 Рада може розглянути законопроєкт про ринок землі 14 січня, - радник прем'єра Мушак

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак у Фейсбуці.
"Розблоковано розгляд земельного закону 2178-10 у парламенті. За Регламентом текст до другого читання має бути надано за 10 днів до дати розгляду. Щойно порівняльна таблиця з'явилася на порталі ВР. Відповідно в перший пленарний день 14 січня парламент вже може проголосувати за земреформи" , - написав він.
Мушак також прокоментував, що до 6 сторінок законопроєкту було подано 4018 поправок на 2528 сторінках, зокрема понад 2000 із них стосуються референдуму.
Нагадаємо, Верховна Рада України від 13 листопада 2019 прийняла в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.
20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 роки для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.
***** под руководством официального коррупционера Сцытника, завело дело по прорыву Трубы. Й...баный сюр!
Тим більше досвід селянських війн в Україні(війна за землю) один з самих кривавих в Європі.
Ми на-жаль дійсно історично рухаємось поколу.
Вчера в 10:14 ·
Зеленскому очень хотелось позвонить Путину на Новый год по одной простой причине: это был звонок "настоящему" президенту от человека, который себя настоящим президентом вряд ли считает. И вовсе не потому, что в его восприятии этому мешает долгая карьера телевизионного комика. Зеленский - и судя по его новогоднему обращению, в котором была сделана очередная попытка нивелирования украинских государственных ценностей, и судя по его собственным интервью и по интервью его отца, которые точно передают атмосферу, в которой воспитывался будущий украинский президент, - вряд ли считает настоящим государством Украину. А разве может быть у ненастоящего государства настоящий президент? Да никогда в жизни!
А підприємства працюють - а збиткові закрились ...
Більше питань не маю, ізийди кацапе, Христом Богом прошу.
Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.
10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.
У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.
Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.
Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.
Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.
но вместе с экономикой страны и благосостоянием всех граждан, а особенно тех кто производит товары и услуги и для того что бы не скупали Землю коррупционеры по 10 ты
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Каждый, кто проголосует за продажу земли во время войны, перенесет ответственность за гибель десятков тысяч людей в 2013-2020 годах на свои Судьбы и Судьбы своих близких и детей.
Хотите преждевременно похоронить своего ребенка - голосуйте за продажу земли.
о каких 10 тыс. Га идет речь? Они сумасшедшие?? Это как раз повод номер 1 поднимать Майдан и не дать этим уродам это сделать. Иначе нам- хана. Если зеленский пойдет на это - будет просто проклят.