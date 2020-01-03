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Все про:Ірак (49) Іран (127) ООН (1321)

 Світ не може допустити ще однієї війни в Перській затоці, - генсек ООН

Представник генерального секретаря ООН заявив, що нинішня ситуація в районі Перської затоці вимагає граничної акуратності, щоб не допустити ще однієї регіональної війни.

Центр новин ООН повідомив про заяву представника генсека Фархана Хака, передає Цензор.НЕТ.

"Це той момент, коли лідери мають виявити максимальну стриманість. Світ не може дозволити собі ще одну війну в Персидській затоці", - сказав він.

"Генеральний секретар послідовно виступав за деескалацію в Перській затоці. Він украй занепокоєний нещодавньою ескалацією напруженості", - додав Хак.

Читайте також: Сулеймані потрібно було усунути ще багато років тому, він винен у загибелі мільйонів, - Трамп

Нагадаємо, 31 грудня та 1 січня протестувальники робили спроби увірватися на територію посольства США в Багдаді. Президент США Дональд Трамп заявив, що за організацією заворушень стоїть Іран. До вечора 1 грудня обстановка в районі американського посольства нормалізувалася, протестувальники припинили свою акцію.

У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранськими силами "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168290
 
 
 Топ коментарі
 
Мир на сегодня импотент...пока в совбезе ООН любое решение может заблокировать одна страна...не важно какая.....мира на Планете земля не будет...
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Но новости ничего так. Мир не может допустить еще одной войны в Персидском заливе, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 7929 Израильские военные разгромили офис Russia Today, расположенный в здании компании Palmedia в палестинском городе Рамалле
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После убийства в Ираке Сулеймани цена на нефть стала расти, а после убийств Моторолы, Гиви, Захарченко цена на самогон в Донецке не шелохнулась. Вот это я понимаю стабильность .
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Выразит "очень глубокую" озабоченность?
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А в Украину Мир войну допустил как так и надо,и Миру даже не икается! Я думаю не икается потому,что украинцам терять лучших сынов и дочерей приходится...А "Мир"ещё и рассуждать изволит:бандеровцы-они какие-то неправильные! Пшеков и жидов удовлетворить не удосужились! Ну разве это "европейцы"?!
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Для інородця,займающого вищу посаду в країні, Українська мова, назва країни або вулиці, не має ніякого значення. У новорiчном привітанні блазня не було ні державного прапора, ні державного гімну, ні інших державних ознак.
Пан Віталій Портников на своїй передачі озвучив, що євреї, в переважній своїй більшості, космополіти. У них немає почуття патріотизму ні до країни свого тимчасового проживання, ні любові до своєї історичної Батьківщини - Ізраїлю. Тому вони вважають за краще емігрувати не в Ерец-Ісраель, де їх синів і дочок очікує призов до армії, а в США.

У Біблії написано, що претендентом на вищу посаду в країні, повинен бути громадянин, «якого вибере Господь, Бог твій; з-поміж їхніх братів своїх поставиш над собою царя; не можеш поставити над собою [царем] іноземця, який не брат твій » (Втор.17: 15).
На жаль, електорат «ЗРОБИМОІХЩЕРАЗ» Слово Боже не читає і віддав свої голоси на виборах за інородця єврейської дiаспори.
Україна - єдина країна в світі, крім Ізраїлю, де Президент i радник секретаря Ради національної безпеки, пародист з команди «Дрім Тім» пан Сивохо, є євреями. Батько комедіанта образив український народ I назвав його «біомасою», а його дитина, порівняла в Юрмале народ України з «актрисою німецького фільму для дорослих, яка готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку».
На Майдані під кулями Воронезького спецназу з фанерними щитами в руках і під крижаними струменями води при мінус 15, що били з брандспойтів кримського «Беркута», протестували і гинули патріоти України, а у владу прийшли євреi: «бородатий папік - народний олігарх» Коломойський, двічі судимий рецидивіст Рабинович, мер Харкова хавэр Геннадій Кернес, «метанова принцеса» Капітельман, пан Антон Геращенко (любитель облизувати в ресторані порожню тарілку) і крiворожец, «слуга єврейського народу».Для промивання мізків 73% телеглядачів «зомбоящика» запрошен єврей телеГуру Славiк Шустер.
Населення України зараз знаходиться в ступорі і з'ясовує, яку посаду в Уряді займає громадянин Ізраїлю - Ігаль Валерійович Коломойський?
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Шо за два поца лайкнули этот бред....вас уже трое, перестаньте размножаться и Украина возродится.
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Не було ніколи в українській мові слова єврей, є старовинне українське слово жид.
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Лакомий кусень - країна в якій титульна нація - 'націоналісти', аморфні мешканці, рай для юд й катсабів
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Мир на сегодня импотент...пока в совбезе ООН любое решение может заблокировать одна страна...не важно какая.....мира на Планете земля не будет...
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Но новости ничего так. Мир не может допустить еще одной войны в Персидском заливе, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 7929 Израильские военные разгромили офис Russia Today, расположенный в здании компании Palmedia в палестинском городе Рамалле
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Світ починає розуміти гибридні дії Ока Саурона
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До плугов очень, крайне туго доходит.
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Новости? От 22.06.2014 г.??? (что нашёл по поиску):
https://www.ntv.ru/novosti/1063836/
Хватит бухать... Мир не может допустить еще одной войны в Персидском заливе, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 1495
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Трампу , маленькая победоносная войнушка , на кануне выборов - самое то что надо
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Только войнушки не будет,поэтому он и дал такой приказ.
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Нам в школе рассказывали,что царю Николаю 2 в 1905 году нужна была именно "маленькая победоносная война".Это кончилось позорным поражением России в войне с Японией и первой русской революцией.
Или вы школе не учились,или так ныне в школе учат,но маленькая победоносная война сразу ассоциируется не со славными победами,а позорными поражениями России.Думаю это Трампу рассказали.
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Ого, ООН уже осуждает уничтожение террористов.
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Ну да, сейчас Иран послушает и ничего не будет делать в ответку, даже терактов.
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Пам'ятаєте ту війну між Іраком та Іраном? Якщо почнеться нова, то в хід може піти ЯЗ. Думаю, що роль росіі тут теж є.
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Ви ж розумієте Его іранців. Вони завжди були особливі
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Усі особливі, але багато арабів не любить персів, бо це інша культура. Мабуть Іран запшатив за ці діі.
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Не будет никакой войны! Будут хирургически точные удары по городу Кум - резиденции аятолы, по флотским базам и ядерным объектам. И все. Разве что возможно загрязнение от разрушенных реакторов и центрифуг.
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мир идёт лесом колы рыжий клоун борецца с импичментом...
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импичмента , как такового не будет и это знали и знают все .Это все обернется повышением рейтинга Трампа . на следующих выборах .
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ви помиляєтесь. він вже impeached. А от відсторонення прехзидента від влади через судові засідання в Сенаті, дійсно, навряд чи можливі.
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ну я понимаю , просто многие думают .что импичмент ,это уже отстранение от власти . я писал , что бы понятней было другим .Трамп и дальше будет президентом . да еще и на 2 срок переизберется .
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Іран назвав дії американців актом тероризму , але при цьому не спромігся пояснити, що цей командувач спецпідрозділу робив у Багдаді у част безпорядків і як він взагалі потрапив до Іраку...
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Чим присутність цього генерала в Іраку відрізняється від присутності гіркіна на антимайдані в Києві в 2014?
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В среду, 19 июня 2019 года, международная следственная группа озвучила фамилии и имена четырёх граждан, подозреваемых в причастности к гибели в 2014 году пассажирского самолета МН17, выполнявшего рейс «Амстердам-Куала-Лумпур».
Спикер в своем выступлении отметил, что будут выданы международные ордера на арест четырех подозреваемых в крушении пассажирского борта. Таким образом, их объявят в международный розыск.
Первым в списке этих убийц стоит житель города Москвы, бывший Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Донецкой Народной Социалистической Независимой Республики господин Игорь Гиркин (кличка «Стрелков»). Некоторые называют его ещё «Игаль Гиркинд». Впрочем, у офицера ГРУ РФ, возможно, имеется еще несколько «погонял». Никаких признаков раскаяния по поводу гибели 298 пассажиров «Боинга» у него не просматривается. Сам он заявил журналистам, что «ему ни тепло, ни холодно от решения Суда по иску родственников жертв катастрофы малайзийского «Боинга».
В Украине православный киллер появился 30 января 2014 года, за месяц до оккупации россиянами украинского Крыма. Тогда в украинский Симферополь, под патронатом Российской неканонической самопровозглашенной православной церкви РПЦ мп делегация привезла с Афона православную реликвию-Дары волхвов.
Среди охраны откровенной подделки был замечен Стрелков.
Он должен был выяснить на месте, готовы ли крымские бабушки вместе с внуками стоять впереди спецназа РФ и атаковать украинские военные части?
Немного позже в апреле 2014 года Гиркин с группой террористов развязал войну на украинском Донбассе. Рано утром его спецназовцы из ГРУ захватили городской отдел милиции, ограбили ружейную комнату и практически с помощью местного мэра госпожи Нели Штепы оккупировали и весь город Славянск. После захвата Славянска, офицер ГРУ ГШ ВС РФ Игорь Всеволодович Гиркин, имеющий паспорт гражданина РФ номер 45 06 460961, зарегистрированный в Москве по адресу Шенкурский проезд, 8 б, кв. 136 издал первый Указ, который распространили в виде листовок.
«Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и другие военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории ДНР и подлежат физическому уничтожению» - цитата из листовки.
К россиянам я начал питать негативные чувства после того, как москвич Игорь Гиркин выколол глаза у трёх взятых в плен украинских силовиков из Горловки, заклеил глазницы скотчем, снял это варварство на видео и выложил ролик в Интернете.
«Гы-гы-гы!» - раздалось в телефонной трубке в христианский праздник Вербного воскресенья 13 апреля 2014 года, когда диверсант доложил своему земляку, москвичу Александру Бородаю, что его люди ураганным огнем обстреляли («покрошили» - как он выразился) в украинском городе Славянске украинских силовиков высокого ранга.
В результате погиб капитан спецподразделения СБУ «Альфа» Геннадий Биличенко, были ранены командир «Альфы» полковник Кузнецов и полковник СБУ Кукса. Также ранения получил сотрудник МВД Селихов.
Сейчас один из четырёх убийц, прячется в Московии и является штатным провокатором у князя Темнейшего. Он озвучивает на публику различные фейки, подготовленные по указанию Кремля на Лубянке.
Ни одному слову Стрелкова верить нельзя. Абсолютно безнаказанно говорит на камеру и пишет в своих мемуарах сплошной негатив на Правительство Московии и её Вооруженные Силы, за что других российских журналистов спецслужбы просто убивают.
За минувшие пять лет на «охранника даров волхвов» не было совершено ни одного покушения и это очень подозрительно.
Пока известно только одно: российского убийцу ожидает отдельная камера в Гааге, в которой украинские «заробiтчане» сейчас делают ремонт.
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канешна канешна - фсё Гиркин виноват. х.йло нипричём...
пиши свою х.рню на параша.сру...
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можливо тим, що він (був) генерал, головнокомандуючий спецпідрозділів КВІР впродовж 20! двадцяти років? чи можна порівняти з ...стрєлковим?
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Що цей генерал робив у столиці, м'яко кажучи, недружньої країни в час заворушень?
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Іран поширює свій вплив у Іраку та Сирії. Говорили про корумпованість іракської верхівки, ба навіть "вербовку" іранськими спецслужбами. Тож він приїхав не в пустелю. Затівалось щось набагато масштабніше за штурм амбасади американців., якщо ця подія вимагала його особистої присутності.
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А що США взагалі роблять на Близькому Сході? Хто дає їм право бомбити країни, що Америці ніяк не загрожують?
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Ні з Африки, коли мавпа з пальми впала, просто інші мавпи еволюціонували, а рузке вдарилось макітрою і застрягло в розвитку
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А що робить росія в Сирії?

**********
Ну как же.кацапы заявляли на своих полит-шоу,что Сирия-это русская земля.Представьте,что у них в башках творится,если Зюганов говорил,что Исус Христос коммунист.
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Напомним, 31 декабря и 1 января протестующие предпринимали попытки ворваться на территорию посольства США в Багдаде. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран Источник: https://censor.net.ua/n3168290
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Спробуйте вгадайте.
Підказка: за правильну відповідь на цьому сайті вас найімовірніше забанять.
Підказка 2: А що РФ-головорізи взагалі роблять на Близькому Сході?
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Почалося все не з головорізів РФ, а з втручання США у всі тамтешні конфлікти на благо Ізраїлю. Подали приклад - тепер мають.
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ясно, з чого почалося.
Але треба ж когось найти, щоб бомбити сирійські лікарні, пекарні і дітей?

Дикий цей світ. Мабуть скоро лусне.
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Нєа, совєцькі військові на Близькому Сході з'явилися значно раніше...
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правильно - вначале нужно кацапов разбомбить...\а уж потом...)\
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Вооруженные силы США . доллар и законодатель трендов ,а так же мировой полицейский . Это нужно иначе всем труба .
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Якщо уряд Іраку дозволяє знаходитись на своїй території генералу сусідньої країни-які проблеми ?
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Свиридович, иранский хенераль просто заблудился. А тут нежданчик прилетел и прямо туда, где он блудил. Ну совпадение такое, я так мыслю. Бывает.
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Путлєру подарунок: нафта підскоче, якшо саудіти не знімуть обмеження з власного видобутку. А за нафтою і газ... Московія більше отримає і, відповідно, зможе більше вкласти в конфлікт на Донбасі... Про Крим, нажаль, в такій ситуації і згадувати не варто... Сумно
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а ви чули, що рудий виродок дуже поважає інтереси х-ла?
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Ой! Не кажіть мені про "а ви чули", будьласка... Сьогодны вже кількох з такими заявами попросив надати докази цього "а ви чули"... Досі не отримав. Тому на такі заяви я прошу надати посилання на джерело. Всього ж знати не можливо, а ви можете допомогти. Чекаю на посилання до джерела
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Йой! Вибачте, будьласка! Я, після Вашого "рудий виродок", подумав на Ахметку і зовсім не на Трампа! Перепрошую за моє нерозуміння, хоча по темі повинен був здогадатись. В такому тлумаченні фрази "рудий виродок" я з Вами цілком згоден.
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саудітам вже підкинули кахнхвету на блумберг... кацапи качали рекордну кількість нафти у 19му... обмеження ага
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Если Иран обзаведётся ядерным оружием-этот мир вообще ничего не сможет себе позволить!
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Таке саме говорили про Садама, про Бін Ладена, про будь-кого, хто не подобався Ізраїлю. Ви розумієте, що Іран - єдина загроза гегемонії Ізраїля над Близьким Сходом? Тому жиди і прагнуть руками американських гоїмів забороти свого ворога. Самі вони ніколи і ніде не воюють.
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Загрозою Іран був хіба до ісламської революції 70-х, коли ця країна йшла шляхом Туреччини і Тегеран називали близькосхідним Лас-Вегасом...
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ООН такий саме орган як і свого часу Ліга Націй. Так що світ дружно йде до війни і схоже чим швидше вона почнеться тим краще. Планета вже задихається від двоногого чудовиська під дивною назвою Homo sapiens. Бо якщо справді ми були розумні, то винищували б одне одне, не хизувались вбивствами тварин, океани не наповнювались би нашими відходами і багато чого іншого. і наостанок якщо врахувати скільки зараз триває військових конфліктів, то схоже сам Бог хоче цього нового конфлікту,який завершить існування Homo sapiens на планеті Земля.
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Выпились сам, если ты и правда так думаешь. Остальной мир тут ни при чём.
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Якщо Трампу треба переобратись на другий термін,а його кремлівському другу-підняти ціни на нафту,то світ це мусить пережити....
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После убийства в Ираке Сулеймани цена на нефть стала расти, а после убийств Моторолы, Гиви, Захарченко цена на самогон в Донецке не шелохнулась. Вот это я понимаю стабильность .
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Мир не может допустить еще одной войны в Персидском заливе, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 8826

Пан ги мун гимнюк на пораде людоедов. Нах урода!
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На сьогодні посаду займає португалець Антоніу Гутерреш (з 2017 року)
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Суть оона от этого никак не улучшилась.
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С какого это хрена не должен допустить войну в персидском заливе? Коль он 6 лет допускает войну в Украине, то и там не только можно,даже необходимо допустить войну.
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Если бы Кровавый Пастор в 2014 не старуху Изергиль катал в коляске на РНБО а реально начал защищать Крым, то Европа перед угрозой войны на свой границе так отреагировала, что Путину мало бы не показалось! А так как оно мямлило не срАлять, не срАлять, не срАлять... то и получили такую реакцию мира, какую заслужили! Тем более что и войну на Донбасе войной так и не назвали, и более того "ответили" ООН в 2014 году, что у нас нет военного конфликта с Россией!..
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Спочатку тре руйнувати московію - звідти ростуть ноги всього тероризму, у тому числі й ближньосхідного...
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Лучше бы засунул язык себе в жопу этот генсек организации, которая ничего не решает, так пустое место.
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в Украине же допустил .почему этот озабоченый ООН такой тупой
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скоторашка может рулить только в гавне Світ не може допустити ще однієї війни в Перській затоці, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 263
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Как говорит Израиль - если бы не было Ирана , то его нужно было бы придумать . Это дает им много -много помощи и денег .Так же и Палестина , существует за счет помощи исламского мира .
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дааа ланн вам.. харош *******... да вам война-мать втора-родная... и не надо ляля, типа не гуманно... не кошерно... а бабки по карманам пихаете аж швы трещат!
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Трамп вмієї підня свій рейтинг... Якщо його соціологічні слжбипокажуть що його рейтинг серед громадян США сильно падає, то він може такуж ракету прислати на Різдво у подарунок хоть Асаду хоть Ху@йлу... дуже він вже чутливий до рейтингів.
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Та чого ж не може? Тим більше, що вона вже не перший день триває.
https://www.youtube.com/watch?v=sz58GyPoY3o
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Війна на ближньому сході вже давно йде.Тільки сліпий цього не баче.
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надо валить всех чурок по миру, так как если подождать ещё лет 10, то чурки начнут валить всех белых............
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У Асада наверное сейчас тоже очко жим..жим, а потом пухлому корейцу приготовиться )
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Йухло сейчас пьет шампанское...
Как он ни пытался стравить Штаты с Ираном - все как-то не получалось...
Уже и "ядерную программу" пробовал, и все остальное - все без толку...
А тут - "Бинго!"
Сидит, наверное, и считает, падла, по чем нефть будет через месяц...
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ТАК ЧТО ВСЕ ВМЕСТЕ БЫСТРО КОЛПАШИМ ИРАН !)
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"Мир" вообще ничего НЕ МОЖЕТ, а ООН - недееспособная и позорная декорацияЮ, кормушка для международных чинуш-туниядцев и воров!
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Иран сейчас попустит, их генерал по наглому в Багдаде (это не Иран если кто не знал) зашкварился. Это их лажа которая справедливо наказана. О какой войне может идти речь?
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