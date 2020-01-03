 Запуск послуги е-Малятко розпочато з Харкова. Батьки зможуть оформити 10 послуг в одній. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це відомство повідомляє на своїй сторінці в Фейсбуці.
"Харків - перше українське місто, де новоспечені батьки можуть скористатися комплексною послугою е-Малятко. Сьогодні перші батьки отримали цю послугу без черг та зайвої бюрократії в Харківському міському перинатальному центрі", - йдеться в повідомленні.
Е-Малятко надає 10 послуг для батьків новонароджених в одну послугу від держави, зокрема реєстрацію народження і призначення допомоги при народженні дитини. Зараз вона доступна в тестовому режимі в Харкові.
До Міністерства цифрової трансформації України додали, що в січні послугу планують запустити ще в 10 українських містах: Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Рівному, Івано-Франківську, Львові, Луцьку, Вінниці та Маріуполі.
в бюджете денех нет, но вы держитесь .....
.....не важно на какой улице вы живете, вы живете в МАЛОРОССИИ.
всем родителям ЗЕ-еэльоный приветик !
в смартфоне согреетесь и закусите...
А неведому зверюшку».
с горшка в чат это круто...
эти такие, эти могут....
Хряковчянє одобрят.
В мастерстве распила бюджета оно уже рыгов превзошло...
10.07.19 17:08 "єМалятко": Кабмін схвалив запуск 10 онлайн-послуг, пов'язаних із народженням дитини
То що ж в тебе більше року де працювало?
какое свинство !
А "услуга" брак седни на седни, уже запущена? Или тоже опять и снова будет в первый раз ...