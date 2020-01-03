 УПЦ КП повністю ліквідовано, а Філарет перебуває в самоізоляції, - Епіфаній

Про це заявив у програмі Радіо Свобода "Суботнє інтерв'ю" предстоятель ПЦУ Епіфаній, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рішення про статус митрополії і визнання з боку Константинополя було прийнято саме ним (почесним патріархом Філаретом - Ред.). Якби він тоді не погодився на такий статус, то, відповідно, не було б Об'єднавчого собору, ми не змогли б отримати і Томос. Але він підписав відповідні документи, він провів помісний собор Київського патріархату, який розпустив усі структури", - підкреслив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Владика додав, що всі структури Київського патріархату "повністю ліквідовано".

"Тому зараз говорити про існування окремої структури Київського патріархату немає необхідності. Тому що ні юридично, ні фактично цієї церкви вже немає, тому що вона лягла в основу єдиної визнаної Помісної православної церкви", - заявив митрополит Епіфаній.

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