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Все про:УПЦ КП (216) Філарет (251) Епіфаній (213) ПЦУ (505)

 УПЦ КП повністю ліквідовано, а Філарет перебуває в самоізоляції, - Епіфаній

Почесний патріарх Філарет є архієреєм Православної церкви України, але перебуває у стані самоізоляції.

Про це заявив у програмі Радіо Свобода "Суботнє інтерв'ю" предстоятель ПЦУ Епіфаній, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рішення про статус митрополії і визнання з боку Константинополя було прийнято саме ним (почесним патріархом Філаретом - Ред.). Якби він тоді не погодився на такий статус, то, відповідно, не було б Об'єднавчого собору, ми не змогли б отримати і Томос. Але він підписав відповідні документи, він провів помісний собор Київського патріархату, який розпустив усі структури", - підкреслив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Владика додав, що всі структури Київського патріархату "повністю ліквідовано".

"Тому зараз говорити про існування окремої структури Київського патріархату немає необхідності. Тому що ні юридично, ні фактично цієї церкви вже немає, тому що вона лягла в основу єдиної визнаної Помісної православної церкви", - заявив митрополит Епіфаній.

Читайте також: У 2020 році ще кілька церков визнають Православну церкву України, а РПЦ опиниться в ізоляції, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168293
 
   
 Топ коментарі
 
Лахта, а какого ви хєра прісвоілі сєбє УКРАІНСКІЙ борщ?
А, ЩІ тогда шо, украінскіє??
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..Даремно Ви ПОРОХОБОТИ спамите .. і так ВСІМ зрозуміло що з томос.. Ви ріденько ОБІСРАЛИСЯ ..Цей ДУРЕНЬ в рясі ЗРУЙНУЄ залишки православія в Україні .. порошенківський ВИЛУПОК .. зовсім скоро це БИДЛО збагне що ПРИХОЖАНИ покинули це НЕПОРОЗУМІННЯ ..таке .. Богу -боже Кесарєву - кесарєве .. там де ІУДА порошенко-свинарчук .. там ПРІРВА
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Епифаний никак самовнушением занялся от безысходности.
КП единственная и независимая ни от кого церковь Украины!
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Патріарх Філарет беззаперечно є одним із найдойстойнішніх особистостей суспільного життя країни, але потрібно давати вільний шлях майбутньому духовному, незалежному, вільному визначенню істинного Православ'я,Канонічного, а не московітско сектанского. Надання Томосу Україні виявило справжню неканонічність московського патріархату.
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Так, а шо Нарик? Уже канонизирован?
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если ты о том,что Нарика видели рядом с Епифанием в Стамбуле,так это почти евангелийская история:
когда у Иисуса Христа спросили,почему он все время проводит с грешниками ,то Он ответил:
-а с кем по-вашему должен быть врач, с больными,или со здоровыми?
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УПЦ КП полностью ликвидирована, а Филарет находится в самоизоляции, - Епифаний

Чем ты хвалишься, Епифаний? Тем что предал своего учителя и благодетеля. Пример предательства уже был когда-то давно, только тот кто предал плохо кончил.
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Не согласен. Епифаний сделал тоже самое что и Зеленский. Выгнал старых и заменил новыми. Получается ЗЕ - хорошо, Епифаний - предал. Теперь это называется - перезагрузка власти. Ну ещё можно переименовать в "Офис предстоятеля ПЦУ Епифания". Ну нельзя же так манипулировать!
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а как именно Епифаний предал Филарета? отправил его на костер,или придал анафеме? УПЦ КП повністю ліквідовано, а Філарет перебуває в самоізоляції, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 3065
просто у Филарета гордыня заела,хочет быть главнее папы Римского! а ведь Филарет,мог бы стать духовным отцом Нации,а останется в истории как старый маразматик
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Vlad Nosov b731b248,кацапсина,ты опять соскочил с бутылки? Кадырка разрешил?
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НЕ КРАСИВО ТАК СО СТАРИКАМИ !!! ЕЩЕ ПРИ ТОМ ЧТО ПАД(В)ЛО В ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЕ !!!
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старик в старческом маразме и ему пора на покой (на свалку истории)
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