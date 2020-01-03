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 Запуск послуги е-Малятко розпочато з Харкова. Батьки зможуть оформити 10 послуг в одній. ФОТО

Міністерство цифрової трансформації України запустило в Харківському міському перинатальному центрі послугу е-Малятко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це відомство повідомляє на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Харків - перше українське місто, де новоспечені батьки можуть скористатися комплексною послугою е-Малятко. Сьогодні перші батьки отримали цю послугу без черг та зайвої бюрократії в Харківському міському перинатальному центрі", - йдеться в повідомленні.

Е-Малятко надає 10 послуг для батьків новонароджених в одну послугу від держави, зокрема реєстрацію народження і призначення допомоги при народженні дитини. Зараз вона доступна в тестовому режимі в Харкові.

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Запуск послуги е-Малятко розпочато з Харкова. Батьки зможуть оформити 10 послуг в одній 01

До Міністерства цифрової трансформації України додали, що в січні послугу планують запустити ще в 10 українських містах: Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Рівному, Івано-Франківську, Львові, Луцьку, Вінниці та Маріуполі.

Запуск послуги е-Малятко розпочато з Харкова. Батьки зможуть оформити 10 послуг в одній 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168281
 
 
 Топ коментарі
 
А по сентябрь ЧТО уже больше года работало?))) Это они ее повторно запускают?)))
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Та шоб два раза нє ходіть, і послугу е-путінятко.
Хряковчянє одобрят.
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Е зебілятко потрібно на Цензорі запустити.
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бубочка молодец...то ***** сразу в юнармию,а у нас сначала в зе-малятко,бо,блеать,послидовни.
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оформить услуги родители могут.

в бюджете денех нет, но вы держитесь .....

.....не важно на какой улице вы живете, вы живете в МАЛОРОССИИ.

всем родителям ЗЕ-еэльоный приветик ! Запуск услуги е-Малятко начат с Харькова. Родители смогут оформить 10 услуг в одной - Цензор.НЕТ 5931
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"при рождении редебка."- тоже круто...
в смартфоне согреетесь и закусите...
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«Родила царица в ночь Не то сына, не то дочь; Не мышонка, не лягушку,

А неведому зверюшку». Запуск услуги е-Малятко начат с Харькова. Родители смогут оформить 10 услуг в одной - Цензор.НЕТ 8966
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"в чатсности регистрацию"
с горшка в чат это круто...
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хорошо что еще ушки не отчиповали младенцам
эти такие, эти могут....
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Та шоб два раза нє ходіть, і послугу е-путінятко.
Хряковчянє одобрят.
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Е зебілятко потрібно на Цензорі запустити.
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А по сентябрь ЧТО уже больше года работало?))) Это они ее повторно запускают?)))
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Зеленое стадо ради распила бюджета может и в третий раз такую услугу запустить...
В мастерстве распила бюджета оно уже рыгов превзошло...
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А когда запустят услугу "ЗЕ-бенятко"?? Зебилам очень уже надо...
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только родился, а уже "е-бенятко" !

какое свинство ! Запуск услуги е-Малятко начат с Харькова. Родители смогут оформить 10 услуг в одной - Цензор.НЕТ 3172
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Так ейную-ж услугу уже вроде не один "первый раз" запускали!? А теперь шо, опять?
А "услуга" брак седни на седни, уже запущена? Или тоже опять и снова будет в первый раз ...
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Е-телятко. Глобализационная ферма должна давать максимум шкур, мяса, молока, рогов и копыт.
Запуск послуги е-Малятко розпочато з Харкова. Батьки зможуть оформити 10 послуг в одній - Цензор.НЕТ 9036
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