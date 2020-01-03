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 Політика України
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Все про:премія (151) військовослужбовці (2622) операція Об'єднаних сил (1926)

 За 2019 рік учасникам ООС виплачено майже 27 млн ​​грн премій

Торік українським військовим, які були залучені до проведення операції на Донбасі, виплатили понад 26,7 млн ​​грн премії.ії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб ООС.

Всього премії отримали 4 тис. 580 військовослужбовців.

3519 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, отримали понад 21 млн грн; 753 військовослужбовців отримали понад 3 млн грн за успішне виконання бойових завдань; 308 військовослужбовців отримали понад 1,7 млн ​​грн за знищення озброєння і військової техніки бойовиків.

У повідомленні наголошується, що Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 619 окупантів та 110 одиниць ворожої техніки знищено в 2019 році, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168277
 
   
 Топ коментарі
 
А сколько было выплачено Коболеву?
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А можно цифру в студию-сколько премиальных за год у гос.чиновников?
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А сколько было выплачено Коболеву?
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Ты евро бляху уже растаможил?
А жонка кассовый аппарат для своего ФОПика приобрела?
СРИТАТЕЛЬ ТЫ НАШ))))))
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У меня встречный вопрос: А ты за сколько пошел бы воевать?
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Тогда я тебя отчасти понимаю (мои 17.40 в 1986г. и 4000 в 2015г.)
Но, повторюсь, только отчасти, ибо совок во мне хоть и не умер окончательно, но уже испускает последний дух...
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обобрали гринпейсовцов на 27 лямов....такое не прощается.
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Всього? Скільки за програш 20 МЛРД. доларів нафтогазу премії виписано кажіть краще, 1 млрд гривень?
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Лично считал?
Или не лох с тобой инфой поделился?)))))
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Писало что типо нацгвардейцам платили к НГ по12000, а сего года - только 500.
по-моему кто-то врет. т.е. на 100000 гвардейцев выплата должна была быть 1.млрд, а тут дали в 24 раза меньше. их наверное не 100000, но с цыфрами проблемы - ВСУ воюют и только часть солдат получила, да и то меньше чем нацгвардейцы получали.
х.з. короче
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а 1-му Коболеву почти 300, он то больше работнул
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Он один целого ракетного полка стоит. Разрушительная сила от его деятельности на порядок мощнее.
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А можно цифру в студию-сколько премиальных за год у гос.чиновников?
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При этом только самая верхушка МЭРТ (министр Милованов и заместители) только за ноябрь получила свыше миллиона гривен. Премии при этом были бешеные. Вопрос, за какие такие достижения их стимулировали? Может за спад промышленного производства? Будем ожидать спада производства до нуля со сказочным подъемом благосостояния. Не у всех, конечно.
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Смотри здесь https://znaj.ua/politics/286960-premiya-v-rozmiri-373-u-minekonomiki-nazvali-zarplatu-milovanova-ta-yogo-zastupnikiv?utm_source=iua
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