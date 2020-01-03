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 Політика України
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Все про:Арбузов (33) Антикорупційний суд (524)

 ВАКС заочно заарештував Арбузова

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому першому віце-прем’єр-міністру України Сергію Арбузову

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС, рішення було прийнято сьогодні, 3 січня.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та обрав запобіжний захід колишньому першому віце-прем’єр-міністру України уряду Миколи Азарова у вигляді тримання під вартою", – говорится в сообщении.

Запобіжний захід було обрано відповідно до вимог ч. 6 ст. 193 КПК України, оскільки підозрюваного оголошено у міжнародний розшук.

Згідно з цієї статтею, після затримання підозрюваного і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід.

Арбузову інкримінується зловживання своїм службовим становищем у складі злочинної організації, що призвело до розтрати активів Національного банку України на суму 220 мільйонів гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168289
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко всячески противился запуску антикоррупционного суда. А при Зеленском заработал. Где-то зрада
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Это политические преследования! Пресують патриота! Абырвалг!
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барыга действительно тормозил начало работы вакс, только слепой этого не мог бы заметить
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Мощно!!! Хотя...Какая разница в том что он в на свободе и "заочно арестован".
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Тим що решту життя проведе в Сизрані або в процвітаючій Лугандонії.
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в бухенвальд заочно гада!
и мыдаль тому хто цэ прыдумав...
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Бухенвальд - це all inclusive і SPA салон для обраних, гарбузов мордою не вийшов ВАКС заочно арестовал Арбузова - Цензор.НЕТ 1021
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...или может быть готовят к очередному обмену "всех на всех".
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О!, а казали, що до колишнього голови НБУ не дотягнуться... (:
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Это политические преследования! Пресують патриота! Абырвалг!
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Така міра, аби людину швидше повернути у політикум?
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Зебил твои слова-уже к осени будут серьезные обвинения по поводу Мертвечука-уже новый год прошел почему он на воле?и твое обещание еще одно почему "новое лицо" Аваков преизбран-он сказал до нового года потом выберут а избрали так как боялись путч пороха-новый год уже прошел но Аваков "новое лицо" не уволен и похоже зебилы не против хотя при порохе на него плевались а теперь приняли как родного и гавкают как собаки на любую новость про пороха
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Порошенко всячески противился запуску антикоррупционного суда. А при Зеленском заработал. Где-то зрада
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Нормальна логіка, але зебільна - має право на існування але в ізольованому стані з наглядом спеціалістів. ВАКС заочно арестовал Арбузова - Цензор.НЕТ 7087
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барыга действительно тормозил начало работы вакс, только слепой этого не мог бы заметить
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А у вас в Ольгино и слепые работают? Круто!
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ну да, це у вас, у зебілів, як в тій приказці "в яких руках товщий". Ви ж в своїх руках нічого важчого і не тримали, вже не кажучи про "збити собачу будку". Ви жодної юрособи з нуля не відкривали (я відкривав громадські організації, до речі!)! А тут - утворити нові для держави інституції (ВАКС, НАБУ, САП, ДБР), і щоб вони ще й запрацювали... Та тільки господарську діяльність запустити - це дорого коштує! Це ж - фінансування з держбюджету! Що, вам нагадати, як колишня голова НАЗК (до речі, також новостворена інституція) поруувала законодавство? А як антикорсуд може запрацювати без канцприладів, без компів, без ПО і без бази даних, тощо?
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будкарь,твой хваленый институций дбр за все время своего существования словил 2 или 3 хабарныка и 160 сзч-шников из лав ЗСУ...
вакс оправдывает всех судьев Майдана.
сап-разводилы между гп и сбу
набу-конкуренты сапов...
пердежники вы понторезные.
ГО-шка тебе 10 или 15 %% отваливала?
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ти - дебіл, таку хню нести?
Схоже, таки да. Або загашений касап, який навіть не здатен прочитати в виданій тобі пригожинській методичці, який український правоохороний орган яким типом справ займається.
Опонувати дебілу чи алкашу - не доводиться.
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та похоже петина ботва на зарплате покруче пригожинских укурышей,
опОнователь будок и левых гошек
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Ну и харю падло нажрало, что вот-вот треснет.
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заочно кожен дурень зможе, а от заушно не кожен
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идиоты! Он давно уже отдыхает на островах и в х.й не дует.
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Для этого не нужно было снимать неприкосновенность с депутатов. Когда будет судебное решение по бойке хотя бы?
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не понял?? что хряк на бабки портнова отдыхает??(что портнов ,,показывает")или эт из серии BBC(бабка - бабке - сказала??) ВАКС заочно заарештував Арбузова - Цензор.НЕТ 9724
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ГАрбузову инкриминируется злоупотребление своим служебным положением Источник: https://censor.net.ua/n3168289 ВАКС заочно заарештував Арбузова - Цензор.НЕТ 4913 вы что!!??издеваетесь!! ВАКС заочно заарештував Арбузова - Цензор.НЕТ 4567 такую тыквище!! под арбуз маскируете!! ВАКС заочно заарештував Арбузова - Цензор.НЕТ 2022(сорри!!мои извинения!!ТЫКВА эт и есть ГАРБУЗ погорячился малёх!!)с этими маскалями не ровен час!! и сам кацапом станеш!! ВАКС заочно заарештував Арбузова - Цензор.НЕТ 5086 ВАКС заочно заарештував Арбузова - Цензор.НЕТ 689
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Пракляті паслідовники Зе!! Нічаво святого!!!
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Це переслідування учасників папєрєдньої революції!

ВАКС заочно заарештував Арбузова - Цензор.НЕТ 728
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Огласите уже известную сумму залога,Арбузу нужно знать,он готов
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повесить заочно , былобы справедливей
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