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Все про:Дудка Володимир (26) Бессарабов (13)

 Бессарабова етапували в СІЗО Ставропольського краю РФ, у Дудки погіршилося здоров'я

Севастопольця Олексія Бессарабова, засудженого в окупованому Криму у "справі українських диверсантів" етапували в колонію Ставропольського краю Росії.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група, інформує Цензор.НЕТ.

Засудженого в Криму у "справі українських диверсантів" Олексія Бессарабова доставили в колонію №1 Ставропольського краю (РФ), де він відбуватиме незаконне покарання", - йдеться в повідомленні.

Правозахисники зазначають також, що ще один засуджений у цій справі Володимир Дудка швидше за все етапований у колонію №11 Ставропольського краю

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За словами сина Дудки Іллі Кавернікова, його батько тиждень тому перебував на етапі в СІЗО міста П'ятигорська, куди він був доставлений зі слідчого ізолятора Мінеральних Вод. Ще раніше він якийсь час перебував у СІЗО Арваміра.

Ілля також повідомив Кримській правозахисній групі, що за час етапу у його батька значно погіршився стан здоров'я.

"У нього підвищився тиск - 100 на 170. Загострилися через холод і постійні переміщення у вагонзаках і автозаках хронічні хвороби, які проявилися після арешту. На етапі до П'ятигорська батько разом з іншими ув'язненими понад три години мерз в автозаку, потім ще шість годин його тримали "в карантині", де теж холодно, чекали, поки їх розподілять по камерах. А при його захворюваннях холод протипоказаний. Коли розподілили по камерах, довгий час не видавали постільну білизну. У СІЗО П'ятигорська він пробув три тижні загалом", - розповів син Дудки.

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Він також пояснив, що поки не знає, чи прибув його батько в одну з колоній Ставропольського краю.

Нагадаємо, у квітні 2019 року "Севастопольський міський суд" засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в'язниці. Суд також призначив кожному штраф: Дудці - в розмірі 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а Бессарабову - в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту та залишив у силі вироки Дудці і Бессарабову.

Як заявляла Кримська правозахисна група, так звана "справа українських диверсантів" є політично вмотивованим кримінальним переслідуванням. У цій справі використовувалися неприпустимі докази, а затримані в Криму українці у справі "українських диверсантів" позбавлені волі за політичними мотивами з порушенням фундаментальних прав і свобод і є політичними в'язнями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168298
 
 
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А цих героїв Зєлєпут не вимагав У Ху-йла обміняти разом з 12 нашими вояками?
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Невже Ху-йло був згоден в обмін на своїх терористів лише на таксистів? "Диверсантів "на терористів він не міняє?.
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Жодного кримця чи кримчанина не поміняли, а про таксистів зебіли говорять: вони теж люди🙄
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Не факт. Знову таксисти, туристи, заробітчани, але на воду
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Чи не свідома це поведінка зелених? Ігнорувати кримців, корінне населення півострова, змушуючи їх до визнання і співпраці з окупантами?
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Якщо звільнити, пороховата скаже що Зєлєнский продав Україну. Якщо не звільнити, пороховата скаже що Зєлєнский продав Україну. Треба робити як Порошенко - забити болт на полонених і платити порохоботам, щоб вони на цензорі волали про перемогу))
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Короче хочешь хату в Киеве,Феофанию и т.д,бросай таксовать и мандуй в крым
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