска
Базы передадут мацкалям
 показати весь коментар
 
 
Якщо коротко, то так:
Трамп вводить, Трамп виводить, вводить, виводить, вводить, виводить...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ВС Ирана выдвинули ультиматум США с требованием вывести свои войска со всего Ближнего Востока под угрозой жизни американских военных.
 показати весь коментар
 
Пшло у спам, ушльопок з бензоколонки. Головне - що твоїх кацапських "братьєв" з ЧВК Вагнера переб'ють як курей перед перед Песахом чи Рош-а-Шана.
 показати весь коментар
 
 
Иран может задвинуть свой ультиматум себе в жо..у.

/.
 показати весь коментар
 
 
А вот здесь мне стало интересно. Иран хочет повторить судьбу Ирака?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Думается, после ультиматума иранцев кацапский бюджет пополнится несколькими десятками млрд долларов!!!!!
 показати весь коментар
 
Поспамте його хоч протягом години. Я пішов спати. Добраніч!
 показати весь коментар
 
 
ну от, дивний Дональд, навіщо було кидати союзників курдів, задля Ердогана, і виводити 3 тис. контингенту (привіт від генерала Метіса), щоб зараз вводити 3тис. (а курди ще союзники чи вже ні...) І як себе почуває мр. Болтон... певно не надто радий, бо сталося те що і мало статися. це якісь кацапські гірки.
 показати весь коментар
 
Курды не союзники , говно . Единственный союзник Американцев - Израиль . Остальные мусор . В интересах Израиля раздолбать Иран .

...
 показати весь коментар
 
 
не можу з вами погодитись, бо військові таки вважали курдів добрими союзниками. І зрада (будемо відвертими) принесла за собою великі потрясіння в пентагоні.
 показати весь коментар
 
Дело в том что курды были костью в горле Турции где расположена американская военная база с ядерным оружием . Если продолжать поддерживать курдов , то пришлось бы закрыть базу . Тем более турки союзники по нато хотя и не очень надежные но союзники ,а курды ни пришей кобыле хвост . Я не знаю какие у вас связи в Пентагоне , но допускаю что и там есть идиоты которым тактическая поддержка в Сирии важнее стратегического партнерства . Пентагон не хочет переносить военную базу из Германии в Польшу где дешевле и местное население более лояльно к американцам . Ленивым чиновникам хорошо в Германии , поэтому считают Польшу непригодной для базы . Как же их семьям переезжать куда-то .
 показати весь коментар
 
"солдатОВ" это что за суржик??? вы кого там набрали ? СОЛДАТ...правильно!!!!
 показати весь коментар
 
 
.
Российскую военную авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотные летательные аппараты.
Инцидент произошел после ударов израильской авиацией по целям в пригороде Дамаска.

Отмечается, что есть свидетельства наводки на цели американскими военными. Издание пишет, что нападавшие не могли управлять беспилотниками из-за значительной удаленности сирийской и российской военных авиабаз от фронта, а за несколько часов до нападения в районе сирийской границы был замечен американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135. Он мог передавать информацию о местоположении российского и сирийского военных объектов. . . ......................................................................................... Сирийсский котел для касапсских ФАШИСТОВ и ПРЕДАТЕЛЕЙ ! = https://uploads.disquscdn.com/images/1be3a3c3710eeb97c157f9a4b804d42cb68caab5d0da9a2a032e48ff9802cfcb.jpg !!!. https://uploads.disquscdn.com/images/88b4a440ef7047691effe1c1766441fa12148deb8ff1293f048eb12c653ab92c.jpg ... https://uploads.disquscdn.com/images/2f3e8e9b3b4256fb08c5f66f7f9ee2a9174a88e6102f89705cf6f8409b7a67e5.jpg... https://uploads.disquscdn.com/images/1d31aea05b077937a493fba02a3ed1c380403690fea24bd956898175d4858946.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/877736209762a4dc183be4fca37280e95f2d32a7b7e3e0086372e31f8eb44df3.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6738bc088b9f280cd746f43d5e2a71215eeece556c47850319c988ec6e384615.jpg .
.
.
.
.
 показати весь коментар
 
 
кто пишет эти заголовки - какой там ещё солдатов ))))))))))))))))) США перекинуть додатково 3 тис. солдатів на Близький Схід, - CNN - Цензор.НЕТ 3264 США перекинуть додатково 3 тис. солдатів на Близький Схід, - CNN - Цензор.НЕТ 3264
 показати весь коментар
 
НЕОБХОДИМО СИЛЬНО НАГНУТЬ ИРАН ЧТОБЫ ПОТОМ ЗАНЯТЬСЯ КИТАЕМ И РОССИЕЙ !)
 показати весь коментар
 
Иран мощное государство! Оно развитое и там и нефть и газ и население 80 миллионов и территория по размеру 17 в мире и она среди всех стран этого региона 4 по развитости. Эта война не выгодна Украине! Цены на нефть пойдут вверх и РФ с Путиным выиграют от этого! Херовая херня короче начинается! Этот генерал там 2 по важности чел и они за него будут мстить и Трамп показательно так еще убил его, что это казус белли. Лучше бы все замялось, но этого не случиться по ходу и будет война возможно. Что за планы тайные и что на самом деле к чему непонятно пока, хотя предполагать варианты есть, что из за газа и нефти движ, а может еще что. Но для нас выгодно, чтобы все утихло!
 показати весь коментар
 
ой блин что там эти 3 тыщи могут изменить??? щас под прицелом все 30 баз и весь галф афган ливия ирак сирия... ну и до израиля точно руки дотянутся ...ни помпео ни пентагон никаких пока доказательных деталей не дали про планируемую атаку сулемани - снн костерят трампа оч жестко ... все тут ждут ревенж даже из италии евакуируют
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору