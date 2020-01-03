 Світ не може допустити ще однієї війни в Перській затоці, - генсек ООН

Центр новин ООН повідомив про заяву представника генсека Фархана Хака, передає Цензор.НЕТ.
"Це той момент, коли лідери мають виявити максимальну стриманість. Світ не може дозволити собі ще одну війну в Персидській затоці", - сказав він.
"Генеральний секретар послідовно виступав за деескалацію в Перській затоці. Він украй занепокоєний нещодавньою ескалацією напруженості", - додав Хак.
Нагадаємо, 31 грудня та 1 січня протестувальники робили спроби увірватися на територію посольства США в Багдаді. Президент США Дональд Трамп заявив, що за організацією заворушень стоїть Іран. До вечора 1 грудня обстановка в районі американського посольства нормалізувалася, протестувальники припинили свою акцію.
У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.
Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.
У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".
Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранськими силами "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.
Пан Віталій Портников на своїй передачі озвучив, що євреї, в переважній своїй більшості, космополіти. У них немає почуття патріотизму ні до країни свого тимчасового проживання, ні любові до своєї історичної Батьківщини - Ізраїлю. Тому вони вважають за краще емігрувати не в Ерец-Ісраель, де їх синів і дочок очікує призов до армії, а в США.
У Біблії написано, що претендентом на вищу посаду в країні, повинен бути громадянин, «якого вибере Господь, Бог твій; з-поміж їхніх братів своїх поставиш над собою царя; не можеш поставити над собою [царем] іноземця, який не брат твій » (Втор.17: 15).
На жаль, електорат «ЗРОБИМОІХЩЕРАЗ» Слово Боже не читає і віддав свої голоси на виборах за інородця єврейської дiаспори.
Україна - єдина країна в світі, крім Ізраїлю, де Президент i радник секретаря Ради національної безпеки, пародист з команди «Дрім Тім» пан Сивохо, є євреями. Батько комедіанта образив український народ I назвав його «біомасою», а його дитина, порівняла в Юрмале народ України з «актрисою німецького фільму для дорослих, яка готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку».
На Майдані під кулями Воронезького спецназу з фанерними щитами в руках і під крижаними струменями води при мінус 15, що били з брандспойтів кримського «Беркута», протестували і гинули патріоти України, а у владу прийшли євреi: «бородатий папік - народний олігарх» Коломойський, двічі судимий рецидивіст Рабинович, мер Харкова хавэр Геннадій Кернес, «метанова принцеса» Капітельман, пан Антон Геращенко (любитель облизувати в ресторані порожню тарілку) і крiворожец, «слуга єврейського народу».Для промивання мізків 73% телеглядачів «зомбоящика» запрошен єврей телеГуру Славiк Шустер.
Населення України зараз знаходиться в ступорі і з'ясовує, яку посаду в Уряді займає громадянин Ізраїлю - Ігаль Валерійович Коломойський?
https://www.ntv.ru/novosti/1063836/
Хватит бухать...
Или вы школе не учились,или так ныне в школе учат,но маленькая победоносная война сразу ассоциируется не со славными победами,а позорными поражениями России.Думаю это Трампу рассказали.
Спикер в своем выступлении отметил, что будут выданы международные ордера на арест четырех подозреваемых в крушении пассажирского борта. Таким образом, их объявят в международный розыск.
Первым в списке этих убийц стоит житель города Москвы, бывший Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Донецкой Народной Социалистической Независимой Республики господин Игорь Гиркин (кличка «Стрелков»). Некоторые называют его ещё «Игаль Гиркинд». Впрочем, у офицера ГРУ РФ, возможно, имеется еще несколько «погонял». Никаких признаков раскаяния по поводу гибели 298 пассажиров «Боинга» у него не просматривается. Сам он заявил журналистам, что «ему ни тепло, ни холодно от решения Суда по иску родственников жертв катастрофы малайзийского «Боинга».
В Украине православный киллер появился 30 января 2014 года, за месяц до оккупации россиянами украинского Крыма. Тогда в украинский Симферополь, под патронатом Российской неканонической самопровозглашенной православной церкви РПЦ мп делегация привезла с Афона православную реликвию-Дары волхвов.
Среди охраны откровенной подделки был замечен Стрелков.
Он должен был выяснить на месте, готовы ли крымские бабушки вместе с внуками стоять впереди спецназа РФ и атаковать украинские военные части?
Немного позже в апреле 2014 года Гиркин с группой террористов развязал войну на украинском Донбассе. Рано утром его спецназовцы из ГРУ захватили городской отдел милиции, ограбили ружейную комнату и практически с помощью местного мэра госпожи Нели Штепы оккупировали и весь город Славянск. После захвата Славянска, офицер ГРУ ГШ ВС РФ Игорь Всеволодович Гиркин, имеющий паспорт гражданина РФ номер 45 06 460961, зарегистрированный в Москве по адресу Шенкурский проезд, 8 б, кв. 136 издал первый Указ, который распространили в виде листовок.
«Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и другие военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории ДНР и подлежат физическому уничтожению» - цитата из листовки.
К россиянам я начал питать негативные чувства после того, как москвич Игорь Гиркин выколол глаза у трёх взятых в плен украинских силовиков из Горловки, заклеил глазницы скотчем, снял это варварство на видео и выложил ролик в Интернете.
«Гы-гы-гы!» - раздалось в телефонной трубке в христианский праздник Вербного воскресенья 13 апреля 2014 года, когда диверсант доложил своему земляку, москвичу Александру Бородаю, что его люди ураганным огнем обстреляли («покрошили» - как он выразился) в украинском городе Славянске украинских силовиков высокого ранга.
В результате погиб капитан спецподразделения СБУ «Альфа» Геннадий Биличенко, были ранены командир «Альфы» полковник Кузнецов и полковник СБУ Кукса. Также ранения получил сотрудник МВД Селихов.
Сейчас один из четырёх убийц, прячется в Московии и является штатным провокатором у князя Темнейшего. Он озвучивает на публику различные фейки, подготовленные по указанию Кремля на Лубянке.
Ни одному слову Стрелкова верить нельзя. Абсолютно безнаказанно говорит на камеру и пишет в своих мемуарах сплошной негатив на Правительство Московии и её Вооруженные Силы, за что других российских журналистов спецслужбы просто убивают.
За минувшие пять лет на «охранника даров волхвов» не было совершено ни одного покушения и это очень подозрительно.
Пока известно только одно: российского убийцу ожидает отдельная камера в Гааге, в которой украинские «заробiтчане» сейчас делают ремонт.
пиши свою х.рню на параша.сру...
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Ну как же.кацапы заявляли на своих полит-шоу,что Сирия-это русская земля.Представьте,что у них в башках творится,если Зюганов говорил,что Исус Христос коммунист.
Підказка: за правильну відповідь на цьому сайті вас найімовірніше забанять.
Підказка 2: А що РФ-головорізи взагалі роблять на Близькому Сході?
Але треба ж когось найти, щоб бомбити сирійські лікарні, пекарні і дітей?
Дикий цей світ. Мабуть скоро лусне.
ну от, свіженького почитайте:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/29/7236181/
https://news.liga.net/world/news/tramp-po-novomu-obyasnil-svoe-jelanie-vernut-rossiyu-v-g7
https://www.unian.net/world/10746396-tramp-na-protyazhenii-goda-mog-priznat-krym-rossiyskim-teylor-video.html
Пан
ги мунгимнюк на пораде людоедов. Нах урода!
https://www.youtube.com/watch?v=sz58GyPoY3o
Как он ни пытался стравить Штаты с Ираном - все как-то не получалось...
Уже и "ядерную программу" пробовал, и все остальное - все без толку...
А тут - "Бинго!"
Сидит, наверное, и считает, падла, по чем нефть будет через месяц...