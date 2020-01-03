EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  2798  65
Все про:НАБУ (2205) Труба (244) ДБР (760) Головань Ігор (27)

 НАБУ завело справу про можливі зловживання ексдиректора ДБР Труби, - Головань

Національне антикорупційне бюро, виконуючи рішення суду, відкрило кримінальне провадження, що стосується колишнього директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні документи оприлюднив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань.

Він зазначив, що уповноважені особи НАБУ були зобов'язані внести відповідні відомості в ЄРДР ухвалою Вищого антикорупційного суду.

У документах зазначено, що досудове розслідування було розпочато 19 грудня 2019 року. У виписці з ЄРДР зазначається, що НАБУ розслідують можливе здійснення Трубою незаконного впливу на слідчих ДБР для ухвалення рішень з метою одержання неправомірної вигоди.

НАБУ завело справу про можливі зловживання ексдиректора ДБР Труби, - Головань 01

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за заявою адвоката п'ятого президента України Порошенка Ігоря Голованя щодо кількох осіб, серед яких директор ДБР Труба, керівник Офісу президента Андрій Богдан і заступник голови ОП Андрій Смирнов.

Попередня кваліфікація проваджень: ч.2 ст. 344 ККУ (використання свого службового становища при здійсненні незаконного впливу на державного діяча), ч.1 і ч.2 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі), ч. 2 ст. 387 ККУ (розголошення даних досудового слідства) та замах на вчинення кримінального злочину, передбаченого ч 2. ст. 372 ККУ (свідоме притягнення невинного до кримінальної відповідальності)

Журналістка Ольга Худецька заявила, що Труба має розслідувати справи проти себе, оскільки в 2014 фабрикував справи проти Євромайдану.

Після цього 1 січня п'ятий президент Петро Порошенко сказав, що Труба буде притягнутий до відповідальності і за злочини, які він скоїв під час перебування на посаді, і за переслідування майданівців у лютому 2014 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168286
 
   
 Топ коментарі
 
Сколько можно ставить эксперименты над Украиной? Зюзик,власть ,это тебе не бильярд в штанах,сам неадекватен и набрал таких же.
НАБУ завело дело о возможных злоупотреблениях экс-директора ГБР Трубы, - Головань - Цензор.НЕТ 1584
 показати весь коментар
 
Партнова дістав з нафталіну Криворізький.
 показати весь коментар
 
Епоха бідності закінчилась.
НАБУ завело дело о возможных злоупотреблениях экс-директора ГБР Трубы, - Головань - Цензор.НЕТ 6366
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А Порошенка, що не посадять вже? Труба сяде?
 показати весь коментар
 
 
Да.
Будєтє смєяцца, но дєло двіжется імєнно в таком направлєніі.
Урок целоватєлям зєльоних срак.
 показати весь коментар
 
 
Це скільки потрібно було аудіо- в НАБУ почути, щоби вони хоч щось зробили? Ось така в нас зараз влада, а коррупція ніби "скінчилася", як нам доповів Гончарук.
 показати весь коментар
 
неа!! трубе трубень!!(сегодня торенд такой!! ДА И КАКАЯ РАЗНИЦА??)
 показати весь коментар
 
 
Труба звони Портнову.... а Портнова из нафталина достал Липецкий.... жду как меня забанят НАБУ завело дело о возможных злоупотреблениях экс-директора ГБР Трубы, - Головань - Цензор.НЕТ 5268
 показати весь коментар
 
Партнова дістав з нафталіну Криворізький.
 показати весь коментар
 
 
Криворожець зі своєю криворожецею. НАБУ завело дело о возможных злоупотреблениях экс-директора ГБР Трубы, - Головань - Цензор.НЕТ 8117
 показати весь коментар
 
 
Саме тому портнов 5 років ховався, і повернувся поред кінгурацією Янелоха? Нормальній людині ніколи не зрозуміти, чим ви думаєте, якщо думаєте, взагалі
 показати весь коментар
 
 
Санітара своєго попросі.

У нєго прямая вєртушка «Глєваха - ОП».
 показати весь коментар
 
 
Брехунчику, тебе зі словом "совість" навіть поруч не стояло.
 показати весь коментар
 
тобто розшырыты будку за дэржавни кошты нияк?
а выдержит ли спонсор бубочки такие нагрузки?
 показати весь коментар
 
 
чы то сутенёра обзывать спонсором некошерно?
 показати весь коментар
 
Чувак, понятно что пріятно побєсєдовать с умним чєловєком, но нє доводі ето дєло онанізма.
 показати весь коментар
 
Сколько можно ставить эксперименты над Украиной? Зюзик,власть ,это тебе не бильярд в штанах,сам неадекватен и набрал таких же.
НАБУ завело дело о возможных злоупотреблениях экс-директора ГБР Трубы, - Головань - Цензор.НЕТ 1584
 показати весь коментар
 
 
Мальчик, ТАКИХ набрал Петя, похмелись и почитай кто подписал Указ о назначении Трубы. Ворьё уже брешет не соображая.
 показати весь коментар
 
 
А шо, у вас на дубайщині на парканах хіба не пишуть?
 показати весь коментар
 
 
Ви про конкурс чули? Мабуть, ні. Президент лише підписує призначення. Хоча, так було, раніше
 показати весь коментар
 
 
Девочка,сколько зебоба у власти?Что снова виноват Порох? Если не устраивал чиновник назначенный Порохом надо было увольнять сразу,а не играть семь месяцев хе-ом по ушам лохтората.Хотя... ту свору лядей что назначилл Зеля надо убирать прямо сейчас как вредоносный баласт и угрозу госсударственности Украины.
 показати весь коментар
 
 
Труба був призначений за результатами комісії з подання КМ на підпис президенту - це так звана "церемоніальна" дія президента в парламентсько-президентській республіці, але це зрозуміти надто важко наріду який проголосував за кловуна.
 показати весь коментар
 
 
Зебобам правда очі коле, а думають, що порохом засипало!)))
 показати весь коментар
 
 
Чувак, Порошенко поставив свій підпис, за результатами КАСТІНГУ, де виграла Труба.
 показати весь коментар
 
 
Единственное оружие у ЗЕботов которое им оставил ЗЕ - хамство!
 показати весь коментар
 
 
борьба будет продолжаться до последнего украинца - зеко ***** рулит!
 показати весь коментар
 
 
Порошенко накатал кляузу на Трубу, адвокатом у Трубы будет Портнов, расследовать будет Аваков, суд будет в Печерском суде, приговор до суда вынесет Зеленский. Никого не забыл?
 показати весь коментар
 
 
А тим часом у мене в 17 38 ломали аккаунт.
 показати весь коментар
 
 
Каспєрскіє з етім, как єго, шо Тєлєграмм...
100%, це їхня шобла.
 показати весь коментар
 
 
Ну про цапа-відбувайла- зрозуміло, а як з замовниками?
 показати весь коментар
 
 
а я тоби дурню казав..предателей никто не любит..ну полизал ты зеле жопу а дали..казав тоби дурню не рый яму пороху бо сядеш сам..и таки сядеш.бо не тому ты яму рыв.дурню.
 показати весь коментар
 
 
Предатели- расходная субстанция,это точно.Но и крыса на троне будет иметь такой же конец ,если не хуже.
 показати весь коментар
 
 
Трубі поїзда! Цікаво буде почути думку Марусі Звіробій та Федини.
 показати весь коментар
 
 
От так до весни вся зелень буде посаджена.
 показати весь коментар
 
 
О, вот это да, как будто прямо рука независимого правосудия самолично указала своим перстом на провинившегося "ребёнка" Трубу. Продолжение спектакля конечно следует. Ну, я надеюсь, Портнов не постралает хоть, а?
 показати весь коментар
 
Труба отримав що заслуговував! Бо гнилі зрадники нікому не потрібні.
 показати весь коментар
 
 
снаряды в логове зебилов ложатся все кучнее...
 показати весь коментар
 
 
-не труси пепел на пороха, ****** так что будешь свои яйца в поле искать!(с)
 показати весь коментар
 
 
А посадил бы Петюню и ни каких дел, а так я солидарен с порохоботами, наука будет.
 показати весь коментар
 
Тавріщь, дорилі до Зємного ядра.
Повєрь.
Результат - НОЛЬ.

А слова Мосєйчучкі, Хмари, і брігади Лахта-2, нє прошлі факт-чєкінг.
Єслі у тєбя єсть 100 - пудовий компромат на Порошенка, СРОЧНО грузі єго в самосвал і вєзів в ГБР !!!!!
 показати весь коментар
 
 
Портнов токсичен: баба Йуля, Чивокуня, тепер ось Труба. Хто наступний, той хто його підтримав і повернув в Україну??
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору