 Україна ще не готова до введення інтернет-голосування, - глава ЦВК Діденко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Лівому берегу.
"Треба розмежовувати інтернет-голосування з голосуванням з використанням електронних технологій. Якщо говорити саме про інтернет-голосуваннях, на мою суб'єктивну думку, станом на зараз передчасно говорити про введення його в Україні. Все-таки у нас поки недостатньо підготовлена технічна база, і, мабуть, рівень розвитку суспільства ще недостатній, щоб вводити голосування в інтернеті", - зазначив він.
При цьому Діденко додав, що не розуміє, як під час інтернет-голосування забезпечити принцип таємності голосування, щоб виборець нікому не демонстрував свій вибір.
Пенсіонери отримують по 2000 грн. = 80 долларів.
оплачивать коммуналку - готово
покупки делать - готово
лечиться - готово
учиться - готово
документы - готово
пенсия и трудовая - готово
а вот выбирать - нет?
Да ну нах)
Порохоботы победят на любых выборах тогда
С разницей в 146%
Порохоботы...
Соево-мокшанские упыри...
Ольгинские...
И простые свидетели соевой секты...
Слишком большая корпорация... на полях интернета!
Остальные далеко от них отстали...
да - Трускавец ето компетентность, я вам скажу....
Здається це ще один "пук" в калюжу щоб налякати їжачка