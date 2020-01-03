 Зупинка поставок російської нафти до Білорусі не створить серйозних проблем для України, - Герус

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова профільного енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

"Узимку для нас це некритично. Серйозних проблем для України я не бачу. До посівної. А до початку посівної або там проблема вирішиться, або ми диверсифікуємося", - сказав Герус у коментарі агентству.

За його словами, наразі постачання нафтопродуктів із Білорусі до України тривають.

"Справа у тому, що з Білорусі йдуть бензини. А українські НПЗ не виробляли більше дизеля, тому що не могли продати більше бензинів (вони йдуть разом). Тому збільшить вироблення Кременчук, більше зайде з портів, більше зайде з країн ЄС. Ми навчилися диверсифікувати, а взимку низький попит і цей фактор нам на руку", - пояснив нардеп.

"Ситуація ускладнюється, коли зупиняються постачання до України дизеля. Але якщо бензин і дизель, то не так страшно", - додав він.

Білоруські НПЗ - ВАТ "Нафтан" (Новополоцьк, Вітебська обл.) та Мозирський НПЗ (Гомельська обл.) - констатували відсутність контрактів із російськими НК на постачання нафти і припинення постачання сировини з 1 січня 2020 року. Обидва НПЗ продовжують роботу на накопичених наприкінці грудня залишках сировини. На підприємствах зазначають, що поточні запаси нафтової сировини дають змогу зберегти завантаження НПЗ на технологічно прийнятному рівні до середини січня.

Потім у білоруських ЗМІ з'явилася інформація, що з 1 січня 2020 року країна припинила експорт нафтопродуктів на тлі відсутності постачань нафти із РФ.

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