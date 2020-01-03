 УПЦ КП повністю ліквідовано, а Філарет перебуває в самоізоляції, - Епіфаній

Про це заявив у програмі Радіо Свобода "Суботнє інтерв'ю" предстоятель ПЦУ Епіфаній, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Рішення про статус митрополії і визнання з боку Константинополя було прийнято саме ним (почесним патріархом Філаретом - Ред.). Якби він тоді не погодився на такий статус, то, відповідно, не було б Об'єднавчого собору, ми не змогли б отримати і Томос. Але він підписав відповідні документи, він провів помісний собор Київського патріархату, який розпустив усі структури", - підкреслив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
Владика додав, що всі структури Київського патріархату "повністю ліквідовано".
"Тому зараз говорити про існування окремої структури Київського патріархату немає необхідності. Тому що ні юридично, ні фактично цієї церкви вже немає, тому що вона лягла в основу єдиної визнаної Помісної православної церкви", - заявив митрополит Епіфаній.
КП единственная и независимая ни от кого церковь Украины!
когда у Иисуса Христа спросили,почему он все время проводит с грешниками ,то Он ответил:
-а с кем по-вашему должен быть врач, с больными,или со здоровыми?
Чем ты хвалишься, Епифаний? Тем что предал своего учителя и благодетеля. Пример предательства уже был когда-то давно, только тот кто предал плохо кончил.
просто у Филарета гордыня заела,хочет быть главнее папы Римского! а ведь Филарет,мог бы стать духовным отцом Нации,а останется в истории как старый маразматик