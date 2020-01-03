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 Політика України, Суспільство
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Все про:голосування (335) ЦВК (856) Діденко Олег (8)

 Україна ще не готова до введення інтернет-голосування, - глава ЦВК Діденко

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив, що в Україні поки рано вводити інтернет-голосування, але доцільні онлайн-сервіси на виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Лівому берегу.

"Треба розмежовувати інтернет-голосування з голосуванням з використанням електронних технологій. Якщо говорити саме про інтернет-голосуваннях, на мою суб'єктивну думку, станом на зараз передчасно говорити про введення його в Україні. Все-таки у нас поки недостатньо підготовлена ​​технічна база, і, мабуть, рівень розвитку суспільства ще недостатній, щоб вводити голосування в інтернеті", - зазначив він.

При цьому Діденко додав, що не розуміє, як під час інтернет-голосування забезпечити принцип таємності голосування, щоб виборець нікому не демонстрував свій вибір.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168297
 
 
 Топ коментарі
 
радует, шо ребята знаю к чему готова, а к чему нет, от просто знают и все.
да - Трускавец ето компетентность, я вам скажу....
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Чем дольше зеленые у руля, тем, по их мнению, Украина все меньше готова к новому голосованию)))
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Країна у смартфрні усьо..? Украина еще не готова к введению интернет-голосования, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 9039
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это вы продажные морды не готовы... а люди давно готовы!
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хер вам. Будете фальсифікувати як раніше - вручну
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особливо пенсіонери з с. Підзадупинськ, яким 20 січня телевізор вимкнуть Україна ще не готова до введення інтернет-голосування, - глава ЦВК Діденко - Цензор.НЕТ 6826
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...уровень развития общества еще недостаточен...Не в бровь, а в глаз!
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Трошки нетак Украина еще не готова к введению интернет-голосования, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 4295 Є-ануті непроголосують!!! Кодляки підріжуться Украина еще не готова к введению интернет-голосования, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 4295
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Яке інтернет голосування, у 30% немає грошей сплатити за мобільний телефон, а 10% його взагалі не мають.
Пенсіонери отримують по 2000 грн. = 80 долларів.
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Чем дольше зеленые у руля, тем, по их мнению, Украина все меньше готова к новому голосованию)))
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а чего это?
оплачивать коммуналку - готово
покупки делать - готово
лечиться - готово
учиться - готово
документы - готово
пенсия и трудовая - готово
а вот выбирать - нет?
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Й все по найвищим тарифам,крім платні й пенсії Украина еще не готова к введению интернет-голосования, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 718 Украина еще не готова к введению интернет-голосования, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 6340
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Так у Зелемойского была "программа" под названием - "У меня есть мечта" и зелекторат тоже намечтался...
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Украина еще не готова к введению интернет-голосования, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 743

Да ну нах)
Порохоботы победят на любых выборах тогда Украина еще не готова к введению интернет-голосования, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 1301
С разницей в 146% Украина еще не готова к введению интернет-голосования, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 743
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Це ж чому? Навичкі та знання всі отримували однакові... Чому саме "порохоботи", а не "зажопники" чи "юляботи", чи ще хтось? А може у вас є якась інформація, на підставі якої ви робите такі висновки? Поділіться, якщо не важко
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Потому что!
Порохоботы...
Соево-мокшанские упыри...
Ольгинские...
И простые свидетели соевой секты...

Слишком большая корпорация... на полях интернета!
Остальные далеко от них отстали...
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А ти ополчєнєц чи просто зельоний партизан-одіночка?
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Не на часі ще буде років 30 як і продаж землі.Бо землю комуняки ще не всю вкралиа вибори не зможуть фальсіфікувати.
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радует, шо ребята знаю к чему готова, а к чему нет, от просто знают и все.
да - Трускавец ето компетентность, я вам скажу....
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ага, бабок и дедов в смарфон засунуть может , а голосовать не может ? Украина еще не готова к введению интернет-голосования, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 4717
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Так-же Украина еще не готова к миру на бамбаси, зарплатам по 4000 долларов, низким тарифам, нормальным дорогам и тд и тп. Зедебилы одним словом, потому и не готовы.
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зекоманда правильно сказала своим лохам выборцам, они поняли что дебилы проголосовали за зедерьмо и дать им еще раз проголосовать это преступление, выберут еще такое же чмо клоуна.
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Поясніть відмінність між "інтернет-голосуванням" та голосуванням "за допомогую електронних технологій"... Чи вони розглядають голосування по радіомережі? Чи може по антенному кабелю від телевізора? Чи набором номера по телефону? Чим всі ці можливості відрізняються від тирнету? Не кажіть мені про голосування через мобільний, на якому встановлена спеціальна програма, бо з'єднання буде всеодно через глобальну мережу або через мережу провайдера, де є і кулхацкери, і боти, і все інше, що є в тирнеті... Чим це відрізняється від "інтернет-голосування"?
Здається це ще один "пук" в калюжу щоб налякати їжачка
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Можна голосувати СМС. Кожному кандидату присвоїти свій номер.
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Путь имеющие смартфоны и компьютеры-голосуют по интернету,а все остальные пусть проголосуют вручную.В чем проблема?
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Ніяких референдумів й виборів Зелупові Навічно!!! Украина еще не готова к введению интернет-голосования, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 1600
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"уровень развития общества еще недостаточен" - зедебилы, камень в ваш огород
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Во зекловуны дают! Пришли хер знает окуда, в кустах сидели, тепереча после года работы выяснили шо интернет в Украине не везде есть.
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С такими отстойными новостями, как на цензоре последних полгода - что говорить, если достойных новостей в стране нет? Что читать газету, если все страницы - белые.
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