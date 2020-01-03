 За 2019 рік учасникам ООС виплачено майже 27 млн ​​грн премій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб ООС.
Всього премії отримали 4 тис. 580 військовослужбовців.
3519 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, отримали понад 21 млн грн; 753 військовослужбовців отримали понад 3 млн грн за успішне виконання бойових завдань; 308 військовослужбовців отримали понад 1,7 млн грн за знищення озброєння і військової техніки бойовиків.
У повідомленні наголошується, що Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.
А жонка кассовый аппарат для своего ФОПика приобрела?
СРИТАТЕЛЬ ТЫ НАШ))))))
Но, повторюсь, только отчасти, ибо совок во мне хоть и не умер окончательно, но уже испускает последний дух...
Или не лох с тобой инфой поделился?)))))
по-моему кто-то врет. т.е. на 100000 гвардейцев выплата должна была быть 1.млрд, а тут дали в 24 раза меньше. их наверное не 100000, но с цыфрами проблемы - ВСУ воюют и только часть солдат получила, да и то меньше чем нацгвардейцы получали.
х.з. короче