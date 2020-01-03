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Все про:ВР (5490) законопроект (896) земля (489) ринок землі (81)

 Рада оприлюднила законопроєкт про ринок землі до другого читання

На сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт №2178-10 про обіг земель сільськогосподарського призначення в редакції для розгляду в другому читанні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Верховної Ради.

У порівняльну записку майже на 2600 сторінках включили 4018 пропозицій і поправок.

Законопроєкт змінює редакцію статті 130 Земельного кодексу про придбання права власності на землю сільськогосподарського призначення.

Згідно із законопроєктом, право власності буде гарантовано тільки громадянам України і юридичним особам, які "створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є тільки громадяни України, держава або територіальні громади".

Іноземцям, особам без громадянства та іноземним юридичним особам буде заборонено купувати сільгоспземлю, але це обмеження може бути знято в разі ухвалення відповідного рішення на референдумі. При будь-якому результаті референдуму іноземцям не дозволять купувати землі біля кордону. Також не можна буде купувати землю російським компаніям (до припинення агресії та окупації), учасникам (зокрема колишнім) терористичних організацій, іноземних держав, офшорним компаніям і т.п.

Обмеження щодо концентрації землі встановлено на рівні 10 тисяч гектарів. Ринок землі планують відкрити з жовтня 2020 року.

Читайте також: 10 тис. га в одні руки та заборона на покупку іноземцями, - аграрний комітет ВР розглянув усі поправки до законопроєкту про ринок землі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168276
 
 
 Топ коментарі
 
этот кнессет плохо кончит...
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Решили не по 50 га как в Польше, а по 10 000 га. А референдум будут проводить не по величине участка, а по какой-то фуйне чтобы отвлечь внимание народа. Это быдло и так проглотит.
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он никогда не купит,скупят другие,как с электрикой,как с газом-монополисты олигархи,еще и народ будут с земли выживать деньги есть суды порешают
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Хороший закон. Його вже давно треба було прийняти
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скока у вас земли,стесняюсь спросить! и обьясните скока у вас земли будет по новому закону?
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В мене о гектарів. Але в майбутньому може й куплю, завдяки цьому закону
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2 га, купиш у мене згідно цього закону? Всьго навсього я прошу 30 000 доларів.
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он никогда не купит,скупят другие,как с электрикой,как с газом-монополисты олигархи,еще и народ будут с земли выживать деньги есть суды порешают
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Коли дозволили продавать квартири,всіх з квартир по виживали? Хто не схотів той не продав.А на землю 30років заборона а торгівля йде тільки за безцінь і ті хто хотів продати вже давно продав,обійшовши всі заборони.Бо інакше звідки з"явилось у ділків тисячі гектар якщо пай у середньому 4.5га?
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Вот для таких бандитов, которые незаконно позахватывали землю и торопятся зеленые принять закон о разбазаривании украинской земли, пока не примут не успокоятся, потому что олигархи сверху наседают, а "слуги" на олигархат пашут и денежки в конвертах от него же принимают. Все логично.
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И кстати, где референдум по земле? Или зеленые змии решили самый важный вопрос принять без референдума? Народное мнение им пох?
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Скільки ви маєте землі що вважаєте що маєте право вирішувати на референдумі що з нею робити?
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По Конституции земля народная, и весь народ должен решать как она будет идти в рынок. Все граждане Украины. Землю можно сдавать в аренду, оставив ее за государством и конфисковать наворованное олигархами, а можно спустить за бесценок 10 олигархам. А ты губу раскатал на миллионы з свой гектар? Ха-ха-ха.
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По конституції і надра належать народу і квартиру ту що ви получали і яку приватизували теж належить народу та тільки ніхто на референдумі не питав коли дозволяли продаж квартир.Тож не треба губу розкатувати і на мій пай бо він належить мені і я маю право ним розпоряджатись на свій розсуд.Буду продавать -можете придбати.Читайте об"яви.
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Да ты уже тут всех задрал со своим паем. ПНХ. Вопрос земли должен выноситься на референдум.
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Мозок свій винеси на референдум і мову окупаційну на котрій ти сюди ***** позвала ,а зі своїм паєм я і без твого референдуму розберусь.
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Чего ты ржешь? С голой жопой будешь со своим га земли. Вот тогда посмотрим кто будет смеяться. Идиот.
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А це ми подивимось хто буде з голою після прийняття закону , клізьма сепарна. Рада оприлюднила законопроєкт про ринок землі до другого читання - Цензор.НЕТ 5044 Рада оприлюднила законопроєкт про ринок землі до другого читання - Цензор.НЕТ 5044 Рада оприлюднила законопроєкт про ринок землі до другого читання - Цензор.НЕТ 1200 Рада оприлюднила законопроєкт про ринок землі до другого читання - Цензор.НЕТ 4627
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Я таких олигофренов еще не встречала. ПНХ, огрызок.
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Ти мене зі своїм ****** не плутай.Це він огризок, а ти його позвала.Тож чемодан ,вокзал параша ,і там проводь референдум ,а не на моїй землі.КЛІЗЬМА.
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Ці бандити коаліція мертвечука,песа і бют,котрі 30років при владі і 30 років забороняють селянину повноправно розпоряджатись землею бо за 30 років ніяк не вкрадуть хоча вже й скупили тисячами га.Інакше звідки в пороха взялось стільки землі якщо середній пай 4.5 га.Да вони будуть ще 30 років проти.
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А что зеленые спросят у Пороха, Коломойского, Медведчука, Ахметова и им подобных откуда у них земля? Не спросят и не собираются.
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Від того чи спитають чи ні нічого не зміниться,але ці патріоти мертвечук ,потрох і юля в яких так збіглись в яких так збіглись бажання не допустити продажу,розумних людей повинні б насторожити в їхньому прагненні зробити людям добро тим більше що будучи при владі всі ці роки вони всіляко відтерміновують цю реформу.А спитати б не завадило у тих самих вами перерахованих не тільки про землю.,а звідки в них взялись і заводи пароходи і т.д та тільки спитати нікому. Рада оприлюднила законопроєкт про ринок землі до другого читання - Цензор.НЕТ 7491
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а зараз взагалі не маєш права продавати - лише здавати в оренду ...за копійки ...
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у вас сколько земли? можете подарить,в аренду на 49 лет,в чем проблема?
по КОНСТИТУЦИИ Украины ст 52 каждый гражданин имеет право на владение землей,так может сначала землю раздать,а потом уже продавать?
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"роздать і паделіть" (с) - логіка Шарікова ...
Що роздавати треба , розпайовану колгоспну землю ?
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а не колхозную?а шо такое колхозная?(коллективная наверное?)а шо вы тогда продавать-покупать собрались?
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ну так так колгоспну землю роздали не власникам(куркулям) та їх нащадкам, а рабочім тих колгоспів, серед яких було вдосталь панаєхавшої швалі з мокшандії.
І так чому це Я громадяним України, який має право на безкоштовне отримання у власність дохрена землі(різного виду використання), повинен буду її купувати ?)).
спочатку реально потрібно роздати ЗЕМЛІ ЗАПАСУ, а вже потім скуповувати за безцінь паї.
Свідкам пришестя збільшення оренди на землю та чений ринок землі, в умовах нашої корумпованої влади всіх видів, прошу не турбувати
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От таким чином ділки людей і пообдурювали виманивши паї за безцінь.
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у кого в "майутнему" и шо мешает сейчас?
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все идет по плану-рабочим заводы,землю крестьянам! Рада обнародовала законопроект о рынке земли ко второму чтению - Цензор.НЕТ 7075
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Так заводы уже про**али. Ваучеры дали, потом народ обнищал и эти ваучеры скупили на базаре по 20 грн за ваучер. Ну тогда народ темный был не мог понять, что к чему. С землей думаю так у хитропопых не выйдет.
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Дакакя разніца, чи повісять, чи закопають, чи розстріляяють.
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Помнится Чаушеску, в своё время, тоже продвигал земельную реформу. Плохо закончил...
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Як собаку, під забором разом з дружиною, стоячи на колінах...
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Чаушеску был диктатор еще похлеще сралина. По этому так и кончил...
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У нашому випадку "просто нужно подождать". Чи може пожаліємо Бубочку - йому ж тільки 42? Рада оприлюднила законопроєкт про ринок землі до другого читання - Цензор.НЕТ 3734
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Помнится Парашеску, в своё время, тоже продвигал земельную реформу. Плохо закончил...))
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Решили не по 50 га как в Польше, а по 10 000 га. А референдум будут проводить не по величине участка, а по какой-то фуйне чтобы отвлечь внимание народа. Это быдло и так проглотит.
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Хм . Звичайно не бидло відсотків на 27 , а от 73 відсотки то вже беззаперечно .
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Рада обнародовала законопроект о рынке земли ко второму чтению - Цензор.НЕТ 6312У Найема, звісно, більше, але щомісячні премії в розмірі від 345% до 587% - теж непогано
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В МЗС ліквідовується Департамент протидії загрозам з боку Росії

Напередодні нового року я публікував інтерв'ю з Держсекретарем МЗС, в якому йшлось про реорганізацію структури МЗС.
На жаль, тоді не знав, що в новій структурі МЗС, яку затвердив Вадим Пристайко, не буде Департаменту протидії загрозам з боку РФ (ДЗРФ).
В результаті реорганізації буде створений відділ РФ - із завданнями звичайної територіалки, яка має займатись виключно аналізом зовнішньої та внутрішньої політики РФ.Змінюється не тільки назва, а й функціонал нового відділу: Мінська група можливо увійде в один з новостворюваних генеральних директоратів. А ще три відділи у новостворюваній структурі не проглядаються. Фахівцям цих відділів обіцяють запропонувати рівнозначні посади в інших структурних підрозділах. Виходить, що функціонал нової структури буде обрізаний.

Не вдаючись у можливі внутрішні мотиви такої реорганізації, ліквідація Департаменту протидії загрозам з боку РФ в складі МЗС - це ПОГАНИЙ СИГНАЛ.
Поганий як українському суспільству - у нас що, від Росії вже нема загроз?
Так і знизить рівень підтримки України західними партнерами - про цей крок Києва буде точно повідомлено в іноземні столиці-партнери. А там уже давно говорять, що якщо Україна не хоче захищати сама себе, то за нас вони цього теж робити не будуть.
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Тільки кінчений зєбіл не бачить попереду кремлівського стійла для України , куди за згодою 73% зєлємаси пхають її олігархи на чолі з бєнєм . А зєля має роль всього лиш "гаварящєйгалави" .
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иностранцам запрещено покупать ? ой напугали. найдут бомжа с паспортом и сделают зиц председателем фунтом и получат от него генеральную доверенность, делов то ?
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Иностранцами народ отвлекают от сути. Нельзя продавать землю участками по 10 000 га. Вполне достаточно по 50 га.
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от сути отвлекают... по сути - президент коломойский, а зеленский - бомж с паспортом, который написал доверенность генеральную. остальное все мелочи.
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Там Сорос и ещё ряд ТНК рулят. Потом Хорошковский и Коломойский. А у Зеленского огромная вилла https://nv.ua/ukraine/politics/ze-villa-zhurnalisty-nashli-u-zelenskogo-nezadeklarirovannyy-osobnyak-v-italii-50013356.html
Так что и "небомж" (с) то же. Просто прописка у него итальянская, а у Рябошапки французская.
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правильно - вільну конкуренцію з за кордону , вітчизняні аграрні латифундисти смертельно бояться допускати в Україну - тільки вітчизняним олігархам продавати землю - і всьо !
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"Согласно законопроекту, право собственности будет гарантировано только гражданам Украины" - Каломойский, гражданин Украины, Швейцарии или Израиля?
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"... загалом, запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення підтримують лише 19% опитаних, 73% респондентів - проти цієї ініціативи, 8% - не визначилися. Навіть серед молодших та заможніших респондентів, власників паю, які його самостійно обробляють, кількість противників впровадження ринку землі становить не менше 60%." На ці 73% "слугам" похрін
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Оччень желательно, чтобы на украинский рынок земли, голландцы пришли и ввели свои технологии выращивания овощей и фруктов, самые передовые в Европе...
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Нихрена они сюда не введут! Получив 10 000 гектар, а это в среднем 5 000 000 долларов прибыли в год на зерновых, будут продолжать гнать зерно на экспорт. Животноводство, овощеводство на порядок сложнее и дороже в производстве чем просто зерновые, да и квалифицированных рабочих рук требует не в пример больше.
А на зерне поработал пару месяцев весной, пару месяцев осенью и гуляй Вася!
Уже-ж есть мировой опыт, Аргентина, Мадагаскар, Филиппины, Африка к ним подтягивается...
У вас там в Хермании. какой средний размер фермы? А? Едва ли не 10 гектар на одно фермерское рыло! А латифундий по 10 000 га сколько?
Так что не звезди!
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Трава травой--есть невозможно...Ни вкуса, ни запаха! Гадость редкая, бесполезная и даже вредная. Бутафория, а не еда!
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А умови користування землею? Якою хімією можна обробляти грунти, а якою не можна? Вже сталась катастрофа, коли цілі області залишились без бджіл і ніхто відповідальності не поніс.
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Просрала твоя Юля на новорічних Мальдівах голосування в комітеті, об'їхав її Сольський як стару шкапу, а ти не підмінив! Теж мені опікун! Договір пожитєвого утримання підписав, а в тяжку для неї годину кинув немічну стареньку напризволяще!.. Рада оприлюднила законопроєкт про ринок землі до другого читання - Цензор.НЕТ 8008
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Но Зеленский выкрестился в Российскую православную церковь....
https://rg.ru/2019/06/19/forbes-nazval-krupnejshih-zemlevladelcev-v-rossii.html
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"по талмуду разрешается внешне выполнять ритуалы других религий, сохраняя в душе свою веру иудаизма."
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Да чихать я хотел на все эти ограничения, я вообще против продажи земли, потому,что я не верю власти. Пусть сначала посадят хотя бы бриллиантовых прокуроров, разгонят олигархов и наведут порядок в стране. А продать землю всегда успеем.
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Ніякого продажу землі доки українці бідні, неосвідчені в економічних і юридичних питаннях Рада оприлюднила законопроєкт про ринок землі до другого читання - Цензор.НЕТ 7041

От коли все це змінеться - тоді і треба буде провести референдум про продаж землі у приватну власність у руки Українців, а не тишком протаскувати в Раді лайно проекти під заробіток Зе команди.
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Остается два вопроса: что такое Украина и кто такие украинцы?
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За 10000 га в одні руки - негайний розстріл депутатів, які за це проголосують. Навіть 1000 - це забагато, але не так критично.
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Говорят, что в Польше ограничение 500 га.
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"На сайте Верховной Рады появился законопроект №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения в редакции для рассмотрения во втором чтении." - что-то хорошее можно от этой ВР ожидать? Особенно команда Зеленского меня волнует -
В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС.
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10 тыс гектар в одни руки = смерть села

Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.

10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.

У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.

Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.

Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.

Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.
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Андрію, до кого ви звертаєтесь? Ви шукаєте у ворога справедливості? Це крик в пустоту. Інша у них задача. Вони працюють на інший народ.
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