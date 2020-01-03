 Рада оприлюднила законопроєкт про ринок землі до другого читання

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Верховної Ради.

У порівняльну записку майже на 2600 сторінках включили 4018 пропозицій і поправок.

Законопроєкт змінює редакцію статті 130 Земельного кодексу про придбання права власності на землю сільськогосподарського призначення.

Згідно із законопроєктом, право власності буде гарантовано тільки громадянам України і юридичним особам, які "створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є тільки громадяни України, держава або територіальні громади".

Іноземцям, особам без громадянства та іноземним юридичним особам буде заборонено купувати сільгоспземлю, але це обмеження може бути знято в разі ухвалення відповідного рішення на референдумі. При будь-якому результаті референдуму іноземцям не дозволять купувати землі біля кордону. Також не можна буде купувати землю російським компаніям (до припинення агресії та окупації), учасникам (зокрема колишнім) терористичних організацій, іноземних держав, офшорним компаніям і т.п.

Обмеження щодо концентрації землі встановлено на рівні 10 тисяч гектарів. Ринок землі планують відкрити з жовтня 2020 року.

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