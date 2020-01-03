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 Політика України, За кордоном
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Все про:Ірак (49) Іран (127) МЗС (1982) США (5882)

 Необхідно запобігти ескалації і будь-які акти помсти на Близькому Сході, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що будь-які акти помсти можуть стати загрозою для стабільності на Близькому Сході і глобальної безпеки.

Про це йдеться в заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні занепокоєні триваючою ескалацією ситуації на Близькому Сході після атак на базу операції "Непохитна рішучість" і посольство США в Іраку, а також нинішніми діями Сполучених Штатів у Багдаді", - наголошується в заяві.

У МЗС підкреслили, що "Україна виходить з нагальної необхідності запобігти подальшій ескалації і будь-які акти помсти, які можуть стати загрозою для стабільності регіону і глобальної безпеки".

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Нагадаємо, 31 грудня та 1 січня протестувальники робили спроби увірватися на територію посольства США в Багдаді. Президент США Дональд Трамп заявив, що за організацією заворушень і нападом на американське посольство в Багдаді стоїть Іран. До вечора 1 грудня обстановка в районі американського посольства нормалізувалася, протестувальники припинили свою акцію.

У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранськими силами "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168288
 
 
 Топ коментарі
 
Учитесь ...ляди у амеров , а не гавкайте про эскалацию ... враги Америки продолжают сдыхать в любой точке земного шара , а сколько командиров днры уничтожила Украина ?
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Расскажите это Израилю... МИД решил лизнуть рашикам???
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В миде окопались рашисті хуйловские. Как это??? Я спрашиваю, что это за заявление??????? Ликвидировали друга хуйла! И кто? Америка! Вы четам, уху ели выражать озабоченность по этому поводу?
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Та какая вам разница?

Необходимо предотвратить эскалацию и любые акты мести на Ближнем Востоке, - МИД - Цензор.НЕТ 3695
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Какая связь между ближним востоком и твоим постом, это только придурки понимают Необходимо предотвратить эскалацию и любые акты мести на Ближнем Востоке, - МИД - Цензор.НЕТ 7780
Вижу, налайкало тебе таких достаточно Необходимо предотвратить эскалацию и любые акты мести на Ближнем Востоке, - МИД - Цензор.НЕТ 8669
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А какая тебе разница? И вообще, какая тебе разница, что происходит там, о чем пишут в посте?

Необходимо предотвратить эскалацию и любые акты мести на Ближнем Востоке, - МИД - Цензор.НЕТ 5973
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Учитесь ...ляди у амеров , а не гавкайте про эскалацию ... враги Америки продолжают сдыхать в любой точке земного шара , а сколько командиров днры уничтожила Украина ?
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так их вовик зажмурил , в целях придания героизма , пафоса и сакральности донбосяцкому шабашу
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та куда мне ... лучше ты поведай , про диверсионную группу перебившую этих "славных парней" ...блажен кто верует
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да-да, ***** еще само себя санкциями давит Необходимо предотвратить эскалацию и любые акты мести на Ближнем Востоке, - МИД - Цензор.НЕТ 3580
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Україна не пасла задніх. Правда, це було ще до нелоха криворізького.Необходимо предотвратить эскалацию и любые акты мести на Ближнем Востоке, - МИД - Цензор.НЕТ 7488
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були б живі, то ЗЕйло купило б їм квартирки в Києві
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Ну и правильно Трамп сделал /с такими как "моторола" нечего цацкаться,шкварить их надо/!
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заявление МИД чего туда мы ****** суем свою?своих проблем на которые нужно реагировать не через неделю а немедленно уже нет?чего вы туда лезите "авторитетные"?
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Це сама перша прозора , прозора послуга москві . Далі буде міцніше . Від МЗС підуть штампи про агресивних американських імперіалістів і загниваючий Захід .Масква рулює Україною руками бєні , богдана ,єрмака і "гаварящейгалави" на роялі . Цей кагал і з зеленими рученятами маскви .
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Расскажите это Израилю... МИД решил лизнуть рашикам???
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Вот и выразили озабоченность. Глубокую! Необходимо предотвратить эскалацию и любые акты мести на Ближнем Востоке, - МИД - Цензор.НЕТ 9686
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нифигассэ...так они скоро и судьбой брадского палестинского народа всем составом начнут переживать.
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Ігор Соловей: В МЗС ліквідовується Департамент протидії загрозам з боку Росії


Напередодні нового року я публікував інтерв'ю з Держсекретарем МЗС, в якому йшлось про реорганізацію структури МЗС.
На жаль, тоді не знав, що в новій структурі МЗС, яку затвердив Вадим Пристайко, не буде Департаменту протидії загрозам з боку РФ (ДЗРФ).
В результаті реорганізації буде створений відділ РФ - із завданнями звичайної територіалки, яка має займатись виключно аналізом зовнішньої та внутрішньої політики РФ.
Змінюється не тільки назва, а й функціонал нового відділу: Мінська група можливо увійде в один з новостворюваних генеральних директоратів. А ще три відділи у новостворюваній структурі не проглядаються. Фахівцям цих відділів обіцяють запропонувати рівнозначні посади в інших структурних підрозділах. Виходить, що функціонал нової структури буде обрізаний.
Не вдаючись у можливі внутрішні мотиви такої реорганізації, ліквідація Департаменту протидії загрозам з боку РФ в складі МЗС - це ПОГАНИЙ СИГНАЛ.
Поганий як українському суспільству - у нас що, від Росії вже нема загроз?
Так і знизить рівень підтримки України західними партнерами - про цей крок Києва буде точно повідомлено в іноземні столиці-партнери. А там уже давно говорять, що якщо Україна не хоче захищати сама себе, то за нас вони цього теж робити не будуть.
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_Сигнал... Сигнал, лять?! Предательство, видишь ли, плохой сигнал. Всё про сигналы какие-то рассуждают. Радиолюбители уевы!
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Не гони на радиолюбителей. А то ТВ тебе и интернет заглушат.
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Дополнительная информация к размышлению. Хотя после "обмена" дальше уже некуда, и так все понятно.
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Нехорошо. Вот это нехорошо. Как бы чего не вышло.
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МЗС заговорив мовою Кремля?! Пристайко став учнем Лаврова?!
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дристайко, як був тупим шидом, так і залишився
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В миде окопались рашисті **********. Как это??? Я спрашиваю, что это за заявление??????? Ликвидировали друга *****! И кто? Америка! Вы четам, уху ели выражать озабоченность по этому поводу?
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тот случай когда бы МИДу промолчать, а не "умняка" давить
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Терміново миротворця "какаяразница" туда відправити, хай про мир труд жвачку розкаже
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в стиле европейских озабоченных - нейтральная обеспокоенность.
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Понятно. Бубочка з пристайкою пішли в одному руслі з печальною кобилою та ******.
Хто там заперечував наявність договорняків?
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Такое впечатление, что наш МИД возомнил из себя политиков Вселенского масштаба. Да вы свои проблемы хотя бы не наращивайте.
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Він озвучує те що для нього написав Кон Пєчальний . Вірний шлях до кремлівської стайні . Літом Україна буде в *** під чоботом маскви .
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Ці заяви про помсту нічого не дають. Єдиний шлях це залишити Ірак у спокоі. Звичайно дивує, що в Іраку проводить операціі Іран, хоча вони шиіти.
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Меня вообще удивляет американская внешняя политика.
Сначала Асад,а потом раша бомбят безоружных сирийцев,а они придумали себе терор.организацию игил.
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"В Україні занепокоєні ... нинішніми діями Сполучених Штатів у Багдаді"



******* зе-глисты жопу под кремль подсовывают...

да-а-а - просрали Украину...
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чи МЗС викликав послів Ізраілю та Польщі? ...Занепокоєність же, ще з першого січня...
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Ушлепки зеленые, вы на чью сторону становитесь?
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