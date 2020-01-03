 Рада оприлюднила законопроєкт про ринок землі до другого читання

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Верховної Ради.
У порівняльну записку майже на 2600 сторінках включили 4018 пропозицій і поправок.
Законопроєкт змінює редакцію статті 130 Земельного кодексу про придбання права власності на землю сільськогосподарського призначення.
Згідно із законопроєктом, право власності буде гарантовано тільки громадянам України і юридичним особам, які "створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є тільки громадяни України, держава або територіальні громади".
Іноземцям, особам без громадянства та іноземним юридичним особам буде заборонено купувати сільгоспземлю, але це обмеження може бути знято в разі ухвалення відповідного рішення на референдумі. При будь-якому результаті референдуму іноземцям не дозволять купувати землі біля кордону. Також не можна буде купувати землю російським компаніям (до припинення агресії та окупації), учасникам (зокрема колишнім) терористичних організацій, іноземних держав, офшорним компаніям і т.п.
Обмеження щодо концентрації землі встановлено на рівні 10 тисяч гектарів. Ринок землі планують відкрити з жовтня 2020 року.
От тобі і референдум.
по КОНСТИТУЦИИ Украины ст 52 каждый гражданин имеет право на владение землей,так может сначала землю раздать,а потом уже продавать?
Що роздавати треба , розпайовану колгоспну землю ?
І так чому це Я громадяним України, який має право на безкоштовне отримання у власність дохрена землі(різного виду використання), повинен буду її купувати ?)).
спочатку реально потрібно роздати ЗЕМЛІ ЗАПАСУ, а вже потім скуповувати за безцінь паї.
Свідкам пришестя збільшення оренди на землю та чений ринок землі, в умовах нашої корумпованої влади всіх видів, прошу не турбувати
Напередодні нового року я публікував інтерв'ю з Держсекретарем МЗС, в якому йшлось про реорганізацію структури МЗС.
На жаль, тоді не знав, що в новій структурі МЗС, яку затвердив Вадим Пристайко, не буде Департаменту протидії загрозам з боку РФ (ДЗРФ).
В результаті реорганізації буде створений відділ РФ - із завданнями звичайної територіалки, яка має займатись виключно аналізом зовнішньої та внутрішньої політики РФ.Змінюється не тільки назва, а й функціонал нового відділу: Мінська група можливо увійде в один з новостворюваних генеральних директоратів. А ще три відділи у новостворюваній структурі не проглядаються. Фахівцям цих відділів обіцяють запропонувати рівнозначні посади в інших структурних підрозділах. Виходить, що функціонал нової структури буде обрізаний.
Не вдаючись у можливі внутрішні мотиви такої реорганізації, ліквідація Департаменту протидії загрозам з боку РФ в складі МЗС - це ПОГАНИЙ СИГНАЛ.
Поганий як українському суспільству - у нас що, від Росії вже нема загроз?
Так і знизить рівень підтримки України західними партнерами - про цей крок Києва буде точно повідомлено в іноземні столиці-партнери. А там уже давно говорять, що якщо Україна не хоче захищати сама себе, то за нас вони цього теж робити не будуть.
Так что и "небомж" (с) то же. Просто прописка у него итальянская, а у Рябошапки французская.
А на зерне поработал пару месяцев весной, пару месяцев осенью и гуляй Вася!
Уже-ж есть мировой опыт, Аргентина, Мадагаскар, Филиппины, Африка к ним подтягивается...
У вас там в Хермании. какой средний размер фермы? А? Едва ли не 10 гектар на одно фермерское рыло! А латифундий по 10 000 га сколько?
Так что не звезди!
Например, во Франции, Швейцарии, Австрии, Дании физичсекие лица обладают правом пользования землей сельскохозяйственного назначения лишь в случае, если имеют профессиональную подготовку, возраст не более 50 лет и необходимый капитал
https://rg.ru/2019/06/19/forbes-nazval-krupnejshih-zemlevladelcev-v-rossii.html
Российская компания «Мегаполис», которая владеет 90% украинского оптового и розничного рынка сигарет, а также оружейным заводом и производством оборудования для обогащения оружейного урана в России, продолжает зарабатывать в Украине как ни в чем не бывало.Теперь РФ будет немножко легче воевать.
От коли все це змінеться - тоді і треба буде провести референдум про продаж землі у приватну власність у руки Українців, а не тишком протаскувати в Раді лайно проекти під заробіток Зе команди.
Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.
«Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», - наголосив Степан Хмара.
В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС.
Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.
10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.
У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.
Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.
Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.
Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.