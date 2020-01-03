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Все про:Білорусь (856) нафта (107) Герус (100)

 Зупинка поставок російської нафти до Білорусі не створить серйозних проблем для України, - Герус

Зупинка постачань російської нафти до Білорусі та можлива відмова Білорусі від експорту нафтопродуктів не створять серйозних проблем в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова профільного енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

"Узимку для нас це некритично. Серйозних проблем для України я не бачу. До посівної. А до початку посівної або там проблема вирішиться, або ми диверсифікуємося", - сказав Герус у коментарі агентству.

За його словами, наразі постачання нафтопродуктів із Білорусі до України тривають.

"Справа у тому, що з Білорусі йдуть бензини. А українські НПЗ не виробляли більше дизеля, тому що не могли продати більше бензинів (вони йдуть разом). Тому збільшить вироблення Кременчук, більше зайде з портів, більше зайде з країн ЄС. Ми навчилися диверсифікувати, а взимку низький попит і цей фактор нам на руку", - пояснив нардеп.

"Ситуація ускладнюється, коли зупиняються постачання до України дизеля. Але якщо бензин і дизель, то не так страшно", - додав він.

Білоруські НПЗ - ВАТ "Нафтан" (Новополоцьк, Вітебська обл.) та Мозирський НПЗ (Гомельська обл.) - констатували відсутність контрактів із російськими НК на постачання нафти і припинення постачання сировини з 1 січня 2020 року. Обидва НПЗ продовжують роботу на накопичених наприкінці грудня залишках сировини. На підприємствах зазначають, що поточні запаси нафтової сировини дають змогу зберегти завантаження НПЗ на технологічно прийнятному рівні до середини січня.

Потім у білоруських ЗМІ з'явилася інформація, що з 1 січня 2020 року країна припинила експорт нафтопродуктів на тлі відсутності постачань нафти із РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168296
 
 
 Топ коментарі
 
Лишнехромосомный, так и Летуве, и Латвии, и Эстонии, и Польше... давно пшик...
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Там деньги миллионы долларов, даже не миллиард. Для россии пыль. Тут именно принуждение к вступлению в таежную империю
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мышебратья в год крысы начали активно крысятничать...
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Какой же косноязычный этот гер Ус. В тексте явно не хватает соединительных междометий.
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Хуже войны с Россией может быть только дружба с Россией.
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Плохая ногвость. Видать ***** опять войнушку задумал, потому и хочет создать напряженность с топливом для ВСУ
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