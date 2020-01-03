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 Політика України
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 Рада може розглянути законопроєкт про ринок землі 14 січня, - радник прем'єра Мушак

Верховна Рада може розглянути законопроєкт про обіг земель сільськогосподарського призначення вже на першому в новому році пленарному засіданні, яке відбудеться 14 січня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак у Фейсбуці.

"Розблоковано розгляд земельного закону 2178-10 у парламенті. За Регламентом текст до другого читання має бути надано за 10 днів до дати розгляду. Щойно порівняльна таблиця з'явилася на порталі ВР. Відповідно в перший пленарний день 14 січня парламент вже може проголосувати за земреформи" , - написав він.

Мушак також прокоментував, що до 6 сторінок законопроєкту було подано 4018 поправок на 2528 сторінках, зокрема понад 2000 із них стосуються референдуму.

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Рада може розглянути законопроєкт про ринок землі 14 січня, - радник премєра Мушак 01

Нагадаємо, Верховна Рада України від 13 листопада 2019 прийняла в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 роки для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168299
 
 
 Топ коментарі
 
10 тыс гектар в одни руки = смерть села

Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.

10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.

У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.

Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.

Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.

Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.
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Землю продают только дебилы..... Без разницы какие - Зе или По.....
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 2 ч.2 часа назад



***** под руководством официального коррупционера Сцытника, завело дело по прорыву Трубы. Й...баный сюр!
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Эти зеленые все никак не уймутся. Видно олигархи наседают насчет земли. Им пох что война, что земля может просто отдаваться в аренду как в цивилизованных государствах, им надо распродать побыстрее нашим и чужим олигархам и оставить украинцев без земли и без продуктов. Представляю сколько Зеле отвалит Коломойский за распродажу земли...
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А СКОЛЬКО ТЕБЕ ОТВАЛИЛ СОЕВЫЙ БОРОВ? И В КАКОМ ВИДЕ, В ЖИДКОМ ?
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Якщо ми будуєм ринкову економіку , а не совок - ринок землі повинен бути !
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Ну так треба брати за приклад досвід і регулювання країн з розвинутим сільським господарством таких як Нідерланди чи Франція, а не з Африки чи Південної Америки з латифундріями а-ля неофеодалізм і як наслідок з жакеріями в придачу.

Тим більше досвід селянських війн в Україні(війна за землю) один з самих кривавих в Європі.
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угу - "унікальний" досвід селянських війн в Україні - чомусь вони завжди закінчувались ще більшим закріпаченням
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селянська війна це не створення чи вдосколання, це знищення існуючих порядків і хаос, часто відкидання країни далеко назад, після чого новим елітам або частині старих еліт, хто вижив вдається створити щось краще, або новий цикл.
Ми на-жаль дійсно історично рухаємось поколу.
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Та чего так скромничать, надо было сразу 10 милл.Га Гос.Земли в одни руки, тоже рынок или как, или все же нахлебалово.
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Тот, кто может купить 10 тыс.Га Земли на одно рыло, тот может купить и 100 тыс к примеру на своих родственников -сироток, а их в Раде только у Слуг 250 штук.
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Виталий Портников
Вчера в 10:14 ·

Зеленскому очень хотелось позвонить Путину на Новый год по одной простой причине: это был звонок "настоящему" президенту от человека, который себя настоящим президентом вряд ли считает. И вовсе не потому, что в его восприятии этому мешает долгая карьера телевизионного комика. Зеленский - и судя по его новогоднему обращению, в котором была сделана очередная попытка нивелирования украинских государственных ценностей, и судя по его собственным интервью и по интервью его отца, которые точно передают атмосферу, в которой воспитывался будущий украинский президент, - вряд ли считает настоящим государством Украину. А разве может быть у ненастоящего государства настоящий президент? Да никогда в жизни!
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Земля должна принадлежать народу..... А вот должен ли народ принадлежать земле - большой вопрос.... Здесь необходимо мнение Виталика!
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Мне интересно, после принятия рынка земли, что будет с паями. В основном села за счет паев сейчас выживают.
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А ти не розумієш, що паї продадуть за копійки?
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Что будет, то будет. Если мы движемся в Европу, то рынок земли нужен.
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ми "движемся" о жопу ...причому навіть не "движемся" а летимо з прискоренням ...чому у европі немає монсант...чому у европі сільське господарство дотаційне ...не кажучи вже про землеохоронне і антимонопольне (у земельному питанні) законодавство ...ми в "аргентину" "движемся" де "уряд" продав сільгоспземлю" а тепер люди з голоду мруть
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вы зебил, простите??? "Что будет, то будет". А что будет с землями донбаса, где 200 тыс. украинцев получили кацапские паспорта??? кто там купит землю? надо быть дауном, чтобы не понимать, что это конец Украине.
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Тебя дурака трудно понять. То ты критикуешь движение в Европу, реформы, то вроде как ЗА.
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А ты не продавай за копийки и будет тебе счастье.
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Справа не в мені, а в людях, яких ви доведете до жебрацтва.
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Ваучери та акції підприємств вже продавали за літру воткі. І де тепер ті підприємства? Порізали на металобрух, а лохи залишились без роботи.
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так нащо ж ти продавав свої ваучери за літру воткі ...хто ж тобі винен ? ..))
А підприємства працюють - а збиткові закрились ...
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Земля зараз дешево коштує, то росія зможе недорого купити землю. У такому випадку багато українців їм непотрібно. Тому скоро будете жувати свій вибір, зебіли.
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А ти, що будеш робити, стояти осторонь і посміхатись? Так можуть робити тільки 8%-ні дебіли. Загроза для України, це ви порохоботи.
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Я не стояв осторонь і завжди говорив, що ви крадії, але вся відповіщальність на вас - зебілах. Тому ви будете відповідати.
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"Відповіщальність"?
Більше питань не маю, ізийди кацапе, Христом Богом прошу.
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Помилився і не побачив, тому сам туди ізийди, кацапе.
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Ти нульовка по суті, тому зроби так, щоб тебе шукали.
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Ты сученок привёл к власти дебила, так и пожинай его плоды руководства, лично я и мои родственники за таких как ты дебилов и гроша ломанного не дадут
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Во горит . А говорили в феврале.Видать сроки подгоняют.Сорос давит.
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10 тыс гектар в одни руки = смерть села

Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.

10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.

У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.

Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.

Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.

Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.
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10 тыс. гектар это в 20-50 раз больше чем в европах. Это Бразилия и Аргентина.
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Как ты прекратишь если у Вас дебилы избиратели, которые избрали себе подобного слугу уродов
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Со всем с Вами согласен особенно , что в одни руки не допустимо влалеть 50-100, например в Нидерландах на 1, 8 милл Га земли по цене 70 тыс евро за 1Га приходится 55 тыс.фермеров по 33 Га на 1 угодие,зато в 2002 году их было 110 тыс по 16, 5Га и цена 25 тыс, цена выросла за счет спроса из за увеличения добавочной стоимости с 1 га до 6 тыс и прибыли,Валового продукта до 13 тыс и все указано на Сайте Евростата, От сюда Вывод, что Земля это актив и цена на его растет постепенно по мере повышения производительности за счет технологий и удешевления денег % ставки втом числе и кредитной по формуле предполагаемая прибыль к примеру 1 тыс.$ с Га ×100%:на% ставку пусть 5%- первоначальный страховочный платеж , как на квартиру 25-30%, то получим расчетную стоимость 1Га Земли 20 тыс -25% первый взнос=15 тыс, от сюда вывод, что цена растет от спроса по мере увеличения прибыли и бабушки-рантье в Голландии тоже были, они просто продали свои паи, но не за 1тыс , а скажем в Украине за 12, потому, как они законные владельцы и останутся не нищими, как предагается по Закону,Слугами, а это главная задача государства-благосостояние населения пусть даже таки способом, как "рантье",но эти бабушки за эту Землю и их предки уже заплатили, так, что рынок должен быть, нужно, что что бы он рос , но для этого надо, чтобы росла производительность, которая зависит от технологий, а самое главное от коррупции, когда власть себе возмещает НДС
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Имелось ввиду, что расчетная цена Земли зависит от прибыли зависящей от технологий, а в Европе она выше, но технологии можно преобрести,но если в стране коррупция то фемеру тяжело конкурировать, когда Власть себе берет НДС заработаный фермером потому и спешит Зеленский купить Землю за копейки, а рынок тоже желательно, чтобы рос хотя
но вместе с экономикой страны и благосостоянием всех граждан, а особенно тех кто производит товары и услуги и для того что бы не скупали Землю коррупционеры по 10 ты
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а повіситися всі разом ваша зрада не може ...злодюги кончені ?
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Землю продают только дебилы..... Без разницы какие - Зе или По.....
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вони готові скупити землю хоч по сотці ...просто це займе більше часу ніж планувалося ...головне розпочати ...і будуть вам приватизаційні сертифікати -2 ...голожопі
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Шо бешеные собаки. За этим законом не просто спекулятивные интересы, а явно большее.
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Изменение целевого назначения и банкротство среднего фермера.
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згадайте історію ...ціна 10гривень (пляшка горілки) ...
Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли 14 января, - советник премьера Мушак - Цензор.НЕТ 7800

...
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Бубочка з самокатом за півроку диромаху таку у бюджеті наробили, що терміново тре розпродати щось, тим паче й бєнє тре гроші віддати, а МВФ вже фіг чого даасть...
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знову гімно зеленожопе закопошилося ...
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Ради продажи земли война и затевалось.
Каждый, кто проголосует за продажу земли во время войны, перенесет ответственность за гибель десятков тысяч людей в 2013-2020 годах на свои Судьбы и Судьбы своих близких и детей.
Хотите преждевременно похоронить своего ребенка - голосуйте за продажу земли.
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Надо быстрее дурных лохов 73% обобрать, покуда они каналы Г+Г смотрят и рейтинг у слуг урода не упал ниже плинтуса, а то будет поздно.
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Длительный просмотр канала 1+1 приводит к возникновению страшных болезней.
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І при цьому ти лайкаєш СН і їх прихвостням.
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37річний нелох ...підаріанець...торгаш українською ЗЕМЛЕЮ ...Олексій Мушак є двоюрідним братом власника одного з найбільших агрохолдингів країни «Кернел» - Андрія Веревського...
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Подавление среднего класса налогами и олигархами - это иудоглобализация. Азарова убежали, но дело его живет.
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Это просто какоето ЖО! Как можно распродавать то, что принадлежит НАРОДУ, без публичного согласия на то ВСЕГО НАРОДА, т.е. референдума? Бред зеленый! Через некоторое время НАРОД все отберет(решение КСУ!!!).
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Цікаво виходить... У нас забрали заводи, фабрики, комбінати - ми мовчали. Тепер маємо знищену промисловість. Розграбували колгоспи і залишили фермерам непотріб, та вбиту і розукомплектовану технику - ми мовчали. Тепер купляємо овочі в Африці, а м"ясо - в Аргентині. У нас забрали облгази, водоканали, обленерго, теплокомуненерго - ми мовчали. Тепер маємо захмарні тарифи. У нас забрали бібліотеки, будинки культури, стадіони, басейни - ми мовчали. Тепер маємо молодь, яка не хоче жити в Україні. Хлопці воюють на Сході, захищають цю землю, а, за їх спинами, іде торг- земля задешево, 10 000 га. Що тут можна сказати? Народ, який міняє дупи на троні, але не хоче змести систему олігархату і боротись за своє життя, зникне. На його місце прийдуть інші народи. Так було, є і буде.
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Как они за несколько дней смогли рассмотреть 4000 поправок?
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я просто поверить не могу, что эти уроды это сделают! Кто-то может мне сказать, что будет с донбасятами, которые уже 200 тыс. получили кацапские паспорта и продолжают это делать?? кто будут эти люди, которые будут скупать укр. земли? Украинцы или русские? Где закон о 2ом гражданстве??

о каких 10 тыс. Га идет речь? Они сумасшедшие?? Это как раз повод номер 1 поднимать Майдан и не дать этим уродам это сделать. Иначе нам- хана. Если зеленский пойдет на это - будет просто проклят.
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Это могут сделать не только кацапы. Выкупить земли, изменить целевое назначение и застроить поселениями - и получи палестину-2.
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Какая разница, кто владеет землей, мелкий фермер или крупный олигарх. Главное, что это украинская земля, которую оставили для нас наши предки! Слава Украине!
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комиссия нашла всего 1,1млн га гос земель из 10 млн. . 9 млн га уже с..издили. закон принимают что бы узаконить с...изденное. извините, каламбарчик получился. хотя чего извенятся. мы же в квартале 95 живем
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гиииии!Ё у запэдрота отберут 100 000 га земли!!!! вот смеяться будем!
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