 Необхідно запобігти ескалації і будь-які акти помсти на Близькому Сході, - МЗС

Про це йдеться в заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні занепокоєні триваючою ескалацією ситуації на Близькому Сході після атак на базу операції "Непохитна рішучість" і посольство США в Іраку, а також нинішніми діями Сполучених Штатів у Багдаді", - наголошується в заяві.

У МЗС підкреслили, що "Україна виходить з нагальної необхідності запобігти подальшій ескалації і будь-які акти помсти, які можуть стати загрозою для стабільності регіону і глобальної безпеки".

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Нагадаємо, 31 грудня та 1 січня протестувальники робили спроби увірватися на територію посольства США в Багдаді. Президент США Дональд Трамп заявив, що за організацією заворушень і нападом на американське посольство в Багдаді стоїть Іран. До вечора 1 грудня обстановка в районі американського посольства нормалізувалася, протестувальники припинили свою акцію.

У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранськими силами "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.