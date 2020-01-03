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Все про:прокуратура (2019) Тернопільщина (209) Офіс генерального прокурора (2)

 Прокурором Тернопільської області став Бойко, Рівненської - Войтенко (оновлено)

У Тернопільській області новим прокурором став Петро Бойко. Прокуратуру Рівненської області очолив Антон Войтенко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"Петро Бойко подякував за довіру і запевнив, що направить усі зусилля на забезпечення правопорядку і законності в області, а також разом із колективом докладе максимум зусиль для забезпечення ефективної роботи прокуратури", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Петро Бойко народився в Чернігові. В органах прокуратури він почав працювати з 2010 року. За цей час він обіймав керівні посади в органах прокуратури Севастополя і Військової прокуратури Західного регіону. До призначення на посаду прокурора Тернопільської області він працював військовим прокурором Чернівецького гарнізону Західного регіону України.

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Антон Войтенко народився 22 жовтня 1984 року в м. Умань Черкаської області. Вищу юридичну освіту здобув у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого. В органах прокуратури Войтенко працює з 2007 року. За цей час обіймав різні посади, зокрема керівні. До призначення на посаду прокурора Рівненської області обіймав посаду начальника управління нагляду за дотриманням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Центрального регіону України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168291
 
 
 Топ коментарі
 
Який же ш ти зебіл жалюгідний. Прокурором Тернопольской области стал Бойко - Цензор.НЕТ 9156
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Зелений, твій Бубочка дорікав Порошенку на стадіоні, що вбивці Небесної сотні не сидять? Дорікав чи ні? Проста відповідь. Зможеш відповісти? Чи хитрожопість не дозволить?
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Твій ідіотизм зебіле, зробив мій вечір! Пиши ще! Прокурором Тернопільської області став Бойко - Цензор.НЕТ 7809
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Соевые идиоты, просветите на счет, где в этой новости зраду зрадную спрятано?
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Ще заплач, зебіл. Щоб люди повірили.
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Твій ідіотизм зебіле, зробив мій вечір! Пиши ще! Прокурором Тернопільської області став Бойко - Цензор.НЕТ 7809
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Я тебе зебіла вітаю в такому випадку! Як же мало тобі треба для повного щастя!
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у них везде зрада если нет гавнорошена))) Прокурором Тернопольской области стал Бойко - Цензор.НЕТ 3757 Прокурором Тернопольской области стал Бойко - Цензор.НЕТ 3757 Прокурором Тернопольской области стал Бойко - Цензор.НЕТ 3757
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Бубочка дорікав Порошенку на стадіоні, що вбивці Небесної сотні не сидять? Дорікав чи ні?
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Зелений, твій Бубочка дорікав Порошенку на стадіоні, що вбивці Небесної сотні не сидять? Дорікав чи ні? Проста відповідь. Зможеш відповісти? Чи хитрожопість не дозволить?
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То зрада зрадна, дебил!
Усі на соємайдан!!!
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Мавпазелена, ти заперлося на пальму і думаєш, що почують твій визг? Єдине на що ти можеш розраховувати, нікчемна твоя зелена душонка, так це на підсрачник у твою зелену дупу!
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бостуга, будь человеком, не пачкай Майдан грязными ручонками.
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Ви шо бобочці не довіряєте, чи його 100% кривошапці? ХАроший человек. Надо брать
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не,кристально чистый чувак- так зебил, такой как ты, чуть выше пишет Прокурором Тернопольской области стал Бойко - Цензор.НЕТ 3261
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порохсёнок приде на допит чи приведуть як гадаєш? Прокурором Тернопільської області став Бойко - Цензор.НЕТ 4825
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оно инкогнитой двинет на майами-сейшелы - и затихарится ))))
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с такими кристально чистыми мозгами как у тебя и дякулов - людей не бывает - обычно)))
но видимо - бывают ещё песики - дюди без памяти - с одного гавнорошена сложеные ))
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Петины имбицылы такие потешные тут на цензоре. таких важных из себя строят, будто их ублюдков не 6% а целых 10% .Ухххххххххх
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Этих Бойко в госаппарате пруд пруди.
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А он что : коллаборант, сепаратист , капитулянт...? Именно такие антиукраинские личности оченб подходят нашей продажной власти ЗЕбилов - капитулянтов Этим слугам кремлёвских фашистов кровавого маньяка )(уйцла.. А скорее всего как многие судачат он и сепаратист - коллаборант и капитулянт.
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