 Україна ще не готова до введення інтернет-голосування, - глава ЦВК Діденко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Лівому берегу.

"Треба розмежовувати інтернет-голосування з голосуванням з використанням електронних технологій. Якщо говорити саме про інтернет-голосуваннях, на мою суб'єктивну думку, станом на зараз передчасно говорити про введення його в Україні. Все-таки у нас поки недостатньо підготовлена ​​технічна база, і, мабуть, рівень розвитку суспільства ще недостатній, щоб вводити голосування в інтернеті", - зазначив він.

При цьому Діденко додав, що не розуміє, як під час інтернет-голосування забезпечити принцип таємності голосування, щоб виборець нікому не демонстрував свій вибір.

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