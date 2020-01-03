 НАБУ завело справу про можливі зловживання ексдиректора ДБР Труби, - Головань

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні документи оприлюднив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань.

Він зазначив, що уповноважені особи НАБУ були зобов'язані внести відповідні відомості в ЄРДР ухвалою Вищого антикорупційного суду.

У документах зазначено, що досудове розслідування було розпочато 19 грудня 2019 року. У виписці з ЄРДР зазначається, що НАБУ розслідують можливе здійснення Трубою незаконного впливу на слідчих ДБР для ухвалення рішень з метою одержання неправомірної вигоди.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за заявою адвоката п'ятого президента України Порошенка Ігоря Голованя щодо кількох осіб, серед яких директор ДБР Труба, керівник Офісу президента Андрій Богдан і заступник голови ОП Андрій Смирнов.

Попередня кваліфікація проваджень: ч.2 ст. 344 ККУ (використання свого службового становища при здійсненні незаконного впливу на державного діяча), ч.1 і ч.2 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі), ч. 2 ст. 387 ККУ (розголошення даних досудового слідства) та замах на вчинення кримінального злочину, передбаченого ч 2. ст. 372 ККУ (свідоме притягнення невинного до кримінальної відповідальності)

Журналістка Ольга Худецька заявила, що Труба має розслідувати справи проти себе, оскільки в 2014 фабрикував справи проти Євромайдану.

Після цього 1 січня п'ятий президент Петро Порошенко сказав, що Труба буде притягнутий до відповідальності і за злочини, які він скоїв під час перебування на посаді, і за переслідування майданівців у лютому 2014 року.